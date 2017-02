Nach waghalsiger Hilfsaktion: Tesla-Chef Musk zahlt Retter den Schaden

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 11.42 Uhr: Nach waghalsiger Rettungsaktion: Tesla-Chef Musk zahlt Schaden +++

Die heldenhafte Rettungsaktion eines Autofahrers auf der A9 in Bayern weckt sogar das Interesse von Tesla-Chef Elon Musk. Die amerikanische Autofirma werde den Wagen des Autofahrers aus Garching bei München kostenlos reparieren lassen, teilte der 45-Jährige über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Der 41 Jahre alte Autofahrer hatte am Dienstag mit einem waghalsigen Manöver ein über die A9 schlingerndes Auto gestoppt. Dessen Fahrer hatte offensichtlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über den Wagen verloren. Der 41-Jährige bremste das Auto aus, indem er es auf sein Elektroauto auffahren ließ. Danach leistete er dem Mann in dem anderen Auto Erste Hilfe.

+++ 11.15 Uhr: Gefährliche Schwefelsäure-Wolke über Oberhausen +++

Eine gefährliche Säurewolke zieht nach einem Zwischenfall in einem Chemiebetrieb über Teile von Oberhausen im Ruhrgebiet. Die Behörden warnten die Anwohner, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Sprecher der Feuerwehr berichtete von einer "drückenden Wetterlage", die dafür sorge, dass sich die gefährliche Wolke in Bodennähe befinde. Aus einem Tank mit 600 Kubikmetern Fassungsvermögen war 96-prozentige Schwefelsäure ausgetreten. Dabei seien Dämpfe und eine Schwefelsäure-Wolke entstanden, teilte die Feuerwehr mit. Die Ursache für den Zwischenfall ist noch unklar. Die sichtbare Wolke habe eine Ausdehnung von mehreren Hundert Metern und ziehe in Richtung Nordost, so ein Sprecher. Die Einsatzkräfte setzten Wasserwerfer ein, um sie zu bekämpfen. Sieben oder acht Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen erlitten nach Angaben des Feuerwehrsprechers Reizungen der Atemwege, rund 150 Menschen sollen über ähnliche Beschwerden geklagt haben. Die Behörden sicherten den Bereich weiträumig ab. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. "Mehrere Hauptverkehrsadern sind gesperrt", sagte ein Polizeisprecher. Betroffen sind auch Bus- und Bahnverkehr.

+++ 10.26 Uhr: Australiens katholische Kirche zahlt Millionen an missbrauchte Kinder +++

Australiens katholische Kirche hat in den vergangenen Jahrzehnten umgerechnet mehr als 190 Millionen Euro an Opfer von sexuellem Missbrauch durch Geistliche gezahlt. Im Durchschnitt bekam jedes Opfer 91.000 australische Dollar (etwa 66.000 Euro) - meist allerdings mit vielen Jahren Verspätung. Dies wurde bei Beratungen einer Untersuchungskommission bekannt, die die Missbrauchsvorwürfe aufarbeiten soll. Insgesamt zahlte die Kirche seit 1980 etwa 276 Millionen australische Dollar aus - als Entschädigung, aber auch für ärztliche Behandlungen und Anwaltskosten.

4445 Frauen und Männer haben bislang gemeldet, dass sie als Kinder von katholischen Geistlichen missbraucht wurden. Die Dunkelziffer liegt vermutlich viel höher. In mehr als 3000 Fällen wurde Geld überwiesen. Mehrere hundert Fälle sind aber noch offen. Die Königliche Kommission wurde 2013 eingesetzt, um die Missbrauchsvorwürfe aufzuarbeiten. Nach ihren Zahlen wurden zwischen 1950 und 2015 in mehr als tausend katholischen Einrichtungen wie Kirchen, Heimen oder Internaten Kinder sexuell missbraucht. Im Durchschnitt waren die Mädchen und Jungen zum Zeitpunkt der Taten nicht einmal zwölf Jahre alt.

Fullscreen





+++ 10.17 Uhr: Kaum Chancen auf Schmerzensgeld im Implantate-Skandal +++

Im Skandal um minderwertige Brustimplantate können Frauen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) kaum noch auf Schmerzensgeld vom Tüv Rheinland hoffen. Die Luxemburger Richter urteilten, dass Stellen wie der Tüv nicht grundsätzlich verpflichtet sind, Medizinprodukte wie Implantate selbst zu prüfen oder unangekündigte Kontrollen bei den Herstellern durchzuführen. Unter bestimmten Umständen könnten die Prüfstellen gegenüber Patienten aber haftbar sein.



