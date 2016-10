Die News des Tages im Überblick.

+++ 9.54 Uhr: Fast alle größeren Krankenkassen an Diagnosemanipulationen beteiligt +++

Die mutmaßlichen Diagnosemanipulationen bei der Einstufung von Krankheiten haben einem Bericht zufolge ein größeres Ausmaß als bisher bekannt. Wie das Düsseldorfer "Handelsblatt" berichtet, sollen nicht nur Ortskrankenkassen und die Techniker Krankenkasse durch Beratung oder Verträge mit Ärzten Einfluss auf deren Diagnoseverhalten genommen haben, sondern auch DAK, Barmer GEK, KKH sowie eine größere Zahl von Betriebs- und Innungskrankenkassen. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung hatte am Montag mehr Transparenz bei ärztlichen Diagnosen gefordert, um Manipulationen zu vermeiden. Hintergrund ist, dass es für 80 ausgewählte Krankheiten seit 2009 für die Kassen mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds gibt.

+++ 9.41 Uhr: Pariser Justiz eröffnet Ermittlungsverfahren zum Kardashian-Überfall +++

Gut eine Woche nach dem Überfall auf Kim Kardashian in Paris hat die französische Justiz ein formelles Ermittlungsverfahren eröffnet. Ermittelt werde wegen bandenmäßigen bewaffneten Raubüberfalls, krimineller Vereinigung und Freiheitsberaubung, heißt es aus Justizkreisen. Das Verfahren sei bereits am Vortag eröffnet worden. Die 35-jährige US-Amerikanerin war in der Nacht zum 3. Oktober in einer Pariser Luxusresidenz mit einer Waffe bedroht und gefesselt worden. Die fünf unbekannten Täter erbeuteten Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro.





+++ 8.43 Uhr: Notare in Griechenland blockieren Zwangsversteigerung von Wohnungen +++

Die griechischen Notare haben sich mit einem eintägigen Streik gegen die Zwangsversteigerung von Wohnungen von Bürgern gewendet, die ihre Schulden beim Staat nicht begleichen können. Dabei geht es insbesondere um Menschen, die wegen der Finanzkrise langfristig arbeitslos wurden und nur die von ihnen selbst bewohnte Immobilie besitzen. "Der Staat, die Politiker und die Justiz müssen Entscheidungen (zum Schutz der ärmeren Bürger) treffen", erklärte der Verband der Notare des Landes. Wegen der dramatischen Finanz- und Wirtschaftskrise könnten Tausende Menschen ihre einzige Wohnung verlieren, sagten Notare im Staatsradio. In einigen Fällen gehe es nur um offene Schulden beim Staat in Höhe von 700 Euro.

+++ 8.19 Uhr: Küstenwache rettet Dutzende Migranten in der Ägäis +++

In der Ägäis sind binnen 24 Stunden 86 Migranten aus Seenot gerettet worden. 36 Menschen wurden von einem Patrouillenboot der griechischen Küstenwache vor der Insel Ikaria in Sicherheit gebracht. Sie hatten zuvor ein Notsignal gesendet. Am Dienstag hatten Beamte der europäischen Grenzagentur Frontex 50 Migranten vor der Insel Samos gerettet. Dies sagte ein Offizier der Küstenwache. In den sogenannten Hotspots der Inseln der Ostägäis harren zurzeit mehr als 15.000 Migranten und Flüchtlinge aus. Das sind etwa 2000 mehr als Anfang September, wie es sich aus Angaben des griechischen Flüchtlings-Krisenstabes ergibt.

+++ 8.02 Uhr: Clintons Wahlkampfchef: Russische Geheimdienste hackten meine Mails +++

Hillary Clintons Wahlkampfchef beschuldigt russische Geheimdienste, hinter einem Hackerangriff auf sein E-Mail-Konto zu stecken. Die Bundespolizei FBI ermittle, sagte John Podesta nach US-Medienberichten. Die Enthüllungsplattform Wikileaks hatte am Freitag und Dienstag eine große E-Mail-Sammlung ins Netz gestellt, bei der es sich um Korrespondenz Podestas, des Teamchefs der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin, handeln soll. Bereits im August hatte Wikileaks gehackte E-Mails von Mitgliedern und Mitarbeitern des Parteivorstandes der Demokraten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass diese im Vorwahlkampf für Clinton voreingenommen waren, was zum Rücktritt der Parteichefin Debbie Wasserman Schultz führte. Am Freitag beschuldigte die US-Regierung Russland, mit Hackerangriffen die US-Wahl beeinflussen zu wollen.





+++ 7.01 Uhr: Anwälte des mutmaßlichen Paris-Attentäters Abdeslam legen Mandat nieder +++

Die Anwälte des mutmaßlichen Paris-Attentäters Salah Abdeslam legen ihr Mandat nieder. In einem Interview mit dem französischen Sender BFM TV sagten Frank Berton und Sven Mary, sie würden Abdeslam nicht länger verteidigen. "Wir sind überzeugt, dass er sich nicht äußern wird und das Recht auf Aussageverweigerung wahrnehmen wird", sagte Berton. Abdeslam gilt als der einzige überlebende Attentäter vom 13. November 2015 und soll eine zentrale Rolle gespielt haben. Bisher verweigerte er jede Aussage zum Geschehen. Islamistische Selbstmordattentäter hatten bei den Anschlägen in Paris 130 Menschen getötet und mehr als 350 weitere verletzt. Zu den Attentaten bekannte sich der IS. Gegen Abdeslam wird wegen Mordes und versuchten Mordes, wegen Freiheitsberaubung im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Pariser Konzerthalle Bataclan sowie wegen Besitzes von Sprengstoff und Waffen ermittelt.





