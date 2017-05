Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:



+++ 5:21 Uhr: Neue CIA-Spezialeinheit soll Nordkoreas Atomprogramm analysieren +++

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat eine Spezialeinheit gebildet, die die Bedrohung durch das nordkoreanische Atomprogramm bewerten soll. Durch die Schaffung des Korea Mission Center sollten die Bemühungen der CIA gegen die Bedrohung der USA und ihrer Verbündeten durch Nordkorea zielgerichteter und direkter erfolgen, erklärte CIA-Chef Mike Pompeo am Mittwoch.

+++ 5:04 Uhr: Mediziner warnt vor "Avocado-Hand" +++

Ein renommierter britischer Mediziner hat Warnhinweise für Avocados empfohlen. Auf diese Weise könnte die steigende Zahl der Verletzungen beim Schneiden der beliebten Früchte gebremst werden, zitierte die Zeitung " The Times" Simon Eccles, einen Facharzt für plastische Chirurgie. Allein er behandele inzwischen schon etwa vier Patienten pro Woche in einem Londoner Krankenhaus, die sich auf diese Weise geschnitten hätten. Seine Mitarbeiter bezeichneten eine solche Verletzung bereits als "Avocado-Hand".

Denkbar als Warnhinweis sei ein Cartoon mit einer Avocado, einem Messer und einem großen roten Kreuz darauf, sagte der Experte von der britischen Gesellschaft für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Avocados enthalten einen golfballgroßen Kern.

+++ 5:03 Uhr: Neue Steuerschätzung: CDU-Politiker fordert stärkere Entlastung +++

Der Unions-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann pocht angesichts erwarteter zusätzlicher Steuereinnahmen auf stärkere Entlastungen der Bürger und Unternehmen als bisher von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Aussicht gestellt. "Meiner Meinung nach wird es einen weit größeren Spielraum geben als die bislang in Rede stehenden 15 Milliarden Euro", sagte Linnemann der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU habe auf ihrem Parteitag beschlossen, dass ein Drittel der Steuermehreinnahmen für Steuersenkungen genutzt werden sollen. Auch FDP-Chef Christian Lindner forderte eine Entlastung der Bürger. "Die Gier des Staates hat kleptokratische Züge angenommen", sagte er dem "Handelsblatt" (Mittwoch).

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gibt am Nachmittag die Ergebnisse der aktuellen Mai-Steuerschätzung bekannt. Es wird erwartet, dass Bund, Länder und Gemeinden dank der guten Konjunktur und Rekordbeschäftigung mit mehr Steuereinnahmen rechnen können als noch im November geplant.

+++ 4:49 Uhr: Einstürzende Mauer begräbt indische Hochzeitsgesellschaft - 24 Tote +++

Beim Einsturz einer Mauer sind in Indien 24 Gäste einer Hochzeitsfeier ums Leben gekommen, unter ihnen vier Kinder. Nach Angaben der Polizei hatten die Menschen am Mittwochabend wegen eines Sturms Zuflucht in einem Unterstand gesucht, der an die Mauer grenzte. Weitere 26 Menschen wurden verletzt, 15 von ihnen schwer.

4:44 Uhr: Umfrage: Immer mehr Russen bekennen sich zur orthodoxen Kirche +++

Gut 25 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion hat sich die Zahl der bekennenden orthodoxen Christen in Russland einer Umfrage zufolge nahezu verdoppelt. Rund 71 Prozent der Russen sähen sich als orthodoxe Christen, ergab eine in Moskau präsentierte Studie des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center. Ähnliche Trends beobachteten die Forscher in anderen orthodox geprägten Ex-Sowjetrepubliken wie etwa der Ukraine.

Die Studie untersucht die Entwicklung der Religion in 18 vor allem orthodox oder katholisch dominierten Staaten in Mittel- und Osteuropa, die im Kalten Krieg kommunistisch regiert wurden. Russland kommt demnach in der Wahrnehmung der Menschen eine Sonderrolle zu als eine Art Schutzmacht der Orthodoxie.

