Die wichtigsten News des Tages im stern-Newsticker.



Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt finden Sie hier.

+++ 14.21 Uhr: Freispruch im Kölner Schleuserprozess +++

Im Kölner Prozess um Menschenschmuggel über das Mittelmeer sind die beiden Angeklagten freigesprochen worden. Für ihre Zeit in Untersuchungshaft steht ihnen Entschädigung zu. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ihre Vorwürfe gegen die Angeklagten fallen gelassen. Die Aussage des Belastungszeugen sei widersprüchlich und nicht plausibel gewesen, sagte Staatsanwalt Alexander Fuchs in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Köln. Die Angeklagten, zwei Brüder im Alter von 20 und 18 Jahren, waren beschuldigt worden, für das Ertrinken von mindestens acht Flüchtlingen auf dem Mittelmeer mitverantwortlich zu sein.

+++ 12.53 Uhr: Brutale Selbstjustiz - Unbekannter attackiert 13-Jährige +++

Aus Ärger über falsches Benehmen hat ein Unbekannter in Baden-Württemberg ein 13 Jahre altes Mädchen angegriffen und verletzt. Das Mädchen hatte am Montagabend in der Nähe eines Bahnhofs in Lörrach auf den Boden gespuckt, wie die Polizei mitteilte. Demnach regte sich der Mann so sehr darüber auf, dass er die 13-Jährige beleidigte, ihr vor die Fuße spuckte und ihr eine Ohrfeige verpasste. Das Mädchen kam ins Krankenhaus, der Mann sei geflüchtet. Die Polizei sucht noch nach ihm.

+++ 11.50 Uhr: Zwei Tote nach Unwettern in Spanien - Mallorca schließt Schulen +++

Bei schweren Unwettern rund um die Stadt Murcia im Südosten Spaniens sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

In der Ortschaft Los Alcázares, die besonders von den Regengüssen betroffen war, sei ein 47-Jähriger in seiner überfluteten Garage gestorben, berichtete die Zeitung "El Mundo" unter Berufung auf Einsatzkräfte. Zuvor sei ein 40-jähriger Mann in ein Schwimmbad gestürzt und von den Wassermassen fortgespült worden. Er sei ertrunken, hieß es. Die Straßen in Los Alcázares waren überflutet.

Auch auf Mallorca richteten sintflutartige Regenfälle Schäden an. Teilweise habe es auf der Baleareninsel in 24 Stunden doppelt so viel geregnet wie sonst im ganzen Dezember, zitierte das "Mallorca Magazin" eine Sprecherin des Wetteramtes Aemet. In der Hauptstadt Palma seien innerhalb von 24 Stunden 104 Liter Wasser pro Quadratmeter niedergegangen, im besonders heftig betroffenen Ort Campos im Inselinneren waren es demnach 109 Liter. Laut "Mallorca Zeitung" blieben in 15 Orten die Schulen geschlossen.

+++ 11.46 Uhr: Massenkarambolage bei Nebel in Frankreich - mindestens fünf Tote +++

Bei einer Massenkarambolage sind in Westfrankreich mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Es gab auch zahlreiche Verletzte, wie der Nachrichtensender BFM-TV und andere französische Medien mit Verweis auf die Feuerwehr berichteten. Es seien etwa 40 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen, darunter ein Lastwagen, so BFM-TV. Der Unfall ereignete sich demnach bei dichtem Nebel in der Vendée, auf der Schnellstraße zwischen Les Sables-d'Olonne und La Roche-sur-Yon.

+++ 11.40 Uhr: Raubüberfall in Wiesbaden - Frau getötet, zwei Männer verletzt +++

Bei einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Wiesbaden ist eine Frau getötet worden. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in Krankenhäuser. Nach Angaben der Polizei betrat ein bewaffneter Mann den Kiosk im Stadtteil Biebrich. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Mann schoss. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, der Täter war auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, auch ein Hubschrauber war über dem Gebiet im Einsatz. Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung untersuchten den Tatort.

+++ 11.26 Uhr: Waffenarsenal bei "Reichsbürger"-Rentnerpaar sichergestellt +++

Mehr als ein Dutzend Schusswaffen hat die Polizei bei mutmaßlichen "Reichsbürgern" im westfälischen Witten sichergestellt. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung 14 Schusswaffen, 8 Luftdruck- und Gaswaffen sowie eine große Menge dazugehörige Munition, teilte die Polizei mit. Der Rentner und seine Frau hätten als Sportschützen die Waffen zwar legal besessen, die Waffenscheine seien aber vor dem Hintergrund der "Reichsbürger"-Bewegung widerrufen worden. Im Falle des Ehemannes gebe es konkrete Beweise, dass er dieser Bewegung angehöre. Bei der Ehefrau gebe es Anhaltspunkte.

