Hessen: Mann auf Straße erschossen - Schütze auf der Flucht

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker. Zum mutmaßlichen Terroranschlag von Barcelona hat stern einen eigenen Ticker angelegt.

+++ 11.29 Uhr: Hessen: Mann auf Straße erschossen +++



Ein Mann ist auf einer Straße im südhessischen Mörfelden-Walldorf erschossen worden. Der 43-Jährige erlag seinen Verletzungen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der Schütze sei geflüchtet. Nach ihm werde auch mit einem Polizeihubschrauber gefahndet. Über ein Motiv lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.



+++ 11.02 Uhr: Mann aus Hamburg soll 16-Jährige zu Prostitution gezwungen haben +++

Weil er eine 16-Jährige zur Prostitution gezwungen haben soll, hat die Polizei in Hamburg einen 29-jährigen Mann festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, meldete der Vater der Jugendlichen diese als vermisst und vermutete Zwangsprostitution als Hintergrund.



Nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts soll der Verdächtige seinem Opfer Drogen gegeben und der Jugendlichen die Prostitutionserlöse abgenommen haben. Die Ermittler konnten den Aufenthaltsort der 16-Jährigen ausfindig machen und brachten sie zurück zu ihrem Vater. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen, der bei einem Durchsuchungseinsatz vollstreckt wurde. Die Beamten beschlagnahmten zudem umfangreiches Beweismaterial und eine geringe Menge Drogen.



+++ 10.27 Uhr: 74-Jährige stürzt bei Wanderung in Baden-Württemberg von Felsen und stirbt +++



Beim Wandern ist eine 74-Jährige in der baden-württembergischen Gemeinde Bollschweil von einem Felsen gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Freiburg mitteilte, ereignete sich das Unglück am Vortag am sogenannten Priorfelsen. Die Frau war dort demnach mit einer Bekannten unterwegs. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor, erklärte die Polizei.



+++ 08.55 Uhr: Linken-Chefin nennt Situation für Flüchtlinge an EU-Außengrenzen eine "Schande" +++



Linken-Chefin Katja Kipping hat die Situation für Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen scharf kritisiert. Was dort passiere, sei die "Schande Europas", sagte Kipping im ZDF-"Morgenmagazin". Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Libyen sagte sie, es gebe eine "ganz große Koalition gegen Menschenrechte und Flüchtlingsrechte" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bis zu den Milizen in Libyen. Wenn Bootsflüchtlinge im Mittelmeer zurück nach Libyen gebracht würden, kämen sie dort in Internierungslager mit "verheerenden Zuständen". Die Alternative dazu sei, wirklich an die Bekämpfung der Fluchtursachen heranzugehen.

+++ 07.22 Uhr: Bundesregierung warnt Libyen vor illegaler Einschränkung der Seenotrettung +++



In der Debatte um die Flüchtlingsrettung vor der libyschen Küste hat Deutschland die Regierung in Tripolis zur Einhaltung internationalen Rechts ermahnt. "In Gesprächen mit Libyen weist die Bundesregierung darauf hin, dass es durch die Einrichtung eines libyschen Such- und Rettungsbereichs nicht zu völkerrechtswidrigen Einschränkungen von Seenotrettungen durch Nichtregierungsorganisationen kommen darf", sagte eine Sprecherin der Bundesregierung der "Welt".



Grundsätzlich verstoße die Einrichtung eines Such- und Rettungsbereichs vor der eigenen Küste nicht gegen Seevölkerrecht. Ob im Fall Libyens die Voraussetzungen dafür erfüllt seien, prüfe derzeit die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, fügte die Sprecherin hinzu. Libyen hatte vergangene Woche verkündet, eine Sperrzone vor der eigenen Küste einzurichten. Mehrere Hilfsorganisationen setzten daraufhin ihre Seenotrettung im Mittelmeer teilweise aus.

+++ 05.08 Uhr: Felix Neureuther erwägt Abkehr von Riesenslalom +++



Skirennfahrer Felix Neureuther denkt über eine Fortsetzung seiner Alpin-Karriere bis Olympia 2022 nach.

