Merkel droht Großbritannien mit harten Brexit-Verhandlungen

Die aktuellsten Nachrichten für Sie im Überblick.

+++ 10.52 Uhr: Merkel will harte Linie in Brexit-Verhandlungen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Sondergipfel am Samstag eine harte Linie für die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien angekündigt. "Ein Drittstaat, und das wird Großbritannien künftig sein, kann nicht über die gleichen oder gar noch bessere Rechte verfügen wie ein Mitglied der EU", sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Darüber herrsche in der verbleibenden EU der 27 große Einigkeit.

+++ 10:35 Uhr: Bundeswehrsoldat wegen Terrorverdachts festgenommen +++

Die Polizei hat einen Bundeswehrsoldaten wegen Terrorverdachts festgenommen. Der Soldat soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und fremdenfeindliche Motive gehabt haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Die Bundeswehr bestätigte die Festnahme. Der 28-Jährige soll eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. 90 Polizeibeamte des Bundeskriminalamtes, der hessischen und bayerischen Landespolizeibehörden sowie österreichische und französische Sicherheitsbehörden hatten im Zusammenhang mit den Ermittlungen am Mittwoch 16 Objekte in Deutschland, Österreich und Frankreich durchsucht. Der 28 Jahre alte Soldat wurde bei einem Lehrgang im unterfränkischen Hammelburg festgenommen. Er war im französischen Illkirch stationiert

+++ 10.02 Uhr: Französin überlebt Hai-Angriff in Neuseeland leicht verletzt +++

Glück im Unglück: Vor der Küste Neuseelands ist eine junge Französin von einem Hai angegriffen worden, aber mit leichten Verletzungen davongekommen. Die Urlauberin war mit Freunden auf einem sogenannten Bodyboard im Wasser, als der Hai sie "urplötzlich" attackierte, wie Nick Smart, Leiter der Caitlin Surf-Schule in Curio Bay auf der Südinsel, sagte.

Die Freunde der jungen Frau brachten sie an Land. Dort wurde ihr eine Wundkompresse angelegt, während sie auf den Rettungshubschrauber wartete. "Sie war die ganze Zeit bei Bewusstsein, aber hatte eine ziemlich tiefe Wunde am Bein", berichtete Smart in der "Otago Daily Times" weiter. Offensichtlich habe der Hai keine Arterie verletzt.

+++ 9.51 Uhr: Polizei startet große Anti-Terror-Übung in Kiel

In Schleswig-Holstein proben die Behörden im Rahmen einer großen Anti-Terror-Übung den Einsatz bei mehreren fiktiven Anschlägen. Rund 1500 Polizisten, Rettungskräfte und Opfer-Darsteller sind seit Donnerstagmorgen an der Übung beteiligt. Aus sieben weiteren Bundesländern nehmen Polizei-Spezialkräfte sowie Bundespolizei und Wasserschutzpolizei daran teil. Bei der Übung geht es um drei fiktive Anschlagsszenarien - einen Angriff auf eine Feier auf dem Flughafen Kiel-Holtenau, einen Sprengstoffanschlag auf einen Verkehrsbus und die Geiselnahme in einem fiktiven Verlagsgebäude. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist es die größte Übung dieser Art in Deutschland.

+++ 9.16 Uhr: Familiendrama in NRW - Vater tötet zwei Kinder und sich selbst +++

Ein Mann hat in Ostwestfalen nach einem Ehestreit zwei seiner Kinder und sich selbst getötet. Einsatzkräfte fanden den 33-Jährigen und die beiden 5 und 8 Jahre alten Kinder in der Nacht zum Donnerstag mit tödlichen Stichverletzungen in einer Wohnung in Bad Driburg, wie die Polizei mitteilte. Die drei Jahre alte Tochter, die während der Tat in der Wohnung war, überlebte.

Die 28 Jahre alte Ehefrau war den Angaben zufolge in der Nacht nach einem Streit mit ihrem Mann auf die Straße geflohen. Anwohner informierten die Polizei. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte zog sich der 33-Jährige mit seinen drei Kindern in die Wohnung zurück und reagierte weder auf Klopfen noch auf Anrufe.

