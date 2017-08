Mann getötet - Polizei jagt Messerstecher von Wuppertal

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker. Zum Terror in Spanien hat stern einen eigenen Ticker eingerichtet.

+++ 10.05 Uhr: Niesattacke führt zu Unfall auf Autobahn +++



Weil er niesen musste, ist ein Autofahrer auf der Autobahn 73 in Oberfranken mit rund 120 Stundenkilometern gegen eine Leitplanke gedonnert. Beim Aufprall riss das rechte Vorderrad ab und der Wagen schlitterte noch mehr als 200 Meter an der Schutzplanke entlang, wie die Polizei mitteilte. Der 31 Jahre alte Fahrer und seine zwei Jahre jüngere Begleiterin blieben aber unverletzt. Das Auto sei nur noch Schrott.

+++ 08.35 Uhr: Festzelt in Österreich stürzt ein - zwei Tote +++



Durch einen schweren Sturm ist in Oberösterreich ein Festzelt eingestürzt, dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Zehn Besucher wurden bei dem Unglück in der Nacht in St. Johann am Walde in der Region Innviertel schwer, 40 weitere leicht bis mittelschwer verletzt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Rettungsbehörden berichtet.



Bei den Toten handele es sich um einen Mann und eine Frau, beide seien rund 20 Jahre alt, berichtet APA unter Berufung auf den Rundfunksender Ö3 weiter. Als der Sturm ausbrach, hätten sich nach Angaben unterschiedlicher Medien zwischen 700 und tausend Menschen in dem Festzelt aufgehalten.

+++ 7.35 Uhr: Hamburger Verein will Obdachlose an die Wahlurne bringen +++



Eine Hamburger Initiative will Obdach- und Wohnungslose motivieren, am 24. September zur Bundestagswahl zu gehen. Der Verein "Strassenblues" ruft Obdachlose mit einer Plakat- und Infoaktion zur Abgabe der Stimme auf. Damit Wohnungslose ihr Stimmrecht nicht verfallen lassen, unterstützt die Initiative "Strassenwahl" die Menschen beim Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis.



Obdachlose haben bei Wahlen ein grundlegendes Problem: Sie sind nicht gemeldet, stehen nicht im Wählerverzeichnis. Deshalb erhalten sie auch keine Wahlbenachrichtigungskarte, wie der Hamburger Landeswahlleiter Oliver Rudolf der Deutschen-Presse-Agentur sagte.



Die Initiative ist nicht auf Hamburg begrenzt: Auch in Berlin, Köln, Frankfurt, München und Stuttgart sollen Obdachlose laut Vereinsgründer Nikolas Migut unterstützt werden.



+++ 5.34 Uhr: Neunjährige Zwickauerin fährt zur Schach-WM nach Brasilien +++



Die neunjährige Saskia Pohle wird bei der Schach-Weltmeisterschaft in Brasilien gegen die besten Spieler aus aller Welt antreten. Die junge Zwickauerin ist in ihrer Altersklasse U10 die amtierende Deutsche Meisterin. Bei dem zweiwöchigen Turnier für Kinder bis zwölf Jahre in Poços de Caldas rund 300 Kilometer nördlich von São Paulo will das Schach-Talent aus Sachsen unter die Top 10 kommen. "Schach ist mein Leben, Schule mein Hobby", sagte das Mädchen der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld. Die Fünftklässlerin gilt bereits als Riesentalent, obwohl sie erst seit drei Jahren Schach spielt.

+++ 4.26 Uhr: Rebellische Staatsanwältin Ortega flieht vor Maduro aus Venezuela +++



Die nach einem wochenlangen Machtkampf mit Venezuelas Präsident Nicolás Maduro abgesetzte Generalstaatsanwältin Luisa Ortega ist trotz eines Ausreiseverbots nach Kolumbien geflohen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Abgeordneten Germán Ferrer, landete sie in der Hauptstadt Bogotá, wie die kolumbianische Einwanderungsbehörde mitteilte.

Ortega wirft Maduro vor, Venezuela zu einer Diktatur umzubauen. Auf Betreiben des Staatschefs war sie abgesetzt worden, Lange Zeit gehörte Ortega selbst zur Nomenklatur im sozialistischen Venezuela und trug die Regierungspolitik mit. Sie brach erst mit Maduro, als der Oberste Gerichtshof im März dem von der Opposition dominierten Parlament vorübergehend wichtige Kompetenzen entzog. Als der Präsident eine Verfassungsgebende Versammlung bilden und die Abgeordneten endgültig entmachten ließ, überwarf sie sich vollends mit der Regierung.

+++ 4.03 Uhr: Merkel und Schulz verbitten sich jede Einmischung Erdogans in Wahlen +++



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz haben sich jede Einmischung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in den Bundestagswahlkampf verbeten. "Wir werden uns von niemandem, auch nicht von Präsident Erdogan, da hineinreden lassen, dass unsere deutschen Staatsbürger, egal welcher Abstammung sie sind, (...) ein freies Wahlrecht haben", sagte Merkel in Herford. "Und wir verbitten uns jede Art von Einmischung in die Meinungsbildung."



Schulz sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Düsseldorf: "Was nimmt dieser Mann sich eigentlich raus? Es ist nicht die Aufgabe eines türkischen Staatspräsidenten, Anweisungen für die Bundestagswahl zu geben."



Erdogan hatte die wahlberechtigten Deutsch-Türken gestern aufgerufen, am 24. September nicht für SPD, CDU oder Grüne zu stimmen. "Das sind alles Türkeifeinde", sagte er.







+++ 3.49 Uhr: Tödlicher Unfall auf A2 in Niedersachsen +++



Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2 in Niedersachsen: Ein Mann habe sich mit seinem Wagen in der Nacht mehrmals überschlagen und sei dabei ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Nähere Auskünfte zu dem Unfall bei Auetal konnte sie wegen Dunkelheit und starken Regens zunächst nicht machen. Die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten sollten den Angaben zufolge mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

+++ 3.13 Uhr: Polizei sucht weiter nach Messerstecher von Wuppertal +++



Nach dem tödlichen Messerangriff in Wuppertal suchen die Ermittler weiter den oder die Täter. Es habe noch keine Festnahmen gegeben, teilte die Polizei in der Nacht mit.



Ein Unbekannter oder mehrere Täter hatten am Freitag in einem Geschäft in der Nähe des Wuppertaler Hauptbahnhofes einen 31-Jährigen mit einem Messer getötet und seinen 25 Jahre alten Bruder schwer verletzt. Der 25-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.



Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind weiter unklar. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es nach Polizeiangaben vom Freitagabend zunächst nicht.

+++ 1.13 Uhr: US-Justiz stellt Vergewaltigungsverfahren gegen Roman Polanski nicht ein +++



Trotz der Bitte seines Opfers um eine Einstellung des Verfahrens verfolgt die US-Justiz die Jahrzehnte zurückreichenden Vergewaltigungsvorwürfe gegen Starregisseur Roman Polanski weiter. Er könne das Verfahren gegen den Filmemacher nicht einstellen, legte ein Richter in Los Angeles dar. Samantha Geimer, die 1977 im Alter von 13 Jahren von Polanski vergewaltigt worden war, hatte die US-Justiz vor gut zwei Monaten persönlich um die Einstellung des Verfahrens gebeten.