+++ 06.24 Uhr: Nordkoreas Vize-Außenminister mit Verbannung bestraft +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen Vize-Außenminister nach Informationen südkoreanischer Medien abgestraft und ihn zusammen mit seiner Familie in die Verbannung geschickt. Kung Sok Ung sei bestraft worden, weil sich einer der auswärtigen Diplomaten nach Südkorea absetzte, berichtete das südkoreanische Massenblatt JoongAng Ilbo unter Berufung auf informierte Kreise.

Ende Juli war der stellvertretende nordkoreanische Botschafter in Großbritannien, Thae Yong Ho, mit seiner Familie nach Südkorea geflohen. Vize-Außenminister Kung sei für die Botschaften seines Landes in Europa zuständig gewesen und deshalb für den Fall zur Rechenschaft gezogen worden. Er habe die Hauptstadt Pjöngjang mit seiner Familie verlassen müssen und aufs Land ziehen müssen. Der 72-jährige Kung galt als Veteran der nordkoreanischen Außenpolitik, der sich fast zwei Jahrzehnte lang um die Beziehungen zu Russland und Europa kümmerte.





+++ 05.12 Uhr: Auto rast unter Lkw - Fahrerin auf der Stelle tot +++

Eine Frau ist auf der A1 mit ihrem Auto unter einen stehenden Lkw gerast und dabei ums Leben gekommen. Sie hatte am Dienstagabend kurz vor dem Kreuz Leverkusen beim Wechseln der Fahrspur ein Stauende übersehen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie fuhr nahezu ungebremst unter den dort stehenden Lastwagen. Das Dach ihres Autos riss ab. Die Frau war auf der Stelle tot.

+++ 04.54 Uhr: Fast 500 Tote bei Hurrikan "Matthew" in Haiti +++

Nach dem verheerenden Hurrikan "Matthew" in Haiti steigt die Zahl der Toten immer weiter: Mindestens 473 Menschen sind durch den Wirbelsturm der Kategorie 4 ums Leben gekommen. 75 Personen wurden noch vermisst und 339 verletzt, wie der Zivilschutz mitteilte. 175.500 Menschen suchten demnach Schutz in Notunterkünften. Vor einer Woche hatte der Wirbelsturm Haiti mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde getroffen. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, Straßen und Felder überschwemmt. Hilfsorganisationen und Behörden brachten Lebensmittel, Wasser, Hygieneartikel und Medikamente in den besonders stark betroffenen Südwesten des Landes. "Hunderte sind ums Leben gekommen. Mindestens 1,4 Millionen Menschen brauchen Hilfe", sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. "Einige Städte und Dörfer sind fast von der Landkarte gefegt worden. Felder und Essensreserven wurden zerstört. Mindestens 300 Schulen wurden beschädigt."

+++ 03.38 Uhr: Rebellen beschießen Grundschule im syrischen Daraa +++

Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind durch russische Angriffe auf von Rebellen kontrollierte Gebiete mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Bewohner und Rettungskräfte sprachen beim Beschuss von Dörfern in der Region sogar von 50 zivilen Opfern. In Aleppo sollen eine medizinische Einrichtung und ein Spielplatz getroffen worden sein. In der syrischen Stadt Daraa sollen Rebellen eine Grundschule beschossen haben. Fünf Kinder und ein Erwachsener sollen getötet worden sein, 18 Schüler wurden demnach verletzt.





+++ 03.02 Uhr: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Eilanträge gegen Ceta +++

Im Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht versuchen die Gegner von Ceta, das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada auf den letzten Metern aufzuhalten. Die Kläger wollen erreichen, dass die Karlsruher Richter die Bundesregierung verpflichten, bei den entscheidenden Abstimmungen im EU-Ministerrat am 18. Oktober mit Nein zu stimmen. Andernfalls würde das Abkommen Ende des Monats unterzeichnet werden und nach Zustimmung des EU-Parlaments bereits in weiten Teilen in Kraft treten.



Nach Auffassung der Kläger werden so Fakten geschaffen, noch bevor der Bundestag und die Parlamente der anderen EU-Staaten Ceta zugestimmt haben. "Die Bundesregierung und die EU haben sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, dieses Abkommen durchzusetzen - auch gegen den Willen der Bürger. Und das wird jetzt durchgezogen", sagte Linksfraktionsvize Klaus Ernst. Die Linke-Abgeordneten im Bundestag wehren sich dagegen mit einer Verfassungsbeschwerde und einer Organklage.

+++ 01.33 Uhr: Hurrikan "Nicole" verschiebt Start von Raumfrachter "Cygnus" zur ISS +++

Der Versorgungsflug des privaten Raumfrachters "Cygnus" zur Internationalen Raumstation ISS ist wegen des Hurrikans "Nicole" über dem Atlantik verschoben worden. Der eigentlich für Donnerstag geplante Start werde nun frühestens am Sonntag erfolgen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Hurrikan "Nicole" soll sich in der Nacht zum Donnerstag den Bermuda-Inseln östlich der US-Küste nähern. "Cygnus" hätte nach seinem Start im US-Bundesstaat Virginia über die Bermuda-Inseln fliegen sollen, zudem gibt es dort eine Überwachungsstation für den Frachter. Der Sturm solle abgewartet und danach je nach Beschädigung der Überwachungsstation ein neuer Starttermin festgelegt werden, teilte die Nasa mit.