Nordkorea droht mit "Gegenoffensive"

Die News des Tages im Überblick.

+++ 7.54 Uhr: 120 Kinder in China womöglich an Lebensmittelvergiftung erkrankt +++

Im Südosten Chinas sind 120 Kinder mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung behandelt worden. Betroffen waren drei Kindergärten in der Stadt Nanchang, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. 36 der Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kinder hatten sich am Dienstag übergeben und über Bauchschmerzen geklagt. Die Gesundheitsbehörden und die Polizei untersuchen den Vorfall. In China werden immer wieder Lebensmittelskandale bekannt. In einem der schlimmsten Fälle der vergangenen Jahre starben im Jahr 2008 sechs Kinder an gepanschtem Milchpulver, Hunderttausende waren erkrankt.

+++ 6.35 Uhr: Proteste gegen Trumps Stopp von "Dreamer"-Programm +++



In vielen US-Städten sind Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das von Präsident Donald Trumps beschlossene Ende eines Programms zum Schutz von jungen Immigranten zu demonstrieren. In Washington versammelten sich am Dienstag Hunderte Demonstranten vor dem Weißen Haus, noch bevor Justizminister Jeff Sessions die Entscheidung verkündete. In New York wurden 34 Menschen bei Sitz-Protesten in der Nähe des Trump Tower festgenommen, teilte die Polizei mit. Auch in Städten wie Denver, Los Angeles, San Francisco und Minneapolis protestierten Bürgerrechtler. Trump habe lange gesagt, er liebe die Dreamers, sagte Gustavo Torres von der Einwanderer-Organisation Casa der "Washington Post". "Er hat uns belogen."



Das von Trumps Amtsvorgänger Barack Obama per Dekret erlassene DACA-Programm räumt Hunderttausenden Kindern von illegalen Einwanderern eine Arbeitserlaubnis ein und schützt die sogenannten "Dreamers" (Träumer)so vor der Abschiebung. Sessions sagte, das Programm sei verfassungswidrig. Nun soll der Kongress bis zum Frühjahr 2018 eine Lösung finden. Insgesamt geht es um bis zu 800.000 Menschen. Sie sind in den USA groß geworden und zur Schule gegangen, die allermeisten arbeiten und bezahlen ihre Steuern.

+++ 6.25 Uhr: Feuerwehr rettet Fuchs vor Ertrinken in Güllegrube +++

Die Feuerwehr hat im Sauerland einen Fuchs aus einer Güllegrube gerettet. Wie die Freiwillige Feuerwehr berichtete, drohte der junge Fuchs am Dienstag zu ertrinken, nachdem er dreieinhalb Meter tief in die umzäunte Grube in Schalksmühle gestürzt war. Die Einsatzkräfte ließen "als Sofortmaßnahme" zunächst einen Schlauch in die Grube hinab, in dem sich das Tier auch zeitweise verbiss. Dann bauten die Helfer mit Leinen und einem Rohr eine Fangschlinge, mit der sie den Fuchs schließlich aus der Grube zogen. "Das völlig entkräftete Tier wurde anschließend ohne Gegenwehr vorsichtig mit einem Wasserschlauch gesäubert und dann in eine Decke gehüllt", teilte die Feuerwehr mit. Danach wurde es zu einem Tierarzt gebracht.

+++ 6.09 Uhr: 45 Prozent der Neueinstellungen nur befristet +++

Fast jeder Zweite der neu eingestellten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat vergangenes Jahr nur einen befristeten Arbeitsvertrag erhalten. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die der "Rheinischen Post" vorliegt. Demnach gab es 2016 - ohne Auszubildende und Mini-Jobber - rund 3,4 Millionen sozialversicherungspflichtige Neueinstellungen. "Hiervon waren rund 45 Prozent, also etwa 1,6 Millionen Stellen, befristet", heißt es in dem Papier. 2015 waren dagegen 41 Prozent aller Neueinstellungen befristet.



