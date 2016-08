Die Nachrichten des Tages im Überblick.

+++ 13.45 Uhr: Löw setzt für WM-Quali auf EM-Personal +++

Joachim Löw baut in der WM-Qualifikation auf seine bewährten EM-Kräfte. Der Bundestrainer beruft 19 Akteure aus seinem Sommerteam in das Aufgebot für den Saisonauftakt der Fußballnationalmannschaft. Der scheidende Kapitän Bastian Schweinsteiger wird allerdings nur für sein Abschiedsspiel am Mittwoch in Mönchengladbach gegen Finnland zum DFB-Tross gehören. Danach reduziert sich der Kader für die erste Pflichtpartie auf dem Weg nach Russland 2018 am 4. September in Oslo gegen Norwegen auf 23 Akteure, darunter sind mit Max Meyer, Julian Brandt und dem einzigen Neuling Niklas Süle von 1899 Hoffenheim drei Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro.



Nicht dabei sind nach ihren Verletzungen die drei EM-Akteure Jérôme Boateng, Mario Gomez und Leroy Sané. Auch der von Löw kurz vor der EM aus gesundheitlichen Gründen aussortierte Marco Reus ist wie auch Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan noch nicht wieder fit. Lukas Podolski kann wegen seiner Knöchelverletzung im Gegensatz zu Schweinsteiger gegen Finnland noch nicht sein versprochenes Abschiedsspiel bestreiten.



Zum Aufgebot gehört wieder der von Löw für die EM nicht berücksichtigte Karim Bellarabi. Mit Spannung wird erwartet, wen Löw zum Nachfolger von Schweinsteiger zum DFB-Kapitän ernennt. Topkandidaten sind die Münchner Manuel Neuer, Boateng und Mats Hummels sowie Sami Khedira von Juventus Turin.

+++ 12.43 Uhr: Staatsakt für Scheel am 7. September +++

Der Staatsakt für den früheren Bundespräsidenten Walter Scheel findet am 7. September in Berlin statt. Das teilt das Bundesinnenministerium mit. Der Staatsakt wurde von Bundespräsident Joachim Gauck angeordnet, für die Umsetzung ist das Innenressort zuständig. Scheel war am Mittwoch im Alter von 97 Jahren gestorben. Er war von 1974 bis 1979 Bundespräsident. Zuvor war Scheel von 1968 bis 1974 Vorsitzender der FDP.

+++ 11.59 Uhr: Keine neue Berufung im Fall Oscar Pistorius +++

Das Strafmaß im Fall des früheren Spitzensportlers Oscar Pistorius wird nicht neu verhandelt. Richterin Thokozile Masipa lehnt einen Antrag der Anklage ab, gegen das von ihr in zweiter Instanz verhängte Strafmaß in Berufung zu gehen. Die Verurteilung des 29-Jährigen wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft bleibt bestehen. Staatsanwalt Gerrie Nel hatte das Strafmaß als "schockierend milde" bezeichnet. Er wollte mit einer Berufung eine höhere Strafe durchsetzen. Der unterhalb seiner Knie amputierte frühere Sprinter Pistorius hatte 2013 seine damalige Freundin erschossen.

+++ 08.52 Uhr: Wohl letzter Brief von Ludwig II. präsentiert +++

Der wohl letzte Brief des sagenumwobenen Bayern-Königs Ludwig II. nährt Zweifel an der Theorie vom verrückten "Kini". Der CSU-Politiker Peter Gauweiler präsentierte das Schreiben anlässlich des 171. Geburtstages von Ludwig II., wie die "Welt" berichtet. Danach ist der Brief vom 10. Juni 1886, der der Öffentlichkeit bisher unbekannt war, an Ludwigs Vetter Prinz Ludwig Ferdinand gerichtet - der "vermutlich letzte eigenhändige Brief des Monarchen".

Besondere Bedeutung erhält der Brief laut Gauweiler, weil er belege, dass der König geistig klar genug war, die ihm drohende Gefahr zu erkennen. Er habe wohl geahnt, dass er abgesetzt werden sollte. Am 9. Juni 1886 wurde Ludwig II. entmündigt, am 13. Juni ertrank er im Starnberger See. Um die Umstände seines Todes - ob es Suizid war oder nicht - ranken sich viele Gerüchte.

In dem nun aufgetauchten Brief schreibt Ludwig unter anderem an seinen Vetter, er sehe eine "schändliche Verschwörung! Wer kann nur hinter einem solchen Verbrechen stecken, Prz. Luitpold vermuthlich." Und weiter: "Wie kann aber eine solche Infamitität nur möglich sein!!" Ludwig erwähnt darin auch die Gerüchte um seinen Gesundheitszustand ("angebliche Krankheit"), "an der nicht Sylbe wahr ist".

