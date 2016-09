Das sind die News vom Sonntag:

+++ 07:37: Merkel und Erdogan sprechen über deutsch-türkische Beziehungen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben vor Beginn des G20-Gipfels in China über die schwierigen deutsch-türkischen Beziehungen gesprochen. Ob Erdogan der Kanzlerin dabei die Aufhebung des Besuchsverbots für Bundestagsabgeordnete bei Bundeswehrsoldaten auf der Luftwaffenbasis Incirlik angekündigt hat, wurde in deutschen Regierungskreisen bislang nicht mitgeteilt. Es hieß lediglich, das Gespräch sei konstruktiv verlaufen.

+++ 05:04 Uhr: Fahrschülerin stirbt bei Unfall mit Motorrad +++

Eine Motorrad-Fahrschülerin ist in Baden-Württemberg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die 35-Jährige zusammen mit zwei Fahrlehrern und anderen Fahrschülern zwischen Baiersbronn und Ruhestein unterwegs. In einer Kurve streifte die noch ungeübte Fahrerin ein entgegenkommendes Auto und stürzte. Die 35-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Zwei weitere Biker, die hinter dem Auto unterwegs waren, stürzten ebenfalls und verletzten sich leicht.

+++ 04:25 Uhr: Neunjähriger reanimiert kleinen Bruder - Sanitäter hilft am Telefon +++

Ein Neunjähriger hat seinen kleinen Bruder in Hessen reanimiert und ihm das Leben gerettet - mit Hilfe eines Sanitäters am Telefon. Der zwei Jahre alte Junge war in Korbach in einen Swimmingpool gefallen. Sein Bruder und die 65-jährige Oma holten das bewusstlose Kind aus dem Wasser. Dann rief der Neunjährige die Feuerwehr an und begann damit, seinen Bruder wiederzubeleben. Ein Sanitäter gab dem Jungen dabei Anweisungen am Telefon. Kurz darauf atmete der Zweijährige wieder von alleine. Ein Hubschrauber flog ihn in die Uniklinik. Am Abend besuchte der Sanitäter den kleinen Lebensretter und lobte sein kluges Verhalten.

+++ 04:06 Uhr: Merkel in Hangzhou zu G20-Gipfel eingetroffen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zum G20-Gipfel in China eingetroffen. Die Staats- und Regierungschefs der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie Vertreter der EU treffen sich bis Montag im ostchinesischen Hangzhou. Hauptthemen sind die Förderung von Wirtschaftswachstum und eine Verbesserung des internationalen Handels. Zu persönlichen Gesprächen trifft sich Merkel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sowie voraussichtlich auch mit den Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Deutschland übernimmt am 1. Dezember die G20-Präsidentschaft und richtet den Gipfel im Juli 2017 in Hamburg aus.

+++ 03:09 Uhr: Laura Siegemund nach Niederlage gegen Venus Williams in New York raus +++



Laura Siegemund hat den Einzug in ihr erstes Grand-Slam-Achtelfinale verpasst. Die Nummer zwei im deutschen Damen-Tennis musste sich bei den US Open der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Venus Williams 1:6, 2:6 geschlagen geben. Bei den Herren ist der Weltranglisten-Dritte Stan Wawrinka erst nach der Abwehr eines Matchballs in das Achtelfinale der US Open eingezogen. Der Australian-Open-Sieger von 2014 und French-Open-Champion von 2015 rang den Briten Daniel Evans in fünf Sätzen und 4:03 Stunden mit 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:2 nieder.

+++ 02:03 Uhr: Gelbe Anakonda am bayerischen See gefunden +++

Suchaktion erfolgreich beendet: Eine vor etwa zwei Wochen am Siferlinger See in Bayern gesichtete gelbe Anakonda ist gefunden worden. Zwei Schlangenliebhaber aus München waren extra angereist, um das Tier zu suchen - und sie hatten Glück. Sie entdeckten die Schlange direkt am See und verständigten die Polizei, die eine Streife schickte. "Ja, die Anakonda ist eingefangen", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Sie kam in eine Reptilienauffangstation.