+++ 11.21 Uhr: Folter am Kanal: Richter verhängen bis zu sechs Jahre Jugendhaft +++

Drei Teenager aus dem Münsterland, die einen Auszubildenden fast zu Tode folterten, sind zu Jugendhaftstrafen von bis zu sechs Jahren verurteilt worden. Die 17, 18 und 19 Jahre alten Angeklagten hatten ihr Opfer im April unter einem Vorwand an den Dortmund-Ems-Kanal gelockt und dort zwei Stunden lang gequält. Der Auszubildende (20) wurde geschlagen, gewürgt und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Das Urteil gegen die drei Angeklagten verkündeten die Richter des Landgerichts Münster.

Die 17-jährige Angeklagte hatte im Vorfeld der Geschehnisse gegenüber ihren Mittätern behauptet, dass der Auszubildende sie vergewaltigt habe. Daraufhin wollten ihre Freunde laut Staatsanwaltschaft Rache nehmen. Die beiden Mitangeklagten hatten dann erst im Prozess erfahren, dass es diese Vergewaltigung nie gegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu siebeneinhalb Jahre Jugendhaft gefordert.

+++ 11.13 Uhr: Japan tötet wegen Vogelgrippe weitere 122.000 Hühner +++

Aus Sorge vor einer Ausbreitung der Vogelgrippe werden in Japan weitere 122.000 Hühner gekeult. Beamte der betroffenen Provinz Miyazaki auf der südlichen Hauptinsel Kyushu begannen am Dienstag mit der Tötung der Tiere, wie die örtliche Verwaltung bekanntgab. Auf einem Gehöft waren rund 100 Hühner tot aufgefunden worden. Mehrere von ihnen seien bei vorläufigen Tests positiv auf Vogelgrippe getestet worden, hieß es. Um welchen Virustyp es sich genau handelte, könne man erst in zwei bis drei Tagen sagen.

In den vergangenen Wochen war auch auf Gehöften in den Provinzen Niigata, Aomori sowie auf der nördlichsten Hauptinsel Hokkaido die Vogelgrippe ausgebrochen. Dabei habe es sich jeweils um den Virustyp H5N6 gehandelt, erklärte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Tokio. Hunderttausende Hühner wurden seither auf den betroffenen Höfen gekeult. In Deutschland grassiert der Vogelgrippe-Typ H5N8.

+++ 10.48 Uhr: Rotes Kreuz: 25.000 Menschen haben Aleppos Rebellengebiete verlassen +++

Seit Beginn der Evakuierung haben nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) etwa 25.000 Menschen die letzten Rebellengebiete der nordsyrischen Stadt Aleppo verlassen. Alleine seit der Wiederaufnahme der Transporte am Sonntagabend seien 15.000 Menschen in das Umland Aleppos in Sicherheit gebracht worden, sagte IKRK-Sprecherin Ingy Sedky. Die Evakuierung Ost-Aleppos, wo noch Tausende bei winterlichen Temperaturen auf die Busse der Regierung warten, gehe auch am Dienstag weiter.

+++ 10.42 Uhr: Zwei Tote nach Erdrutsch in vietnamesischer Touristenstadt +++

Bei einem Erdrutsch in dem vietnamesischen Küstenort Nha Trang sind einem Medienbericht zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen - darunter ein vier Jahre alter Junge. Zehn Einwohner wurden verletzt, als mehrere Häuser einstürzten, wie die Lokalzeitung "Tuoi Tre" unter Berufung auf Rettungskräfte schrieb. Der Erdrutsch habe die Bewohner des Touristenorts am frühen Morgen (Ortszeit) im Schlaf überrascht. Hunderte Polizisten und Soldaten seien im Einsatz, um Überlebende zu retten. Nha Trang war im Dezember nach starken Regenfällen bereits mehrmals von Fluten getroffen worden. Zwei Menschen starben in den Wassermassen, als ein Kanal in einem Wohngebiet auseinanderbrach.



