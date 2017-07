Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 11.25 Uhr: Marokkos König begnadigt mehr als eintausend Gefangene +++

Der marokkanische König Mohammed VI. hat mehr als eintausend Gefangene begnadigt, darunter Teilnehmer an Protesten in der Unruheregion Rif. Insgesamt kämen 1178 Häftlinge frei, teilte das Justizministerium mit. Seit Monaten protestieren zahlreiche Marokkaner im Norden des Landes gegen Arbeitslosigkeit, die schlechte Gesundheitsversorgung und Korruption in der überwiegend von Berbern bewohnten Rif-Region. Ein Anwalt der bei den Protesten festgenommenen Demonstranten, Abdessadek al-Bouchtaoui, nannte die Begnadigung der vielen Häftlinge einen "positiven Schritt". Dies reiche aber bei weitem nicht aus. Es müssten alle Menschen, die bei den Protesten gefasst wurden, freigelassen werden, forderte der Anwalt. Nach offiziellen Angaben wurden fast 180 Menschen festgenommen, darunter der Anführer der Protestbewegung, der 39-jährige Nasser Zefzafi.

+++ 11 Uhr: Zunächst kein Hinweis auf Terror nach Bluttat in Konstanzer Disco +++

Nach Schüssen in einer Diskothek in Konstanz haben die Ermittler nach DPA-Informationen bisher keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund. Bei dem 34 Jahre alten, mutmaßlichen Täter handelt es sich demnach um einen Iraker, der schon längere Zeit in Konstanz lebte. Diese Angaben bestätigte die Polizei zunächst nicht. Ermittelt werde in alle Richtungen. Möglich sei eine Beziehungstat, sagte ein Polizeisprecher in Konstanz. Zur Nationalität des Täters machte die Polizei zunächst keine Angaben.

+++ 10.31 Uhr: Leichenteile auf Gletscher im Montblanc-Massiv gefunden +++

Auf einem Gletscher des Montblanc-Massivs sind eine Hand und ein Bein gefunden worden. Die menschlichen Überreste könnten von Passagieren zweier vor Jahrzehnten verunglückter Flugzeuge stammen. Dies sei aber noch unklar, hieß es von der Bergwacht in Chamonix-Mont-Blanc. In der Region waren in den Jahren 1950 und 1966 zwei Maschinen der indischen Fluggesellschaft Air India abgestürzt.

Gefunden hatte die Leichenteile ein Hobbyforscher am Donnerstag am Bossons-Gletscher, wie die Regionalzeitung "Le Messager" berichtete. Der Mann beschäftigt sich demnach seit Jahren mit den beiden Abstürzen und hat bereits zahlreiche Überreste der zwei Flugzeuge entdeckt. Größere Leichenteile wie die Hand und das Beinstück habe er zuvor noch nie gefunden, zitierte die Zeitung den Mann. "Es ist üblicher, zum Beispiel auf Schädelstücke zu stoßen."

+++ 9.43 Uhr: Schüsse in Disko in Konstanz - zwei Tote, drei Schwerverletzte +++

Ein 34-Jähriger hat in einer Diskothek in Konstanz einen Menschen mit Schüssen getötet und drei weitere schwer verletzt. Beim Verlassen des Tatortes wurde der Täter von Polizisten erschossen. Bei dem Schusswechsel wurde auch ein Polizist angeschossen, wie die Polizei mitteilt. Dieser befände sich nicht in Lebensgefahr. Viele Gäste hätten nach den Schüssen das Gebäude panikartig verlassen oder sich versteckt. Einem SWR-Bericht zufolge soll der Täter mit einer Maschinenpistole gefeuert haben.

