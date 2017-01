+++ 14.42 Uhr: 41-jähriger Kölner auf offener Straße angeschossen +++

Auf offener Straße hat ein Unbekannter in Köln einen Mann in dessen Auto angeschossen. Der Täter feuerte am Sonntagabend im Stadtteil Kalk durch die geschlossene Scheibe der Fahrertür auf den 41-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Opfer wurde von einer Kugel im Oberkörper getroffen, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der Täter flüchtete anschließend in einem Geländewagen.



Der 41-Jährige hatte den Angaben zufolge kurz vor der Schussabgabe sein Auto abgestellt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar. Hinweise auf den flüchtigen Täter erhoffen sich die Ermittler nun von möglichen Zeugen.



+++ 14.28 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Schießerei während Musikfestival in Mexiko +++

Bei einer Schießerei während eines Festivals für elektronische Musik im mexikanischen Urlaubsort Playa del Carmen sind mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter vermutlich auch drei Ausländer. Nach Angaben von Bürgermeisterin Cristina Torres eröffnete mindestens ein Bewaffneter während des BPM-Festivals im Nachtclub "Blue Parrot" das Feuer. Es entstand eine Panik, dabei wurden mehrere weitere Menschen verletzt, sagte sie dem Radiosender Turquesa.

+++ 14.17 Uhr: USA sagen der Ukraine ein letztes Mal Unterstützung zu +++

Wenige Tage vor dem Machtwechsel in Washington hat US-Vize-Präsident Joe Biden der Ukraine ein letztes Mal Unterstützung zugesagt. "Wie jedes Land in Europa hat die Ukraine das Recht, ihren eigenen Weg zu bestimmen", sagte Biden am bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew. Die internationale Gemeinschaft müsse "gegen die russische Aggression vereint" bleiben, fügte Biden unter Hinweis auf den ungelösten Konflikt in der Ost-Ukraine und die Annexion der Krim durch Russland 2014 hinzu.

Im Konflikt zwischen prorussischen Aufständischen und Regierungstruppen in der Ost-Ukraine wurden seit 2014 mehr als 9600 Menschen getötet. Ende Dezember trat eine "unbegrenzte" Waffenruhe in Kraft. Beide Seiten haben sich gegenseitig vorgeworfen, diese Waffenruhe verletzt zu haben.

Unter dem scheidenden Präsidenten Barack Obama hat Washington die Regierung in Kiew massiv finanziell unterstützt.

+++ 13.34 Uhr: Müllmann auf Trittfläche zu Tode gequetscht +++

Ein auf der Trittfläche stehender Müllmann ist in Bayern beim Zusammenstoß mit einem parkenden Auto zerquetscht worden. Der 45-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Sein zehn Jahre älterer Kollege am Steuer des Mülllasters war in dem Ort Rohrbach rückwärts eine kleine Steigung hinauf gefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah er ein vorschriftsmäßig geparktes Auto und stieß mit dem Heck dagegen. Dabei wurde der 45-Jährige, der auf der hinteren linken Trittfläche stand, eingequetscht. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch einen Notarzt starb der Mann. Der Fahrer erlitt einen Schock.

+++ 13.22 Uhr: Urlaubssperre als Sanktion für Hartz-IV-Empfänger nicht erlaubt +++

Der Urlaub von Hartz-IV-Empfängern ist kein zulässiges Sanktionsmittel bei angeblich unzureichender Kooperationsbereitschaft. Bis zu drei freie Wochen pro Jahr dürfen nur dann verweigert werden, wenn dies die Eingliederung in den Arbeitsmarkt deutlich beeinträchtigen würde, urteilte das Sozialgericht (SG) Dortmund. Es gab damit einem arbeitslosen Familienvater aus Iserlohn recht. Er hatte 2013 einen dreiwöchigen Urlaub angemeldet, das Jobcenter wollte diesen aber nicht bewilligen und schickte dem Arbeitslosen zwei Vermittlungsvorschläge als Küchenhelfer und Helfer einer Teppichbodenreinigung. Der Mann fuhrt trotzdem fort und klagte gegen die Streichung seiner Bezüge - mit Erfolg. Das Gericht betonte den Urlaubsanspruch für Arbeitslose. Dem dürfe nur eine handfeste Chance auf eine Arbeitsvermittlung entgegen stehen.

+++ 13.17 Uhr: Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein fährt künftig für Sauber +++

Pascal Wehrlein wird in der neuen Formel-1-Saison für den Sauber-Rennstall fahren. Wie das Schweizer Team mitteilt, wird der Worndorfer 2017 an der Seite des Schweden Marcus Ericsson an den Start gehen. Wehrlein hatte in der vergangenen Saison sein Formel-1-Debüt für Manor gegeben und beim Grand Prix von Österreich seinen bislang einzigen Punkt geholt. Bis zuletzt war über einen Wechsel Wehrleins als Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg zu Mercedes spekuliert worden. Das Silberpfeil-Team wird dem Vernehmen nach Williams-Fahrer Valtteri Bottas als zweiten Piloten neben Lewis Hamilton verpflichten.

