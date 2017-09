Neue Single von George Michael heute im Radio

Die News des Tages im Überblick.

+++ 7.35 Uhr: Berichte über Luftangriffe Israels auf Chemiewaffenfabrik in Syrien +++

Israelische Kampfflugzeuge sollen nach syrischen Berichten in der Nacht eine Stätte in Syrien angegriffen haben. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich um eine Chemiewaffenfabrik in der zentralsyrischen Provinz Hama gehandelt haben. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, es sei auch ein Konvoi mit Waffentransporten für die libanesische Hisbollah-Miliz angegriffen worden. Eine israelische Militärsprecherin in Tel Aviv wollte sich nicht zu den Berichten äußern. Augenzeugen berichteten, Krankenwagen seien zu dem Angriffsort gerast. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

+++ 6.05 Uhr: Nachlass von Monet wird versteigert +++



Zahlreiche Kunstwerke und Gegenstände aus dem Nachlass des berühmten französischen Impressionisten Claude Monet kommen unter den Hammer. Bei der Versteigerung stehen neben frühen Zeichnungen und Pastellbildern Monets (1840-1926) auch Werke befreundeter Künstler wie Édouard Manet und Auguste Rodin zum Verkauf, wie das Auktionshaus Christie's ankündigte. Die angebotenen Objekte sind von heute bis Sonntag bei einer öffentlichen Auktionsvorschau in Paris zu sehen und werden am 26. November in Hongkong versteigert.



"Diese Kollektion verschafft einen intimen Einblick ins Leben des Künstlers Monet und des Sammlers Monet", erklärte Adrien Meyer von Christie's. Insgesamt 58 Lose stehen zum Verkauf, die Schätzpreise reichen von 500 US-Dollar (rund 420 Euro) bis 3 Millionen US-Dollar.

+++ 5.29 Uhr: Teile Miamis sollen wegen "Irma" evakuiert werden +++

Wegen Hurrikan "Irma" haben die Behörden für Teile der Millionenstadt Miami im Süden der USA Zwangsevakuierungen angeordnet. Der extrem starke Wirbelsturm bewegt sich durch die Karibik auf den US-Bundesstaat Florida zu und könnte dort in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) auf Land treffen. Der Bürgermeister des Bezirks Miami-Dade, in dem auch Miami liegt, ordnete an, dass Bewohner von Mobilheimen sowie Anwohner der gefährdeten sogenannten Überschwemmungszone A ihre Häuser verlassen müssen. Darunter sind auch die Bewohner des bei Touristen sehr beliebten Stadtteils Miami Beach. Die Anordnung tritt heute in Kraft. Bewohner außerhalb der Evakuierungsgebiete wurden aufgefordert, ihre Häuser zu schützen und sichere Unterkünfte aufzusuchen.

+++ 5.19 Uhr: Mehr als 1,3 Tonnen Elfenbein in Vietnam beschlagnahmt +++

In Vietnam sind mehr als 1,3 Tonnen Elfenbein aus Afrika beschlagnahmt worden. Das Elfefantenhorn wurde vom Zoll im Hafen von Ho-Chi-Minh-Stadt an Bord eines Frachters entdeckt, der aus dem westafrikanischen Staat Benin kam, wie die Behörden mitteilten. Vermutet wird, dass es zum Weitertransport nach China bestimmt war. Vietnam ist einer der wichtigsten Umschlagplätze für Elfenbein, das dann illegal in die Volksrepublik weiterverkauft wird. Pro Kilogramm werden in dem südostasiatischen Land Preise bis zu 1200 US-Dollar (umgerechnet etwa 1000 Euro) gezahlt.

+++ 4.51 Uhr: Neue Single von George Michael heute im Radio +++

Ein bislang unbekannter Song des 2016 verstorbenen Popstars George Michael soll heute erstmals im Radio erklingen. Die Single von Sony Music wird um 10 Uhr (MESZ) bei BBC Radio 2 gespielt, wie Michaels Presseagentin Connie Filippello bekanntgab, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die Familie Michaels erklärte, sie wolle die gesamte Musik, die der Popstar komponierte, veröffentlichen. In einer im Internet veröffentlichten Erklärung hieß es dazu: George Michael hätte es gewollt, dass sein "wertvolles Vermächtnis" den Menschen weiter "Freude" bringen soll.