Der Anteil der Befristungen an allen Neueinstellungen nahm 2016 im Vergleich zum Vorjahr nicht nur bei Jüngeren, sondern auch bei Arbeitnehmern mittleren und höheren Alters zu, wie es weiter hieß. Besonders deutlich stieg er bei Beschäftigten zwischen 30 und 39 Jahren: Wurden 2015 noch 38 Prozent von ihnen befristet eingestellt, waren es 2016 bereits 49 Prozent. Auch bei den über 50-Jährigen erhöhte sich der Anteil der befristeten Neueinstellungen - von 39 auf 41 Prozent im vergangenen Jahr. Bei den 25- bis 29-Jährigen erhielten 2015 noch 47 Prozent einen befristeten Arbeitsvertrag, im vergangenen Jahr waren es sogar 50 Prozent.

+++ 6.01 Uhr: Menschenrechtler sehen schwere und systematische Folter in Ägypten +++

Human Rights Watch (HRW) wirft ägyptischen Sicherheitskräften schwere Folter von politischen Gefangenen vor. Diese sei in Ägypten weit verbreitet und werde systematisch angewandt, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Es handele sich dabei wahrscheinlich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu den Foltermethoden gehörten Schläge, Elektroschocks und manchmal auch Vergewaltigung. Wer sich Folter schuldig mache, müsse nicht mit Strafe rechnen, kritisierte HRW. Präsident Abdel Fattah al-Sisi habe der Polizei und dem nationalen Sicherheitsdienst "grünes Licht gegeben zu foltern, wann immer es ihnen gefällt", sagte HRW-Nahost-Direktor Joe Stork. "Straflosigkeit für die systematische Anwendung von Folter hat die Bürger ohne Hoffnung auf Gerechtigkeit zurückgelassen."



Der 63 Seiten starke Bericht stützt sich unter anderem auf Aussagen von Ex-Gefangenen. Sie berichten darin auch, wie sie über Stunden in schmerzhaften Positionen gefesselt worden seien. So würden Gefangene etwa mit den Armen hinter dem Rücken an den Händen aufgehängt. Insassen würden auch gezwungen, vorgefertigte Geständnisse abzulegen.

+++ 3.34 Uhr: Nordkorea droht für den Fall neuer Sanktionen mit "Gegenoffensive" +++

Nach seinem weltweit verurteilten Atomtest hat Nordkorea für den Fall neuer Sanktionen mit Gegenmaßnahmen gedroht. Das Außenministerium in Pjöngjang unterstellte den USA, eine feindselige Politik und dazu eine "hektische Sanktionskampagne" zu betreiben. "Wir werden auf die verabscheuungswürdigen Sanktionen und den Druck der USA mit unserer eigenen Art der Gegenoffensive antworten", wurde ein Ministeriumssprecher von den Staatsmedien zitiert. Welche Art von Maßnahmen ergriffen werden sollen, blieb unklar.



Die USA sollten nicht vergessen, dass Nordkorea eine "voll entwickelte Atommacht ist, die im Besitz von Interkontinentalraketen (ICBM) wie auch einer Atom- und Wasserstoffbombe" sei, hieß es. Der Sprecher habe auf eine Frage mit Blick auf neue Sanktionen geantwortet. Nordkorea hatte am Sonntag eigenen Angaben zufolge eine Wasserstoffbombe getestet, mit der eine ICBM bestückt werden soll.

+++ 2.13 Uhr: Harrys Freundin spricht erstmals öffentlich über Liebesbeziehung zum Prinzen +++

Die US-Schauspielerin Meghan Markle hat sich erstmals öffentlich zu ihrer Beziehung mit Prinz Harry geäußert. Dem Magazin "Vanity Fair" sagte die 36-Jährige: "Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt" und "wir sind glücklich". Sie liebe die "großen Liebesgeschichten." Sie seien bereits sechs Monate heimlich zusammen ausgegangen, bevor die Medien von ihrer Beziehung Wind bekommen hätten, sagte Markle, die in der US-Fernsehserie "Suits" eine Anwaltsgehilfin spielt. Erstmals getroffen habe sie den britischen Prinzen, der in wenigen Tagen seien 33, Geburtstag feiert, im Juli vergangenen Jahres in London. "Es hat sich nichts verändert bei mir", erklärte Markle, die aus Los Angeles stammt. "Ich bin immer noch dieselbe." Sie lasse sich nicht über ihre Beziehungen definieren.

