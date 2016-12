Die Nachrichten des Tages im Überblick:

++ 6.40 Uhr: Nach Autobahn-Verfolgung laufen Polizei zwei Diebe weg +++

Ohne ihre gestohlenen Lastwagen sind zwei Männer der Polizei von einem Rastplatz der Autobahn 20 bei Rostock zu Fuß entkommen. Nach dem Diebstahl der Fahrzeuge gestern Abend in Schwerin verursachte einer der Männer in der Stadt einen Unfall mit einem Auto und floh, wie die Polizei berichtete. Daraufhin verfolgte ein Zeuge den Laster in seinem Wagen bis auf die Autobahn 14 Richtung Wismar und informierte die Polizei.



Die Beamten entdeckten schließlich zwei gleich aussehende Lastwagen, die hintereinander fuhren. Die Fahrzeuge wurden, inzwischen auf der Autobahn 20 Richtung Rostock, auf einen Rastplatz eskortiert. In der Einfahrt bremsten die Lastwagenfahrer, stiegen aus und rannten weg. Obwohl die Polizei einen Hubschrauber einsetzte, konnten die Männer entkommen.

+++ 6.06 Uhr: Lindenberg: Zu Weihnachten auch an Kinder in Krisengebieten denken +++

Rocksänger Udo Lindenberg hat angesichts von Kriegen und Terror zu Spenden für Kinder in Krisengebieten aufgerufen. Weihnachten mache für ihn nur noch Sinn, wenn man auch an die Kinder in der Welt denke, die dringend Hilfe bräuchten, sagte der 70-Jährige in einem Interview des UN-Kinderhilfswerks Unicef. "Immer nur das bordeigene Kind mit Geschenken zu überhäufen, finde ich daneben." Krieg sei das Schlimmste, was einem Kind passieren könne. "Schau nur nach Aleppo. Es ist unerträglich, wie hilflos da jetzt auch schon wieder die Weltgemeinschaft versagt", sagte Lindenberg.

+++ 5.12 Uhr: Giraffe zählt zu bedrohten Arten +++

Die Weltnaturschutzorganisation IUCN hat die Giraffe auf ihre Rote Liste der vom Aussterben gefährdeten Arten gesetzt. Ihre Population sei in den vergangenen 30 Jahren um bis zu 40 Prozent gesunken, teilten die Umweltschützer mit. Seien 1985 noch rund 163.000 Exemplare gezählt worden, so seien es 2015 nur noch rund 97.000 gewesen. Das liege vor allem daran, dass die Tiere immer weniger Lebensraum hätten und sie illegal gejagt würden. Zudem trügen Bürgerunruhen zum Sinken der Anzahl der Giraffen bei. Die Tiere leben vor allem im Süden und Osten Afrikas.

+++ 4.44 Uhr: Zwei Menschen in Essen getötet +++

Im Essener Stadtteil Kartenberg sind bei zwei voneinander unabhängigen Vorfällen zwei Menschen getötet worden. Zunächst stach ein Mann gestern Abend einen 32-Jährigen mit einem Messer vor dessen Wohnung nieder, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde gefasst. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.



Später am Abend kam bei einem mutmaßlichen Familienkonflikt eine 83-jährige Frau in einer Kleingartenanlage ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Ein 20 Jahre jüngerer Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet in diesem Fall nach einem 33-jährigen Tatverdächtigen. Ob er eine Waffe einsetzte und welche familiären Beziehungen er zu den Opfern hat, blieb zunächst unklar.

+++ 4.23 Uhr: US-Gericht stoppt Neuauszählung der Stimmen in Michigan +++

Im US-Staat Michigan hat ein Gericht die Neuauszählung der Stimmen des Präsidentschaftswahlkampfs gestoppt. Richter Mark Goldsmith hob eine vorläufige einstweilige Verfügung auf, nach der die Behörden abgehalten worden waren, die von der Grünen-Kandidatin Jill Stein beantragte Zählung zu stoppen, wie die Zeitung "The Detroit News" unter Berufung auf den Gerichtsbeschluss berichtete. Nun könne ein staatlicher Wahlvorstand bei einem für heute geplanten Treffen die Neuauszählung beenden.



