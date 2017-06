Drei Richter sind im NS-Prozess für befangen erklärt worden

Die News des Tages im Ticker.

+++10.54 Uhr: Richter im NS-Verfahren für befangen erklärt +++

Das Landgericht Neubrandenburg hat die drei Richter der Schwurgerichtskammer, die mit dem Verfahren gegen einen früheren SS-Sanitäter aus dem Konzentrationslager Auschwitz befasst sind, für befangen erklärt. Die Entscheidung sei am Freitag gefallen, erklärte ein Gerichtssprecher am Samstag. Es seien andere Richter für die Kammer benannt worden. Eine Begründung nannte der Sprecher zunächst nicht. Die Befangenheitsanträge hatten Ankläger und Nebenkläger gestellt.

Der Prozess gegen den 96 Jahre alten SS-Sanitäter aus der Nähe von Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) wurde Ende 2016 ausgesetzt.

Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in mindestens 3681 Fällen vorgeworfen.

Laut "Süddeutscher Zeitung", WDR und NDR heißt es in dem Gerichtsbeschluss: Weil der Vorsitzende Richter und seine Kollegen wiederholt versucht hätten, einem Nebenkläger und NS-Opfer die Teilnahme an der Verhandlung zu verwehren, "muss sich bei dem Nebenkläger nahezu zwangsläufig der Eindruck ergeben", die Richter seien ihm gegenüber nicht unvoreingenommen gewesen, "als sie beschlossen haben, ihn aus dem Verfahren auszuschließen".

+++08.00 Uhr: Mehr Kindergeld für ärmere Familien +++

Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) plant für die Zeit nach der Bundestagswahl eine grundlegende Reform des Kindergeldes. Familien mit niedrigen Einkommen sollten deutlich mehr Kindergeld erhalten, sagte Barley den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Ihr Ziel sei, den Kinderzuschlag für ärmere Familien von derzeit maximal 170 auf bis zu 201 Euro zu erhöhen und mit dem Kindergeld zu verbinden. Diese neue Leistung "muss man einmal beantragen und dann ohne viel Bürokratiekram weiter bekommen können", sagte die Ministerin.

+++ 07.40 Uhr: Mehr als 140 Vermisste nach Erdrutsch in China +++

Ein Erdrutsch hat im Südwesten Chinas mehr als 140 Menschen unter sich begraben. Ein Paar und ein Baby wurden nach Behördenangaben gerettet, nachdem über dem Dorf Xinmo in der Provinz Sichuan Geröllmassen niedergegangen waren. Wie die Staatsmedien am Samstag berichteten, begrub der Erdrutsch mindestens 141 Dorfbewohner und 46 Häuser.

Rettungskräfte versuchten am Samstag mit Seilen, einen riesigen Felsbrocken fortzuhieven. Bulldozer und Bagger waren im Einsatz. Hunderte Helfer suchten im Geröll nach möglichen Überlebenden.

Die Gesteinsmassen waren so gewaltig, dass sie eine Straße auf einer Länge von 1,6 Kilometern blockierten. Ausgelöst wurde die Katastrophe nach den Worten eines Polizeisprechers von schweren Regenfällen. In den ländlichen und bergigen Gebieten Chinas kommte es immer wieder zu Erdrutschen, vor allem nach heftigem Regen.

+++ 07.19 Uhr: Tornado beschädigt "atomsichere" Flugzeuge der US-Luftwaffe +++

Eigentlich sollen sie so stabil sein, dass sie der Hitze und den elektromagnetischen Wellen einer Atombombenexplosion standhalten können - nun hat ein simpler Tornado zwei Spezialflugzeuge der US-Armee aus dem Verkehr gezogen. Die Maschinen vom Typ E-4-B Boeing 747 tragen den Namen "Doomsday" (Tag des jüngsten Gerichts) und wurden während des Kalten Krieges konzipiert, um im Falle eines Atomangriffs auf die USA dem Verteidigungsminister oder dem Generalstabschef als eine Art fliegende Kommandozentrale zu dienen. Vollgepackt mit Elektronik, können die Flugzeuge über Satellit den Kontakt mit dem Rest der Welt aufrecht erhalten und auch mit US-Atom-U-Booten kommunizieren.