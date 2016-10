Die News des Tages im Überblick.

+++ 13.11 Uhr: Gießener Hells-Angels-Chef von 16 Schüssen getroffen +++

Der am Freitag tot aufgefundene Chef der Gießener Hells Angels ist nach Erkenntnissen der Ermittler durch zahlreiche Schüsse in die Brust getötet worden. Er sei am Morgen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr von mindestens 16 Schüssen getroffen worden, teilten die Staatsanwaltschaft in Gießen und das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden mit. Bislang gebe es keinen Verdächtigen und auch keine Festnahmen. Die genannte Tatzeit beruhe "auf dem Ergebnis der bisherigen Obduktion und auf Aussagen verschiedener Zeugen, die zu dieser Zeit Schüsse und lautes Türknallen vernommen haben", erklärten die Ermittler. Weiterhin werde nach Zeugen gesucht.



Die Leiche des Manns war am Freitagmorgen in der Nähe des Clubheims des Gießener Ablegers der Rockergruppe in Wißmar gefunden worden. Im Rockermilieu hatte es in der Vergangenheit immer wieder Gewalttaten gegeben.

+++ 13.01 Uhr: Sex mit Schülerin - Bewährungsstrafe für Lehrer +++

Ein Lehrer in Bayern ist wegen Sex mit einer minderjährigen Schülerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Schweinfurt verhängte dabei die höchste Freiheitsstrafe auf Bewährung, nämlich zwei Jahre, wie ein Sprecher des Gerichts sagte. Die Verurteilung erfolgte wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes.



Die Anklage hatte dem 40 Jahre alten Mann vorgeworfen, zwischen 2000 und 2001 zweimal mit dem Mädchen geschlafen zu haben, das zur Tatzeit 13 und 14 Jahre alt war. Dem Vernehmen nach soll der Sex einvernehmlich gewesen sein, strafbar ist er dennoch. "Denn darauf kommt es bei sexuellem Missbrauch nicht an", sagte der Sprecher. Der Lehrer hatte die Vorwürfe eingeräumt und sich bei dem Mädchen entschuldigt. Nach Angaben des Gerichts darf der Lehrer seinen Beruf weiterhin ausüben.

+++ 12.52 Uhr: Auto bleibt in Schlafzimmer stecken +++

Ein Auto hat gestern Abend die Wand eines Wohnhauses im bayerischen Brennberg durchbrochen und ist im Schlafzimmer eines älteren Ehepaars gelandet. Der Wagen eines 55-Jährigen war zuvor eine abschüssige Straße hinabgerollt, vermutlich weil die Handbremse nicht angezogen war. Das Auto habe etwa zwei Meter weit ins Gebäudeinnere geragt, teilte ein Polizeisprecher jetzt mit. "In der Hauswand klaffte ein riesiges Loch." Glücklicherweise hielten sich die Bewohner zu dem Zeitpunkt nicht im Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer auf. Ihnen sei nichts passiert.

+++ 12.39 Uhr: Tillich dankt Polizei und "syrischem Mitbürger" nach Festnahme +++

Nach der Festnahme des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in Leipzig hat Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich der Polizei und einem syrischen Flüchtling gedankt. Die Polizei habe eine "engagierte und am Ende erfolgreiche Arbeit" geleistet, erklärte der CDU-Politiker in Dresden. "Ich danke ausdrücklich dem mutigen und verantwortungsbewussten syrischen Mitbürger, der durch den entscheidenden Hinweis und sein Handeln den schnellen Erfolg möglich gemacht hat."

Der syrische Flüchtling hatte den 22-jährigen Terrorverdächtigen nach Informationen der DPA am Sonntag am Leipziger Hauptbahnhof erkannt, mit in seine Wohnung genommen und dort zusammen mit einem Mitbewohner gefesselt. Anschließend informierte er die Polizei.

+++ 12.21 Uhr: Viele deutsche Hotels schummeln mit ihren Sternen +++

Viele deutsche Hotels schmücken sich zu Unrecht mit ihren Sternen. Der Dehoga hat 3000 Hotels überprüft und festgestellt, dass bei acht Prozent die Sterne abgelaufen oder selbst vergeben waren. Die Überprüfung habe "ein hohes Maß an illegitimer Sternewerbung" ergeben, teilte die Dehoga-Gesellschaft Deutsche Hotelklassifizierung mit. Sie bestätigte überdies Recherchen des ZDF vom Juli. Von 251 damals enttarnten Hotels hätten auch Wochen später noch 189 unberechtigt mit Hotelsternen geworben.



