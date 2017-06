Jahrelang gesucht: Italiens Polizei findet Verbrecher in Kleiderschrank

Die aktuellsten Nachrichten für Sie im Überblick.

+++ 15.01 Uhr: Italienische Polizei findet flüchtigen Kriminellen in Kleiderschrank +++



Nach fünf Jahren auf der Flucht ist ein italienischer Krimineller unvorsichtig geworden und doch noch der Polizei ins Netz gegangen. Der 49-jährige Sizilianer musste einen zweijährigen Hausarrest wegen illegalen Waffentragens in der Öffentlichkeit verbüßen, floh aber 2012 außer Landes, bevor er in einem Versteck bei Rom Unterschlupf fand, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in einem Kleiderschrank aufgegriffen.



Der zuvor bereits wegen Raubes und Drogenbesitzes Verurteilte habe "vielleicht gedacht, dass die Polizei ihn vergessen hat, dass sie keine Lust mehr auf die Jagd nach einem Mann hat, der nur noch ein Jahr abzusitzen hat", hieß es in der Erklärung. "Dumm für ihn, dass das nicht der Fall war."

+++ 14.44 Uhr: Frau in Haft - Prozess um Kinder und mehr als 100 Haustiere +++

Eine inhaftierte Tierbesitzerin und mehrfache Mutter klagt vor dem Verwaltungsgericht Regensburg gegen die Stadt Landshut, unter anderem wegen verschiedener tierschutzrechtlicher Anordnungen. Die Frau ist wegen Betrugs zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und sitzt in der Justizvollzugsanstalt Aichach ein.

Nach ihrer Festnahme kümmerte sich das Jugendamt um ihre Kinder, und auch die etwa 100 Haustiere wurden untergebracht. Die frühere Steuerberaterin will nun geklärt haben, wie es mit den Kindern und den Tieren weitergeht.

+++ 13.26 Uhr: Tempolimit auf Autobahnen wegen anhaltender Hitze +++

Auf der Autobahn 5 und der Autobahn 6 dürfen Autofahrer aktuell in Abschnitten um das Autobahnkreuz Walldorf nur mit 80 Kilometern pro Stunde fahren. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt. Das Tempolimit ist eine Reaktion auf die anhaltende Hitzewelle in Deutschland. Die Beschränkungen gelten immer zwischen zehn Uhr und 20 Uhr. Die Tempolimits werden aufgehoben, sobald die Tageshöchstwerte der Temperaturen wieder unterhalb der 30 Grad liegen.

+++ 13.13 Uhr: Ronaldo soll Ende Juli zum mutmaßlichen Steuerbetrug aussagen +++

Der des Steuerbetrugs verdächtige Weltfußballer Cristiano Ronaldo muss Medienberichten zufolge am 31. Juli vor einem Richter in Madrid zu den Vorwürfen Stellung beziehen. Der Torjäger von Rekordmeister Real Madrid soll laut einer Anzeige der für Wirtschaftsdelikte zuständigen Staatsanwaltschaft zwischen 2011 und 2014 gut 14,7 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Selbst wenn der Portugiese mit seinem Nationalteam beim Confederations Cup in Russland das Finale erreichen sollte, das am 2. Juli ausgetragen wird, habe er somit noch mehr als vier Wochen Zeit zur Vorbereitung auf seine Aussage, berichtete die spanische Zeitung "El Confidencial".





+++ 12.48 Uhr: Ermittler: Tesla-Unglücksfahrer ignorierte Warnhinweise +++

Der Fahrer bei dem aufsehenerregenden tödlichen Unfall mit einem vom Computer gesteuerten Tesla-Elektroauto im vergangenen Jahr hat mehrere Warnhinweise der Software ignoriert. Daten des Fahrzeugs zeigten, dass der 40-jährige mehrfach aufgefordert worden sei, die Hände wieder auf das Lenkrad zu legen, heißt es in neu veröffentlichten Unterlagen der US-Untersuchungsbehörde NTSB.

Der Mann war Anfang Mai 2016 ums Leben gekommen, als sein von Teslas Fahrassistenzsystem "Autopilot" gesteuertes Auto unter einen querenden Lastwagen-Anhänger raste. Nach Tesla-Angaben hielt die Software die weiße Seitenwand des Anhängers für ein hochhängendes Autobahnschild. Der Konzern betont stets, "Autopilot" sei nur ein Fahrassistenzsystem und mache die Teslas nicht zu komplett selbstfahrenden Autos. Deshalb müssten die Fahrer stets den Überblick und die Hände am Steuer behalten. Einige Tesla-Besitzer ignorierten das jedoch und veröffentlichten sogar Videos, in denen sie die Steuerung ihrer Autos komplett der Software überlassen.