Hintergrund des Verfahrens ist die Klage einer Frau vor dem Bundesgerichtshof. Sie hatte sich gesundheitsgefährdende Brustimplantate des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) entfernen lassen und fordert vom TÜV Rheinland 40.000 Euro Schmerzensgeld. Der Prüfverein hatte das Qualitätssicherungssystem von PIP zertifiziert und überwacht.

+++ 10.08 Uhr: Laut Aktivisten 24 Zivilisten bei türkischen Angriffen in Nordsyrien getötet +++

Bei türkischen Angriffen auf die nordsyrische Stadt Al-Bab sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 24 Zivilisten getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, waren unter den Toten mindestens elf Kinder. Die türkische Armee, die mit verbündeten Rebellen seit Wochen auf die Bastion der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat vorrückt, sprach laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu von 15 getöteten "Terroristen".

+++ 79 Menschen in China an Vogelgrippe gestorben +++

Bei einem Vogelgrippe-Ausbruch in China sind im Januar 79 Menschen gestorben. Wie aus Daten der Nationalen Gesundheitsbehörde hervorgeht, lag die Zahl der Todesfälle damit so hoch wie noch nie in einem einzelnen Monat. Seit Oktober haben sich den Angaben zufolge insgesamt rund 300 Menschen mit dem Erreger H7N9 infiziert, von denen mindestes 100 ums Leben kamen. Anders als bei den derzeit in Europa grassierenden Vogelgrippe-Erregern H5N8 und H5N5 ist für den H7N9-Stamm bekannt, dass sich Menschen an infiziertem Geflügel anstecken können. Von einer Übertragung von Mensch zu Mensch wird nicht ausgegangen. Der Erreger war im März 2013 zum ersten Mal bei Menschen in China nachgewiesen worden. Seitdem kam es im Winter immer wieder zu Infektionswellen mit Todesopfern.

+++ 9.24 Uhr: Möglicherweise neue Hai-Art vor Belize entdeckt +++

Forscher haben vor der Küste von Belize offenbar eine neue Hai-Art entdeckt. Wissenschaftler der Florida International University untersuchten in dem mittelamerikanischen Land zuletzt Schaufelnasen-Hammerhaie. Sie nahmen DNA-Proben der Tiere und entdeckten erstaunlich große genetische Unterschiede zu anderen Schaufelnasen-Hammerhaien, wie die Universität kürzlich mitteilte. Es könne sich um eine neue Art handeln.



Die kleinen Schaufelnasen-Hammerhaie sind in den Gewässern vor den USA, den Bahamas, vor Lateinamerika und in der Karibik weit verbreitet. Sollte sich jetzt aber herausstellen, dass es mehrere Arten gibt, müsse geprüft werden, ob einzelne nicht doch vom Aussterben bedroht sind, teilten die Forscher mit. In den Vereinigten Staaten, Südamerika und der Karibik werden Schaufelnasen-Hammerhaie kommerziell gefischt. In Belize werden Haie nur von etwa 60 traditionellen Fischern gejagt.

+++ 8.58 Uhr: Scharfe Weltkriegsbombe 500 Kilometer durch Deutschland transportiert +++

Eine scharfe Weltkriegsbombe ist von einer Entsorgungsfirma etwa 500 Kilometer quer durch Deutschland transportiert worden. Die in einer Ladung Erdreich aus Köln versteckte Drei-Zentner-Bombe sei erst bei Siebarbeiten in einer Firma im sächsischen Neukieritzsch entdeckt und als Bombe identifiziert worden, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.



Während der erfolgreichen Entschärfung mussten in einem Umkreis von einem Kilometer alle Menschen evakuiert werden. Die Rede war von 600 Betroffenen, darunter zehn bettlägerige Menschen.

+++ 8.42 Uhr: 1,6 Tonnen Kokain in Booten vor Kolumbien gefunden +++

Vor Kolumbien sind 1,6 Tonnen Kokain mit einem Schwarzmarktwert von etwa 51 Millionen Euro in Booten entdeckt worden. Sechs Ecuadorianer wurden bei dem Einsatz von Militär und Polizei festgenommen, wie der kolumbianische Verteidigungsminister Luis Villegas mitteilte. Zwei Boote seien angehalten worden, weil sie auf verdächtige Weise auf dem Pazifik nahe der ecuadorianischen Grenze unterwegs gewesen seien, hieß es von der Marine. Auf jedem der Boote seien Dutzende Taschen mit der Droge gefunden worden. Villegas sprach von einem schweren Schlag gegen das organisierte Verbrechen, "darunter auch Abtrünnige der Farc" - der Guerillaorganisation, die sich im vergangenen Jahr mit der kolumbianischen Regierung auf einen Friedensvertrag geeinigt hatte.

