Truppen im Irak dringen auf Flughafen von Mossul vor

Die Nachrichten des Tages im Ticker:

+++ 11.40 Uhr: Türkische Nationalisten bedrohen Recherchezentrum Correctiv +++

Die Journalisten des Recherchezentrums Correctiv in Berlin fühlen sich durch türkische Nationalisten bedroht. In den Redaktionsräumen von Correctiv entsteht "Özgürüz" ("Wir sind frei"), das zweisprachige Online-Medium des regimekritischen türkischen Journalisten Can Dündar. Angesichts der Bedrohung, der die Correctiv-Mitarbeiter ausgesetzt seien, stehe die Redaktion inzwischen unter Objektschutz, berichtet die Wochenzeitung "Die Zeit". Nach einem Beitrag über "Özgürüz" im türkischen Fernsehen habe es etliche Morddrohungen vor allem gegen türkische Kollegen gegeben. "Das war massiv", sagte Correctiv-Geschäftsführer David Schraven am Donnerstag. "Morddrohungen kamen per E-Mail, auf Twitter und Facebook." Die Redaktion nehme das sehr ernst.

+++ 11.30 Uhr: CDU-Abgeordneter will Frauenquote bei Einreise von Flüchtlingen +++

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner schlägt eine Frauenquote bei der Einreise von Flüchtlingen nach Deutschland vor. Derzeit kämen vor allem junge, häufig alleinstehende Männer ins Land. "Ein Überschuss an Männern kann eine Gesellschaft aus dem Gleichgewicht bringen", warnte Wegner am Donnerstag. Das friedliche Zusammenleben sei gefährdet. "Eine Geschlechterquote, die faktisch eine Frauenquote wäre, würde das Gleichgewicht der Geschlechter herstellen." Konkret schlägt Wegner vor, ab 2018 jeden Monat zu ermitteln, wie viele erwachsene Männer und Frauen als Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Übersteigt die Zahl der Männer die der Frauen in einem Monat, sollten alleinreisende Männer an der Grenze abgewiesen werden.

+++ 10.30 Uhr: Truppen im Irak dringen auf Flughafengelände von Mossul vor +++

Bei ihrer Offensive auf den Flughafen von Mossul sind die irakischen Truppen am Donnerstag auf das Airportgelände vorgedrungen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie die irakischen Einsatzkräfte das Gelände von Westen her betraten, nachdem sie zuvor mit Unterstützung von Drohnen, Kampfjets und Hubschraubern in Richtung des Flughafens vorgerückt waren. Der Flughafen ist seit 2014 unter Kontrolle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

+++ 8.05 Uhr: Deutschland mit höchstem Konjunktur-Überschuss seit Wiedervereinigung +++

Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mit 23,7 Milliarden Euro den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung erzielt. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung fiel das Plus mit 0,8 Prozent höher aus als die im Januar geschätzten 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

+++ 6.30 Uhr: Studie: Nur noch Deutschland bietet gebührenfreie Hochschulbildung +++

Private, gewinnorientierte Hochschulen und Universitäten mit teils saftigen Studiengebühren sind nach einer neuen Studie weltweit auf dem Vormarsch. "Deutschland ist das einzige Land, in dem die Politik noch immer an einer beitragsfreien öffentlichen Hochschulbildung für nahezu alle Studierenden festhält", heißt es in dem Vergleichsreport einer US-Wissenschaftlergruppe im Auftrag der Körber-Stiftung (Hamburg). Hierzulande erhebe entgegen dem globalen Trend weiterhin "nur eine verschwindend kleine Zahl privater Bildungsinstitute Gebühren". Der Privathochschulsektor boome "vor allem in den Ländern, in denen es nicht gelingt, die Nachfrage durch öffentliche Hochschulen und andere staatliche Bildungseinrichtungen zu decken", schreiben die Autoren der Studie. "Private Anbieter füllen die Lücken schnell. Die Qualität und der Nutzen ihrer Angebote variieren dabei stark."

+++ 6 Uhr: Tesla rutscht wieder in rote Zahlen +++

Der US-Elektroautobauer Tesla ist wieder in die roten Zahlen gerutscht. In seinem am Mittwoch vorgelegten Quartalsbericht meldete das Unternehmen wieder einen Verlust. Beim Umsatz konnte Tesla die Erwartungen allerdings übertreffen. Insgesamt lag der Umsatz im vierten Quartal bei 2,3 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro), ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (1,2 Milliarden Dollar). Der Nettoverlust betrug 121 Millionen Dollar, vor einem Jahr waren es 320 Millionen Dollar. Im dritten Quartal hatte Tesla jedoch noch einen Gewinn von 22 Millionen Dollar verbucht.