+++ 12.31 Uhr: Unfall mit drei Toten: Zweieinhalb Jahre Haft für Lastwagenfahrer +++

Nach einem Unfall mit drei Toten auf einer Bundesstraße im Münsterland ist ein Lastwagenfahrer zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der 24-Jährige hatte nach Feststellungen des Amtsgerichts Rheine übermüdet am Steuer gesessen. "In einem Bereich, wo man Bewährung geben kann, kann man unserer Ansicht nach in diesem Fall nicht kommen. Dafür ist der Sorgfaltspflichtverstoß zu groß", sagte die Richterin. Der Lastwagenfahrer wurde wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen verurteilt.

+++ 12.25 Uhr: Leichenwagen für Spritztour gestohlen +++

Diebe haben in Neuseeland einen leeren Leichenwagen gestohlen und damit eine Spritztour gemacht. Wie die neuseeländische Tageszeitung "NZ Herold" berichtet, stahlen die Täter im Alter von 13 und 31 Jahren den Leichenwagen und krachten danach in einen Strommast und einen Zaun. Der Mitinhaber des Bestattungsunternehmens in der Kleinstadt Rotorua auf der Nordinsel konnte nicht glauben, dass jemand etwas aus einer Leichenhalle stehlen würde: "Wir nutzen die Wagen, um Familien in schweren Zeiten zu helfen", sagte er der Tageszeitung. Die Polizei zeigte den älteren Dieb an und meldete den 13-Jährigen dem Jugendamt.

+++ 11.59 Uhr: Urteil gegen Russland wegen Gesetz zu "Homosexuellen-Propaganda" +++

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen des im Land geltenden Gesetzes zur "Homosexuellen-Propaganda" verurteilt. Dieses Gesetz habe Schwulenfeindlichkeit in Russland gefördert und sei "unvereinbar mit den Werten einer demokratischen Gesellschaft", urteilten die Straßburger Richter. Das seit 2013 in Russland geltende Gesetz stellt sogenannte homosexuelle Propaganda unter Strafe.



+++ 11.43 Uhr: Polizist soll Bruder und sich selbst getötet haben +++

Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Baden-Württemberg soll ein 44-jähriger Polizist mit seiner Dienstwaffe erst seinen 50 Jahre alten Bruder und danach sich selbst getötet haben. Als Motiv kämen Streitigkeiten in der Familie in Betracht, erklärten die Polizei Mannheim und die Staatsanwaltschaft Heidelberg. Die Tat ereignete sich demnach bereits am Montagnachmittag auf dem Parkplatz vor einem Campingplatz.



Zeugen hatten beobachtet, wie die zwei Männer aus dem Auto stiegen und einer von ihnen erst auf den anderen schoss und danach die Waffe gegen sich selbst richtete. Beide Männer starben noch am Tatort.

+++ 10.55 Uhr: Rentner vergisst in Salzburg 20.000 Euro im Taxi +++

Ein 79 Jahre alter Rentner hat in Salzburg einen Umschlag mit 20.000 Euro im Taxi vergessen. Die Fahrerin fand das Kuvert und ging zur Polizei. Die Beamten konnten den Besitzer ausfindig machen. Finder können in Österreich Finderlohn bekommen. Wenn eine Sache richtig verloren wurde, sind es zehn Prozent des Wertes, wenn etwas vergessen wurde, fünf Prozent - das wären in diesem Fall 1000 Euro. Es liegt an der Taxifahrerin, ob sie den Anspruch anmelden will.

+++ 10.44 Uhr: Prozess um Missbrauch von 13-Jähriger - Öffentlichkeit ausgeschlossen +++

Der Prozess um den Missbrauch eines russlanddeutschen Mädchens aus Berlin, das eine Vergewaltigung erfunden und damit Aufsehen über Deutschland hinaus ausgelöst hatte, findet hinter verschlossenen Türen statt. Das Amtsgericht Tiergarten schloss vor Verlesung der Anklage die Öffentlichkeit aus - zum Schutz der damals 13-Jährigen, wie der Vorsitzende Richter begründete.

+++ 10.03 Uhr: Französische Verteidigungsministerin Goulard tritt zurück +++

Die französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard tritt zurück. Sie habe Staatschef Emmanuel Macron gebeten, der neuen Regierung nicht mehr anzugehören, erklärte Goulard. Die Ministerin begründete dies mit einer Scheinbeschäftigungsaffäre, in der ihre Partei MoDem in Verdacht geraten sind.