+++ 08.33 Uhr: Zahl der Erdbebentoten in Italien steigt auf 267 +++

Das schwere Erdbeben in Italien hat nach neuen Angaben 267 Todesopfer gefordert, wie der Zivilschutz laut der Nachrichtenagentur Ansa mitteilt. Bisher wurde die Zahl der Toten in der vorläufigen Bilanz mit 250 angegeben. Jedoch wurde mit mehr Opfern gerechnet. Das Erdbeben hatte am Mittwoch ganze Dörfer in Mittelitalien verwüstet.

+++ 08.25 Uhr: Türkei: Acht Tote bei Anschlag auf Polizei in Cizre +++

Autobombenanschlag in Cizre im Südosten der Türkei: Bei dem Attentat auf ein Polizeipräsidium im Kurdengebiet werden Medienberichten zufolge mindestens acht Polizisten getötet. Mindestens 45 Menschen erleiden Verletzungen. Die Bombe explodierte nahe der Zentrale der Anti-Aufruhr-Polizei. Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu macht die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) für den Anschlag verantwortlich.



In der mehrheitlich von Kurden bewohnten Stadt Cizre an der türkisch-syrischen Grenze hatten sich Soldaten und Polizisten Anfang des Jahres wochenlange Häuserkämpfe mit PKK-Anhängern geliefert, bei denen ganze Straßenzüge zerstört wurden. Die Gefechte in Cizre und anderen Städten im Südosten waren entflammt, nachdem die PKK in einigen Städten einseitig Autonomiegebiete ausgerufen und diese mit Straßengräben und Barrikaden gegen die Sicherheitskräfte verteidigt hatte.



Der Waffenstillstand zwischen der PKK und Ankara war im Juli 2015 nach zweieinhalb Jahren zerbrochen. Seitdem wurden hunderte Sicherheitskräfte bei Angriffen der PKK getötet. Die türkische Armee geht mit aller Härte gegen die PKK im Südosten des Landes vor, um die Kämpfer aus den Städten zu vertreiben.

+++ 07.27 Uhr: Starke Nachbeben in Italien +++

Erneut haben mehrere Erdstöße die Katastrophenregion in Mittelitalien erschüttert. Das stärkste der Nachbeben ereignete sich um 6.28 Uhr und hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 4,7. Die Erdbebenwarte in Potsdam gibt die Stärke mit 4,4 an. Das Zentrum lag etwa fünf Kilometer nordwestlich des Ortes Amatrice. Der Erdstoß brachte im Ortszentrum weitere Gebäude zum Einsturz, wie die Nachrichtenagentur ANSA meldet. Allerdings nicht dort, wo die Helfer versuchten, noch Opfer aus den Trümmern zu bergen.

Bei dem Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 6 waren in der Nacht zu Mittwoch mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl könnte nach Angaben des Zivilschutzes weiter steigen. Seit dem ersten starken Beben gab es Hunderte Nachbeben, darunter auch einige mit einer Stärke über 4.

+++ 06.43 Uhr: VW-Vergleichsangebot im Abgas-Skandal kommt bei US-Kunden gut an +++

Der von Volkswagen mit US-Klägern ausgehandelte Milliardenvergleich in der Abgasaffäre trifft bei den geschädigten Kunden auf breite Zustimmung. Mehr als 200.000 Dieselbesitzer hätten sich bereits registriert, um das Angebot anzunehmen, teilen Klägeranwälte mit. "Tausende weitere registrieren sich täglich." Der hohe Zuspruch in so kurzer Zeit sei ein starkes Zeichen, dass die außergerichtliche Einigung gelinge, hieß es weiter. Mit der bisherigen Zustimmung dürfte bereits eine kritische Masse erreicht sein, um den Vergleich zu schließen.

VW hatte sich mit Hunderten Klägern im US-Rechtsstreit um rund 480.000 Dieselwagen, die mit einer Software zur Manipulation von Abgaswerten ausgestattet wurden, auf einen Vergleich von bis zu 14,7 Milliarden Dollar (13,0 Mrd Euro) geeinigt. Ende Juli hatte das zuständige US-Gericht seine vorläufige Zustimmung dazu gegeben. Entscheidend ist nun, dass die Kunden die Lösung auch akzeptieren.