Als die dreijährige Tochter des Paares schließlich die Tür von innen öffnete, fanden die Polizisten den Mann und seine zwei weiteren Kinder mit den Stichverletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Frau und Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht; ob sie körperlich verletzt wurden, war zunächst unklar. Eine neunköpfige Mordkommission ermittelt



+++ 9.14 Uhr: Frau wegen kritischen Anrufs in türkischer TV-Sendung zu Haftstrafe verurteilt +++

In der Türkei muss eine Frau ins Gefängnis, weil sie in einem Anruf bei einer Fernsehsendung den Militäreinsatz gegen Kurden im Südosten der Türkei kritisierte. Ein Gericht in Istanbul verurteilte Ayse Celik aus der Kurdenmetropole Diyarbakir wegen "Terrorpropaganda" zu einem Jahr und drei Monaten Haft, wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Der Produzent der Sendung, Kadir Turnali, und 38 Menschen, die Celiks Äußerungen unterstützt hatten, wurden freigesprochen.

Das Gericht legte Celik zur Last, sie habe mit ihren Äußerungen die Methoden der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) legitimieren wollen. "Sind Sie sich im Klaren darüber, was im Osten der Türkei passiert?", hatte sie im Januar 2016 in der Beyaz Show im Sender Kanal D gesagt. "Die Leute kämpfen gegen Hunger und Durst, vor allem die Kinder. Seien Sie bitte sensibel, schweigen Sie nicht."

Kanal D und der Moderator der Sendung, Beyazit Öztürk, hatten sich für die Äußerungen der Anruferin entschuldigt. Der Sender gehört zur mächtigen Dogan-Gruppe, der auch die Zeitung "Hürriyet" und der Sender CNN-Türk gehören.

+++ 8.59 Uhr: ZDF-"Politbarometer": CDU überholt SPD in Schleswig-Holstein +++

Rund eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die oppositionelle CDU die SPD nach einer Umfrage überholt. Laut ZDF-"Politbarometer" kommt die Union auf 32 Prozent, die SPD auf 30 Prozent. Die ebenfalls regierenden Grünen dürften mit 12 Prozent rechnen, wenn bereits an diesem Sonntag gewählt würde. Die FDP kommt auf neun Prozent, der von der Fünf-Prozent-Hürde befreite SSW auf drei Prozent. Die Linke müssten mit fünf Prozent um den Einzug in den Kieler Landtag bangen, ebenso die AfD mit sechs Prozent. In vorherigen Umfragen lagen die Sozialdemokraten bisher immer knapp vor den Christdemokraten.

+++ 8.16 Uhr: Studie: Fast jeder zweite Australier betrinkt sich mit Absicht +++

Mehr als drei Viertel der Australier sind der Meinung, dass ihr Land ein chronisches Alkoholproblem hat. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor. Demnach glauben 78 Prozent, dass in ihrer Heimat übertrieben viel getrunken wird. Fast die Hälfte der Befragten (44 Prozent) gab an, sich von Zeit zu Zeit absichtlich zu betrinken.

Die Umfrage wurde von der Stiftung für Alkohol-Aufklärung (Foundation for Alcohol Research and Education) in Auftrag gegeben. Der Stiftung zufolge werden jeden Tag durchschnittlich 430 Menschen wegen übertriebenen Trinkens ins Krankenhaus gebracht. Die australische Alkoholindustrie warf der Stiftung Stimmungsmache vor.

+++ 8.00 Uhr: United Airlines zahlt künftig bei Verzicht auf Sitzplatz bis zu 10.000 Dollar +++

Nach dem Skandal um den gewaltsamen Rauswurf eines Passagiers hat die US-Fluggesellschaft United Airlines eine deutliche Erhöhung der Entschädigungszahlung bei überbuchten Flügen beschlossen. Passagiere, die auf ihren Sitzplatz verzichten, sollen künftig bis zu 10.000 Dollar (9167 Euro) Entschädigung erhalten, erklärte die Fluglinie. Bislang lag die Obergrenze bei 1350 Dollar. Zudem sollten Überbuchungen künftig reduziert werden.