+++ 0.57 Uhr: Start von Ariane-5-Rakete in letzter Sekunde abgebrochen +++

Der Start einer europäischen Trägerrakete vom Typ Ariane 5 ist in letzter Sekunde abgebrochen worden. Die Rakete, die zwei Satelliten ins All bringen sollte, blieb mit Ablauf des Countdown am Dienstagabend im Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana auf der Startrampe stehen. Anschließend wurde der Start vom Unternehmen Arianespace offiziell auf ein zunächst unbekanntes Datum verschoben. Es hätte der fünfte Start einer Ariane-5-Rakete sein sollen.

+++ 0.46 Uhr: ARD-Morgenmagazin muss wegen Kellerbrand umziehen +++

Wegen eines Feuers in einem WDR-Gebäude kann das ARD-Morgenmagazin heute nicht aus Köln gesendet werden. Im Keller des Gebäudes hatten am Dienstag Batterien Feuer gefangen und für einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Kellerraum musste mit Schaum geflutet werden, um den Brand zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Batterien dienen dem WDR nach Angaben der Feuerwehr eigentlich als externe Stromversorgung bei Notfällen wie etwa einem Stromausfall.

+++ 0.07 Uhr: Seehofer garantiert: kein Familiennachzug bei eingeschränktem Schutz +++

Mit einer Unionsregierung nach der Bundestagswahl wird es nach den Worten von CSU-Chef Horst Seehofer definitiv keinen Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus geben. Der Familiennachzug müsse für diesen Personenkreis "nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft ausgesetzt werden", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Das gilt es, den Menschen vor der Wahl zu garantieren - was ich hiermit für die CSU tue." Wer erstmal seine Familie zu sich nach Deutschland geholt habe, kehre "nie wieder in sein Heimatland zurück", argumentierte der bayerische Ministerpräsident.



Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit dem sogenannten subsidiären Schutz ist bisher bis März 2018 ausgesetzt. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will die Regelung darüber hinaus verlängern. Kanzlerin Angela Merkel hat sich dafür ausgesprochen, die Sonderregelung vor dem Auslaufen zu überprüfen.

+++ 0.03 Uhr: London will offenbar nach Brexit Einwanderung von EU-Bürgern beschränken +++

Großbritannien plant einem Zeitungsbericht zufolge, die Einwanderung niedrigqualifizierter EU-Arbeitnehmer nach einem Brexit zu beschränken. Zudem solle der Nachzug von Familienmitgliedern eingeschränkt werden, berichtet die Zeitung "The Guardian" auf ihrer Website unter Berufung auf Vorschläge des Innenministeriums. Das 82-seitige Dokumente aus dem Ministerium wurde demnach an die Zeitung durchgestochen. Den Plänen zufolge müssen sich EU-Bürger, die nach dem Brexit nach Großbritannien einwandern wollen, um eine zweijährige Aufenhaltsgenehmigung bewerben. Als hochqualifiziert eingestufte Zuwanderer können sich dagegen um eine bis zu fünfjährige Genehmigung bewerben. Beim Familiennachzug plant das Innenministerium demnach strengere Kriterien: Dieser soll auf Lebenspartner, Kinder unter 18 Jahren und erwachsene Unterhaltsberechtigte beschränkt werden.

Auch für den Grenzübertritt sind Änderungen geplant: Künftig soll es auch für EU-Bürger verpflichtend sein, bei der Einreise nach Großbritannien einen Reisepass mit sich zu führen. Bislang reichte der Personalausweis. Für die vollständige Umsetzung der Neuregelungen soll es demnach eine Frist von mindestens zwei Jahren nach dem Brexit im März 2019 geben.