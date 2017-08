Martin Schulz: Autobauer sollen Umtauschprämie für Diesel zahlen

Die News des Tages im stern-Ticker.

+++ 11.25 Uhr: Afghanistan: Selbstmordanschlag auf Nato-Konvoi +++

Auf einen Nato-Konvoi ist im Süden Afghanistans ein Selbstmordanschlag verübt worden. Ein Attentäter habe ein Fahrzeug voller Sprengstoff in den Konvoi ausländischer Soldaten gesteuert, teilte ein Polizeisprecher für die Provinz Kandahar mit. Die Nato bestätigte der Nachrichtenagentur AFP einen Angriff auf einen Konvoi und ging von "Opfern" aus.

Mehr in Kürze bei stern.de

+++ 10.56 Uhr: Schulz fordert Umtauschprämie von Autobauern +++

SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Martin Schulz erwartet von den deutschen Autoherstellern eine selbst finanzierte Umtauschprämie für alte Diesel. "Die Industrie muss beim Dieselgipfel in Berlin heute entsprechende Zusagen machen", sagte Schulz der Deutschen Presse-Agentur. Das Angebot der Branche müsse ohne Steuergelder auskommen, aber gleichzeitig so attraktiv sein, dass es von möglichst vielen Dieselfahrern angenommen werde.

"Um Fahrverbote zu verhindern, müssen wir möglichst viele alte Diesel von den Straßen bekommen", erklärte der SPD-Vorsitzende. "Denn unter Fahrverboten in den Innenstädten würden vor allem Pendler und kleine Handwerker leiden, die sich nicht alle paar Jahre ein neues Auto leisten können." Beim Dieselgipfel mit Spitzenvertretern von Bund, Ländern und Autoindustrie geht es um Nachbesserungen bei der Abgasreinigung von Millionen Diesel-Fahrzeugen sowie um die Förderung eines abgasarmen Verkehrs.

+++ 8.40 Uhr: Fast eine Billion Euro Sozialausgaben in 2016 +++

Deutschland hat im vergangenen Jahr trotz Rekordbeschäftigung 918 Milliarden Euro für Sozialleistungen ausgegeben. Das wurde aus dem Sozialbericht 2017 von Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) bekannt, den das Bundeskabinett verabschieden will.

Diese Ausgaben steigen damit gegenüber 2015 um 3,7 Prozent. Sie machten 29,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP/2015: 29,2) aus, hieß es. Die Ausgaben für Sozialleistungen könnten laut "Handelsblatt" bis Ende kommender Legislaturperiode die Billionengrenze überschreiten und dann bei 1,1 Billionen Euro liegen.





+++ 6.53 Uhr: Flugpassagiere rufen Polizei nach vier Stunden Stillstand +++

Mehrere Flugzeugpassagiere haben im kanadischen Ottawa die Polizei gerufen, weil sie bei einer Zwischenlandung stundenlang ohne Essen, Getränke und Klimaanlage ausharren mussten. Nach vier Stunden auf dem Rollfeld hätten die Notrufzentralen die ersten Anrufe erhalten, teilte der Flughafen mit. Daraufhin sei ein voller Noteinsatz angelaufen. An Bord der Air Transat Maschine waren 336 Passagieren. Die Polizei veranlasste, dass die Türen des Flugzeugs, das auf dem Weg von Brüssel nach Montreal war, geöffnet werden und die Passagiere Wasser bekommen. Eine Person wurde ärztlich behandelt.

+++ 4.52 Uhr: Baum stürzt auf Zeltlager - mindestens ein Unwettertoter +++

In Rickenbach in Baden-Württemberg ist ein Jugendlicher durch einen umstürzenden Baum getötet worden. Mindestens vier weitere Jungen wurden schwer verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass ein Blitzeinschlag während eines Unwetters für das Unglück verantwortlich war. Die Jugendlichen gehörten zu einer 21-köpfigen Gruppe mit vier Betreuern. Wie viele von ihnen in dem mittlerweile geräumten Zeltlager übernachtet haben, ist noch unklar.



+++ 2.46 Uhr: Schmorgeruch: Lufthansa-Jet dreht um +++

Eine Passagierjet der Lufthansa ist wegen eines leichten Schmorgeruchs in der Kabine nach Frankfurt zurückgekehrt. Die Boeing 747 mit 357 Passagieren an Bord war am Abend in Richtung São Paulo gestartet und drehte nach etwa 15 Minuten Flugzeit um. Die Sicherheit im Flugzeug war nach Angaben der Lufthansa zu keiner Zeit in Gefahr. Der Flug soll am Vormittag nachgeholt werden. Erst am Montagabend musste ein Airbus A320 der Lufthansa auf dem Weg nach Stockholm wegen Triebwerksproblemen nach Frankfurt zurückkehren.





