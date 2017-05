Kim Jong Un warnt USA vor Vergeltungsschlag

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 6.34 Uhr: Mindestens 17 Tote bei Gefängnisausbruch in Papua-Neuguinea +++

Beim Versuch, aus einem völlig überfüllten Gefängnis auszubrechen, sind im Pazifikstaat Papua-Neuguinea mindestens 17 Häftlinge erschossen worden. Die Männer seien von Sicherheitskräften getötet worden, die den Ausbruch aus einem Gefängnis der Stadt Lae im Osten des Landes verhindern wollten, berichteten lokale Medien am Montag. Mehr als 50 Häftlingen sei die Flucht jedoch gelungen.

+++ 6.16 Uhr: Microsoft: Weltweite Cyberattacke sollte "Weckruf" für Regierungen sein +++

Der Software-Konzern Microsoft hat nach der Cyberattacke auf mehr als 200.000 Computer den Einsatz von Schadprogrammen durch Regierungen kritisiert. Dieser Angriff sei ein "Weckruf", schrieb Microsoft-Manager Brad Smith in einem Blog-Eintrag. Er warf dem US-Geheimdienst NSA vor, eine Sicherheitslücke Betriebssystem Windows für seine eigenen Zwecke genutzt zu haben. Nach dem die NSA selbst Opfer eines Hackerangriffs geworden war, gelangten die Informationen in die Hände Krimineller, die dann den großangelegten Cyberangriff starteten. Auf konventionelle Waffen übertragen sei der Schaden mit dem Diebstahl einiger Tomahawk-Rakaten aus dem Arsenal der US-Armee vergleichbar, schrieb Smith. Er forderte die Regierungen auf, ihre Erkenntnisse über Sicherheitslücken künftig mit den Softwareunternehmen zu teilen.

+++ 1.01 Uhr: Golden State gewinnt erstes NBA-Playoff-Halbfinale gegen San Antonio +++

Die Golden State Warriors haben das erste Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketballliga NBA gewonnen. Der Titelfavorit siegte zum Auftakt der "Best-of-Seven"-Serie gegen die San Antonio Spurs mit 113:111 (42:62) und führt mit 1:0. Die zweite Partie steigt am Dienstag (Ortszeit) ebenfalls in Oakland.

+++ 0.51 Uhr: Nordkorea warnt USA nach Raketentest +++

Nach dem jüngsten Raketentest hat Nordkorea die USA vor der Reichweite seiner Waffen gewarnt. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf die nordkoreanische Agentur KCNA. Demnach sagte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, die USA sollten die Realität nicht verkennen. Das US-Festland und das US-Einsatzgebiet im Pazifik seien in Reichweite für Angriffe Nordkoreas. Man habe alle Mittel für einen Vergeltungsschlag. Ziel des Tests war laut KCNA, die Zahl der Raketen zu erhöhen, die Atomsprengköpfe tragen können. Die Boden-Boden-Rakete sei 787 Kilometer weit geflogen und habe eine Höhe von mehr als 2100 Kilometern erreicht. Der Test sei erfolgreich gewesen.

Pjöngjang hatte am Sonntag trotz UN-Sanktionen und militärischer Drohgebärden der USA eine ballistische Rakete gezündet, die potenziell Atomsprengköpfe tragen kann. Nach südkoreanischen Angaben hob die Rakete in der Nähe der Grenze zu China im Nordwesten des Landes in Richtung offenes Meer ab. Nach Angaben des US-Militärs stürzte die Rakete ins Japanische Meer (Koreanisch: Ostmeer).