Die Polizei ist nach wie vor mit starken Kräften vor Ort, auch Spezialkräfte seien im Einsatz. Ein Hubschrauber kreist über der Diskothek, die in einem Konstanzer Industriegebiet liegt. Wie der Polizeisprecher weiterhin sagte, gingen gegen 4.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Daraufhin sei der Einsatz angelaufen. Die Motive des "wohl allein handelnden Mannes" sind laut Polizei bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

+++ 8.28 Uhr: Rund 22.000 Festivalbesucher in Spanien wegen Brandes in Sicherheit gebracht +++

Weil auf der Bühne eines Musikfestivals nahe Barcelona ein Feuer ausgebrochen ist, sind mehr als 22.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Bühne des "Tomorrowland"-Festivals für Elektromusik im Nordosten Spaniens stand am Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr teilte mit, sie habe das Feuer in Santa Coloma de Gramenet löschen können, ohne dass jemand verletzt worden sei. Videoaufnahmen zeigten, wie riesige Flammen auf der Bühne loderten, über der schwarzer Rauch stand. Besucher des Festivals rannten in Panik weg. Die Organisatoren sprachen auf ihrer Facebook-Seite von technischen Problemen.

+++ 6.15 Uhr: 178 Migranten aus Lastwagen in Mexiko befreit +++

In Mexiko sind 178 Migranten aus einem Lastwagen befreit worden. Wie Behördenvertreter im Bundesstaat Veracruz sagten, wurden die eingesperrten Menschen in Tantima aus dem abgestellten Lkw herausgeholt. Einwohner der Stadt leisteten den durstigen und hungrigen Flüchtlingen demnach erste Hilfe. Erst Ende des Monats waren im US-Bundesstaat Texas zehn Menschen in einem überhitzten Lastwagen gestorben, in dem sich insgesamt rund hundert Migranten befanden. Die Fälle erinnern an ein Flüchtlingsdrama in Europa im August 2015: Damals waren an einer Autobahn in Österreich 71 erstickte Flüchtlinge in einem Lkw entdeckt worden. Unter den Opfern waren auch Kinder.

+++ 6.02 Uhr: Hochwasser in Niedersachsen: Pegelstände sinken nur langsam +++

Nach leicht fallenden Wasserständen der Flüsse in den bisher betroffenen niedersächsischen Hochwassergebieten setzt nun weiter nördlich ein banges Warten ein. In Orten wie Neustadt am Rübenberge oder Schwarmstedt stiegen die Wasserstände nach Angaben des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) seit Samstag immer weiter an. Die Hochwasserwelle bewegt sich nach Erkenntnissen des NLKWN von den Unterläufen der Oker und Leine auf die Aller zu, deren Pegelstände in den kommenden Tagen ansteigen dürften.

Im Laufe der Nacht und am Sonntag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem weitere Niederschläge vorher. Ab Sonntag Mittag drohen dann auch regional begrenzt wieder Gewitter. In Celle dürfte die Meldestufe drei am Sonntag höchstwahrscheinlich überschritten werden. "Unterhalb der Leine-Mündung ist an den Allerpegeln Ahlden, Rethem und Eitze Anfang kommender Woche mit einer Überschreitung der Meldestufe drei zu rechnen", betonte die Landesbehörde.

+++ 4.04 Uhr: Estland hofft auf mehr militärische Unterstützung durch USA und Nato +++

Estland erhofft sich vom Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence an diesem Sonntag in Tallinn mehr militärische Unterstützung der USA und eine weitere Stärkung der Nato-Ostflanke. Dies sagte Regierungschef Jüri Rates der Zeitung "Eesti Päevaleht". Dem Bericht nach will Estland auf Unterstützung bei der Luftverteidigung und die Stationierung von Flugabwehrraketen im Baltikum drängen. Das Nato-Mitglied Estland grenzt wie seine Nachbarstaaten Lettland und Litauen direkt an Russland und sorgt sich angesichts des anhaltenden Ukrainekonflikts um seine Sicherheit.