Die Pop-Ikone war an Weihnachten vergangenen Jahres plötzlich an einer Herzerkrankung verstorben. Michael, der mit bürgerlichem Namen Georgios Kyriacos Panagiotou hieß, hatte 1981 mit seinem Schulfreund Ridgeley die Band Wham! gegründet, die internationale Erfolge mit "Last Christmas", "Wake Me Up Before You Go-Go" und "Careless Whisper" feierte. 1987 startete Michael eine Solokarriere. Insgesamt verkaufte der Popstar im Laufe seiner Karriere mehr als hundert Millionen Platten.

+++ 4.47 Uhr: Verletzte bei Protesten gegen US-Abwehrraketen in Südkorea +++

Bei Protesten gegen die Aufstellung weiterer Teile eines umstrittenen US-Raketenabwehrsystems in Südkorea sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Hunderte von Demonstranten hätten versucht, die Zufahrt zum Stützpunkt des Systems in der östlichen Provinz Nord-Gyeongsangzu zu blockieren, berichteten südkoreanische Sender. Rund 8000 Polizisten waren demnach im Einsatz, um die Straße zu räumen.

Die "vorläufige" Aufstellung der Abwehrraketen sei Teil der Maßnahmen, die Südkoreaner besser gegen die "Bedrohungen durch Nordkoreas Raketen" zu schützen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Die Stationierung des Systems geht auf eine Einigung Seouls und Washingtons vom vergangenen Jahr zurück. Die US-Streitkräfte hatten Ende April dieses Jahres mit dem Aufbau von THAAD in Südkorea begonnen, obwohl Peking und Moskau ihre Sicherheitsinteressen dadurch bedroht sehen. Widerstand kam auch von Anwohnern und Bürgergruppen in Südkorea.

+++ 4.04 Uhr: Anti-Doping-Agentur unterstützt "sportliches Führungszeugniss" +++

Die Nationale Anti-Doping-Agentur steht in der Diskussion um neue Wege im Anti-Doping-Kampf dem Vorschlag positiv gegenüber, von Athleten künftig vor einem Wettkampf den Nachweis zu verlangen, dopingfrei zu sein. "Der Ansatz der Umkehr vom Dopingnachweis hin zu einer Art 'sportlichem Führungszeugnis' ist gut und könnte dazu beitragen, dass saubere Sportler gestärkt werden", sagte Nada-Vorstand Lars Mortsiefer der "Rheinischen Post". Allerdings räumte der Nada-Chefjustiziar ein, dass die zusätzliche Administration immens wäre. "Denn Dopingkontrollen zum Nachweis der Dopingfreiheit wird es ja trotzdem weiter geben", sagte er.



Die Teilnahme an offiziellen Wettbewerben müsse von einem Negativ-Attest der Welt-Anti-Doping-Agentur abhängig sein, sagte unterdessen Marius Breucker, Richter am Deutschen Sportschiedsgericht und Verfechter der Idee des Entlastungsnachweises. "Sie könnte mit Hilfe von Experten Kriterien definieren, die jeder Sportverband und jeder Athlet nachzuweisen haben. Zum Beispiel könnte der Athlet verpflichtet werden, regelmäßig Blutwerte zu testen und deren Ergebnisse beweissicher zu dokumentieren", sagte Breucker.

+++ 2.03 Uhr: "Irma" verwüstet Karibikinsel Barbuda +++

Der Hurrikan "Irma" hat auf der Karibikinsel Barbuda schwere Schäden angerichtet. "Mindestens 95 Prozent der Gebäude wurden beschädigt. Teilweise wurden Dächer abgedeckt, teilweise wurden die Gebäude total zerstört", sagte Premierminister Gaston Browne in einem Interview des Radiosenders ABS. Zuvor hatte sich der Regierungschef aus der Luft einen Überblick über die Lage verschafft.



