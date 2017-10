Umfrage: Mehrheit der Deutschen hält AfD für vorübergehendes Phänomen

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.06 Uhr: Bruce Springsteen mag auch Rap +++

Rock-Legende Bruce Springsteen (68) hat Einblicke in seinen breit gefächerten Musikgeschmack gewährt. Er gab dem US-Magazin "Variety" unter anderem preis, ein Fan von US-Rapper Kanye West und Popsängerin Taylor Swift zu sein. Gleichwohl könne er die Songs der beiden weltweit erfolgreichen Künstler nicht den ganzen Tag lang hören, gestand der Sänger ("Born To Run", "Born In The USA"). "Ich bin zu alt. Ich neige dazu, ältere Musik zu hören."



Über Wests Platte "The Life of Pablo" sagte Springsteen: "Ich finde, das ist ein erstaunliches Werk." Besonders die Arrangements hätten es ihm angetan. Das Album ist Teil der persönlichen Musiksammlung auf seinem Laptop.

+++7.35 Uhr: CDU will Heimatministerium in Berlin +++



Nach der Abwendung vieler Wähler von den bisher im Bundestag vertretenen Parteien hat die CDU die Forderung nach der Schaffung eines Heimatministeriums im Bundeskabinett bekräftigt. "In einem Heimatministerium könnte man die Bedeutung des ländlichen Raums stärken", sagte der Thüringer CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Mohring der "Berliner Zeitung". Dies "wäre eine gute Antwort auf die Sorgen der Bürger in Ost und West, die sich abgehängt fühlen".

+++ 7.04 Uhr: Brasiliens Präsident hält Korruptionsvorwürfe für Farce +++

Der unter Korruptionsverdacht stehende brasilianische Präsident Michel Temer hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als "Farce" bezeichnet. Die Anklage stütze sich "ausschließlich" auf die Aussagen von "Verbrechern", erklärten Temers Anwälte nach der Vorlage ihrer Argumente beim zuständigen Parlamentsausschuss. Beweise gegen Temer seien nicht vorgelegt worden.

+++ 6:04 Uhr: Nasa-Direktorin: Kein Unterschied zwischen Mann und Frau im All +++

Dass bisher keine deutsche Astronautin ins All geflogen ist, wundert die Nasa-Direktorin Ellen Ochoa. "Alles, was Astronauten im All machen, können sowohl Männer als auch Frauen machen", sagte die 59-Jährige bei einem Besuch des Raumfahrtkonzerns Airbus Defence and Space in Bremen. Sie leitet das Johnson Space Center in Houston, wo die US-Raumfahrtagentur Nasa ihre Astronauten für den Einsatz im Weltall ausbildet. Dort durchliefen alle Astronauten, egal ob Mann oder Frau, das gleiche Training.



59 Frauen sind nach Angaben der Nasa bisher von der Erde ins All gestartet. Damit liege der Frauenanteil bei etwa 10 Prozent, sagt die Managerin Claudia Kessler. Die Raumfahrtexpertin hat die private Initiative "Die Astronautin" gegründet, die 2020 die erste deutsche Astronautin ins All schicken will. "Wir brauchen dringend mehr Rollenmodelle, um Mädchen für Technik und Wissenschaft zu begeistern", sagt sie.

+++ 5.01 Uhr: Frankreich und USA wollen Untersuchung zu Chemiewaffen in Syrien verlängern +++

Nach den Hinweisen auf einen weiteren Giftgasangriff in Syrien wollen Frankreich und die USA den Chemiewaffen-Kontrolleuren der Vereinten Nationen mehr Zeit einräumen. Die Angaben der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) verdeutlichten, dass die OPCW und die Untersuchungskommission der UNO, der sogenannte Gemeinsame Untersuchungsmechanismus, ihre Arbeit "unbedingt" fortsetzen müssten, sagte der französische UN-Botschafter François Delattre in New York.

