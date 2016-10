Die News des Tages im Überblick:

+++ 12.55 Uhr: Mutmaßlicher Vergewaltiger einer 90-Jährigen gefasst +++

Nach der Vergewaltigung einer 90-jährigen Frau in der Düsseldorfer Altstadt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 19-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er werde verdächtigt, sich vor zwei Wochen in einem Durchgang zwischen zwei Häusern an der alten Frau vergangen zu haben. Die Tat hatte für großes Entsetzen in der Bevölkerung gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte eine DNA-Spur am Tatort die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen gebracht, der noch vor kurzem wegen Raubes in Untersuchungshaft gesessen hatte.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem 19-Jährigen ein. Ein Beamter der Bundespolizei, der in seiner Freizeit unterwegs war, erkannte den wohnungslosen Mann am Freitagabend vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof wieder. Der Polizist alarmierte seine Kollegen und behielt den 19-Jährigen im Auge, bis die Beamten ihn festnehmen konnten.

+++ 11.19 Uhr: Protürkische Rebellen nehmen syrischen Ort Dabik vom IS +++

Syrische Rebellen haben mit türkischer Unterstützung den Ort Dabik in Nordsyrien von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eingenommen. Die Dschihadisten hätten sich aus dem für sie bedeutenden Dabik zurückgezogen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Die Türkei beteiligt sich den Menschenrechtlern zufolge mit Panzern und Kampfjets am Vorstoß gegen den IS. Dabik liegt nördlich von Aleppo unweit der türkischen Grenze. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, in Nordsyrien solle eine 5000 Quadratkilometer große "sichere Zone" geschaffen werden.

+++ 10.54 Uhr: Tausende Italiener nehmen mit Partisanenlied Abschied von Dario Fo +++

Tausende Italiener haben in Mailand mit dem Partisanenlied "Bella Ciao" Abschied vom großen linken Theaterautoren und Literaturnobelpreisträger Dario Fo genommen. Der Beerdigungszug führte am Samstag bei heftigem Regen vom Piccolo Teatro Strehler durch die Straßen der norditalienischen Metropole zum Domplatz, wo Fos Sarg unter einem Zelt aufgebahrt wurde. Der Künstler war am Donnerstag im Alter von 90 Jahren gestorben.

+++ 9.50 Uhr: Erdbeben erschüttert Nordwesten Griechenlands +++

Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat am Samstagabend den Nordwesten Griechenlands erschüttert. Wie das Institut für Geodynamik in Athen am Sonntag mitteilte, lag das Epizentrum 330 Kilometer nordwestlich der griechischen Hauptstadt. Das Erdbeben ereignete sich demnach um 22.14 Uhr (MESZ). Es habe mehrere Nachbeben gegeben. Örtlichen Behörden zufolge richteten die Erschütterungen leichte Schäden an Häusern und Kirchen in Dörfern nahe der Stadt Ioannina an. Offenbar gerieten aber keine Menschen in Gefahr. Griechenland zählt zu den europäischen Ländern mit den häufigsten Erdbeben.

+++ 7.33 Uhr: Vier Tote bei Balkoneinsturz in Frankreich +++

Beim Einsturz eines Balkons im westfranzösischen Angers sind vier Menschen ums Leben gekommen und elf weitere verletzt worden. Einer der Verletzten schwebe in akuter Lebensgefahr, teilte die Präfektur des Départements Maine-et-Loire am Sonntag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich das Unglück am Samstag kurz vor Mitternacht ereignet. Etwa ein Dutzend Menschen habe sich auf dem Balkon im dritten Stock aufgehalten, als dieser einstürzte. Angaben zum Alter der Opfer machten die Behörden zunächst nicht.

+++ 7.08 Uhr: NRW: Drei Tote bei Verkehrsunfall mit Geisterfahrer +++

Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 43 in der Nähe von Dortmund einen schweren Verkehrsunfall mit drei Toten ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, stießen am Samstagabend zwei Autos vor der Anschlussstelle Witten-Heven frontal zusammen. Die 28 und 36 Jahre alten Fahrer seien noch an der Unfallstelle gestorben, eine 24-jährige Beifahrerin sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Autobahn blieb bis 05.30 Uhr in Richtung Wuppertal gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

+++ 2.25 Uhr: Nach Hurrikan: Auf Haiti sind 1,4 Millionen Menschen in Not +++

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat bei einem Besuch in dem vom Hurrikan "Matthew" schwer getroffenen Inselstaat Haiti mehr Unterstützung angemahnt. "Ich fordere alle mit Haiti befreundeten Länder auf, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, die die Menschen so dringend brauchen", sagte Ban am Samstag nach UN-Angaben in Les Cayes im stark betroffenen Südwesten des Landes. Er sei gekommen, um den Menschen zu sagen: "Die Vereinten Nationen sind an Eurer Seite, ich bin an Eurer Seite." Wie der Zivilschutz mitteilte, sind 1,4 Millionen Menschen dringend auf rasche humanitäre Hilfe angewiesen. Nach bisherigen Erkenntnissen starben 546 Menschen. In dem immer wieder von Konflikten erschütterten Land ist seit 2004 auch eine UN-Friedensmission stationiert.