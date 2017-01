Die News des Tages für Sie im Überblick.

+++ 11.10 Uhr: Bericht: Auch Bundesländer rechnen nicht mit NPD-Verbot durch Karlsruhe +++

Auch die Bundesländer rechnen einem Bericht zufolge nicht mehr mit einem Verbot der rechtsextremen NPD. Ein Erfolg des Verbotsverfahrens in Karlsruhe gelte als eher unwahrscheinlich, berichtete die "Berliner Zeitung" unter Berufung auf informierte Kreise. "Wir sind nicht wahnsinnig optimistisch", zitierte die Zeitung eine Quelle. "Es kann sehr gut sein, dass wir das verlieren werden." Es sei zwar nicht zu bestreiten, dass die NPD "ideologisch eindeutig verfassungswidrig" sei, sagte der Informant weiter. Die Richter würden aber vermutlich zu der Einschätzung gelangen, dass die NPD zu unbedeutend sei, um sie verbieten zu müssen.



Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass auch die Bundesregierung keine Hoffnung mehr auf ein Verbot der rechtsextremen NPD durch das Bundesverfassungsgericht habe. Die Regierung kommt demnach in einer internen Analyse zu der Einschätzung, dass die NPD in ihrem politischen Wirken und durch ihre ausbleibenden Wahlerfolge "nicht die Schwelle zur Gefährdung überschritten" habe.

Der Bundesrat hatte Ende 2013 im Auftrag der Bundesländer in Karlsruhe eine Klage mit dem Ziel eingereicht, die NPD als verfassungswidrige Partei verbieten zu lassen. Die Bundesregierung schloss sich dem Verbotsantrag der Länder nicht mit einem eigenen Antrag an. Der Bund unterstützte die Länder jedoch bei ihrer Beweissammlung für den Verbotsantrag. Das Bundesverfassungsgericht will am 17. Januar sein Urteil in der Sache verkünden.



+++ 11 Uhr: Zwei Tote aus Bayern bei Anschlag in Istanbul +++

Bei dem Anschlag auf eine Discothek in Istanbul sind auch zwei Männer aus Bayern getötet worden. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Landsberg am Lech vom Montag handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Landsberg und einen etwa drei Jahre jüngeren Mann aus dem nahen Kaufering. Die bayerische Polizei bestätigte zunächst den Tod eines Manns aus dem Kreis Landsberg, sie sprach von einem 26-Jährigen.

+++ 9.31 Uhr: IS bekennt sich zum Anschlag von Istanbul +++

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Angriff auf einen Tanzclub in Istanbul mit 39 Toten bekannt. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer am Montag im Internet verbreiteten Erklärung des IS.





+++ 9.05 Uhr: Kapitän von indonesischer Unglücksfähre festgenommen und verhört +++

Nach dem schweren Fährunglück in Indonesien mit mindestens 23 Toten hat die Polizei den Kapitän des Schiffs festgenommen. Der Mann, der nach dem Unglück als Erster von Bord gesprungen sein soll, sei noch am Sonntag festgenommen worden und werde zum Feuer an Bord befragt, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wird wegen fahrlässigen Verhaltens ermittelt.



Indonesische Medien hatten berichtet, der Kapitän sei als Erster von Bord gesprungen und habe die Passagiere ihrem Schicksal überlassen. Später sei er zusammen mit anderen Schiffbrüchigen aus dem Meer gerettet worden.

Rettungskräfte suchten an der Unglücksstelle im Meer vorsichtshalber nach möglichen weiteren Opfern. Die Fähre war am Sonntag mit etwa 250 Menschen an Bord vor der Küste der Hauptstadt Jakarta in Brand geraten. Die meisten konnten gerettet werden, doch 23 Menschen kamen ums Leben. 50 weitere wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde verletzt.

+++ 8.30 Uhr: Dänische Polizei nimmt in Polit-Affäre gesuchte Südkoreanerin fest +++

Die dänische Polizei hat nach südkoreanischen Medienberichten eine Schlüsselfigur im Korruptionsskandal um die vorläufig entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye festgenommen. Die Tochter von Parks langjähriger Freundin Choi Soon Sil, Chung Yoo Ra, sei in Aalborg aufgegriffen worden, berichteten südkoreanische Sender. Die dänische Polizei in Nordjütland bestätigte zunächst nur die Festnahme einer Südkoreanerin.

Choi und ihre Tochter sollen südkoreanischen Medien zufolge über Briefkastenfirmen in Deutschland Zahlungen an ihre Stiftungen veruntreut haben. Der Mutter wird vorgeworfen, dank ihrer Beziehungen zur Präsidentin Unternehmen genötigt zu haben, den Stiftungen zu spenden.

Chung soll sich illegal in Nordjütland aufgehalten haben. Sie wurde von der südkoreanischen Polizei auch mit Hilfe von Interpol gesucht. Der Korruptionsskandal um sie und ihre Mutter könnte der Staatschefin das Amt kosten.

