+++ 12.03 Uhr: Streit zwischen AfD und Linken - Polizei rückt mit Schrubber an +++

Zu einem Polizeieinsatz mit Schrubber und Wassereimer ist es in Montabaur bei einem Streit von AfD und Linken gekommen. Beide Parteien hatten am Samstag in der Fußgängerzone der Kreisstadt im Westerwald nebeneinander einen Infostand aufbauen dürfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei Linke schrieben mit weißer Sprühkreide neben dem AfD-Stand "Nationalismus ist keine Alternative" und "Keine Stimme für Nazis" auf den Boden. Die Rechtspopulisten alarmierten die Polizei. Diese nahm die Personalien auf und entfernte einen der beiden Schriftzüge. Den zweiten sollten die Linken wegschrubben - was sie laut Polizei aber nicht taten. Der städtische Bauhof sprang schließlich ein. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft den Zwischenfall.

+++ 11.00 Uhr: Betrunkener bedroht Kindergeburtstag mit Maschinenpistole +++

Der typische Lärm feiernder Kinder bei einem Kindergeburtstag hat einen Mann in Freiburg dermaßen in Rage versetzt, dass er schreiend aus seinem Wohnungsfenster mit einem Sturmgewehr auf die feiernde Gruppe zielte. Außerdem habe der Betrunkene die Waffe dabei drohend durchgeladen, berichtete die baden-württembergische Polizei am Montag. Die von der verschreckten Feiergesellschaft alarmierte Polizei habe tatsächlich ein unbrauchbar gemachtes Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow in der Wohnung des Manns gefunden. Dieser musste zur Ausnüchterung mit auf die Polizeiwache. Außerdem sei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden, hieß es.

+++ 10.15 Uhr: Zika-Virus auch in Singapur +++

In Singapur haben sich mindestens 41 Menschen vor Ort mit dem Zika-Virus infiziert. Das ergaben neue Untersuchungen kranker Patienten, die zuvor nicht auf Zika getestet worden waren, wie Medien am Montag berichteten. Die Gesundheitsbehörden hatten die neuen Tests angeordnet, nachdem am Samstag die erste Ansteckung innerhalb des asiatischen Stadtstaats entdeckt worden war. Es handelt sich dabei um eine 47-Jährige Frau aus Malaysia, die in Singapur arbeitet und sich dort infizierte. Keiner der Patienten war zuvor auf Reisen in Mittel- oder Südamerika gewesen, wo sich das Virus binnen Monaten rasant ausgebreitet hatte.

+++ 9.38 Uhr: CDU-Politiker machen sich für Merkels Kandidatur stark +++

Mehrere führende CDU-Politiker haben sich für eine weitere Kanzlerkandidatur Angela Merkels (CDU) ausgesprochen. "Ich halte es für richtig, dass Angela Merkel wieder als Kanzlerkandidatin antritt", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). Bouffier ist zugleich einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Christdemokraten. Ähnlich äußerte sich gegenüber dem Blatt die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die Mitglied im Präsidium der Bundes-CDU ist. "Ich bin für eine weitere Legislaturperiode, weil Angela Merkel die Richtige ist", sagte sie.

Am Sonntagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im ARD-Sommerinterview erneut eine Festlegung vermieden. "Ich sage es zum gegebenen Zeitpunkt", sagte sie. Sie wies zugleich darauf hin, sie habe sich nie festgelegt, wann sie sich in dieser Sache äußern wolle.

+++ 8.58 Uhr: Selbstmordanschlag im Jemen +++

Bei einem Selbstmordanschlag mit einer Autobombe auf ein Rekrutierungszentrum der Armee hat ein Attentäter im Süden des Jemens mehr als 30 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 50 Menschen seien in der Stadt Aden verletzt worden, hieß es am Montag in Kliniken.

Den Angaben zufolge nahm der Attentäter eine Gruppe von Männern ins Visier, die sich für den Militärdienst einschreiben lassen wollten. Bislang ist unklar, wer hinter dem Attentat steckt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in Aden mehrfach Anschläge verübt. So starben Ende Mai bei zwei Bombenanschlägen mindestens 45 Menschen. Der IS bekannte sich zu den Taten.

