Trump-Schwiegersohn Kushner wollte offenbar geheimen Draht zum Kreml

+++ 9:21 Uhr: G7-Staaten setzen Gipfeltreffen in Taormina fort +++

Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen (G7) haben am Samstag ihr Gipfeltreffen im italienischen Taormina fortgesetzt. Am Ende der Beratungen am frühen Nachmittag ist die Veröffentlichung einer gemeinsamen Erklärung vorgesehen. Nach dem ersten Tag des Treffens ist aber fraglich, ob sich die G7 zu den Themen Klimaschutz und freier Handel auf Formulierungen einigen können.

Grund ist in beiden Fragen die Haltung von US-Präsident Donald Trump. Er vertritt eine protektionistische Wirtschaftspolitik und stellt das Pariser Klimaabkommen in Frage.





+++ 8:40 Uhr: Hunderte Palästinenser in israelischer Haft beenden Hungerstreik +++

Nach fast sechs Wochen haben hunderte palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen ihren Hungerstreik beendet. Die Protestaktion für bessere Haftbedingungen wurde nach einer Vereinbarung mit den israelischen Behörden beendet, wie der Leiter des Vereins der palästinensischen Gefangenen, Kaddura Fares, am Samstag mitteilte. Eine Sprecherin der israelischen Gefängnisbehörde bestätigte die Einigung und das Ende des Hungerstreiks.

+++ 7:40 Uhr: Schlafmohn-Plantage im Millionenwert in den USA entdeckt +++

Durch puren Zufall ist die Polizei im US-Bundesstaat North Carolina auf ein großes Opium-Mohnfeld gestoßen und hat damit dem regionalen Drogenhandel einen schweren Schlag versetzt. Den Handelswert der über 2000 beschlagnahmten Schlafmohn-Pflanzen schätzten die Behörden auf etwa 500 Millionen Dollar (445,5 Mio Euro), wie unter anderem der "Charlotte Observer" am Freitag (Ortszeit) berichtete.

Eigentlich waren die Beamten am Dienstag im Catawba County wegen einer Beschwerde "in anderer Sache" zu der Farm gefahren. Doch als der Besitzer die Tür öffnete, habe er die Beamten auf die Spur des Mohns gebracht, berichteten die Medien. "Ihr kommt vermutlich wegen des Opiums", sagte er und verriet damit seine Plantage.

+++ 7:27 Uhr: Zwei Tote bei Messerstecherei in US-Straßenbahn +++

Zwei Menschen sind bei einer Messerstecherei in einer Straßenbahn in Portland im US-Bundesstaat Oregon ums Leben gekommen. Ein weiterer Passagier wurde schwer verletzt, als die Männer versuchten, zwei muslimische Frauen vor einem Randalierer zu beschützen. Wie US-Medien am Freitag (Ortszeit) berichteten, hatte der Mann die beiden Frauen, von denen eine verschleiert war, lautstark "beschimpft und rassistisch beleidigt". Als andere Fahrgäste den Frauen zu Hilfe kamen, stach der Mann zu. Er flüchtete nach der Tat, konnte aber später festgenommen werden.

+++ 6:48 Uhr: Früherer US-Präsidentenberater Brzezinski ist tot +++

Der Berater des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren in Falls Church im US-Bundesstaat Virginia, wie seine Tochter am Freitagabend mitteilte. Der polnischstämmige Politologe galt als wichtiger Experte für die Außenpolitik der USA.

+++ 5:49 Uhr: Chinesische Luftwaffe fängt US-Spionageflugzeug ab +++

Die chinesische Luftwaffe hat nach US-Angaben ein amerikanisches Spionageflugzeug abgefangen. Der Vorfall habe sich über dem südchinesischen Meer ereignet, erklärte das Pentagon am Freitag (Ortszeit). Das US-Verteidigungsministerium kritisierte das Manöver als "nicht professionell und nicht sicher". Nach einem Bericht des Senders CNN flogen die chinesischen Kampfflugzeuge zu nah an den US-Aufklärer heran.

+++ 5:23 Uhr: Ägypten greift nach Tod von 28 Christen "Terroristencamps" in Libyen an +++

Nach dem Angriff auf Christen in Ägypten hat die Luftwaffe des Landes Ausbildungslager von Dschihadisten im Nachbarland Libyen bombardiert. Präsident Abdel Fattah al-Sisi sagte in einer Fernsehansprache, Ägypten werde nicht zögern, weitere "Terroristencamps" anzugreifen. Die ersten der 28 Todesopfer wurden unter großer Anteilnahme beerdigt. Die Gewalt gegen die christliche Minderheit kurz vor Beginn des Ramadans wurde international verurteilt.





+++ 3:36: Zeitung: Kushner hat mit Russen geheimen Draht zum Kreml erwogen +++

Donald Trumps Schwiegersohn und Berater, Jared Kushner, hat nach einem Bericht der "Washington Post" die Möglichkeit eines geheimen Kommunikationsdrahtes zum Kreml erwogen. Entsprechende Gespräche habe er im Dezember 2016 - nach der Wahl seines Schwiegervaters zum US-Präsidenten - mit dem russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak geführt, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Regierungsbeamte, die in der Sache informiert wurden. Quelle sollen russische Aufzeichnungen sein.