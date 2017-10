Umfrage: Mehrheit der Deutschen hält AfD für vorübergehendes Phänomen

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++7.35 Uhr: CDU will Heimatministerium in Berlin +++



Nach der Abwendung vieler Wähler von den bisher im Bundestag vertretenen Parteien hat die CDU die Forderung nach der Schaffung eines Heimatministeriums im Bundeskabinett bekräftigt. "In einem Heimatministerium könnte man die Bedeutung des ländlichen Raums stärken", sagte der Thüringer CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Mohring der "Berliner Zeitung". Dies "wäre eine gute Antwort auf die Sorgen der Bürger in Ost und West, die sich abgehängt fühlen".

+++ 7.04 Uhr: Brasiliens Präsident hält Korruptionsvorwürfe für Farce +++

Der unter Korruptionsverdacht stehende brasilianische Präsident Michel Temer hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als "Farce" bezeichnet. Die Anklage stütze sich "ausschließlich" auf die Aussagen von "Verbrechern", erklärten Temers Anwälte nach der Vorlage ihrer Argumente beim zuständigen Parlamentsausschuss. Beweise gegen Temer seien nicht vorgelegt worden.

+++ 4.24 Uhr: Drei US-Soldaten bei Angriff im Niger getötet +++

Im Niger sind bei einem Angriff auf eine Militärpatrouille mehrere Soldaten getötet worden, darunter offenbar auch drei US-Soldaten. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde die gemeinsame Patrouille aus einheimischen und US-Soldaten am Mittwoch in der Region Tillabéri im Südwesten des Landes an der Grenze zum Nachbarland Mali aus einem Hinterhalt attackiert. Das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte (Africom) bestätigte den Angriff, machte zunächst aber keine Angaben zu möglichen Opfern.





+++ 4.50 Uhr: Mehrheit hält AfD für vorübergehendes Phänomen +++

Die Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD nur vorübergehend im Bundestag vertreten sein wird. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur vertraten 54 Prozent der Befragten die Auffassung, dass sich die rechtskonservative Partei nicht dauerhaft im Parlament etablieren kann. Nur 27 Prozent sehen die Alternative für Deutschland dagegen über diese Wahlperiode hinaus als feste Größe im Parlament.