Die Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung will nun gegensteuern. Eine Software soll Sterneschummelei automatisiert aufdecken und es soll bundesweit Überprüfungen nach dem Zufallsprinzip geben. Hoteliers sollen deutlichere Hinweise erhalten, wenn das Recht, die Sterne zu führen, nach drei Jahren ausläuft. Wer illegitime Sternewerbung nicht unterlasse, werde der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gemeldet.

+++ 12.08 Uhr: Räuber mit Toilettenreiniger in die Flucht geschlagen +++

Mit Toilettenreiniger hat eine Angestellte einer Spielothek einen Räuber in die Flucht schlagen. Die Frau vereitelte die Pläne des Mannes am Sonntagabend in Greifswald mit einem kräftigen Sprühstoß ins Gesicht des Mannes. Wie die Polizei in Anklam mitteilte, hatte der etwa 20 Jahre alte Mann kurz vor Mitternacht die Spielothek betreten und Bargeld gefordert. Die 50-jährige Angestellte war gerade beim Reinigen der Toiletten und reagierte auf die Forderung mit dem Satz "Von mir kriegst du nichts" und der Brise Toilettenreiniger mit Zitrusduft. Der mit einer Sturmmaske vermummte Mann flüchtete mit einem Fahrrad, das er vor der Spielothek abgestellt hatte.

+++ 11.53 Uhr: Nobelpreis für Wirtschaft geht an Hart und Holmström +++

Mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften werden in diesem Jahr zwei Ökonomen ausgezeichnet: Die Ehrung geht an den US-Briten Oliver Hart und den Finnen Bengt Holmström, wie das Preiskomitee in Stockholm bekanntgab. Sie werden demnach für ihre Arbeiten zum Thema Vertragstheorie ausgezeichnet.

+++ 9.43 Uhr: Mordprozess um Teufelsaustreibung hat begonnen +++

Ein Mordprozess um eine Teufelsaustreibung hat vor dem Frankfurter Landgericht begonnen. Angeklagt sind fünf Südkoreaner. Sie sollen vor rund zehn Monaten eine Verwandte in einem Frankfurter Hotel qualvoll umgebracht haben. Unter den Angeklagten ist der 16 Jahre alte Sohn der getöteten 41-Jährigen. Die Koreaner sollen die Frau gemeinsam in einem stundenlangen Gewaltexzess erstickt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von dem Mordmerkmal Grausamkeit aus.



Außer dem Sohn des Opfers ist noch dessen 15 Jahre alter Cousin angeklagt. Außerdem steht die Cousine des Opfers (44) vor Gericht sowie deren Sohn (22) und deren Tochter (19). Weil drei der Angeklagten jünger als 21 Jahre sind, verhandelt eine Jugendstrafkammer unter Vorsitz von Richter Ulrich Erlenbruch. Anwesend waren neben den Anwälten drei Dolmetscher, vier Sachverständige sowie zwei gesetzliche Vertreter für die beiden Jugendlichen. Die Angeklagten sollen Christen sein - mit schamanistischen Einflüssen. Schamanistische Priester opfern bei ihren Riten den Geistern und rufen sie an, auf die Geschicke der Menschen.





+++ 9.16 Uhr: Schulbeginn für Flüchtlingskinder in Griechenland +++

Für rund 1500 Flüchtlingskinder hat am Montag in Griechenland erstmals die Schulglocke geläutet. Ziel des griechischen Bildungsministers Nikos Filis ist es, bis Ende Oktober allen mehr als 20.000 minderjährigen Flüchtlingen und Migranten des Landes den Schulbesuch zu ermöglichen, wie das Bildungsministerium im Vorfeld mitteilte. Die ersten 1500 Kinder werden in 20 Schulen sowie in mehreren Auffanglagern im ganzen Land unterrichtet; der Unterricht findet nachmittags statt. Die Pläne der Regierung standen bei manchen Bürgern bis zuletzt in der Kritik. Auf Lesbos schlossen aufgebrachte Eltern eine Schule mit einem Vorhängeschloss ab, wie der Radiosenders Athina 984 am Montag berichtete. Groß war die Gegenwehr von Eltern auch in der nordgriechischen Gemeinde Oreokastro in der Nähe von Thessaloniki.

Dort wurde bereits vor Wochen gegen die Pläne des Bildungsministeriums protestiert mit dem Argument, die Flüchtlingskinder seien nicht geimpft und deshalb eine Gefahr für den eigenen Nachwuchs. Die Flüchtlinge und Migranten seien schon längst geimpft, stellte hingegen Bildungsminister Filis bei einer Pressekonferenz vergangene Woche klar. Und: "Die Flüchtlingskinder dürfen nicht ausgeschlossen werden, sie müssen die Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen und draußen mit anderen Kindern zu spielen."

