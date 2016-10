Die Nachrichten des Tages im Ticker:

+++ 07.08 Uhr: Verlag Bastei-Lübbe kündigt Streaming-Dienst für Romane an +++

Die Verlagsgruppe Bastei Lübbe will noch in diesem Jahr einen digitalen Streamingdienst für Romane starten. Dies kündigte der Vorstandsvorsitzende der Bastei Lübbe AG, Thomas Schierack, in einem Interview der "Welt am Sonntag" an. Über eine Smartphone-App sollen Leser Zugang zu Geschichten bekommen, die extra für die App entwickelt wurden. Die Fortsetzungsromane seien mit kurzen Animationen, Bildern und Tönen angereichert. Nach dem Start in Deutschland soll die App weltweit für Nutzer angeboten werden.

+++ 06.18 Uhr: Drei Tote bei Autounfall im Allgäu +++

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Allgäu ums Leben gekommen. Ein 32-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen nahe dem bayerischen Marktoberdorf in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine 24-Jährige konnte mit ihrem Auto nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge krachten in der Nacht zum Sonntag frontal zusammen. Der Verursacher, seine Lebensgefährtin und die junge Frau am Steuer des anderen Autos wurden in den Trümmern eingeklemmt. Einer der beiden Wagen ging in Flammen auf. Alle drei Insassen starben noch an der Unfallstelle.

+++ 05.19 Uhr: Erneut Zugunglück im Großraum New York +++

Rund zehn Tage nach einem Zugunglück im Großraum der US-Millionenmetropole New York ist wenige Kilometer entfernt erneut ein Zug entgleist. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen elf Menschen verletzt, keiner von ihnen schwer, wie Gouverneur Andrew Cuomo mitteilte.

Der Pendlerzug der Vorortbahn Long Island Railroad war in der Nähe der Station New Hyde Park östlich von New York aus zunächst unbekannter Ursache auf einen Reparaturzug aufgefahren und dann entgleist. Zu diesem Zeitpunkt waren laut Cuomo rund 600 Passagiere in den zwölf Waggons, von denen drei entgleisten. Die Strecke wurde weiträumig abgesperrt.

+++ 04.58 Uhr: Zwei Polizisten in Kalifornien erschossen +++

In den USA sind zwei Polizisten bei einem Einsatz in Kalifornien erschossen und ein weiterer verletzt worden. Die Schüsse fielen, nachdem die Beamten wegen eines Familienstreits in Palm Springs gerufen worden waren, wie die Polizei mitteilte.

Eine Frau hatte die Polizei gerufen und gesagt, ihr erwachsener Sohn mache Schwierigkeiten. "Der Mann weigerte sich, die Tür zu öffnen und drohte damit, die Polizisten durch die geschlossene Tür zu erschießen", berichtete Polizeichef Bryan Reyes. Wenige Minuten nach Beginn ihres Einsatzes, riefen die Beamten dann dringend um Verstärkung, weil Schüsse gefallen seien. Der verdächtige Schütze war am Sonntag noch nicht gefasst.

+++02.13 Uhr: UN: Mehr als 140 Tote bei Lufangriff auf Trauerfeier im Jemen +++

Nach den verheerenden Luftangriffen auf eine Trauerfeier im Jemen sind neuen Angaben zufolge mehr als 140 Menschen getötet und mindestens 525 verletzt worden. Das teilte der für das Bürgerkriegsland zuständige UN-Nothilfekoordinator Jamie McGoldrick unter Berufung auf Rettungskräfte mit. Humanitäre Helfer seien "erschüttert und entsetzt", erklärte McGoldrick, der die Luftangriffe verurteilte aber niemanden direkt dafür verantwortlich machte.

Bei der Serie von Luftangriffen auf eine Trauerhalle in Jemens Hauptstadt Sanaa am Samstag handelt es sich um eine der folgenschwersten Attacken seit Beginn des Bürgerkriegs. Der Nachrichtenagentur Saba zufolge ist das von Saudi-Arabien geführte sunnitische Bündnis für die Luftangriffe auf die Trauerhalle verantwortlich. Es fliegt als einzige Macht im Jemen Angriffe.