+++ 4.24 Uhr: Drei US-Soldaten bei Angriff im Niger getötet +++

Im Niger sind bei einem Angriff auf eine Militärpatrouille mehrere Soldaten getötet worden, darunter offenbar auch drei US-Soldaten. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde die gemeinsame Patrouille aus einheimischen und US-Soldaten am Mittwoch in der Region Tillabéri im Südwesten des Landes an der Grenze zum Nachbarland Mali aus einem Hinterhalt attackiert. Das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte (Africom) bestätigte den Angriff, machte zunächst aber keine Angaben zu möglichen Opfern.





+++ 4.50 Uhr: Mehrheit hält AfD für vorübergehendes Phänomen +++

Die Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD nur vorübergehend im Bundestag vertreten sein wird. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur vertraten 54 Prozent der Befragten die Auffassung, dass sich die rechtskonservative Partei nicht dauerhaft im Parlament etablieren kann. Nur 27 Prozent sehen die Alternative für Deutschland dagegen über diese Wahlperiode hinaus als feste Größe im Parlament.

+++ 4:04 Uhr: Kauder will nicht für AfD-Kandidaten Glaser stimmen +++



Unionsfraktionschef Volker Kauder will den AfD-Kandidaten Albrecht Glaser nicht zum Bundestagsvizepräsidenten wählen. "Ich werde nie jemanden wählen, der einer Gruppe von Menschen die Wahrnehmung von Grundrechten pauschal absprechen will. Das gilt besonders für die Religionsfreiheit", sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Glaser hatte im Frühjahr die Religionsfreiheit für Musline infrage gestellt. Aus diesem Grund sträuben sich auch Abgeordnete von SPD, FDP, Grünen und Linkspartei dagegen, den AfD-Kandidaten zum Bundestagsvizepräsidenten zu wählen.



+++ 3.44 Uhr: Verkündung des Strafmaßes gegen Jan Rouven erneut verschoben +++

Im Prozess gegen den deutschen Magier Jan Rouven (40) in Las Vegas wegen Besitzes von Kinderpornografie gibt es einen weiteren Aufschub. Das Strafmaß für den Illusionisten aus Kerpen soll nun erst am 29. Dezember bekannt gegeben werden, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Termin war in den vergangenen Monaten wiederholt kurzfristig verschoben worden. Zuletzt war der 5. Oktober vorgesehen.

+++ 3:02 Uhr: Italienischer Ex-Terrorist in Brasilien festgenommen +++



Der in seiner Heimat wegen mehrfachen Mordes verurteilte italienische Schriftsteller und ehemalige Linksextremist Cesare Battisti ist in Brasilien festgenommen worden. Battisti sei am Mittwoch an Grenze zu Bolivien in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei, ohne nähere Einzelheiten oder den Grund für die Festnahme zu nennen.

+++ 0.15 Uhr: Drogenboss "El Chapo" darf mit seiner Familie telefonieren +++

Der mexikanische Drogenboss Joaquín "El Chapo"

Guzmán darf demnächst mit seiner Familie telefonieren und andere Konzessionen im Rahmen seiner sonst strengen Haftbedingungen genießen. Der frühere Chef des Sinaloa-Kartells darf künftig 30 Minuten pro Monat mit einem seiner von der US-Regierung genehmigten Familienmitgliedern sprechen oder diese Zeit in zwei Anrufe zu je 15 Minuten aufteilen. Guzmáns neuer Anwalt Eduardo Balarezo begrüßte diese Entscheidung des Justizministeriums.

+++ 0.05 Uhr: Amnesty wirft EU rechtswidrige Abschiebungen nach Afghanistan vor +++

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat der EU und den Regierungen der Mitgliedstaaten die illegale Abschiebung von Menschen nach Afghanistan vorgeworfen. 2016 seien in dem Land so viele getötete und verletzte Zivilisten dokumentiert worden wie seit 2009 nicht mehr, teilte Amnesty mit. Trotzdem seien im gleichen Zeitraum aus der EU rund 10 000 Afghanen abgeschoben worden. 2017 zeichne sich bislang eine weitere Dramatisierung der humanitären Lage ab.