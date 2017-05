Mick Schumacher wird Co-Kommentator bei der ARD

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.07 Uhr: Mindestens 14 Tote bei Unwettern in den USA +++

Bei schweren Stürmen in den USA sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden in den betroffenen Bundesstaaten im Mittleren Westen und Süden der USA am Sonntag mit. Durch heftige Winde wurden Häuser verwüstet, Autos überschlugen sich, Bäume stürzten um.

+++ 6.21 Uhr: Putin empfängt Merkel zu Stippvisite an der russischen Riviera +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Dienstag in den Badeort Sotschi an der russischen Riviera zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin. Bei dem Treffen in der Sommerresidenz des russischen Staatschefs werden besonders die Konflikte in der Ukraine und Syrien zur Sprache kommen. Denn in beiden Krisen spielt Russland eine bedeutende Rolle, die Merkel missfällt.





5:54 Uhr: Demokraten und Republikaner einigen sich auf Haushaltsgesetz +++

Republikaner und Demokraten im US-Kongress haben nach wochenlangen Verhandlungen eine Einigung für ein Haushaltsgesetz erzielt und damit eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung vorerst abgewendet. Falls das fast eine Billion Dollar (rund 918 Milliarden Euro) schwere Gesetz von Repräsentantenhaus und Senat gebilligt wird, würde dadurch die Regierung von US-Präsident Donald Trump bis Ende September finanziert, wie CNN und "Washington Post" am späten Sonntagabend unter Berufung auf hochrangige Berater beider Parteien berichteten. Die Abstimmung soll Anfang der Woche stattfinden.

Dem Gesetz zufolge werden dem Verteidigungsministerium Milliarden an Dollar zur Verfügung gestellt, ebenso für Grenzsicherheit. Allerdings soll kein Geld für die von Trump versprochene Grenzmauer zu Mexiko zur Verfügung gestellt werden. Der US-Präsident soll auf diese Forderung verzichtet haben.

+++ 4:21 Uhr: Tierschutz-Aktivisten zünden Rauchbombe und springen in Delfinbecken +++

Eine Rauchbombe während der Show und Protestplakate im Delfin-Becken: Tierschutz-Aktivisten haben im Nürnberger Tiergarten am Wochenende für Aufregung gesorgt. Ein Mann und zwei Frauen im Alter von 27 bis 44 Jahren seien während einer Delfin-Vorstellung in Neoprenanzügen in das Becken der Tiere gesprungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor hatten sie eine Rauchbombe gezündet und dann vom Becken aus mit Plakaten gegen die Haltung der Delfine protestiert. Nach dem Ende der Show am Samstagnachmittag ließen sie sich widerstandslos festnehmen. Auf sie wartet laut Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Bayerische Versammlungsgesetz.





+++ 4.19 Uhr: Mick Schumacher ARD-Co-Kommentator beim DTM-Auftaktwochenende +++

Rennfahrer Mick Schumacher kommt zu seinem ersten Einsatz als Co-Kommentator im Fernsehen. Der Formel-3-Pilot und Sohn von Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher soll am Auftaktwochenende der DTM vom 5. Mai bis 7. Mai in der ARD den Wettkampf auf dem Hockenheimring beurteilen. Der 18-Jährige ist für das Rennen am Sonntag eingeplant. Im Gegensatz zu Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein, der beim Samstags-Rennen neben Kommentator Philipp Sohmer sitzt und die Serie 2015 gewonnen hat, hat Schumacher aber keinerlei Erfahrung mit der DTM.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird die ARD am Dienstag auch darüber informieren, dass im Laufe der Saison weitere ehemalige DTM-Piloten als Co-Kommentatoren zum Einsatz kommen. Darunter sind demnach DTM-Rekordsieger Bernd Schneider, Timo Scheider, Martin Tomczyk und auch der Präsident des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB), Hans-Joachim Stuck. Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug kommt als Co-Kommentator nicht mehr zum Einsatz und soll künftig als Experte in der Boxengasse die Rennen analysieren.

+++ 0.21 Uhr: Helfer befürchten neue Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer +++

Im Mittelmeer hat sich womöglich ein neues Flüchtlingsdrama ereignet: Freiwillige Helfer der deutschen Organisation Jugend Rettet entdeckten vor der Küste Libyens ein leeres Schlauchboot mit Platz für bis zu 140 Menschen, wie die Sprecherin von Jugend Rettet, Pauline Schmidt, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Andere Helfer fanden vier Leichen.

Die Crew des von Ärzte ohne Grenzen gecharterten Rettungsschiffs "Prudence" fand 42 Seemeilen vor der Küste vier Leichen, wie die Organisation am Sonntag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.