Goldsmith erklärte, Stein sei nicht berechtigt gewesen, die Neuauszählung zu beantragen, da sie keine realistische Chance habe, diese zu gewinnen. Nach dem Gerichtstermin sagte Stein der Zeitung "The Detroit Free Press", dass die Neuauszählung bislang darauf hindeute, dass es Probleme beim Wahlverfahren in Michigan gegeben habe, besonders in Gemeinden mit Minderheiten und geringen Einkommen.



+++ 3.56 Uhr: Trump holt frühere Wrestling-Unternehmerin ins Kabinett +++

Donald Trump hat die Wrestling-Unternehmerin Linda McMahon in sein Kabinett berufen. Die 68-Jährige soll in der Regierung für den Mittelstand zuständig sein, wie der künftige US-Präsident bekanntgab. Als Leiterin der Behörde für kleine und mittlere Unternehmen unterstützt McMahon künftig rund 28 Millionen Firmen, die zusammen fast die Hälfte der Arbeitsplätze in den USA ausmachen. Ihr Posten ist dem eines Kabinettsmitglieds gleichgestellt. McMahon hatte von 1994 bis 2010 das auf Wrestling-Showkämpfe spezialisierte Unternehmen World Wrestling Entertainment (WWE) geführt.



In einer Mitteilung würdigte Trump McMahon als "eine der besten weiblichen Führungskräfte des Landes". Sie habe WWE "von einem bescheidenen Betrieb mit 13 Mitarbeitern zu einem internationalen Unternehmen mit mehr als 800 Mitarbeitern und Büros auf der ganzen Welt" gemacht. McMahon erklärte, sie fühle sich "geehrt", dass Trump sie ausgewählt habe.

+++ 3.51 Uhr: Alle elf Bergleute nach Unglück in China tot gefunden +++

Drei Tage nach dem Bergwerksunglück in Zentralchina sind alle elf vermissten Arbeiter tot geborgen worden. Die Kumpel waren am Montag bei einer Gasexplosion unter Tage verschüttet worden. Die letzten beiden Leichen seien nun gefunden worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Ursache des Unglücks in der Xinjia-Kohlegrube im Kreis Badong in der Provinz Hubei werde untersucht.



Es war das fünfte größere Bergwerksunglück in nur fünf Wochen. Insgesamt starben dabei rund 100 Kumpel. Chinas Gruben sind die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen Tausende Bergleute ums Leben - im Verhältnis deutlich mehr als anderswo in der Welt. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen, mangelnde Aufsicht und auch Vetternwirtschaft gelten häufig als Ursachen. China ist der weltgrößte Produzent und Konsument von Kohle.

+++ 3.11 Uhr: Boris Becker würde auch Frauen trainieren +++

Nach dem Ende seiner Zusammenarbeit mit Novak Djokovic kann sich Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker vorstellen, künftig auch einmal eine Frau zu trainieren. "Ja, ich bin offen dafür. Beim Tennis unterscheiden wir nicht nach Geschlecht, sondern nach guten und weniger guten Spielern", beantwortete er eine entsprechende Frage in einem "Bild"-Interview. Eigentlich könne er sich nur vorstellen, Topspieler zu coachen. "Das Ziel muss sein: Grand Slams zu gewinnen und Nummer eins zu werden. Wenn jemand mit einem Viertelfinale zufrieden ist, bin ich der falsche Mann."



Djokovic und sein Trainer Becker hatten am Dienstag nach insgesamt drei Jahren das Ende ihrer Zusammenarbeit verkündet. Becker sagte, ihm habe eine Vertragsverlängerung vorgelegen. "Ich hatte die Möglichkeit weiterzumachen und habe mir ein, zwei Wochen Bedenkzeit erbeten. Novak und ich hatten mehrere Gespräche und haben dann gemeinsam beschlossen, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit zu beenden", sagte er. Becker fügte hinzu, dass ihm bei den Gesprächen mit Djokovic deutlich geworden sei, "dass seine Prioritäten nicht mehr zu 100 Prozent auf dem Tennisplatz lagen. Aber ich gehe davon aus, dass das im nächsten Jahr wieder anders sein wird." Auf jeden Fall habe er sich im Guten getrennt: "Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich ihn umarmen. Ich würde sagen, ich gehöre zur Familie", sagte Becker.