+++ 5.30 Uhr: Sammelabschiebung nach Afghanistan +++

Erneut sind abgelehnte Asylbewerber von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Das Flugzeug mit 18 Flüchtlingen an Bord erreichte Kabul aus München kommend am Donnerstagmorgen um kurz nach 7.15 Uhr (Ortszeit). Nach Angaben von Quellen, die die Ankunft beobachteten, wirkte einer der Passagiere krank oder geschwächt, er musste von zwei Helfern gestützt werden. Bis zum Schluss waren afghanische Behörden nicht voll im Bild über die Zahl der Ankömmlinge. Beobachter des Geschehens sagten, dass Vertreter des Flüchtlingsministeriums erst kurz vor Ankunft des Fluges eine Liste mit allen Passagieren bekamen. Die Flughafenpolizei ging noch am Morgen von 30 Passagieren aus. Afghanische Behörden hatten bereits zuvor über unzureichende Informationen über die Abschiebeflüge von deutscher Seite geklagt. Von deutscher Seite waren aber auch Klagen über die verspätete Bearbeitung von Papieren der Afghanen zu hören gewesen.

+++ 5 Uhr: Nordkorea kritisiert erneut Malaysias Vorgehen im Fall Kim Jong Nam +++

Nordkorea hat nach der mutmaßlichen Ermordung des Halbbruders von Machthaber Kim Jong Un erneut die Behörden in Malaysia kritisiert und dessen Regierung "dunkle Zwecke" unterstellt. Das ungerechtfertigte Verhalten Malaysias falle mit "einer gegen die Volksrepublik gerichten verschwörerischen Gaunerei Südkoreas" zusammen, zitierten die Staatsmedien am Donnerstag eine Erklärung des Juristen-Komitees. Der erste Sohn des 2011 gestorbenen Diktators Kim Jong Il, Kim Jong Nam, wurde am Montag vergangener Woche am Flughafen von Kuala Lumpur mutmaßlich Opfer eines Giftanschlags.

Südkorea vermutet, dass Pjöngjang hinter seinem Tod steckt. Die malaysische Polizei hatte bislang nicht direkt Nordkorea für den Tod des 45-Jährigen verantwortlich gemacht. Jedoch sucht sie nach mehreren möglichen Tatbeteiligten, die alle nordkoreanische Pässe besitzen sollen. Nordkorea nannte Kim Jong Nam am Donnerstag nicht beim Namen. Ein nordkoreanischer Bürger mit einem diplomatischen Pass sei auf dem Flughafen in "Schockstarre" verfallen und an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, hieß es.

+++ 1 Uhr: Turbine explodiert - Flughafen in Sao Paulo gesperrt +++

Unmittelbar vor dem Start ist bei einem Flugzeug im brasilianischen São Paulo am Mittwochabend (Ortszeit) eine Turbine explodiert. Die Maschine der Fluggesellschaft Latam (Flugnummer JJ3264) sollte nach Belo Horizonte fliegen, berichtete das Portal "O Globo". Niemand sei verletzt worden. Videoaufnahmen zeigten, wie die Flughafenfeuerwehr den Brand löschte. Der Inlandsflughafen Congonhas wurde vorübergehend geschlossen und mehrere Flüge wurden gestrichen.

+++ 00.05 Uhr: Weiter kräftiges Steuerplus bei Staatskassen +++

Der Staat hat auch zu Beginn dieses Jahres von einem kräftigen Steuerplus profitiert. Im Januar sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen (ohne reine Gemeindesteuern) um 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 46,57 Milliarden Euro gestiegen, wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Vor allem die Lohnsteuer sowie die Steuern vom Umsatz seien kräftig gestiegen, heißt es darin. Deutlich zugelegt hätten auch die nicht veranlagten Steuern vom Ertrag. Die von Aktiengesellschaften und GmbH zu zahlende Körperschaftsteuer verzeichnete dagegen wegen eines hohen Vorjahreswertes einen hohen Rückgang.

Für das Gesamtjahr 2017 wird bisher ein Steuerplus für den Gesamtstaat von 2,9 Prozent erwartet. Die nächste Steuerschätzung mit einer neuen Einnahmeprognose steht Anfang Mai an. Von steigenden Steuereinnahmen haben im vergangenen Jahr auch die Länder profitiert: Insgesamt erzielten sie einen Überschuss von 8,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei dies eine Verbesserung um sechs Milliarden Euro, hieß es.