+++8.29 Uhr: Acht Frauen und ein Kind bei Luftangriff im Jemen getötet +++

Bei einem nächtlichen Luftangriff nahe der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind acht Frauen und ein Kind getötet worden. Wie Ärzte mitteilten, wurde ein Haus im Bezirk Arhab rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt attackiert, wo gerade eine Trauerfeier stattfand. Die schiitischen Huthi-Rebellen, die Sanaa sowie einen Großteil des Nordjemen kontrollieren, machten die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition für den Angriff verantwortlich. Die Allianz selbst konnte für eine Stellungnahme zunächst nicht erreicht werden. Nach Angaben von Ärzten wurden bei dem Luftangriff auch mindestens zehn Frauen verletzt.



Im Jemen wütet seit Anfang 2015 ein Bürgerkrieg zwischen den Huthi-Rebellen und den Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi. Seit März 2015 fliegt eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Luftangriffe auf die Rebellen. Seitdem wurden mehr als 7400 Menschen getötet. Die UNO fordert eine Waffenruhe, damit dringend benötigte humanitäre Hilfe ins Land gelangen kann, sowie politische Gespräche über ein Ende des Konflikts.

+++ 8.07 Uhr: Österreich verklagt Airbus +++

Fullscreen

Österreich fühlt sich beim milliardenschweren Kauf der Kampfflugzeuge Eurofighter über den Tisch gezogen. Das Verteidigungsministerium hat eine Klage in Wien gegen Airbus und Eurofighter eingebracht. Es bestätigte entsprechende Medienberichte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es geht um den Verdacht auf arglistige und betrügerische Täuschung unter anderem beim Kaufpreis der Jets. Österreich schließt sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligter an und verlangt Schadenersatz in Millionenhöhe. Grundlage für den Schritt seien neueste Ermittlungen der seit 2012 tätigen "Task Force Eurofighter".

+++ 7.27 Uhr: Flugzeug in USA offenbar mit Hirsch kollidiert +++

Beim Start vom internationalen Flughafen der US-Stadt Charlotte hat Medienberichten zufolge ein Flugzeug einen Hirsch erfasst. Die Maschine wurde dabei beschädigt und musste nach dem Abflug umdrehen und wieder landen, wie örtliche Medien berichteten. Keiner der 44 Passagiere und keines der 4 Crew-Mitglieder an Bord sei verletzt worden, hieß es unter Berufung auf die Fluggesellschaft American Airlines. Sie mussten den Flieger allerdings nach der Landung wegen austretenden Treibstoffs verlassen.



Die Maschine war am Mittwochmittag (Ortszeit) dabei, Richtung Gulfport im Bundesstaat Mississippi zu starten, als es zu der Kollision kam. Der Charlotte Douglas International Airport im Bundesstaat North Carolina, einer der größten Flughäfen der USA, ist von Wald, aber auch einem Zaun umgeben. Es ist noch unklar, wie der Hirsch auf die Startbahn gelangen konnte.

+++ 6.52 Uhr: Tokio sammelt Elektroschrott für Olympia-Medaillen +++

Die Regierung der japanischen Hauptstadt Tokio hat begonnen, Elektroschrott für die Fertigung der Medaillen der Olympischen Sommerspiele 2020 zu sammeln. Bei einer Veranstaltung mit Tokios Gouverneurin Yuriko Koike zum Start der Aktion rief das Olympia-Organisationskomitee die Bevölkerung auf, nicht mehr gebrauchte Smartphones, Kameras und sieben weitere Arten von digitalen Geräten zu spenden. Gebraucht werden den Angaben zufolge acht Tonnen Edelmetalle, um für die Spiele 5000 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen herzustellen. Das entspreche mehreren Millionen Handys. Von April an soll auch im Rest des Landes gesammelt werden.

+++ 6.04 Uhr: Virus tötet Tausende Saiga-Antilopen in der Mongolei +++

Durch den Ausbruch einer Tierseuche droht die Ausrottung der ohnehin schwer gefährdeten Saiga-Antilopen in der Mongolei. Ursache ist die sogenannte Pest der kleinen Wiederkäuer (PPR), die von Vieh über das Weideland auf die Tierart übertragen worden ist. Rund 40 Prozent der ohnehin nur noch 10.000 Saigas seien diesen Winter im Westen der Mongolei bereits verendet, berichtete der örtliche Krisenstab der Landwirtschaftsorganisation (FAO) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) in Ulan Bator. Betroffen wäre bei einem Aussterben der Saiga in der Region auch das mongolische Grasland, sagte FAO-Experte Bouna Diop. "Artenvielfalt und die Gesundheit eines Ökosystems gehen Hand in Hand." Wenn es keine Antilopen mehr gebe, könnten die potenziellen Auswirkungen noch über Generationen zu spüren sein.