+++ 8.39 Uhr: Züge fahren nach Blitzeinschlag in Hannover wieder +++

Nach dem Blitzeinschlag in eine Bahnoberleitung bei Lehrte nahe Hannover am Sonntagnachmittag läuft der Verkehr am Montag wieder planmäßig. Techniker behoben die Störung in der Nacht zum Montag vollständig, sagte ein Bahnsprecher. Der Bahnverkehr am Drehkreuz Hannover war nach dem Blitzeinschlag stark gestört. Bei Lehrte waren am Sonntagnachmittag mehrere Schaltzentralen ausgefallen. Die S-Bahnen zwischen Lehrte und Hannover konnten daher nicht fahren, der Fernverkehr nur in Richtung Lehrte.

+++ 7.56 Uhr: Explosion vor kriminologischem Institut in Brüssel +++

Ein nächtlicher Anschlag auf das kriminologische Institut in Brüssel hat laut Medien erhebliche Schäden angerichtet, aber niemanden verletzt. Die Sender RTBF und Bel RTL berichteten zunächst von einer Bombenexplosion. Später zitierte Nachrichtenagentur Belga Polizeiquellen, wonach es keine Detonation gegeben habe. Vielmehr seien Täter in der Nacht zum Montag ins Gebäude eingedrungen und hätten Feuer gelegt.

Das "Nationale kriminalistische und kriminologische Institut" (INCC) ist eine wissenschaftliche Einrichtung, in der unter anderem Beweismittel für polizeiliche Ermittlungen gesichert und ausgewertet werden. Konkrete Hinweise auf einen terroristischen Angriff gab es zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft kündigte für den späten Vormittag (11.00 Uhr) eine Pressekonferenz an.

Der Zwischenfall ereignete sich den Medienberichten zufolge gegen 02.00 Uhr in der Nacht. Die Feuerwehr rückte kurz darauf aus. Am Morgen berichteten mehrere Medien von einer Bombenexplosion. Ein Wagen sei auf das Gelände gefahren, anschließend sei die Bombe detoniert, meldete der öffentliche Sender RTBF. Dann sei das Feuer ausgebrochen.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte auch laut Belga zunächst, dass es auf dem Gelände zu einer Explosion gekommen sei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen. Die Umgebung des Instituts wurde abgeriegelt.

+++ 7.07 Uhr: Polizeieinsatz am Flughafen von L.A. +++

Am Internationalen Flughafen von Los Angeles hat es einen Polizeieinsatz und eine Durchsuchung gegeben. Zahlreiche Notrufe seien von verschiedenen Orten des Flughafens eingegangen, berichtete NBC News. Hinweise auf einen Bewaffneten hätten sich aber nicht bestätigt, teilte der Flughafen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

At this point, no confirmation of shooting can be verified. @LAAirportPD working to confirm reports. — LAX Airport (@flyLAXairport) 29. August 2016

Der Sender NBC zitierte Polizeiquellen mit den Worten, Menschen im Flughafen hätten lauten Lärm für Schüsse gehalten. Man habe keinen Hinweis auf einen Bewaffneten gefunden. Während des Polizeieinsatzes wurde das zentrale Terminal geschlossen. Erst Anfang August war ein Terminal des John-F.-Kennedy-Flughafens in New York wegen falscher Berichte über Schüsse evakuiert worden.

+++ 5.55 Uhr: Fast 9000 Flüchtlingskinder in Deutschland vermisst +++

In Deutschland sind einem Bericht zufolge derzeit fast 9000 Flüchtlingskinder als vermisst gemeldet. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) berichtet, wurden am 1. Juli 8991 unbegleitete Flüchtlingskinder und Jugendliche vermisst. Das waren mehr als im gesamten Jahr 2015 sowie doppelt so viele wie zu Jahresbeginn, als 4749 geflüchtete Minderjährige als vermisst galten.

Wie die "NOZ" weiter berichtet, handelte es sich bei dem Großteil der Vermissten um Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Die meisten Fälle haben demnach keinen kriminellen Hintergrund. "Konkrete Erkenntnisse, dass ein Teil der zu Jahresbeginn vermissten minderjährigen Flüchtlinge Kriminellen in die Hände gefallen sein könnten, liegen im Bundeskriminalamt nicht vor", zitiert die Zeitung Behördenangaben. Vielfach würden die Minderjährigen aufbrechen, um Verwandte oder Bekannte in anderen deutschen Städten oder im europäischen Ausland aufzusuchen.

Außerdem gebe es oft keine Rückmeldung, wenn die Kinder bei ihrer Familie angekommen seien, heißt es weiter. Hinzu kämen Mehrfachregistrierungen, etwa wenn sich Jugendliche an einem anderen Ort wieder meldeten oder es verschiedene Schreibweisen der Namen gebe.