+++ 0.41 Uhr: Tillerson richtet Appell an Nordkorea +++



US-Außenminister Rex Tillerson hat einen Appell an die Führung Nordkoreas gerichtet und bekräftigt, dass die USA nicht ihren Sturz beabsichtigten. "Wir streben keinen Regimewechsel an, wir streben nicht den Zusammenbruch des Regimes an", sagte Tillerson in Washington. Auch arbeiteten die USA nicht auf "eine beschleunigte Wiedervereinigung" von Nord- und Südkorea hin, und ebensowenig suche Washington einen Vorwand, um sein Militär Richtung Norden zu schicken. "Wir sind nicht Ihr Feind und auch nicht Ihre Bedrohung", sagte der Außenminister. "Aber Sie stellen für uns eine nicht hinnehmbare Bedrohung dar, und darauf müssen wir antworten."

+++ 0.26 Uhr: Trump half seinem Sohn bei Russland-Stellungnahme +++

Das Weiße Haus hat eingeräumt, dass Präsident Donald Trump seinem ältesten Sohn bei einer Stellungnahme zu dem umstrittenen Treffen mit einer russischen Anwältin geholfen hat. Der Präsident habe sich eingebracht, er habe seinem Sohn aber nicht diktiert, was er schreiben solle, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders. "Der Präsident hat seine Meinung eingebracht, wie das jeder Vater tun würde, das geschah auf Grundlage der begrenzten Informationen, die er hatte." Die Erklärung von Donald Trump Jr. sei wahrheitsgemäß gewesen, sie habe keine falschen Angaben enthalten, fügte sie hinzu.



Die "Washington Post" hatte zuvor berichtet, Trump habe seinem Sohn die Stellungnahme diktiert. Darin spielte Trump Jr. das Treffen mit einer russischen Anwältin im Juni 2016 herunter. Bei dem Gespräch sei es lediglich um ein Adoptionsprogramm für russische Kinder gegangen und dies sei zur damaligen Zeit kein Wahlkampfthema gewesen, hieß es.





+++ 0.06 Uhr: US-Senat bestätigt Trumps FBI-Chef +++

Mit überwältigender Mehrheit hat der US-Senat den Juristen Christopher Wray als neuen FBI-Chef bestätigt. Wray folgt auf James Comey, den Präsident Donald Trump im Mai überraschend gefeuert hatte. Die Personalie passierte den Senat mit einer Mehrheit von 92 zu 5.



Wray hatte in einer Anhörung vor drei Wochen betont, er werde das Amt unabhängig führen und sich jeglicher politischer Einflussnahme verwehren.

+++ 0.05 Uhr: Auch neue Dieselmodelle fallen bei Test durch +++

Auch die neuesten Diesel-Modelle der Autokonzerne überschreiten nach Informationen der "Bild"-Zeitung die Grenzwerte für Stickoxide deutlich. Die Zeitung berichtet über neue Messungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die insgesamt 75 Diesel-Pkw getestet hat.



Unter den zehn Modellen mit dem höchsten Stickoxid-Ausstoß befindet sich dem Bericht zufolge auch der neue, erst im zweiten Halbjahr 2016 eingeführte Volvo S90 4D. Das Modell mit auf der Straße gemessenen 1076 Milligramm je Kilometer habe den Grenzwert von 80 Milligramm je Kilometer um das 13,5-fache überschritten. Angeführt werde die Negativ-Liste vom aktuellen Audi A8 L 4.2 TDI, der beim Straßentest der DUH mit 1422 mg/km um das 17,8-fache über dem Grenzwert liege, berichtete die Zeitung weiter.

+++ 0.02 Uhr: Zwickau: Vermisstes Mädchen und ihr Vater wieder aufgetaucht +++

Das seit Montag vermisste dreijährige Mädchen und sein Vater aus der Nähe von Zwickau sind nach Polizeiangaben wieder wohlbehalten aufgetaucht. Der vermisste 38-Jährige hatte sich demnach selbst bei den Beamten gemeldet. Weitere Hintergründe nannte die Behörde nicht.