+++ 6.15 Uhr: Regierung soll Ausnahmen vom Mindestlohn für Flüchtlinge erwägen +++

Die Bundesregierung erwägt laut einem Bericht Ausnahmen vom Mindestlohn für Flüchtlinge und Zuwanderer, die sich für die Anerkennung ihres ausländisches Berufsabschlusses in Deutschland nachqualifizieren müssen. Dies betreffe all jene, die noch praktische Kenntnisse in einem Betrieb erwerben müssen, damit ihr Abschluss hierzulande als gleichwertig gilt, meldete die die "Süddeutschen Zeitung". Sie berief sich auf ein gemeinsames Papier des Arbeits-, Finanz- und Bildungsministeriums.



Die Zeit der Nachqualifizierung ist demnach wie ein Pflichtpraktikum zu werten und "fällt damit nicht unter die Mindestlohnpflicht". Das Arbeitsministerium spricht laut " SZ" von einem "internen Diskussionspapier" der drei Ministerien. "Rechtsänderungen oder Änderungen der Verwaltungs- bzw. Kontrollpraxis wären hiermit nicht verbunden", sagte eine Sprecherin. Die Auslegungs- und Praxishinweise könnten aber "Bestandteil des Informationsangebots der Bundesregierung" werden, sobald das Papier fertig abgestimmt sei.

+++ 6.05 Uhr: Wohnhaus in Kasachstan stürzt ein: Neun Tote +++

Beim Teil-Einsturz eines Wohnhauses in Kasachstan sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden ins Krankenhaus gebracht, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das kasachische Innenministerium.



Das Unglück ereignete sich demnach am späten Sonntagabend in der Stadt Schachan in der Region Karaganda. Aus dem Schutt seien bereits vier Überlebende geborgen worden, darunter zwei Kinder. An den Rettungsmaßnahmen seien 70 Helfer beteiligt. Die Zahl der Opfer könne noch steigen. Der Grund für den Einsturz stehe noch nicht fest.

+++ 5.20 Uhr: Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea steht in Paris vor Gericht +++

Der Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea, Teodorin Obiang, muss sich von Montag an wegen Untreue und Korruption in Frankreich vor Gericht verantworten. Der 47-Jährige, der von seinem Vater Teodoro Obiang Nguema Ende Juni zum Vize-Staatschef ernannt wurde, soll seinen luxuriösen Lebensstil in Frankreich mit veruntreutem Geld aus der Staatskasse finanziert haben.



Seine Anwälte wollen nach eigenen Angaben eine Verschiebung des Prozesses erreichen. Während seiner Amtszeit als Landwirtschaftsminister in den Jahren 2004 bis 2011 soll der Präsidentensohn nach Angaben der Anklage öffentliche Mittel in Höhe von fast 110 Millionen Euro in die eigene Tasche gesteckt haben. Von dem Geld soll er sich unter andrem ein exklusives Anwesen in Paris, eine Jacht und zahlreiche Luxusautos gekauft haben.



Ein Teil seines Besitzes wurde im Zuge der Ermittlungen gegen ihn in Frankreich, der Schweiz und den USA bereits beschlagnahmt. Seine Anwälte pochen darauf, dass Obiang sein Vermögen auf legalem Wege aufgebaut habe. Sie hatten erfolglos versucht, das Gerichtsverfahren in Paris zu verhindern. Teodoro Obiang Nguema ist Afrikas dienstältester Staatschef. Erst im April wurde er wiedergewählt. Obiang regiert das kleine westafrikanische Land seit fast 40 Jahren mit harter Hand. Er kam 1979 an die Macht, nachdem er seinen Onkel Francisco Macias Nguema in einem Putsch gestürzt hatte.

+++ 4.10 Uhr: Mehr als 300 Migranten in Güterzügen aufgegriffen +++

Um nach Deutschland zu gelangen, haben Flüchtlinge nach einem Zeitungsbericht zuletzt vermehrt Güterzüge genutzt. So habe laut Bundespolizei die Direktion München seit Oktober rund 270 Migranten entdeckt, die auf Güterzügen in Containern oder zwischen Lkws in die Bundesrepublik gekommen seien, schreibt die Zeitung "Die Welt".



Im Bereich der Bundespolizeidirektion Stuttgart seien seit Ende November etwa 60 Migranten auf Güterzügen gezählt worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurden die Kontrollen im Dezember in Zusammenarbeit mit den Nachbarländern verstärkt. Seitdem sei die Zahl der aufgegriffenen Personen zurückgegangen.



Angesichts der verschärften Grenzkontrollen in der Alpenregion habe sich die Möglichkeit der Flucht per Güterzug offenbar in Italien herumgesprochen, schreibt die Zeitung weiter. Nach einem internen Bericht der Bundespolizei schilderte ein Migrant, dass er in einem italienischen Flüchtlingslager einen entsprechenden Tipp erhalten habe.