+++ 7.04 Uhr: Pilot von British Airways wirft Paar aus dem Flugzeug +++

Erneut hat ein Zwischenfall an Bord einer Linienmaschine zum Rauswurf von Passagieren geführt. Der Pilot einer Boeing 777 der Gesellschaft British Airways landete auf dem Flug von London nach Jamaika auf einem portugiesischen Luftwaffenstützpunkt, weil ein Paar an Bord unablässig mit der Crew über ein Upgrade für die erste Klasse stritt.

"Der Pilot hat sich wegen eines Streits zwischen der Kabinenbesatzung und einem Paar, das von der Economy in die erste Klasse wechseln wollte, zur Landung in Lajes auf der Insel Terceira entschlossen", sagte ein Sprecher der portugiesischen Luftwaffe. Die Briten, die ihren Streit mit der Crew gefilmt hätten, würden auf Terceira auf den Azoren von der Polizei befragt.

+++ 6.44 Uhr: Heftige Explosion am Flughafen in Damaskus +++

Eine heftige Explosion hat nach Angaben von Aktivisten Damaskus erschüttert. Die Detonation am Internationalen Flughafen war in weiten Teilen der syrischen Hauptstadt zu hören, wie der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, mitteilte. Die Ursache der Explosion war zunächst unbekannt, Angaben über mögliche Opfer und Schäden lagen zunächst nicht vor. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind unabhängig nur schwer zu überprüfen.

+++ 5.17 Uhr: USA, Kanada und Mexiko einig über schnelle Nafta-Neuverhandlung +++

Die USA, Kanada und Mexiko sind sich nach US-Angaben einig über eine rasche Neuverhandlung des Freihandelsabkommens Nafta. US-Präsident Donald Trump habe "zugestimmt, Nafta im Moment nicht aufzukündigen", teilte das Weiße Haus mit. Im Gegenzug hätten die beiden Nachbarländer eingewilligt, "zügig voranzugehen, um die Neuverhandlung des Nafta-Abkommens zu ermöglichen".

+++ 5.05 Uhr: Offenbar häufiger AKW-Alarm wegen Flugzeugen als bisher bekannt +++

In Deutschland hat es einem Zeitungsbericht zufolge öfter als bisher bekannt Alarm für Atomkraftwerke wegen verdächtiger Flugzeuge gegeben. Allein in den vergangenen fünf Jahren sei achtmal ein sogenannter "Renegade"-Voralarm für Kernkraftwerke ausgelöst worden, berichtete die "Heilbronner Stimme" unter Berufung auf das Bundesumweltministerium. "Renegade"-Fälle sind solche, in denen möglicherweise ein Luftfahrzeug aus terroristischen oder anderen Motiven als Waffe verwendet und zum Beispiel auf Atomkraftwerke gesteuert werden könnte.

Diesen Monat hatte die Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken ergeben, dass es solche Alarme für AKW seit 2010 sechsmal gegeben habe. Zuletzt war am 10. März wegen einer Passagiermaschine ein bundesweiter Voralarm ausgelöst worden, da zeitweise kein Funkkontakt bestanden hatte.

+++ 4.02 Uhr: Venezuela kündigt Ausstieg aus Staatenbund OAS an +++

Venezuelas Regierung kehrt inmitten der schweren politischen Krise im Land der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) den Rücken. Außenministerin Delcy Rodríguez kündigte in einer Fernsehansprache den Austritt des Landes aus dem Staatenbund an. Die OAS hatte die venezolanische Regierung zuletzt scharf kritisiert. Bei den politischen Unruhen in dem lateinamerikanischen Land wurden unterdessen zwei weitere Menschen getötet.

+++ 2.34 Uhr: Tödliche Polizeischüsse bei Einsatz in Essen +++

Bei einem Polizeieinsatz in Essen im Ruhrgebiet ist ein Mann von der Polizei erschossen worden. Beamte wurden wegen einer Ruhestörung in ein Eckhaus gerufen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Als sie das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses betraten, habe einer der Polizisten Gebrauch von seiner Schusswaffe machen müssen. Die Schüsse trafen einen Mann, der so schwer verletzt wurde, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen durch Rettungskräfte noch vor Ort starb. Die Ermittlungen übernimmt nun die Mordkommision Düsseldorf, um die Neutralität zu wahren. Im vergangenen Jahr hatten in Nordrhein-Westfalen tödliche Schüsse aus Dienstwaffen bei Polizeieinsätzen mehrfach Aufsehen erregt.