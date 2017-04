Leiche an Donau entdeckt - möglicherweise vermisste Malina Klaar

Die aktuellsten Nachrichten des Tages für Sie im Überblick.

+++ 9.56 Uhr: Leiche an Donauufer entdeckt - möglicherweise vermisste Studentin +++

An einem Donauufer in Donaustauf bei Regensburg ist die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um die seit knapp drei Wochen vermisste Studentin Malina Klaar handle, sagte ein Polizeisprecher. Eine Obduktion soll die Identität und die Todesursache klären.

+++ 9.35 Uhr: Gabriel: US-Luftangriff in Syrien "nachvollziehbar" +++

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hält den US-Luftangriff in Syrien für nachvollziehbar. "Dass die Vereinigten Staaten jetzt mit einem Angriff gegen die militärischen Strukturen des Assad-Regimes reagiert haben, von denen dieses grausame Kriegsverbrechen ausging, ist nachvollziehbar", erklärte Gabriel am Rande seiner Mali-Reise in Bamako, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte. Zugleich warb er für eine "politische Lösung" des Bürgerkriegs in Syrien.

+++ 7.05 Uhr: Räuber mit Grillgabel überfällt Supermarkt in Berlin +++

Mit einer Grillgabel in der Hand hat ein Räuber in Berlin einen Supermarkt überfallen. Der Mann kam am Donnerstagabend in das Geschäft in Schöneberg und forderte den Kassierer auf, das Geld aus der Kasse herauszurücken, wie die Polizei mitteilte. Als der Täter mit der Beute flüchten wollte, schob ihm ein anderer Mitarbeiter einen Einkaufswagen in den Weg. Dabei verlor der Räuber den Geldbeutel und floh - ohne Beute.

+++ 7.03 Uhr: USA sollen syrischen Luftwaffenstützpunkt fast komplett zerstört haben - vier Tote +++

Bei dem US-Angriff in Syrien ist der Luftwaffenstützpunkt Al-Schairat nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte fast vollständig zerstört worden. Dabei seien vier Soldaten getötet worden, teilte die oppositionsnahe Organisation am Freitag mit. Die USA hatten den Stützpunkt in der Nacht mit dutzenden Marschflugkörpern angegriffen.

+++ 6.09 Uhr: Bürger zunehmend besorgt über Flüchtlingspolitik +++

Die Willkommenskultur bekommt Kratzer: Eine knappe Mehrheit von 54 Prozent der Bundesbürger sieht Deutschland einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge bei der Aufnahme weiterer Flüchtlinge an der "Belastungsgrenze" angekommen. Vor zwei Jahren hätten nur 40 Prozent der Deutschen diese Auffassung geteilt, berichtete die Stiftung in Gütersloh.



Generell präge das alles überlagernde Flüchtlingsthema inzwischen stark die Meinung der Bürger zur Einwanderung insgesamt, erklärten die Gütersloher Experten. Wie vor zwei Jahren gelte die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte noch immer jedem Dritten als wichtiges Instrument gegen den Fachkräftemangel. Allerdings schrieben die Deutschen Zuwanderung längst nicht mehr so positive Effekte zu wie in der Vorgängerstudie 2015.

So stieg der Anteil derer, die zusätzliche Belastungen für den Sozialstaat erwarten, in der aktuellen Befragung deutlich auf 79 Prozent. Vor zwei Jahren waren es nur 64 Prozent der Befragten. Zugleich erwarteten jetzt 72 statt ebenfalls etwa 64 Prozent Konflikte zwischen Einheimischen und Zuwanderern. 65 Prozent waren zudem der Meinung, Einwanderung verschärfe die Wohnungsnot in Ballungszentren. 2015 waren es 52 Prozent.