+++ 06.10 Uhr: US-Behörden wollen Schwimmausflüge zu Delfinen verbieten +++

Das bei Touristen beliebte Delfin-Schwimmen in Hawaii soll verboten werden. Die Meeressäuger stünden inzwischen unter "intensivem Druck" von Tierfreunden, die mit ihnen im Meer vor der pazifischen Inselkette schwimmen wollten, teilt die US-Meeresschutzbehörde NOAA mit. Menschen sollten sich künftig 45 Meter von den Delfinen entfernt halten, um deren Ruhezeiten am Tag nicht mehr zu stören.



Die Bootsausflüge zu den zutraulichen und verspielten Tieren sind in Hawaii sehr beliebt. Ein Verbot wäre ein Schlag für die Ausflugsveranstalter. Die Behörde verweist darauf, dass die Tiere nachts auf die Jagd gingen und tagsüber ruhten - was durch die vielen Besucher aber erschwert werde. Sie will nun Reaktionen der Bürger auf den Plan entgegennehmen und mit Betroffenen sprechen. Die endgültige Entscheidung über das Verbot soll in einem Jahr fallen.



+++ 05.05 Uhr: Besuchsverbot in Incirlik: Oppermann setzt Türkei Ultimatum +++

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat der Türkei im Streit um das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete bei deutschen Soldaten im Nato-Stützpunkt Incirlik eine Frist gesetzt. "Wenn bis Oktober keine deutschen Abgeordneten nach Incirlik fahren können, empfehle ich, das Mandat nicht zu verlängern, sondern auslaufen zu lassen", zitieren die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland Oppermann.

Deutsche "Tornado"-Jets fliegen von Incirlik aus Aufklärungsmissionen und unterstützen so den internationalen Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Das Bundestagsmandat für den Anti-Terror-Einsatz läuft Ende des Jahres aus. Weil die Türkei Besuche deutscher Abgeordneter aus Verärgerung über die im Juni beschlossene Armenier-Resolution ablehnt, mehren sich im Parlament die Stimmen, die Soldaten abzuziehen. Nach "Spiegel"-Informationen prüft die Bundeswehr bereits alternative Standorte.

CSU-Verteidigungsexperte Florian Hahn kritisiert die Haltung der SPD. "Die Debatte über Abzug oder Verlegung steht jetzt nicht an", erklärt Hahn in der "Passauer Neuen Presse". "Wir sollten der Türkei jetzt noch Zeit geben, ihren Standpunkt zu überdenken."

+++ 04.18 Uhr: Zehntausende Ausbildungsplätze unbesetzt +++

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres bieten die Unternehmen in Deutschland noch Zehntausende offene Plätze. 172.224 Ausbildungsstellen waren laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nach den jüngsten Zahlen Ende Juli unbesetzt. "Jugendliche Lehrstellenbewerber haben in diesem Jahr allerbeste Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden", zitiert die Deutsche Presse-Agentur DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Schweitzer weist auf Probleme für viele Unternehmen hin: "Ihnen gehen die Bewerber aus."

+++ 03.50 Uhr: Niederländischer Rechtspopulist will Moscheen schließen und Koran verbieten +++

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders zieht mit einem Wahlprogramm, in dessen Zentrum eine "Ent-Islamisierung" der Niederlande steht in die Parlamentswahl 2017. In dem von dem Chef der Partei PVV über Twitter veröffentlichten Programm findet sich die Forderung "Schließung aller Moscheen und islamischen Schulen, Verbot des Korans." Nähere Ausführungen macht der Text dazu nicht. Wilders will zudem Migranten aus muslimischen Ländern die Einreise verwehren, die Aufnahmezentren für Asylbewerber in den Niederlanden schließen und das öffentliche Kopftuchtragen verbieten. Die staatlichen Zahlungen für Entwicklungshilfe und Kunstförderung sollten zugunsten einer "beträchtlichen" Erhöhung des Verteidigungs- und Polizeibudgets wegfallen.

Wilders' PVV liegt in Umfragen seit Monaten vorne. Allerdings ist sie von einer regierungsfähigen Mehrheit weit entfernt. Eine Erhebung des Instituts Ipsos von Anfang August sah die PVV bei 27 Sitzen in dem 150 Sitze zählenden niederländischen Parlament.

NEDERLAND WEER VAN ONS! pic.twitter.com/iOHCiUYJUL — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 25. August 2016

+++ 02.27 Uhr: Ein Toter und vier Verletzte nach Explosion in Belgien +++

Die Explosion in einem Sportzentrum in der belgischen Gemeinde Chimay hat ein Todesopfer und vier Verletzte gefordert. Dies berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Rettungsdienst. Zwei Menschen hätten schwere Verletzungen erlitten. Zur Ursache der Detonation um kurz nach Mitternach können weiterhin keine Angaben gemacht werden. Es seien fünf Menschen zu diesem Zeitpunkt in dem Zentrum gewesen. Das Gebäude sei teilweise zerstört. Der Ort des Geschehenes ist von Polizei abgesperrt.