+++ 10.24 Uhr: Vorlage von Gutachten über Zschäpe im NSU-Prozess verzögert sich +++

Die Vorlage des psychiatrischen Gutachtens über die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe im Münchner NSU-Prozess verzögert sich. Zu Beginn des Prozesstages kam es zunächst zu längeren Auseinandersetzungen über den Umgang mit einem persönlichen Brief Zschäpes an einen ehemals in Nordrhein-Westfalen einsitzenden Neonazi. Nach einem Protest von Zschäpes Anwältin Anja Sturm gegen die Verlesung von Zitaten durch einen Nebenklage-Anwalt wurde die Hauptverhandlung unterbrochen. Ob und wann der Sachverständige Henning Saß mit der Erstattung seines Gutachtens beginnen kann, war am Vormittag offen.

+++ 10.23 Uhr: Polizei: Toter wohl der Schütze in einer Moschee in Zürich +++

Nach den Schüssen in einer Moschee in Zürich ist ein in der Nähe des Tatorts aufgefundener Toter als möglicher Schütze identifiziert worden. Es deute alles darauf hin, sagte eine Polizeisprecherin. Allerdings stünden noch letzte Ermittlungen aus. Neben dem Toten, der unter einer Brücke nur wenige hundert Meter vom Tatort lag, war auf Fotos eine Waffe zu sehen. Die Fahndung nach dem Täter war am Dienstag eingestellt worden. Über die Ermittlungsergebnisse wollen die Behörden auf einer Pressekonferenz um 14 Uhr berichten.

Ein etwa 30-jähriger Unbekannter hatte am Montagabend im Gebetsraum eines Islamischen Zentrums wahllos auf mehrere Betende geschossen und drei Menschen verletzt. Die Männer im Alter von 30, 35 und 56 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht.

+++ 10.18 Uhr: Russische Ermittler nach Attentat auf Botschafter in der Türkei +++

Nach dem Mordanschlag auf den russischen Botschafter in Ankara hat Moskau ein Untersuchungsteam in die Türkei geschickt. Wie der Kreml laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen mitteilte, wurden 18 Ermittler, Diplomaten und Vertreter der Sicherheitsdienste nach Ankara entsandt. Das Team werde die Ermittlungen zu dem Attentat auf Botschafter Andrej Karlow am Montagabend unterstützen, hieß es.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow teilte mit, die Experten seien in Ankara gelandet. Die Ermittlungen russischer Experten wurden am Montagabend zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Kollege Recep Tayyip Erdogan telefonisch vereinbart, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mitteilte.

+++ 9.30 Uhr: Anklage wegen Mordes nach Angriff mit Dönermesser +++

Knapp fünf Monate nach dem tödlichen Angriff mit einem Dönermesser in Reutlingen hat die Staatswaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Wie die Behörde in Tübingen mitteilte, wertet sie die Tat vom 24. Juli, bei der noch fünf weitere Menschen verletzt wurden, zudem als versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung.

Ein 21-Jähriger hatte seine Freundin Ende Juli in aller Öffentlichkeit mit einem Dönermesser umgebracht. Die beiden hatten zusammen in einem Imbiss gearbeitet. Auf seiner Flucht verletzte der anerkannte Asylbewerber die fünf Menschen. "Die Motivation für die Tatbegehung konnte bislang nicht geklärt werden", teilten die Ermittler mit. Anhaltspunkte für einen politischen oder religiösen Grund gebe es nicht.

+++ 9.22 Uhr: Smog-Alarm in Nordchina: "Airpocalypse" sprengt Messwerte +++

Trotz Fahrverboten und Fabrikschließungen hat sich der gefährliche Smog im Norden Chinas weiter ausgebreitet. 460 Millionen Menschen in sechs Provinzen sind "stark verschmutzter" oder "gefährlicher" Luft ausgeliefert, teilte die Umweltorganisation Greenpeace mit. Demnach sei die Smog-Glocke, die sich seit vergangenem Freitag über Peking und vielen anderen Städten ausbreitet, die bisher schlimmste in diesem Jahr.