+++ 3:50 Uhr: Lula will wieder Präsident Brasiliens werden - "Bin unschuldig" +++

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will im kommenden Jahr wieder als Präsidentschaftskandidat antreten. Nachdem er in einem Kreuzverhör alle Korruptionsvorwürfe abgestritten hatte, sagte der 71-Jährige zu tausenden vor dem Gericht im südbrasilianischen Curitiba wartenden Anhängern: "Ich bereite mich darauf vor, wieder Kandidat in diesem Land zu sein, nie hatte ich mehr Lust dazu." Vor genau einem Jahr, am 12. Mai 2016, war seine Nachfolgerin Dilma Rousseff unter fragwürdigen Umständen vom Amt suspendiert und damit das von Lula im Jahr 2000 begonnene linke Regierungsprojekt beendet worden. Er sinnt daher auf ein Comeback.

+++ 3:44 Uhr: Comey bedankt sich in Brief bei Mitarbeitern +++

Der gefeuerte FBI-Chef James Comey hat sich in einem Brief bei seinen Mitarbeitern bedankt. Er sei sich immer bewusst gewesen, dass ein Präsident einen FBI-Direktor aus jeglichem Grund feuern könne, heißt es in dem Schreiben, das der Sender CNN und andere US-Medien am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten. "Ich werde keine Zeit damit verbringen, über die Entscheidung oder die Art, wie sie ausgeführt wurde, nachzudenken", schreibt Comey in dem Brief weiter. "Ich hoffe, Ihr werdet das auch nicht tun. Es ist passiert und ich werde damit klarkommen." Es falle ihm schwer, das FBI zu verlassen. Das liege an den Mitarbeitern. Präsident Donald Trump hatte Comey am Dienstagabend überraschend entlassen.

+++ 2:04 Uhr: Weniger Migranten freiwillig in die Heimat zurückgekehrt +++

Im ersten Quartal sind merklich weniger Migranten und Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis März taten dies 8468 Menschen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Im ersten Quartal 2016 waren es demnach noch 13 848 freiwillige Rückkehrer.

2016 waren rund 54 000 selbstständige Ausreisen vom Bund gefördert worden - zum Teil mit EU-Mitteln. 26 654 Ausländer wurden aus Deutschland zwangsweise "zurückgeführt". Die Bundesregierung untersucht dem Bericht zufolge nun die Gründe für den aktuellen Rückgang der freiwilligen Ausreisen, etwa auch bei Irakern und Afghanen.

+++ 1:36 Uhr: Kurs von Snap stürzt nach ersten Quartalszahlen seit Börsengang ab +++

Die Veröffentlichung der ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang hat der Konzernmutter der Foto-App Snapchat einen Kurssturz beschert. Im nachbörslichen Handel fiel die Snap-Aktie am Mittwoch an der New Yorker Wall Street um rund 25 Prozent auf 17,14 Dollar und damit praktisch auf ihren Ausgabepreis beim Börsengang am 2. März.

Snap verkündete einen Verlust von 2,2 Milliarden Dollar (2,02 Milliarden Euro) im Ende März abgelaufenen Quartal. Dieser erklärt sich allerdings durch Ausgleichszahlungen für Aktionenoptionen im Zuge des Börsengangs.

+++ 0:28 Uhr: Lebenslange Haft für Syrer in Österreich wegen 20-fachen Mordes an Soldaten +++

Wegen der Tötung von 20 verletzten und wehrlosen Soldaten im syrischen Bürgerkrieg ist in Österreich ein 27-jähriger Syrer zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Geschworenengericht in Innsbruck sprach den Mann am Mittwochabend wegen 20-fachen Mordes schuldig. Er war im Juni 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in Tirol festgenommen worden, nachdem ein Landsmann ihn den Behörden gemeldet hatte.

Österreichischen Medien zufolge brüstete er sich vor anderen Flüchtlingen damit, verletzte oder wehrlose Soldaten der syrischen Armee erschossen zu haben.

+++ 0:10 Uhr: Weitere Regenfälle nach Überschwemmungen in Kanada vorhergesagt +++

In den Überschwemmungsgebieten in Kanada schwindet die Hoffnung auf bald sinkende Wasserstände. Für das Wochenende wurden neue Regenfälle vorhergesagt. Am heftigsten werde die Region Mauricie in der stark überschwemmten Provinz Quebec betroffen sein, sagte Umweltminister David Heurtel laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Canadian Press am Mittwoch.