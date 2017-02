Spionage-Vorwürfe: Ausweisung von Ditib-Imamen gefordert

Die Nachrichten des Tages für Sie im Überblick.

+++ 9.45 Uhr: Mindestens 42 Tote bei Doppelanschlag in Syrien +++

Nach dem Doppelanschlag in der syrischen Stadt Homs ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben von Aktivisten auf über 40 gestiegen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden bei den Anschlägen vor Gebäuden der syrischen Staatssicherheit und des Militärgeheimdienstes mindestens 42 Menschen getötet. Zuvor war von mindestens 14 Toten die Rede gewesen.



+++ 8.50 Uhr: Laschet fordert nach Spitzel-Vorwurf Ausweisung betroffener Ditib-Imame +++

Angesichts der Spitzel-Vorwürfe gegen Imame der türkisch-islamischen Union Ditib hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet Konsequenzen gefordert. Ditib müsse alle Imame entlassen, "die Deutschtürken oder auch deutsche Lehrer denunziert haben", sagte Laschet der Zeitung "Die Welt". Die betroffenen Imame müssten Deutschland "unverzüglich" verlassen. "Wir wolle einen islamischen Religionsunterricht, aber er muss auf Dauer unabhängig von einem fremden Staat sein", sagte Laschet.

Formal ist Ditib ein unabhängiger deutscher Verein, doch werden die Imame in den Ditib-Moscheen von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandt und bezahlt.



Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Wohnungen von vier Ditib-Imamen durchsuchen lassen. Die Imame werden verdächtigt, in ihren Gemeinden im Auftrag von Diyanet Informationen zu den Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen gesammelt zu haben, der von der türkischen Regierung für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verantwortlich gemacht wird.

+++ 7.23 Uhr: Grüne kritisieren Schulz' Pläne für Arbeitslosengeld I +++

Die Grünen halten die Idee von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, das Arbeitslosengeld I länger zu zahlen, für falsch. "Er richtet den Blick nur auf die Gruppe der älteren Facharbeiter.

Dabei ist die Beschäftigungslage für Facharbeiter in Deutschland derzeit gut", sagte Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der "Rheinischen Post". Für kurzfristig Beschäftigte, für Leiharbeiternehmer oder für prekär beschäftigte Frauen habe Schulz dagegen nichts anzubieten. Sie landeten bei Arbeitslosigkeit meist direkt im Bezug von Arbeitslosengeld II (Hartz-IV).

In einem Acht-Punkte-Plan zum Arbeitsmarkt fordern die Grünen deshalb, dass das Arbeitslosengeld I künftig schon nach vier Monaten Beschäftigungszeit gezahlt werden soll, wie die Zeitung berichtet. Bislang gilt ein solcher Anspruch erst nach einem Jahr Beschäftigung.

+++ 7 Uhr: US-Behörde sammelt Entwürfe für Mauer zu Mexiko +++

Die US-Grenzschutzbehörde CBP hat zu einem Ideenwettbewerb für die von Präsident Donald Trump geplante Grenzmauer zu Mexiko aufgerufen. Die entsprechende Aufforderung solle bis zum 6. März veröffentlicht werden, kündigte Behörde, die dem Heimatschutzministerium untergeordnet ist, an.

Bewerber sollen Konzeptstudien oder Prototypen "für das Design und den Bau" der Mauer nahe der Grenze zu Mexiko einreichen, hieß es in einer Stellungnahme auf der Webseite FedBizOpps.org. Auf diesem Portal kommen die Regierung und potenzielle Auftragnehmer zusammen.