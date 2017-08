Indonesien: Pitbull tötet achtjähriges Mädchen

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.02 Uhr: Nach Unwettern: Großarltal wieder mit Auto erreichbar +++

Nach den heftigen Unwettern vom Wochenende hat sich in Österreich die Lage in der Nacht deutlich gebessert. Das von der Umwelt abgeschnittene Großarltal kann seit 5.00 Uhr früh mit dem Auto auf einer Spur wieder verlassen werden. "Wir haben das Schlimmste hinter uns", sagte Feuerwehrkommandant Josef Promegger. Das bei Urlaubern beliebte Tal im Bundesland Salzburg war besonders stark von Regen, Hagel und Schlammlawinen betroffen. Die Landstraße aus und in den Touristenort war durch eine Mure auf einer Länge von zwei Kilometern verschüttet. Viele Reisende, darunter auch Deutsche, saßen im Tal fest. Zwei Notfalllager wurden errichtet.

Als die Straße aus dem Dorf frühmorgens freigegeben wurde, sei der Andrang sehr groß gewesen. "Es gab richtige Kolonnen", sagte Promegger. Vor allem Pendler wollten ihre Arbeitsstellen pünktlich erreichen. Welchen Schaden das Unwetter tatsächlich angerichtet hat, war zunächst nicht klar. Mehrere Behörden hatten sich für Montag in dem Tal im Pongau angekündigt. Mit Luftaufnahmen soll das ganze Ausmaß festgestellt werden.

+++ 7.44 Uhr: Samsung-Erben sollen zwölf Jahre in Haft +++

Im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye hat die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft für den Erben des Großkonzerns Samsung beantragt. Lee Jae Yong, der derzeit als Vizepräsident von Samsung Electronics amtiert, sei ein "Begünstigter" der Straftaten in dem Skandal gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Montag. Lee soll Geld an dubiose Stiftungen gezahlt haben, um sich die Gunst der inzwischen zurückgetretenen Präsidentin Park zu sichern.

+++ 6.25 Uhr: Vietnam: Mindestens 26 Tote bei Überschwemmungen +++

Bei schweren Überschwemmungen in Vietnam sind in den vergangenen Tagen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Im Norden des südostasiatischen Landes wurden durch heftigen Regen, der bereits seit Donnerstag andauert, zahlreiche Straßen und Brücken zerstört, wie die Behörden mitteilten. Viele Reisfelder stehen unter Wasser. Der Sachschaden wird vom Katastrophenschutz auf umgerechnet rund 40 Millionen Euro geschätzt.

Befürchtet wird, dass sich die Zahl der Todesopfer noch weiter erhöht. Mindestens 15 Menschen werden noch vermisst. Zudem werden in den nächsten Tagen weitere Niederschläge erwartet. In dem 95-Millionen-Einwohner-Land ist gerade Regenzeit.

+++ 6.03 Uhr: Japan rüstet sich für Taifun "Noru" +++

Wegen des nahenden Taifuns "Noru" sind in Japan Dutzende Flüge gestrichen und Bahnverbindungen eingestellt worden. Betroffen waren die südwestliche Insel Shikoku und der südliche Teil der Kinki-Region, wie der japanische Wetterdienst mitteilte. Der fünfte Taifun dieser Saison soll die westlichen Teile Japans im Tagesverlauf treffen.

Behörden warnten vor Überflutungen, Schlammlawinen und hohen Wellen. Die Windgeschwindigkeiten lagen bei bis zu 108 Kilometern pro Stunde. Auch die Millionenstadt Osaka dürfte den Voraussagen zufolge von dem Tropensturm getroffen werden. Am Samstag fegte "Noru" bereits über die südlichen Inseln Japans hinweg. Dabei kamen Medienberichten zufolge zwei Menschen ums Leben.

+++ 5.48 Uhr: Baden-Württemberg: Zwei Tote bei Brand in Sozialunterkunft +++

Bei einem Brand in einer Sozialunterkunft in der Nähe von Stuttgart sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebäude in der Innenstadt von Markgröningen seien demnach zehn Personen untergebracht gewesen, darunter Obdachlose und Asylbewerber. Das Feuer sei gegen 2.11 Uhr gemeldet worden und am frühen Morgen unter Kontrolle gewesen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

+++ 5.23 Uhr: Indonesien: Pitbull tötet achtjähriges Mädchen +++

In Indonesien hat ein Kampfhund ein acht Jahre altes Mädchen im Haus seiner Eltern getötet. Das Kind aus der Stadt Malang auf der Insel Java hatte im zweiten Stock des Hauses mit einer Puppe gespielt, wie das Online-Nachrichtenportal Detik berichtete. Als die Puppe versehentlich die Treppe hinunterfiel, ging auch das Mädchen nach unten, wo der Pitbull der Familie angekettet war. Der Hund biss die Kleine so heftig ins Genick, dass sie noch im Haus starb. Die Großmutter versuchte noch, den Hund von ihr wegzuzerren, kam aber zu spät.