Dafür erwägt er nach den anstehenden Winterspielen 2018 in Pyeongchang einen Verzicht auf Starts im Riesenslalom. "Es kann sein, dass ich dann nur im Slalom weitermache und noch für zwei, drei, vier Jahre fahre", sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur.



Beim Saisonhöhepunkt im kommenden Februar in Südkorea wird der erfolgreichste deutsche Weltcup-Starter fast 34 Jahre alt sein, vier Jahre später in Peking wäre er demnach fast 38 Jahre alt.

+++ 04.16 Uhr: Überhitzungsgefahr - Neuer Akku-Ärger bei Samsungs Galaxy-Smartphones +++



Kunden des Elektronikriesen Samsung haben schon wieder Probleme mit überhitzenden Smartphone-Akkus. In den USA wird deshalb ein Batterierückruf beim Modell Galaxy Note 4 veranlasst, wie der Konzern bestätigte. Mit dem Debakel um brennende Akkus beim Pannen-Smartphone Galaxy Note 7, wegen dem im vergangenen Jahr eine weltweite Rückruf-Aktion gestartet werden musste, ist der Fall allerdings nicht zu vergleichen.



Diesmal sind nur gut 10.000 Akkus von US-Kunden betroffen, die ihre Smartphones zwischen Dezember 2016 und April 2017 vom Mobilfunker AT&T erhalten hatten. Es handelt sich laut Samsung zum Teil um gefälschte Batterien, die nicht aus eigener Produktion stammen.



+++ 03.57 Uhr: Niedersachsen - Auto rollt während Toilettenpause in Fluss +++



Während einer Toilettenpause des Besitzers ist ein Auto in die Ems gerollt und im Fluss versunken. Der Fahrer habe den Wagen am Donnerstag an einer abschüssigen Straße nahe einem stillgelegten Fähranleger abgestellt, teilte die niedersächsische Polizei mit. Als er sein Auto plötzlich die Straße hinunter in die Ems rollen sah, war es schon zu spät zum Eingreifen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatte die Strömung das Auto bereits davongetragen.

+++ 02.02 Uhr: Robin Thicke und seine Freundin erwarten Nachwuchs +++



Robin Thicke (40, "Blurred Lines") und seine Freundin, das Model April Love Geary (22), erwarten Nachwuchs.

Geary gab die Schwangerschaft am Donnerstag auf Instagram mit einem Ultraschallbild vom 14. August bekannt. "Robin und ich freuen uns sehr, allen mitzuteilen, dass wir ein Baby erwarten", schrieb das Model dazu. Als voraussichtlichen Geburtstermin nannte sie den 1.März.

Happy in Hawaii with my lil peanut 🌴 Ein Beitrag geteilt von April Love Geary (@aprillovegeary) am 17. Aug 2017 um 16:10 Uhr

Thicke und die US-Schauspielerin Paula Patton ("Mission: Impossible - Phantom Protokoll") hatten im Februar 2014 nach acht Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben. Wenig später wurden Thicke und Geary ein Paar. Patton und der Sänger haben einen siebenjährigen Sohn. Beide waren lange Zeit in einen Sorgerechtsstreit verwickelt.

+++ 00.02 Uhr: Mattis droht Nordkorea im Angriffsfall mit "schweren militärischen Folgen" +++



US-Verteidigungsminister James Mattis hat Pjöngjang für den Fall eines Angriffs Nordkoreas "schwere militärische Folgen" angedroht. Diese werde es "in enger Zusammenarbeit" mit den Verbündeten der USA geben, wenn Nordkorea mit Kampfhandlungen beginne, sagte der Minister Reportern in Washington.



Stunden zuvor hatte der US-Generalstabschef Joe Dunford die Ansicht vertreten, dass für die USA eine militärische Option auf dem Tisch bleiben müsse. Trumps einflussreicher Berater Steve Bannon hatte dagegen "militärische Lösungen" des Konflikts mit Pjöngjang ausdrücklich ausgeschlossen. Der ultrarechte Bannon gilt als Chefstratege des Weißen Hauses.