+++ 3.11 Uhr: Assad weist Forderungen nach Waffenruhe in Aleppo zurück +++

Trotz der verheerenden humanitären Lage in der umkämpften Stadt Aleppo hat der syrische Machthaber Baschar al-Assad Forderungen nach einer Waffenruhe zurückgewiesen. Diese Möglichkeit "existiert praktisch nicht", sagte Assad in einem Interview mit der syrischen Tageszeitung "Al-Watan". Er warf den USA vor, nur deshalb einen Waffenstillstand zu fordern, weil die von Washington unterstützten Rebellen "in einer schwierigen Lage" seien.



Die USA hatten gestern gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada die Konfliktparteien zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen, um humanitäre Hilfe zu den Menschen in der Stadt bringen zu können. Seit dem Beginn einer Großoffensive der Regierungstruppen in Aleppo Mitte November haben die Regierungstruppen einen großen Teil der von den Rebellen kontrollierten Stadtviertel im Osten von Aleppo zurückerobert. Die Rebellen lehnen bislang einen Abzug aus Aleppo ab, stattdessen fordern sie eine fünftägige Waffenruhe für die nordsyrische Stadt sowie freies Geleit für Zivilisten.

Assad sagte in dem Interview, die Rückeroberung von Aleppo wäre zwar ein Sieg für die Regierung, "aber nicht das Ende des Krieges in Syrien". Ein Sieg wäre jedoch "ein riesiger Schritt" in Richtung eines Kriegsendes.

+++ 2.40 Uhr: Papst vergleicht Leser von Skandalpresse mit Exkrementen-Essern +++

Papst Franziskus hat mit deutlichen Worten die Skandalpresse angeprangert - und deren Leser mit Menschen verglichen, die das Verzehren von Exkrementen sexuell befriedigt. "Ich denke, die Medien sollten klarer und transparenter sein und nicht, entschuldigen Sie den Ausdruck, in eine Koprophilie fallen, die stets bereit ist, Skandale und widerliche Dinge zu verbreiten, so wahr sie auch sein mögen", sagte der 79-Jährige in einem Interview mit dem belgischen Magazin "Tertio".



Der Papst beklagte zudem die Verbreitung von falschen Nachrichten. "Desinformation ist vielleicht das Schlimmste, was ein Medium anrichten kann, weil sie die Meinung in eine Richtung lenkt und einen Teil der Wahrheit weglässt", sagte Franziskus. Eigentlich seien die Medien etwas Gutes, aber sie könnten auch großen Schaden anrichten.

+++ 2.20 Uhr: Zwei Teenager wegen Waldbränden in Tennessee festgenommen +++

Nach den verheerenden Waldbränden im US-Bundesstaat Tennessee mit 14 Toten sind zwei Teenager unter dem dringenden Tatverdacht der Brandstiftung festgenommen worden. Das teilten Behörden in einer Pressekonferenz mit, ohne weitere Angaben etwa zum Alter zu machen. Die beiden stammten nicht aus der Gegend.

Die Brände waren vergangene Woche im Nationalpark Great Smoky Mountains ausgebrochen. Sie waren von starken Winden angefacht worden und hatten sich rasend schnell verbreitet. Die Feuerwehr hatte früh erklärt, das Feuer sei von Menschen verursacht worden. Rund 70 Quadratkilometer Land standen in Flammen, 150 Menschen wurden verletzt. Mehr als 14.500 Einwohner und Besucher wurden in Sicherheit gebracht und zahlreiche Gebäude zerstört.