+++ 9.42 Uhr: Zahl der Toten bei Waldbrand in Portugal steigt auf 64 +++

Bei einem der schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Portugals ist die Zahl der Todesopfer auf 64 gestiegen. Das teilte die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa mit. Noch immer seien Hunderte Rettungskräfte in der Region Pedrógão Grande im Einsatz, wie es weiter hieß.

+++ 8.55 Uhr: Tödlicher Unfall nach Straßen-Blockade durch Migranten bei Calais +++

Ein von Migranten errichtetes Hindernis auf einer Autobahn bei Calais hat nach Angaben der französischen Behörden einen tödlichen Unfall verursacht. Der Fahrer eines Kleintransporters mit polnischem Kennzeichen sei gestorben, teilte die zuständige Präfektur mit. Migranten hätten in der Nacht Baumstämme auf die A16 gelegt, der Lieferwagen sei dann gegen einen der drei dadurch blockierten Lastwagen geprallt und in Flammen aufgegangen. In einem der blockierten Lastwagen wurden neun Migranten festgenommen.

+++ 8 Uhr: Vier Verwandte des Angreifers nach Attacke auf Champs-Elysées festgenommen +++

Nach der Attacke gegen Polizisten auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées sind vier Verwandte des Angreifers festgenommen worden. Der Vater, der Bruder, die Ex-Frau und die Schwägerin des 31-Jährigen seien am Montagabend in Gewahrsam genommen worden, verlautete am Dienstag aus Justizkreisen. Der bewaffnete Mann, der den Behörden als radikaler Islamist bekannt war, war am Montagnachmittag ums Leben gekommen, als er auf den Champs-Elysées ein Polizeifahrzeug rammte.

+++ 7.26 Uhr: Französischer Journalist in Mossul getötet +++

Der französische Journalist Stephan Villeneuve ist in der umkämpften irakischen Stadt Mossul getötet worden. Bei der Explosion einer Mine sei auch der kurdische Reporter Bachtijar Addad ums Leben gekommen, teilten die öffentlich-rechtliche Sendergruppe France Télévisions und die Organisation Reporter ohne Grenzen mit. Zwei weitere französische Journalisten wurden demnach verletzt.

+++ 5.53 Uhr: Tiger Woods geht in Entzugsklinik +++

Der ehemalige Golf-Superstar Tiger Woods will seine Probleme mit Schmerzmitteln in den Griff bekommen. "Ich erhalte derzeit professionelle Hilfe, um mit meinen Medikamenten zurechtzukommen. Ich habe Rückenschmerzen und eine Schlafstörung", schrieb Woods auf Twitter.



Ende Mai war Woods in Florida kurzzeitig wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss festgenommen worden. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigte den verwirrten Sportler, der zuvor von den Beamten schlafend hinter dem Steuer seines Wagens entdeckt worden war. Woods machte damals eine "unerwartete Reaktion" auf verschriebene Medikamente für seinen Zustand verantwortlich. Der einstige Spitzensportler hatte sich im April einer Rücken-OP unterzogen, die vierte innerhalb von drei Jahren.

+++ 4.02 Uhr: Niederländische Journalisten in Kolumbien entführt +++

Zwei niederländische Journalisten sind von einer bewaffneten Gruppe im kolumbianischen Grenzgebiet zu Venezuela entführt worden. Wie die Behörden mitteilten, ereignete sich die Tat im Departament Norte de Santander. Laut der Zeitung "El Tiempo" wird vermutet, dass die Guerillagruppe ELN dahinter stecken könnte, die in der Region aktiv ist und sich auch über Entführungs-Lösegelder finanziert. Anders als mit der größeren Farc-Guerilla konnte die Regierung von Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos mit der ELN noch keinen Waffenstillstand erreichen. Die Journalisten recherchierten dort über die leibliche Mutter einer Kolumbianerin, die von einem niederländischen Paar adoptiert worden war.

+++ 00.07 Uhr: Macron ernennt Philippe erneut zum Premierminister +++

Nach der Parlamentswahl ist die französische Regierung am Montagabend erwartungsgemäß zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron beauftragte Premierminister Edouard Philippe mit der Bildung einer neuen Regierung. Regierungssprecher Christophe Castaner sagte, die Umbildung werde keine großen Veränderungen bringen. Der Rücktritt der Regierung nach einer Parlamentswahl ist in Frankreich üblich. Philippe soll das neue Kabinett am Mittwoch um 18 Uhr vorstellen, wie aus dem Präsidentenbüro verlautete.