+++ 13.11 Uhr: Netzagentur zieht eine Million unsichere Elektrogeräte aus dem Verkehr +++

Die Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr fast eine Million im Internet angebotene Billig-Elektrogeräte aus dem Verkehr gezogen, weil sie Funkstörungen oder gar Stromschläge verursachen können. Gesperrt worden seien 986.000 Geräte - ein neuer Höchststand, sagte ein Behördensprecher. Viele Geräte behinderten durch unzulässig hohe Sendeleistungen, falsche Frequenzen oder mangelhafte Abschirmung der eigenen Strahlung den Funkverkehr. Aktuell gehe es besonders oft um sogenannte FM-Transmitter, die Musik etwa von einem Smartphone per Funk zu einem Abspielgerät übertragen, so die Netzagentur. Bemängelt wurden vielfach auch Funkkopfhörer, Handfunkgeräte, Steckdosen und Drohnen. Käufer sollten bei Geräten auf eine korrekte CE-Kennzeichnung achten.

+++ 12.53 Uhr: Litauen will an Grenze zu Kaliningrad einen Zaun errichten +++

Litauen will seine Grenze zu der russischen Exklave Kaliningrad mit einem zwei Meter hohen Zaun absichern. Innenminister Eimutis Misiunas begründete dies mit der Bekämpfung von Schmuggel und mit dem Ziel einer "Verstärkung der Außengrenze der Europäischen Union". Die Arbeiten sollten im Frühjahr beginnen und vor dem Jahresende abgeschlossen sein, sagte Misiunas.



Der Zaun soll rund 130 Kilometer lang sein. Die EU wird den Angaben zufolge mit rund 25 Millionen Euro den Großteil der Kosten übernehmen, der litauische Anteil wird auf 3,6 Millionen Euro veranschlagt. Der Zaun werde "Panzer nicht aufhalten", sagte Misiunas. "Aber er wird so konstruiert sein, dass es schwierig wird, darüber zu klettern."

Die russische Exklave Kaliningrad grenzt im Norden und Osten an Litauen, im Süden an Polen. Russland nutzt die Hafenstadt Kaliningrad für einen Marinestützpunkt, eine direkte Landverbindung zum übrigen russischen Territorium gibt es nicht.

+++ 12.15 Uhr: 72-jährige Falschfahrerin verursacht tödlichen Unfall +++

Bei einem durch eine Falschfahrerin verursachten Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Baden-Württemberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine 72-jährige Frau fuhr am Sonntag in falscher Richtung auf einer Bundesstraße bei Lorch im Ostalbkreis und prallte mit ihrem Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei Aalen mitteilte. Die 72-Jährige und der 20 alte Fahrer des anderen Wagens starben noch an der Unfallstelle.



Der 21-jährige Beifahrer des 20-Jährigen wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.



+++ 11.44 Uhr: Ermordete Studentin in Dessau: Angeklagte bricht Schweigen +++

Im Prozess um den brutalen Missbrauch und die Tötung einer chinesischen Studentin in Dessau hat die Angeklagte ihr Schweigen gebrochen. Die 21-Jährige schilderte vor dem Landgericht, dass sie seit Jahren von ihrem ebenfalls angeklagten Lebensgefährten missbraucht worden sei.

Der Mann habe sie sehr oft zu Sexualpraktiken gezwungen, die sie nicht wollte. Er habe auch Gewalt angewandt, sie geschlagen, bedroht und erniedrigt. Die junge Frau hatte eine schriftliche Erklärung vorbereitet, sie brach immer wieder in Tränen aus. Der 21 Jahre alte Angeklagte neben ihr zeigte keine Regung, er hielt die Arme verschränkt, sein Blick war nach unten gerichtet.

+++ 11.40 Uhr: Stasi-belasteter Staatssekretär Holm in Berlin tritt zurück +++

Der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Berliner Bau-Staatssekretär Andrej Holm tritt zurück. Das teilte er auf seiner Internetseite mit und kam damit einer Entlassung aus dem rot-rot-grünen Senat zuvor. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" über die Erklärung berichtet. Der 46-Jährige hatte als junger Mann für die DDR-Staatssicherheit gearbeitet.

