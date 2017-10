Mann fliegt bei Unfall aus Cabrio und wird von Lastwagen überrollt

+++ Die News des Tages im stern-Ticker.

+++ 6.32 Uhr: Falsche Polizisten am Telefon - Betrugsmasche immer häufiger +++

In Deutschland werden falsche Polizisten, BKA-Beamte oder Staatsanwälte am Telefon als Betrugsmasche immer mehr zum Problem. In Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl der Delikte, bei denen so getarnte Gauner arglose Senioren um ihr Geld bringen wollen, stark an: Von Januar bis März wurden mindestens knapp 1200 Fälle gemeldet, fast doppelt so viele wie in den drei Monaten zuvor, wie das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Beamten gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Laut Bundeskriminalamt (BKA) agieren die Täter deutschlandweit.

+++ 6.03 Uhr: US-Senat billigt Haushalt für 2018 +++

Der US-Senat hat den Haushalt für das Jahr 2018 gebilligt und zugleich den Weg frei gemacht für die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump. In einer eher symbolischen Abstimmung votierten die Senatoren mit 51 zu 49 Stimmen für den Haushalt.



Nach dem Debakel mit der Gesundheitsreform hat die Verabschiedung der Steuerreform vor Jahresende für die Republikaner im US-Kongress die höchste Priorität. Vorgesehen sind Steuersenkungen im Umfang von 1,5 Billionen Dollar. Die deutliche Reduzierung der Steuerlast für Bürger und Unternehmen war eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen.

+++ 5.05 Uhr: Wohlfahrtsverbände befürworten Familiennachzug für Flüchtlinge +++

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas hoffen darauf, dass sich Union, FDP und Grüne in ihren Sondierungsgesprächen darauf verständigen, den Familiennachzug für Flüchtlinge nicht weiter einzuschränken. Mit Blick auf Schätzungen des Auswärtigen Amtes, wonach bis Ende 2018 etwa 100.000 bis 200.000 Menschen aus Syrien und dem Irak einen Antrag auf Familiennachzug stellen könnten, sagte Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Für Deutschland ist die Aufnahme und Integration der schutzsuchenden Menschen in dieser Größenordnung gut zu meistern."

+++ 4.20 Uhr: Drei Leichen in Tiefgarage - Polizei sucht die Hintergründe +++

Nach dem Fund von drei Leichen in einer Tiefgarage in Eislingen (Baden-Württemberg) versucht die Polizei, die Hintergründe zu klären. Ob die Toten auch schon obduziert werden, stand zunächst nicht fest. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine Beziehungstat. Wodurch die 56-jährige Frau und ihr gleichaltriger Mann sowie ein 26-Jähriger starben, sagten die Ermittler am Donnerstag nicht. Allerdings sei massiv Gewalt ausgeübt worden. Die Leichen waren am Donnerstagmittag von Benutzern der Tiefgarage gefunden worden. Der 26-Jährige war womöglich der Lebensgefährte der Frau.

+++ 3.30 Uhr: Mann fliegt bei Unfall aus Cabrio und wird von Lkw überrollt +++

Ein Mann ist bei einem Unfall in Düsseldorf aus seinem Cabrio geschleudert und von einem Lastwagen überrollt worden. Der 29-Jährige starb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war der Sportwagen beim Überholen mit dem Lkw kollidiert, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Cabrio verlor. In dem Fahrzeug befand sich neben dem 29-Jährigen noch ein ein Jahr älterer Mann - wer den Wagen steuerte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der 29-Jährige war bei dem Unfall laut Polizei womöglich nicht angeschnallt. Der zweite Mann und der Lkw-Fahrer, der einen Schock erlitt, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

+++ 2.40 Uhr: US-Außenministerium sieht Fortschritte im Visa-Streit mit Ankara +++

Streit eskaliert USA und Türkei frieren gegenseitige Visavergabe ein dpa

In Gesprächen über den Visa-Streit zwischen Washington und Ankara sind US-Angaben zufolge substanzielle Fortschritte erzielt worden. Eine US-Delegation unter Leitung des Diplomaten Jonathan Cohen, die in die Türkei gereist sei, habe "fruchtbare Gespräche" geführt, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums in Washington. Die USA würden sich weiter engagieren, alle relevanten Fragen zu klären, um schnell wieder zu den normalen Visa-Prozeduren zurückzukehren.

+++ 1.32 Uhr: Protest in Katalonien: Separatisten rufen zu Sturm auf Banken auf +++

Im Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien haben separatistische Organisationen die Bürger der spanischen Region zu einem Sturm auf die Banken aufgerufen. Die Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung (ANC) und der Kulturverein Omnium Cultural appellierten an ihre Anhänger, massiv Geld von Konten der fünf größten Banken abzuheben. Die Aktion solle zunächst zwischen acht und neun Uhr vormittags stattfinden. Damit solle gegen Inhaftierung der Präsidenten der beiden Organisationen, Jordi Sànchez (ANC) und Jordi Cuixart (Omnium), und gegen die Firmenflucht protestiert sowie der Wille zur Gründung eines unabhängigen Staates in Katalonien bekundet werden, betonten beide Organisationen.

+++ 1.17 Uhr: Merkel: EU für "verantwortliche" Kürzung der Türkeihilfen +++

Der EU-Gipfel in Brüssel hat sich nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel dafür ausgesprochen, die Finanzhilfen für die Türkei "in verantwortlicher Weise zu kürzen". Die EU-Kommission sei beauftragt, dies umzusetzen, sagte Merkel nach dem ersten Gipfeltag. Damit reagiere die EU auf die "absolut unbefriedigende Situation der Menschenrechte" in der Türkei. Auch Gespräche über die von Ankara geforderte Erweiterung der Zollunion mit der EU werde es nicht geben.

Gleichwohl sprach sich Merkel dafür aus, mit Ankara weiter zu reden. "Ich habe dafür geworben, das Gespräch mit der Türkei zu suchen", betonte sie. Wichtig sei eine einheitliche Position der EU-Mitglieder. Für eine Beendigung der Beitrittsverhandlungen gebe es in der EU keine Mehrheit.

+++ 0.56 Uhr: Zahl der Todesopfer durch Waldbrände in Portugal auf 43 gestiegen +++

Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Waldbrände in Portugal ist auf 43 gestiegen. Nahe eines Krankenhauses in Coimbra sei eine weitere Leiche entdeckt worden, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes mit. Die Brände, die am Sonntag und Montag gewütet hatten, sind seit Dienstag weitgehend unter Kontrolle.

+++ 0.07 Uhr: Jamaika-Generalsekretäre einigen sich auf 12 Verhandlungsblöcke +++

Vor den heute in großer Runde beginnenden Sondierungen für eine Jamaika-Koalition haben sich die Generalsekretäre von CDU, CSU, FDP und Grünen auf die zentralen zwölf Themenblöcke geeinigt. An erste Stelle stehen dabei die Themen Finanzen, Haushalt und Steuern, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die Themenblöcke sollen Grundlage des ersten gemeinsamen Sondierungstreffens in der großen Runde von mehr als 50 Unterhändlern sein.

Nach dpa-Informationen hatten die Generalsekretäre von ihren Verhandlungsführern den Auftrag erhalten, sich auf Themen und die Reihenfolge zu einigen. Am Ende könnten die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen noch geringfügige Änderungen besprechen, hieß es weiter. Auf den Bereich Finanzen folgt nach dpa-Informationen als Punkt zwei der Themenblock Europa.