+++ 4.49 Uhr: Australien: Buckelwal rammt Touristenboot +++

Ein Buckelwal hat vor der australischen Ostküste ein Touristenboot gerammt und mehrere Passagiere verletzt. Wie lokale Medien berichteten, flogen die Urlauber durch die Wucht des Zusammenpralls von ihren Sitzen, als der Wal gegen das achteinhalb Meter lange Boot stieß. Zwei von ihnen verloren durch den Aufprall das Bewusstsein, andere erlitten Platzwunden am Kopf und Knochenbrüche. Die Touristen waren zuvor vom nordost-australischen Bundesstaat Queensland aus zum Angeln aufgebrochen.

Niemand habe zunächst gewusst, was das Boot getroffen habe, sagte dessen Kapitän Oliver Galea der australischen Nachrichtenagentur AAP. Jeder habe "von jetzt auf gleich" am Boden gelegen. Erst danach hätten sie den Wal davonschwimmen sehen. Ein solch "abgefahrener Unfall" komme nur sehr selten vor, sagte Galea.





+++ 4.00 Uhr: Junge löst mit Kartonrolle Unfall auf Bundesstraße aus +++

Ein zwölfjähriger Junge hat eine Kartonrolle auf eine Bundesstraße geworfen und damit den Zusammenstoß zweier Autos verursacht. Ein Autofahrer wollte dem Gegenstand nahe Mannheim ausweichen, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Dabei rammte sein Wagen ein daneben fahrendes Auto, das durch den Zusammenprall auf den Grünstreifen neben der Straße geschoben wurde.

Die Fahrer blieben unverletzt. Der Zwölfjährige wurde von Polizisten aufgegriffen und seinem Vater übergeben. Zu einer etwaigen Strafe machte die Polizei keine Angaben.

+++ 1.37 Uhr: USA: Korrosion schuld an tödlichem Jahrmarkt-Unglück +++

Der tödliche Unfall mit einer Riesenschaukel auf einem US-Jahrmarkt ist nach Angaben des Herstellers durch die starke Korrosion des Fahrgeschäfts ausgelöst worden. Eine Untersuchung habe ergeben, dass das Innere des Stützbalkens einer Gondel über die Jahre "extrem" korrodiert sei, teilte der Hersteller KMG mit. Dies habe zu dem "katastrophalen Versagen" geführt.

Ende Juli waren ein 18-Jähriger ums Leben gekommen und sieben Menschen verletzt worden, als ein Teil der Gondel brach und die Insassen durch die Luft geschleudert wurden. Bei dem "Fire Ball" genannten Fahrgeschäft werden die Besucher wie von einer Schaukel in ihren Sitzreihen in großer Höhe und mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft geschwenkt.

+++ 1.03 Uhr: Italien: Mindestens drei Tote durch Unwetter +++

Bei schweren Unwettern infolge der großen Hitze sind im Norden Italiens mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eines der Opfer kam aus Belgien, wie die Polizei mitteilte. Der 41-Jährige wurde demnach in der Region Friaul von einem umgestürzten Baum in seinem Zelt erschlagen. Bei einem Festival in Marziai in den Dolomiten wurde ein Mann durch ebenfalls durch einen entwurzelten Baum erschlagen. In derselben Region wurde ein Spaziergänger durch einen Blitz getötet.

Bereits am Samstag war eine Frau nahe des bekannten Wintersportortes Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten. Ihr Auto wurde unter Geröll begraben in einem Flussbett entdeckt. Rettungskräften sei es nicht gelungen, die Frau wiederzubeleben, teilte die Polizei mit. In Italien herrschen seit Tagen vielerorts Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Immer wieder werden durch die Hitze auch Waldbrände entfacht. Am Donnerstag wurden dabei eine 79-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann getötet.

+++ 0.10 Uhr: Oettinger: Briten zahlen mindestens bis 2020 an die EU +++

Großbritannien muss nach Einschätzung von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger auch nach dem Brexit Beiträge an die EU überweisen. "Die Briten werden auch nach dem Austritt 2019 noch für langfristige Programme zahlen müssen, die vor dem Brexit-Beschluss vereinbart wurden", sagte der EU-Kommissar der "Bild"-Zeitung. Daran seien sie gebunden. "London wird also mindestens bis 2020 weiter Geld nach Brüssel überweisen müssen."



Langfristig fehlten im EU-Haushalt durch den Brexit zehn bis zwölf Milliarden Euro pro Jahr, rechnete der CDU-Politiker vor. Dies solle durch "einen Mix kompensiert werden, also durch Einsparungen und höhere Beiträge der Mitgliedsländer". Von Deutschland werde dann "ein überschaubarer einstelliger Milliardenbetrag" zusätzlich erwartet.