"Es ist herzzerreißend. Die ganze Insel steht unter Wasser. Im Moment ist Barbuda kaum bewohnbar", sagte Browne. Auf Barbuda leben knapp 2000 Menschen. Die Insel war von dem Hurrikan der höchsten Kategorie fünf direkt getroffen worden. Die benachbarte Schwesterinsel Antigua kam recht glimpflich davon. Dort wurden nur leichte Schäden registriert.

+++ 0.55 Uhr: Melania und Donald Trump spenden eine Million Dollar nach Wirbelsturm "Harvey" +++

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben eine Million Dollar (840.000 Euro) an Organisationen gespendet, die mit Hilfen und dem Wiederaufbau nach dem Wirbelsturm "Harvey" beschäftigt sind. Das Rote Kreuz und die Heilsarmee erhielten jeweils 300.000 Dollar, wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, mitteilte. Insgesamt wurden zwölf Hilfsorganisationen bedacht.



Während seiner Kampagne für die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr war Trump heftig kritisiert worden, weil er mehrfach Spenden angekündigt hatte, das Geld aber in Wirklichkeit nie überwies. Der Sturm "Harvey" hatte Ende August besonders in Texas und in Louisiana gewütet. Die Schäden wurden vor allem durch Überschwemmungen verursacht, die Schäden gehen in die Milliarden.

+++ 0.05 Uhr: Von der Leyen wirft Weidel inszenierten Abgang vor +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht in dem Verlassen der TV-Sendung ZDF-Sendung "Wie geht's, Deutschland? durch die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel Kalkül. "Der Abgang war inszeniert", sagte die CDU-Politikerin, die ebenfalls Gast in der Sendung war, der "Bild"-Zeitung. Weidel habe gemerkt, "dass der Faktencheck der Redaktion aus ihren aufgeblasenen Zahlenspielen und der dumpfen Stimmungsmache die Luft rausgelassen hat". Von der Leyen sagte weiter: "Beim nächsten Thema, wie Menschen in unserem Land gut arbeiten und fürs Alter vorsorgen könnten, habe die AFD weder Interesse noch Antworten." Da habe Weidel wohl die Flucht aus dem Studio vorgezogen. "Schade, demokratische Debattenkultur geht anders."



"Ich glaube, Frau Weidel ist eine sehr kühl kalkulierende Frau", sagte auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Mittwochabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Münster zu dem Vorfall. "Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie das genauso wollte." Der zweite AfD-Spitzenkandidat, Alexander Gauland, nannte den Vorwurf einer Inszenierung Unsinn.

+++ 0.02 Uhr: Papst zu fünftägigem Besuch in Kolumbien eingetroffen +++

Papst Franziskus ist zu einem fünftägigen Besuch in Kolumbien eingetroffen. Die Maschine mit dem Papst an Bord landete auf dem Militärflughafen Catam von Bogotá. Wegen des Durchzugs von Hurrikan "Irma" durch die Karibik musste der Flug umgeleitet werden. Wie der Vatikan zuvor mitgeteilt hatte, nahm der päpstliche Airbus A380 eine südlichere Route von Rom nach Bogotá als geplant. Von Bogotá aus wird Franziskus mit dem Flugzeug in die Städte Villavicencio, Medellín und Cartagena reisen. In der Hauptstadt Bogotá sind Treffen mit Präsident Juan Manuel Santos sowie mit führenden Vertretern der katholischen Kirche Venezuelas zur Krise in ihrem Land vorgesehen. In allen vier Städten wird der Papst außerdem eine Messe feiern. Die Veranstalter erwarten Millionen Gläubige.

Bei dem Besuch soll der Prozess der Aussöhnung zwischen Regierung und Rebellen im Mittelpunkt stehen. Im November 2016 hatte Bogotá nach einem halben Jahrhundert ein historisches Friedensabkommen mit den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Farc), der größten Guerillagruppe des Landes, geschlossen. Vor Kurzem einigte sich die letzte aktive Rebellengruppe, ELN, mit der Regierung auf eine Waffenruhe.