Saiga-Antilopen kommen in zwei Unterarten nur noch in Russland, Kasachstan und der Mongolei in größeren Populationen vor. In Kasachstan hatte es 2015 ein Massensterben gegeben. Allein in einer zentralkasachischen Region starben laut Naturschutzbund (Nabu) mehr als 200.000 Tiere. Mitte 2016 grasten dort demnach nur noch 36.200 Saigas, in ganz Kasachstan gab es nur rund 108.300 Exemplare. Als Ursache galt eine von Bakterien ausgelöste Seuche, die Hämorrhagische Septikämie.

+++ 4.54 Uhr: Reicher Russe will Zarenreich auf Pazifik-Inseln wiederbeleben +++

Der russische Geschäftsmann Anton Bakow will das alte Zarenreich wiederbeleben - und zwar auf einer Inselgruppe in der Südsee. Der Millionär bietet der Regierung des Inselstaates Kiribati an, auf drei unbewohnten Pazifik-Inseln insgesamt mehr als 350 Millionen US-Dollar (etwa 330 Millionen Euro) zu investieren. Als Gegenleistung soll ein Jahrhundert nach der Oktoberrevolution von 1917 die Regentschaft der Romanows wieder eingesetzt werden.



"Mein Ziel ist, den Status der Romanow-Dynastie wiederherzustellen, der 1917 verloren gegangen ist", sagt der 51-Jährige der Nachrichtenagentur DPA. Als neuen "Zaren" will der Vorsitzende der russischen Monarchisten den deutschen Adligen Prinz Karl Emich zu Leiningen einsetzen, einen entfernten Verwandten von Zar Alexander II. Die Regierung von Kiribati prüft das Angebot gerade.

+++ 4.20 Uhr: AfD-Politiker rügen Poggenburgs Äußerung über "Volkskörper" +++

AfD-Vorstandsmitglied André Poggenburg ist mit seiner extremen Ausdrucksweise in der Partei angeeckt, ein Rauswurf aus der AfD droht ihm aber nicht. Poggenburg hatte am 3. Februar im Landtag von Sachsen-Anhalt die anderen Abgeordneten aufgefordert, sich an Maßnahmen gegen Linksextreme zu beteiligen, "um diese Wucherung am deutschen Volkskörper endgültig loszuwerden". Dieser Redebeitrag werde Folgen haben, hieß es jetzt aus dem Bundesvorstand der rechtspopulistischen Partei. Der Vorstand denke aber nicht darüber nach, ein Parteiausschlussverfahren gegen Poggenburg einzuleiten. Der Parteivorsitzende Jörg Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur, Poggenburgs Äußerung im Landtag sei "äußerst unangemessen, aber kein Grund für Ordnungsmaßnahmen".



Der AfD-Vorstand hatte am vergangenen Montag wegen einer umstrittenen Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke beschlossen, dessen Ausschluss aus der Partei zu betreiben. Poggenburg und drei weitere Vorstandsmitglieder stimmten gegen den Ausschluss, der unter anderem von Parteichefin Frauke Petry und Beisitzerin Alice Weidel befürwortet wurde. Poggenburg und Höcke gehören beide dem rechtsnationalen "Flügel" der AfD an. Über Höckes Rauswurf muss erst noch ein AfD-Schiedsgericht befinden.

+++ 4.11 Uhr: Bundespolizisten nehmen 33 Kaninchen in "Schutzgewahrsam" +++

Polizeischutz für 33 Kaninchen im Saarland: Beamte der Bundespolizei Bexbach haben sich um die putzigen Tiere gekümmert, weil deren Besitzer in Untersuchungshaft musste. Der 26-Jährige war vergangene Woche bei einer Kontrolle in Saarbrücken festgenommen worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Vor einer Haftrichterin gab er an, dass er bei einer Inhaftierung seine Kaninchen nicht mehr versorgen könne.



Die Richterin bat die anwesenden Bundespolizisten, sich um die Kaninchen zu kümmern, wie es in der Mitteilung hieß. Bei einem "Polizeieinsatz" wurden zunächst 23 Kaninchen aus einem Stall eingefangen und in ein Tierheim gebracht. Die übrigen zehn Tiere wurden dann in der Wohnung des 26-jährigen in Gewahrsam genommen.