+++ 8.21 Uhr: US-Zerstörer vor dem Jemen mit Raketen beschossen +++

Ein Zerstörer der US-Marine ist vor der Küste des Jemen mit Raketen beschossen worden. Dabei wurde nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums weder die Besatzung verletzt noch das Schiff beschädigt. Zwei Raketen wurden demnach am Sonntagabend binnen einer Stunde aus einem von Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiet auf den Zerstörer USS Mason im Roten Meer abgefeuert. Beide Raketen schlugen im Wasser ein. In dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel waren im Jahr 2011 Proteste gegen den Präsidenten Ali Abdullah Saleh ausgebrochen, die zu einem Bürgerkrieg zwischen der international anerkannten sunnitischen Regierung und den schiitischen Huthi-Rebellen führten. Das sunnitische Saudi-Arabien und der schiitische Iran liefern sich dort eine Art Stellvertreterkrieg.

+++ 7.06 Uhr: Auto fährt in Fußgängergruppe - drei Verletzte in Hessen +++

Ein Auto ist in Hessen ungebremst in eine Fußgängergruppe gefahren, dabei wurden drei Menschen verletzt. Der 66-jährige Fahrer des Wagens hatte am Sonntagabend die Fußgänger zu spät gesehen, als sie die Straße bei Münster im Kreis Darmstadt-Dieburg überquerten, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt, der dritte leicht. Der Autofahrer trug keine Verletzungen davon. In seinem Atem wurde eine Alkoholkonzentration von 0,7 Promille festgestellt.

+++ 6.22 Uhr: Terrorverdächtiger Syrer al-Bakr in Leipzig festgenommen +++

Die Polizei hat den verdächtigen Syrer gefasst, der einen Bombenanschlag geplant haben soll. Das twitterte die Polizei Sachsen. Die Beamten haben um kurz nach Mitternacht in Leipzig zugegriffen. Der 22-jährige Jaber A. war wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags gesucht worden, nachdem am Samstag in einer Wohnung in Chemnitz mehrere hundert Gramm Sprengstoff gefunden worden waren.

❗️NEWS❗️ Wir sind geschafft, aber überglücklich: 📢der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen. ÖA über #GenStA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) October 10, 2016

+++ 5.59 Uhr: Samsung stoppt Produktion des Galaxy Note 7 +++

Samsung setzt nach Medienberichten die Produktion seines problembehafteten Smartphones Galaxy Note 7 aus, nachdem US-Verbraucher Brände auch bei ausgetauschten Geräten gemeldet hatten. Inzwischen wurden vier Fälle allein in den USA bekannt, in denen ein Ersatzgerät in Flammen aufgegangen sein soll. Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf informierte Personen, Samsung habe die Fertigung vorläufig gestoppt. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap schrieb das auch und nannte den Manager eines Zulieferers als Quelle.



Samsung selbst äußerte sich dazu zunächst nicht, wie Yonhap berichtete. Das Unternehmen hatte in seiner jüngsten Stellungnahme am Sonntag erklärt, man nehme die Verbraucherberichte ernst. "Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, die besagten Fälle zu untersuchen und die Ursache zu ermitteln." Man arbeite dabei eng mit der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC zusammen. "Sollten wir ein Sicherheitsrisiko feststellen, werden wir gemeinsam mit der CPSC geeignete Sofortmaßnahmen ergreifen", sagte ein Sprecher.





+++ 5.51 Uhr: CNN: Clinton gewinnt TV-Debatte gegen Trump +++

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat einer Blitzumfrage des Senders CNN zufolge auch die zweite Fernsehdebatte gegen Donald Trump gewonnen. Sie kam auf 57 Prozent, der Republikaner Trump auf 34 Prozent. Die Demokratin schnitt damit fünf Prozentpunkte schlechter ab als in der ersten Debatte.

+++ 0.50 Uhr: Regisseur Andrzej Wajda ist tot +++

Der polnische Theater- und Filmregisseur Andrzej Wajda ist tot. Der 90-Jährige starb am Sonntagabend, wie polnische Medien berichteten. Zu seinen größten Werken gehören "Das gelobte Land", "Danton" oder "Der Mann aus Marmor". Sein letzter Film kam 2013 in die Kinos. Hauptthema der Filme Wajdas war Polen. Er galt als einer der größten Regisseure in der Geschichte des polnischen Kinos, war Mitbegründer der polnischen Filmhochschule. Der in Suwalki in Nordostpolen geborene Wajda hatte an der Filmschule in Lodz studiert. Bereits seine ersten Filme - "Eine Generation" (1955), "Der Kanal" (1957) und "Asche und Diamant" (1958) gelten bis heute als Meisterwerke und Klassiker der "polnischen Filmschule". In diesen Filmen setzte sich der Regisseur mit der Kriegszeit und der Machtübernahme durch die Kommunisten nach 1945 auseinander.