+++ 11.32 Uhr: Briten freuen sich über Trump-Angebot für Handelsabkommen +++

Der britische Außenminister Boris Johnson hat Donald Trumps Äußerungen zu einem möglichen amerikanisch-britischen Handelspakt für die Zeit nach dem Brexit begrüßt. "Ich denke, es sind sehr gute Nachrichten, dass die USA ein gutes Freihandelsabkommen mit uns abschließen wollen und dass sie es schnell machen wollen", sagte Johnson am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Es müsse jedoch ein Deal sein, der die Interessen beider Seiten berücksichtige. Der designierte US-Präsident Trump hatte in einem Interview mit der Londoner "Times" und der "Bild"-Zeitung gesagt, er wolle Großbritannien nach dem Brexit innerhalb weniger Wochen ein "faires" Abkommen anbieten.

+++ 11 Uhr: Kirgistan vermutet Pilotenfehler hinter Jumbo-Absturz +++

Als Ursache für den Absturz des türkischen Fracht-Jumbos in Bischkek vermutet die Regierung von Kirgistan einen Pilotenfehler. "Wir können die Absturzursache noch nicht nennen", sagte Vize-Ministerpräsident Muchammetkaly Abdulgasijew der russischen Agentur Tass zufolge. "Nach vorläufigen Berichten könnte es ein Pilotenfehler gewesen sein, aber die Untersuchungen dauern an."

Die Boeing 747 der türkischen Frachtfluglinie ACT kam aus Hongkong und sollte auf dem Flug nach Istanbul in Bischkek eine Zwischenlandung einlegen. Bei einem missglückten Landeanflug in der Nacht auf Montag krachte die Maschine in eine Siedlung kleiner Wohnhäuser. Bei dem Unglück wurden nach vorläufigen Behördenangaben 37 Menschen einschließlich der vier Mann Besatzung getötet.

+++ 10.40 Uhr: DFB-Sportdirektor Hansi Flick tritt überraschend zurück +++

Hansi Flick hat seinen Posten als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund überraschend aufgegeben. Vorläufig übernimmt Horst Hrubesch die Aufgaben des ehemaligen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw, teilte der DFB am Montag mit.





+++ 10.19 Uhr: BMW sieht Trumps Strafzoll-Drohungen gelassen +++

Der Autobauer BMW zeigt sich unbeeindruckt von der Kritik des designierten US-Präsidenten Donald Trump und hält an seinen Plänen für ein Werk in Mexiko fest. "Die BMW Group ist in den USA zuhause", erklärte das Unternehmen und reagierte damit auf Interview-Äußerungen Trumps. In dem Werk in San Luis Potosí in Mexiko werde von 2019 an die BMW 3er Limousine gebaut.

"Die Produktion ist für den Weltmarkt bestimmt. Somit wird das Werk in Mexiko die bisherigen 3er-Prouktionsstätten in Deutschland und China ersetzen", erklärte das Unternehmen.

+++ 9.52 Uhr: Steinmeier äußert sich zu Trumps Äußerungen zur Nato +++

Die Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump haben bei der Nato für Irritationen gesorgt. Die Organisation habe die Erklärung, dass sie "obsolet" sei, "mit Besorgnis aufgenommen", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Generell hätten Trumps Interview-Aussagen zu EU und Nato nicht nur in Brüssel "für Verwunderung und Aufregung gesorgt".



+++ 9.02 Uhr: Gericht in Bangladesch verhängt 26 Todesurteile +++

In einem Aufsehen erregenden Prozess in Bangladesch sind am Montag 26 Menschen zum Tode verurteilt worden. Ein Richter sprach am Montag alle 35 Angeklagten für schuldig, im April 2014 sieben Menschen in der Stadt Narayanganj entführt und ermordet zu haben. Für 26 Angeklagte ordnete er die Hinrichtung durch den Strang an, die neun übrigen Angeklagten erhielten Haftstrafen zwischen sieben und 17 Jahren.

Ein ehemaliges Mitglied der regierenden Awami League, Nur Hossain, hatte Mitglieder der Elite-Sicherheitskräfte des Landes mit der Ermordung politischer Rivalen beauftragt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft heuerte der Stadtrat von Narayanganj Offiziere der Eliteeinheit an, um seinen Konkurrenten Nazrul Islam und vier seiner Mitarbeiter zu töten. Ein Anwalt, der die Entführung der fünf vor einem Cricket-Stadion mit seinem Smartphone filmte, wurde ebenfalls zusammen mit seinem Fahrer entführt.

Alle sieben Opfer wurden getötet und mit aufgeschlitzten Bäuchen in den Fluss Shitalakshya vor den Toren der Stadt geworfen. Dort wurden sie drei Tage nach der Entführung entdeckt.

+++ 8.40 Uhr: Experten warnen vor Lawinen in deutschen Alpen +++

Die Lawinenlage in den deutschen Alpen bleibt nach den Schneefällen der vergangenen Tage kritisch. Oberhalb der Waldgrenze bestand auch zu Wochenbeginn weiterhin erhebliche Lawinengefahr, wie der Lawinenwarndienst in München mitteilte. Es herrsche dort die dritte der fünf Warnstufen, unterhalb der Waldgrenze Stufe zwei. Die Lage bleibe angespannt. Die Lawinengefahr werde nur langsam nachlassen, sagte ein Sprecher. In den kommenden Tagen rechne man mit Sonnenschein und dadurch mit mehr Lawinenabgängen.

