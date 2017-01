Morde an jungen Frauen - Polizei überprüft Fernfahrerrouten

+++ 9.35 Uhr: 40 Tote bei US-Angriff auf Al Kaida im Jemen +++

Bei einem US-Angriff im Jemen sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens 40 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien 30 mutmaßliche Al-Kaida-Kämpfer und zehn Zivilisten, sagte ein jemenitischer Behördenvertreter. Der Angriff in Jakla in der zentraljemenitischen Provinz Baida wurde demnach von Drohnen und Apache-Hubschraubern geflogen.



+++ 9 Uhr: Morde in Kufstein und Endingen - Polizei prüft Fernrouten +++

Auf der Suche nach dem zweifachen Mörder von Kufstein und Endingen im Kaiserstuhl untersucht die Polizei die Fahrwege zwischen den beiden Orten. Pendler- und Fernfahrerrouten würden eingehend überprüft, sagte ein Polizeisprecher in Freiburg.

Dabei bitten die Beamten auch um Hinweise. Die Verbindung zwischen zwei Orten und Taten sei die wesentliche Spur, die zum Täter führen könne. Der Unbekannte hatte den Ermittlungen zufolge im Januar 2014 im österreichischen Kufstein eine 20 Jahre alte Studentin erschlagen.



Im November vergangenen Jahres tötete er in Endingen bei Freiburg eine 27 Jahre alte Joggerin. In beiden Fällen wurden die Opfer sexuell missbraucht.

+++ 8.24 Uhr: Schäuble räumt Fehler in Flüchtlingspolitik ein +++

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat Fehler der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik eingeräumt. Inzwischen versuche die Regierung aber, "vieles von dem, was uns 2015 aus dem Ruder gelaufen ist, besser zu machen", sagte Schäuble der "Welt am Sonntag". "Wir Politiker sind Menschen, auch wir machen Fehler", fügte der Minister hinzu. "Aber man kann wenigstens aus Fehlern lernen."

+++ 8.08 Uhr: Trump verschärft Regeln für Wechsel zu Lobbygruppen +++

US-Präsident Donald Trump hat seinen Mitarbeitern einen schnellen Wechsel zu Lobby-Unternehmen untersagt. Trump unterzeichnete ein Dekret, wonach Mitarbeiter der US-Regierung nach dem Ende ihrer Beschäftigung künftig fünf Jahre lang nicht für Interessengruppen arbeiten dürfen, die mit ihrer ehemaligen Behörde in Kontakt stehen. Lobby-Arbeit für ausländische Regierungen wird ihnen sogar dauerhaft untersagt, wie aus dem vom Weißen Haus veröffentlichten Text hervorgeht.



Mit seinem Dekret erfüllt Trump eines seiner Wahlkampfversprechen. Der Immobilienmilliardär hatte sich im Wahlkampf als Kandidat der kleinen Leute in Szene gesetzt und das politische Establishment in Washington und die Wirtschaftselite beschimpft. Die US-Hauptstadt bezeichnete er mehrfach als einen "Sumpf", den er trockenlegen wolle.



Trumps Vorgänger Barack Obama hatte bei seinem Einzug ins Weiße Haus eine ähnliche Regelung für Lobby-Arbeit erlassen. Er verordnete seinen Mitarbeitern aber nur eine Zwangspause von zwei Jahren.

+++ 8.04 Uhr: Touristenboot mit 31 Menschen in Malaysia verschollen +++

Ein Touristenboot mit 31 Menschen an Bord ist in Malaysia als vermisst gemeldet worden. Die Suche laufe, bislang gebe es aber noch keine Neuigkeiten, sagte ein Vertreter der Meeresaufsichtsbehörde MMEA. Zwölf Stunden nach dem Ablegen des Bootes, auf dem sich unter anderen 28 chinesische Touristen befanden, hatte dessen Besitzer am Samstag die Behörden alarmiert. Ziel der Touristen war die bei Urlaubern beliebte Insel Pulau Mengalum. Das Boot war in Kota Kinabalu gestartet, der Hauptstadt des Bundesstaates Sabah.