+++ 5.51 Uhr: In Afghanistan entführte Australierin wieder frei +++

Eine im Mai in Afghanistan entführte australische Entwicklungshelferin ist wieder frei. Das geht aus einer Stellungnahme der australischen Außenministerin Julie Bishop hervor. "Sie ist jetzt in Sicherheit und es geht ihr gut", sagte Bishop.

Kerry Jane Wilson, 60, arbeitete für eine afghanische Nichtregierungsorganisation, als sie aus ihrem Büro in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad entführt wurde. Zu den Umständen der Freilassung der Frau gab es zunächst keine weiteren Informationen. Laut Julie Bishop kam sie durch die "Unterstützung afghanischer Behörden" frei.

Australische Spezialkräfte wussten nach Angaben aus Sicherheitskreisen schon seit Wochen, wo Wilson gefangen gehalten wurde. Man wollte aber den Fortgang von Verhandlungen abwarten.

Erst Anfang August waren ein australischer sowie ein US-amerikanischer Professor der Amerikanischen Universität in Kabul entführt worden.

+++ 4.05 Uhr: Frontex fordert mehr Untertsützung für Bulgarien +++

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat in der Flüchtlingskrise mehr Unterstützung für das an Griechenland und die Türkei angrenzende Bulgarien verlangt. Angesichts der geschlossenen Balkanroute fächerten sich die Wege der Flüchtlinge auf, sagte Frontex-Chef Fabrice Leggeri der Zeitung "Die Welt". "Es kommen mehr Migranten aus Griechenland oder der Türkei nach Bulgarien." Das Land benötige Hilfe beim Schutz der EU-Außengrenze. "Zurzeit haben wir etwa 112 Beamte in Bulgarien eingesetzt, wir brauchen aber noch mindestens 100 mehr." Leggeri fügte an, es sei aber nicht so, dass in Bulgarien nun ähnliche Zahlen wie auf dem Westbalkan im vergangenen Jahr registriert würden.

Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow hatte Ende vergangener Woche in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" geklagt, sein Land werde bei der Sicherung der EU-Außengrenze zur Türkei derzeit "praktisch allein" gelassen. "Ich weiß nicht, wie lange wir dem Migrationsdruck an unserer Grenze noch standhalten können", sagte er.

Frontex ist für den Schutz der EU-Außengrenzen zuständig und unterstützt die EU-Staaten bei dieser Aufgabe. Zu diesem Zweck dirigiert die Agentur nationale Einsatzkräfte bei der Überwachung der Außengrenzen, etwa um illegale Einwanderung zu verhindern.

+++ 1.07 Uhr: Iranischer Abgeordneter schlägt Journalisten wegen kritischer Frage +++

Ein iranischer Abgeordneter hat einen Journalisten nach einer kritischen Frage zunächst beschimpft und ihm dann ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag im Parlament in der Hauptstadt Teheran und führte zu einer Protestwelle in den iranischen Medien und sozialen Netzwerken. 200 Reporter verurteilten den Vorfall in einem Schreiben an Parlamentspräsident Ali Laridschani scharf. Einen Journalisten im "Haus des Volkes" (Parlament) zu beleidigen und zu schlagen, sei inakzeptabel. Laridschani müsse schnellstens für lückenlose Aufklärung sorgen. An dem Vorfall waren ein Reporter einer reformorientierten Tageszeitung und ein Abgeordneter, der den Hardlinern nahesteht, beteiligt.

+++ 0.15 Uhr: Arbeitgeberpräsident fordert gezielte Zuwanderung +++

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die Bundesregierung dazu gedrängt, eine gezielte Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt zu organisieren. Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", das Rentensystem müsse "demografiefest" gemacht werden. Das Rentenproblem könne nicht damit gelöst werden, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen, sondern die Zahl der Beitragszahler müsse vergleichsweise stabil gehalten werden. "Wir müssen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt organisieren", sagte der Arbeitgeberpräsident.

Kramer kritisierte, die deutsche Politik verschließe die Augen vor dem Problem, dass immer weniger Menschen in Zukunft mehr Rentnern eine sehr viel längere Rentenzeit bezahlen müssen. Das sei "ein mathematisches Problem, kein ideologisches". Die Parteien hörten dabei "auf den Volksmund", sagte Kramer. Er bezweifle aber, ob dieser dafür "die richtige langfristige Lösung anbietet".