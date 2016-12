Die News des Tages im Überblick.

+++ 10.22 Uhr: Bis 2021 fahrerlose Busse in Hamburg +++

In ein paar Jahren soll es in Hamburg fahrerlose Busse geben. "Bis 2021 wollen wir erste Pilotstrecken haben, auf denen der Einsatz von autonom fahrenden Bussen getestet wird", sagte der Vorstandschef der Hamburger Hochbahn, Henrik Falk, dem "Hamburger Abendblatt". "In der Zukunft werden diese Fahrzeuge wahrscheinlich wie selbstverständlich zum Stadtbild dazu gehören."

Auch die neue U-Bahnlinie U5, mit deren Bau 2021 begonnen wird, soll auf der Strecke fahrerlose Züge ermöglichen. Falk erklärte dazu, dass die Hochbahn mit einem automatischen System viel leistungsfähiger und flexibler werde. "Das heißt, es kann zum Beispiel auf starke Nachfrage umgehend durch zusätzliche Fahrzeuge reagiert werden."

+++ 9.15 Uhr: Berliner U-Bahn-Treter wird Haftrichter vorgeführt +++

Nach dem brutalen Tritt gegen eine junge Frau in einem Berliner U-Bahnhof wird der Hauptverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Wann genau das passiere, sei noch unklar, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Fels. Der 27-Jährige Bulgare, der am Samstagnachmittag auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin in einem Bus aufgegriffen wurde, war seit Donnerstag mit Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht worden. Es werde auch ein Tötungsdelikt geprüft, erklärte die Staatsanwaltschaft am Samstag.



Der Festgenommene soll eine 26-Jährige Ende Oktober unvermittelt von hinten eine Treppe des U-Bahnhofs Hermannstraße hinuntergetreten haben. Die Frau brach sich einen Arm. Ein Video zeigt die Tat, die bundesweit Entsetzen ausgelöst hatte.





+++ 8.42 Uhr: Mordfall Freiburg: Vater des griechischen Opfers meldet sich zu Wort +++

Fassungslos hat sich der Vater der heute 23-jährigen Griechin geäußert, die 2013 auf der Insel Korfu Opfer des mutmaßlichen Sexualstraftäters von Freiburg geworden war. Der Afghane hatte damals versucht, der Studentin die Tasche zu entreißen, und sie dann eine Steilküste hinuntergeworfen. Sie überlebte schwer verletzt. "Meine Tochter leidet heute noch unter Schmerzen und Alpträumen", sagte Pantelis Chaidos der griechischen Boulevardzeitung "Real News". "Ich kann nicht glauben, dass sie ihn freigelassen haben, damit er tötet. In was für einem Staat leben wir?"

Die Familie habe angenommen, der Täter befinde sich weiterhin in Haft, sagte der Vater der Zeitung weiter. "Zehn Jahre hatte er bekommen und das war noch wenig für das, was er uns angetan hat." Seine Tochter müsse nach dem Sturz immer noch Operationen über sich ergehen lassen, die nächste in den kommenden Tagen. Wenn er an die trauernden Eltern des deutschen Mordopfers denke, werde er verrückt.

Der Afghane war nach der Tat in Griechenland verurteilt, aber im Oktober 2015 unter Auflagen freigelassen worden. Dem Bericht zufolge meldete er sich noch einmal bei der griechischen Polizei, dann tauchte er unter. Im November desselben Jahres gelangte er nach Deutschland.

+++ 8.41 Uhr: Baum stürzt auf Hochzeitsgesellschaft: Ein Toter und fünf Verletzte +++

Tragisches Ende einer Hochzeitsfeier in Kalifornien: Ein umstürzender Baum hat mehrere Partygäste unter sich begraben und einen von ihnen tödlich verletzt. Fünf Menschen wurden nach dem Vorfall in einem Park ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Polizeiangaben schwebt ein vierjähriges Mädchen mit schweren Kopfverletzungen in Lebensgefahr.

Wie es zu dem Unfall in Whittier im County Los Angeles kommen konnte, ist noch unklar. Der Sender KTLA5 News berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, der rund 20 Meter hohe Eukalyptus-Baum sei plötzlich mit einem lauten Krachen auf die Hochzeitsgesellschaft gestürzt. Gäste einer Geburtstagsfeier, die im gleichen Park stattfand, eilten demnach herbei und halfen, die Menschen unter dem Baum hervorzuziehen. Einige Opfer musste die Feuerwehr mithilfe von Kettensägen befreien.

+++ 8.40 Uhr: Ein Toter bei Brand in Bonner Seniorenheim +++

Bei einem Brand in einem Bonner Seniorenheim ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Ein 81-Jähriger sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Demnach wurden vier weitere Menschen durch die starke Rauchentwicklung schwer verletzt und mit Verdacht auf eine Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache liegen bislang keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

+++ 8.36 Uhr: Berichte: Air-Berlin-Chef Pichler wird abgelöst +++

Der Chef von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft Air Berlin, Stefan Pichler, muss bei dem kriselnden Unternehmen offenbar seinen Hut nehmen. Das "Manager Magazin" und "Bild am Sonntag" schreiben unter Verweis auf Konzernkreise, dass der Manager vor der Ablösung durch Thomas Winkelmann vom Konkurrenten Lufthansa stehe. Air Berlin wollte dies auf Anfrage zunächst nicht kommentieren. Laut "BamS" soll die Entscheidung in den nächsten Tagen offiziell bekanntgegeben werden.

Das "Manager Magazin" schrieb, Pichler werde seinen Rücktritt zum 31. Januar 2017 erklären. Air Berlin habe dazu für Sonntag, 15.00 Uhr,eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrates anberaumt.

Die Berliner fliegen bereits seit längerem Verluste ein. Finanzspritzen des arabischen Großaktionärs Etihad hielten sie aber in der Luft. Unter anderem versucht das Unternehmen, durch das Verleasen von Maschinen seine Kosten zu drücken.