Chimay liegt in der belgischen Provinz Hennegau in der Nähe der Grenze zu Frankreich.

+++ 02.03 Uhr: Ankara will bei Putschisten-Prozessen Europarat einbeziehen +++

Bei den geplanten Gerichtsprozessen wegen des gescheiterten Putschversuches in der Türkei wollen türkische Behörden frühzeitig den Europarat einbinden. "Experten des Europarates werden sich in Kürze mit türkischen Behörden treffen, um sie dabei zu beraten, wie die Rechte der Angeklagten des Putschversuchs gewahrt werden können" zitiert die "Welt" den Generalsekretär des Europarates, Thorbjorn Jagland. "Dies ist notwendig, damit sichergestellt wird, dass die Prozesse gemäß europäischer Standards verlaufen, um zu verhindern, dass noch mehr Fälle gegen die Türkei beim Straßburger Gerichtshof landen."

Die Türkei ist seit 1950 Mitglied der Staatenorganisation, die Beobachter entsenden kann, die umfangreich Zugang zu Gefängnissen und Dokumenten über Häftlinge bekommen müssen. Das Anti-Folter-Komitee des Europarats hatte nach früheren Besuchen wiederholt folterähnliche Gewalt in der Türkei angeprangert. In seinem jüngsten Bericht kritisierte es Polizeigewalt gegen Demonstranten bei Festnahmen während der Gezipark-Proteste 2013.

+++ 01.30 Uhr: Türkische Armee bombardiert Kurden in Nordsyrien +++

Die türkische Armee hat kurdische Stellungen in Nordsyrien mit Artilleriegranaten beschossen. Die Streitkräfte hätten am Donnerstagabend das Feuer auf die Kurdenmiliz YPG eröffnet, berichtet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Unter Berufung auf Geheimdienstinformationen hieß es, die YPG habe sich nicht wie angenommen auf das Ostufer des Euphrats zurückgezogen, sondern versucht, Geländegewinne zu erzielen.

Ankara und Washington hatten von der Kurdenmiliz gefordert, ihre Einheiten in die Region östlich des Flusses Euphrat zu verlegen. Die Türkei hatte erklärt, sie werde ihren Militäreinsatz in Nordsyrien solange fortsetzen, bis die Kurden auf die andere Flussseite zurückgedrängt seien. Ankara will verhindern, dass die Kurden in Syrien ihr Herrschaftsgebiet weiter vergrößern und dort noch mehr Autonomie bekommen.

+++ 01.25 Uhr: Verletzte bei Explosion in Belgien +++

Bei einer starken Explosion in einem Sportzentrum in der belgischen Stadt Chimay sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet, befürchten die Rettungsdienste, dass es auch Tote gegeben haben könnte. Zur Ursache der Detonation konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

+++ 01.06 Uhr: Regierung fragt Migranten künftig nach der zu Hause gesprochenen Sprache +++

Die Bundesregierung will einem Bericht zufolge mehr Informationen über die in Deutschland lebenden Ausländer und Migranten sammeln. Bei den regelmäßigen statistischen Befragungen im Rahmen des Mikrozensus sollen sie ab 2017 auch die "im Haushalt vorwiegend gesprochene Sprache angeben", berichtet die "Bild" unter Berufung auf einen Gesetzentwurf der Koalition. Diese Information sei "fur die Einschätzung verschiedener Dimensionen der Integration von Bedeutung", begründete die Regierung die Aufnahme dieser neuen Frage.



Gefragt wird demnach künftig nicht mehr nur nach Staatsbürgerschaften, sondern auch nach dem "Staat der Geburt" des Befragten und seiner Eltern. Das werde in der Migrationsforschung "als relevanter für die Entwicklung einer Person eingestuft als die Staatsangehörigkeit", heißt es laut "Bild" in der Gesetzesbegründung. Weitergehende Angaben zu den Eltern würden zudem jährlich abgefragt und nicht mehr nur alle vier Jahre erhoben.



+++ 00.07 Uhr: Angriff auf Strandlokal in Mogadischu +++

Mehrere Bewaffnete haben ein beliebtes Strandlokal in der somalischen Hauptstadt Mogadischu gestürmt und sich heftige Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert. Wie ein AFP-Korrespondent vor Ort berichtet, explodierte zunächst ein Auto, dann rannten die Bewaffneten in das Restaurant, das oft von Regierungsvertretern besucht wird. Sie verschanzten sich im Inneren des Lokals, es kam zu Schusswechseln mit Sicherheitskräften.