+++ 3.51 Uhr: Nach Tod von Kims Halbbruder zweite Verdächtige festgenommen +++

Nach dem rätselhaften Tod des ältesten Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Malaysia hat die Polizei eine zweite Verdächtige festgenommen. Das berichteten die malaysischen Medien. Schon am Vortag war eine 28-Jährige im Zusammenhang mit dem Tod von Kim Jong Nam (45) festgesetzt worden. Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers war auf dem Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden, als er nach China fliegen wollte. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. Südkorea beschuldigt das Regime in Pjöngjang, dahinter zu stecken.

+++ 3.30 Uhr: Buschbrände bedrohen neuseeländische Stadt Christchurch +++

Schwere Buschbrände in Neuseeland haben hunderte Einwohner der Stadt Christchurch zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen. Mindestens elf Häuser brannte nieder, wie die Behörden mitteilten. Nach Angaben des Stadtrates wurden östlich von Christchurch mehr als 1800 Hektar Land zerstört. Rund tausend Einwohner wurden in Sicherheit gebracht.



Der Zivilschutz erklärte am Mittwochabend den Notstand für die Stadt auf der Südinsel, nachdem sich zwei seit Tagen brennende Feuer zu einer großen Feuerfront vereinigt hatten. Wegen der dicken Rauchwolken riet die Behörde Menschen mit Atemwegsproblemen zu Hause zu bleiben. Insgesamt unterstützten 14 Hubschrauber und drei Flugzeuge die Löscharbeiten von rund 200 Feuerwehrleuten. Am Dienstag war beim Absturz eines Löschhubschraubers ein Pilot ums Leben gekommen.

+++ 1.33 Uhr: Venezuelas Regierung schaltet CNN ab +++

Im Streit um einen Bericht über verkaufte Pässe hat die venezolanische Regierung die vorläufige Abschaltung des US-Fernsehsenders CNN verfügt. Außenministerin Delcy Rodríguez warf CNN eine "Kriegsoperation" vor, zuvor hatte Präsident Nicolás Maduro den Sender beschuldigt, gegen seine sozialistische Regierung zu konspirieren. CNN hatte berichtet, dass Venezuela gerade im Mittleren Osten seit Jahren Pässe und Visa für mehrere Tausend US-Dollar verkauft, möglicherweise auch an Terrorverdächtige und Drogenhändler. Das Land pflegt gute Kontakte zum Iran, einige Politiker sollen enge Verbindungen zur Hisbollah-Miliz unterhalten. CNN beruft sich bei seinen Recherchen unter anderem auf einen früheren Botschaftsmitarbeiter im Irak. Mit einen Pass Venezuelas kann man in über 130 Ländern visafrei einreisen. Die Regierung des Landes weist solche Vorwürfe zurück. Der Informant, der in Spanien lebt, sagte, er fühle sich stark bedroht.



Auch das Verhältnis zur US-Regierung von Präsident Donald Trump hatte sich nach anfänglicher Hoffnung auf ein "Tauwetter" deutlich eingetrübt. Die USA hatten am Dienstag Vizepräsident Tareck El Aisami auf eine Liste mit Personen gesetzt, deren Vermögen eingefroren werden und mit denen niemand aus den USA mehr Handel treiben darf. Nach Auffassung der US-Regierung kontrolliert er Drogenrouten nach Mexiko und in die USA. Er sprach von einer "infamen Aggression."

+++ 0.05 Uhr: Schildkröte "Lonesome George" kehrt einbalsamiert heim nach Galapágos +++

Fast fünf Jahre nach ihrem Tod kehrt die weltberühmte Riesenschildkröte "Lonesome George" einbalsamiert zurück in ihre Heimat, auf die Galapágos-Insel Santa Cruz. Wie das ecuadorianische Umweltministerium in Quito mitteilte, werde "George" am Freitag zurückkehren und vom 23. Februar an dort ausgestellt. Das Tier soll rund 90 Jahre alt geworden und der letzte Vertreter seiner Art gewesen sein - auf den Galapágos-Inseln leben noch rund 45.000 bis 50.000 zum Teil weltweit einmalige Schildkröten. Der einsame George war 1971 auf den Inseln vor Ecuador entdeckt worden. Für die Umwelt- und Artenschutzbewegung weltweit wurde er zur Ikone.



Nach dem Tod war das 75 Kilogramm schwere und 1,5 Meter lange Tier aufwendig präpariert und im Naturkundemuseum in New York ausgestellt worden. Paarungsversuche von "George" mit Weibchen einer verwandten Unterart waren immer wieder gescheitert. "Lonesome George" war am 24. Juni 2012 vermutlich an Herzversagen gestorben.