+++ 3.39 Uhr: Dach eines Supermarktes stürzt ein - Millionenschaden +++

Beim Einsturz eines Supermarktdaches nahe Hannover ist ein Millionenschaden entstanden. Als die Feuerwehr eintraf, war die Hälfte des Daches bereits eingefallen. Die Zwischendecke und Trümmer lagen im etwa 800 Quadratmeter großen Verkaufsraum, wie die Feuerwehr mitteilte. Rettungskräfte suchten nach Verschütteten. Als das Dach am Samstagabend in sich zusammenfiel, waren keine Kunden und Verkäufer mehr im Gebäude. Für die Dauer des Einsatzes fuhren in der Nähe keine Bahnen und Busse. Die Reste des Daches waren auch vom Einsturz bedroht. Wie es zu dem Unglück in Laatzen kam, war zunächst unklar. Es habe ruhiges und schönes Sommerwetter geherrscht, hieß es.

+++ 1.06 Uhr: 26 Flüchtlinge in Kühltransporter bei Dünkirchen entdeckt +++

In einem Lastwagen in Frankreich sind 26 Flüchtlinge gefunden worden, darunter auch ein Kleinkind. Die Menschen waren im Laderaum eines Kühltransporters eingepfercht, der auf einem Fährterminal bei Dünkirchen abgestellt war, die die Rettungskräfte mitteilten. Der Zweijährige, dessen aus dem Iran stammende Mutter ebenfalls unter den Flüchtlingen in dem Lkw war, wurden mit Anzeichen einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Migranten wollten den Angaben zufolge nach Großbritannien.

+++ 1.04 Uhr: Zypries lehnt festes Datum für Verbot von Verbrennungsmotoren ab +++

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries ist gegen ein festes Datum für das Verbot von Verbrennungsmotoren in Deutschland. "Im Moment eine Jahreszahl wie 2040 festzulegen, ist weder sinnvoll noch zielführend", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die britische Regierung plant, Verbrennungsmotoren von 2040 an zu verbieten und ganz auf Elektroantriebe zu setzen. Zypries sagte: "Während in England kaum noch Autos gebaut werden, ist Deutschland einer der größten Automobilbaunationen der Welt mit über einer Million Arbeitsplätzen, die davon abhängen." Die Ministerin forderte "einheitliche Regelungen auf EU-Ebene".

+++ 0.51 Uhr: Australiens Premier: Terroranschlag verhindert +++

In Australien ist nach Angaben von Regierungschef Malcolm Turnbull ein möglicher Terroranschlag von Islamisten gegen ein Passagierflugzeug verhindert worden. Bei einer Serie von Razzien in mehreren Vororten von Sydney seien am Samstag vier verdächtige Männer festgenommen worden, sagte Turnbull bei einer Pressekonferenz in Sydney.

Nach Eingang der ersten Informationen über die Anschlagspläne seien an den Flughäfen Australiens die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Dadurch sei mit Behinderungen und Verzögerungen im Flugverkehr zu rechnen. "Die Bedrohung durch Terrorismus ist sehr real", sagte Turnbull. Bundespolizeichef Andrew Colvin erklärte, die Behörden hätten Informationen erhalten, dass ein Terroranschlag mit einem "improvisierten Sprengsatz" in Planung sei.

+++ 0.39 Uhr: Von der Leyen zu Besuch nach Mali abgereist +++

Wenige Tage nach dem Absturz eines Kampfhubschraubers der Bundeswehr in Mali ist Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zu einem Besuch in das afrikanische Krisenland aufgebrochen. Die Ministerin flog am Samstagabend vom Flughafen Köln ab. Im Bundeswehrcamp in Gao will von der Leyen sich unter anderem über den Stand der Untersuchungen zu dem Absturz informieren. Unfalluntersucher der Bundeswehr ermitteln derzeit, was zu dem Unglück am Mittwoch führte. Die bei einem Hubschrauber-Absturz in Mali ums Leben gekommenen beiden Soldaten, ein 33-jähriger Major und ein 47-jähriger Stabshauptmann, wurden am Samstag in die Heimat übergeführt. Am Abend erwiesen ihre Kameraden ihnen auf dem Flughafen Köln-Wahn die letzte Ehre. An der Zeremonie nahm auch von der Leyen vor ihrem Abflug teil.