Der ausgerufene Smog-Alarm der höchsten Warnstufe "Rot" verdeutliche zwar, dass die Regierung die Verschmutzung ernst nehme. Die erneute "Airpocalypse" zeige aber auch, dass China den Verbrauch von Kohle schneller zurückfahren und den Umbau der Wirtschaft entschlossener vorantreiben müsse, sagte Greenpeace-Klimaexperte Dong Liansai. Wegen der extremen Luftverschmutzung hatten Peking und über 20 andere Städte in der Region am Freitag die höchste Smog Alarmstufe ausgerufen, die Fahrverbote, Fabrik- und Schulschließungen zur Folge hatte. Laut Pekings Umweltbehörde haben die Maßnahmen dazu beigetragen, dass die Luftqualität nicht noch schlechter ist. Dennoch ergaben Messungen für gefährlichen Feinstaub (PM2,5) in Peking am Dienstag Werte von über 450 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - das Achtzehnfache des Grenzwertes der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

+++ 6.26 Uhr: Australien und Frankreich unterzeichnen U-Boot-Milliardendeal +++

Das Milliardengeschäft zwischen Australien und Frankreich zum Bau zwölf neuer U-Boote ist unter Dach und Fach. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull und Frankreichs Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian unterschrieben den Vertrag am Dienstag in Adelaide. Der französische Industriekonzern hatte sich den Auftrag über 50 Milliarden Australische Dollar (rund 35 Milliarden Euro) bereits im April gesichert und damit den deutschen Konkurrenten ThyssenKrupp ausgestochen. Die U-Boot-Flotte vom Typ Shortfin Barracuda ist die größte militärische Anschaffung in der Geschichte Australiens. Die Boote sollen in Adelaide gebaut werden. Turnbull zufolge entstehen durch das Projekt Tausende neue Jobs. Es sei von hoher Bedeutung für die Verteidigung des Landes. Die ersten Boote sollen 2030 geliefert werden.

+++ 5.56 Uhr: Neue Erkenntnisse: Suche nach MH370 soll ausgeweitet werden +++

Die seit März 2014 verschollene Malaysia-Airlines-Maschine mit der Flugnummer MH370 liegt nach Einschätzung von Experten höchstwahrscheinlich nicht in dem seit zwei Jahren durchsuchten Gebiet im Indischen Ozean. Die Auswertung von Satellitendaten lasse vielmehr darauf schließen, dass die Boeing weiter nördlich abgestürzt sei, teilte ein Gutachterteam am Dienstag mit. Das Flugzeug wird in einem abgelegenen Seegebiet mehr als 2000 Kilometer westlich von Perth an der australischen Westküste gesucht.



Der Bericht der australischen Verkehrssicherheitsbehörde fasst die Ergebnisse eines Treffens australischer und internationaler Experten im November zusammen. Die Gutachter prüften sämtliche Daten, anhand derer das Suchgebiet eingegrenzt worden war. Die Suche nach dem Flugzeugwrack könnte nach dem Bekanntwerden der neuesten Erkenntnisse auch über Januar 2017 hinaus fortgesetzt werden. Bis dahin sollten die Einsatzkräfte die Aktion eigentlich beenden.

+++ 5.01 Uhr: Tote und Verletzte bei Erdbeben in Ecuador +++

Bei einem Erdbeben mit Dutzenden Nachbeben sind in Ecuador drei Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Das Beben der Stärke 5,7 ereignete sich am Montag vor Sonnenaufgang (Ortszeit) an der Pazifikküste, wie die ecuadorianische Katastrophenschutzbehörde SGR mitteilte. Besonders betroffen war demnach die nordwestliche Provinz Esmeraldas. Drei Menschen starben laut SGR infolge des Erdbebens an Herzanfällen, 47 weitere wurden verletzt. Mindestens 700 Familien hätten ihre Häuser verlassen müssen. Nach dem Beben wurden mindestens 37 Nachbeben registriert.

In den Urlaubsorten Atacames und Tonsupa richtete das Beben schwere Schäden an. Viele Häuser stürzten ein, wie der staatliche Rundfunk berichtete. In einigen Gegenden von Esmeraldas fiel der Strom aus, Schulen blieben geschlossen. Staatschef Rafael Correa reiste in die Erdbebenregion.

+++ 1.10 Uhr: Trump verurteilt Attentat gegen russischen Botschafter in Ankara +++

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat das tödliche Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara scharf verurteilt. Trump drückte in Washington den Angehörigen von Botschafter Andrej Karlow, der von einem "radikalen islamischen Terroristen ermordet worden" sei, sein Mitgefühl aus. Die Ermordung eines Botschafters sei eine "Verletzung aller Regeln der zivilisierten Ordnung" und müsse weltweit verurteilt werden, hieß es in einer Erklärung Trumps.