+++ 7.40 Uhr: Ermittler beantragen Haftbefehl für De-facto-Chef von Samsung +++

Ermittler in Südkorea haben nach Medienberichten einen Haftbefehl für den De-facto-Chef des Mischkonzerns Samsung wegen Bestechungsvorwürfen beantragt. Hintergrund ist der Korruptionsskandal um eine Vertraute der vorläufig entmachteten Staatspräsidentin Park Geun Hye. Der Antrag zur Verhaftung Lee Jae Yongs sei bei einem Gericht in Seoul gestellt worden, berichtete der Rundfunksender KBS.

Südkoreas größter Konzern soll als Gegenleistung für die Förderung von Unternehmen und Stiftungen von Parks langjähriger Freundin Choi Soon Sil politische Unterstützung für die Fusion zweier Firmentöchter erhalten haben. Gegen Park läuft derzeit ein Amtsenthebungsverfahren.

+++ 6.15 Uhr: Mutter in Australien gesteht, drei ihrer Kinder ermordet zu haben +++

Eine 37-jährige Mutter hat in Australien gestanden, drei ihrer sieben Kinder ermordet zu haben. Die Frau aus dem Sudan gab vor einem Gericht in Melbourne zu, im April 2015 ihren Geländewagen mit Absicht in einen See gesteuert zu haben. Dabei ertranken ein einjähriger Sohn sowie ein vier Jahre altes Zwillingspärchen, ein Mädchen und ein Junge. Ein sechs Jahre altes Mädchen überlebte. Die Mutter selbst konnte sich damals aus dem untergehenden Auto retten.

Die Frau hatte ursprünglich angegeben, ihr sei schwindlig geworden und sie habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Später behauptete sie nach Angaben einer Zeugin, "verhext" worden zu sein. In dem Prozess bekannte sie sich nun aber in allen Punkten schuldig. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass das Auto offenbar mit voller Absicht in den See gefahren worden war.

Die 37-Jährige war vor einem Jahrzehnt als Flüchtling mit ihren drei ältesten Kindern aus dem Sudan nach Australien gekommen. Der Vater der Kinder war damals schon tot. Mit dem Cousin ihres gestorbenen Mannes begann sie dann eine Affäre, aus der vier weitere Kinder hervorgingen. Angeblich wollte sie ihr Liebhaber nun verlassen, um zu seiner Frau zurückzukehren.

+++ 5.44 Uhr: Mindestens 32 Tote bei Flugzeugabsturz in Kirgistan +++

Beim Absturz eines Frachtflugzeugs in der Nähe des Flughafens von Bischkek in Kirgistan sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bei dichtem Nebel während des Landeanflugs auf den Hauptstadtflughafen, wie Behörden mitteilten. Die Maschine der Gesellschaft ACT stürzte demnach über dicht besiedelten Gebiet ab. Die Mehrheit der Opfer seien Einwohner eines Dorfes, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzministeriums. Zuvor hatte das kirgisische Ministerium für Katastrophenschutz von mindestens 20 Toten gesprochen. Nach Angaben von Rettungskräften waren auch sechs Kinder unter den Opfern. Auch vier Piloten starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums.

+++ 4.48 Uhr: Mann nach Beil-Attacke in Krefeld von Polizei angeschossen +++

Mit einem Beil ist ein Mann am Krefelder Hauptbahnhof auf einen 33-Jährigen losgegangen und hat ihn verletzt. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nach der Attacke am Montagabend stellten Polizisten den 52 Jahre alten mutmaßlichen Täter am Ausgang des Bahnhofs. Weil der Mann auf die Beamten zugelaufen sei und sie bedroht habe, hätten die Polizisten zunächst einen Warnschuss abgegeben und den 52-Jährigen dann mit einem Streifschuss am Bein getroffen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ 2.36 Uhr: Mindestens vier Tote bei harschem Winterwetter in Japan +++

Harsches Winterwetter in Japan hat mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Wie lokale Medien am Montag meldeten, verletzten sich außerdem mehr als 300 Menschen bei Unfällen infolge von extremer Glätte und heftigen Schneefällen. Ein 61 Jahre alter Mann in der Provinz Nagano wurde tot unter einem Schneepflug gefunden. Ein 88-Jähriger in Kyoto starb, als ein Gewächshaus unter den Schneemassen zusammenbrach. Zwei Menschen weitere kamen bei einem Unfall auf vereister Straße ums Leben, hieß es in den Berichten.