+++ 1.04 Uhr: Grüne kritisieren "reaktionären Kurs" der CDU +++

Grünen-Chefin Simone Peter hat die Beschlüsse des CDU-Bundesparteitags zu Asyl und Integration scharf kritisiert. "Die CDU zelebriert einen Rechtsruck in der Flüchtlingspolitik", sagte sie der Funke Mediengruppe. In ihrem "Kurs der Abschottung" schrecke die CDU auch "vor inhumanen Transitzonen" und "Abschiebungen in Kriegsgebiete" nicht zurück. "Der Beschluss zur Wiedereinführung der Optionspflicht bei der doppelten Staatsbürgerschaft ist hochgradig integrationsfeindlich", kritisierte die Grünen-Chefin.



Die CDU hatte gestern auf ihrem Parteitag in Essen mit sehr knapper Mehrheit beschlossen, die 2014 gemeinsam mit der SPD eingeführte doppelte Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder aufheben zu wollen. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte die knappe Entscheidung der Delegierten zum Doppelpass offen kritisiert.

+++ 0.28 Uhr: US-Gericht weist Antrag von Brad Pitt im Sorgerechtsstreit ab +++

Hollywood-Star Brad Pitt (52) hat in dem Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen sechs Kinder mit Angelina Jolie (41) einen Rückschlag erlitten. Ein Richter in Los Angeles lehnte einen Dringlichkeitsantrag des Schauspielers für eine Anhörung ab, wie der Sender CNN und andere US-Medien berichteten. Demnach wollte Pitt einen Antrag einreichen, dass alle Einzelheiten über die Sorgerechtsabsprachen unter Verschluss bleiben. Dieser Schritt sei zum Schutz der Kinder und ihrer Privatsphäre gedacht, zitierte CNN aus Gerichtsunterlagen. Das Anwaltsteam von Jolie machte sich gegen eine dringliche Anhörung stark.

Die Schauspielerin hatte Mitte September überraschend die Scheidung eingereicht und dies mit "unüberbrückbaren Differenzen" begründet. Jolie fordert das alleinige Sorgerecht für die drei leiblichen Kinder Shiloh (10), Vivienne und Knox (beide 8) sowie die drei adoptierten Kinder Maddox (15), Pax (13) und Zahara (11). Nach vorläufiger Absprache sind die Kinder derzeit in der Obhut der Mutter und sehen ihren Vater nur unter Aufsicht eines Familientherapeuten bei Besuchen. Pitt strebt eine gemeinsame Sorgerechtsregelung an.

+++ 0.15 Uhr: Steinmeier führt "ernstes" Gespräch mit Lawrow +++

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat Russland zur konstruktiven Mitwirkung in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aufgefordert. Bei einer Begegnung mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow vor dem OSZE-Ministertreffen in Hamburg sagte Steinmeier, Moskau solle daran mitarbeiten, die wieder angewachsenen Spannungen in Europa nicht noch zu verschärfen. Zur Lage in Syrien habe Steinmeier auf humanitären Zugang und eine sofortige humanitäre Waffenruhe gedrungen, hieß es. Laut Auswärtigem Amt bezeichnete war es ein "langes ernsthaftes Gespräch".



Die alljährliche Außenminister-Konferenz der OSZE beginnt heute. Bei dem zweitägigen Treffen von rund 50 Ministern steht unter anderem der Ukraine-Konflikt auf der Tagesordnung. Mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung wird nicht gerechnet. Nach den Regeln der OSZE müssen alle 57 Mitgliedsstaaten zustimmen, damit eine solche Erklärung zustande kommt.

+++ 0.06 Uhr: Iran nennt Mays Warnungen vor Teheran "unbedacht" +++

Der Iran hat die Warnungen der britischen Premierministerin Theresa May vor Teheran bei einem Treffen des Golf-Kooperationsrates scharf kritisiert. "Mit den unbedachten Äußerungen wollte sie bei solch einem Treffen dann auch einige der Golfstaaten erfreuen", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. Darüber hinaus seien diese Äußerungen auch ein Versuch, neue lukrative Waffengeschäfte mit einigen arabischen Golfstaaten abzuschließen.



May hatte einer vorab veröffentlichten Pressemitteilung zufolge bei dem Treffen vor Regierungsvertretern aus Kuwait, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Saudi-Arabien den Iran als "Bedrohung" für die Golfregion und den "weiteren Mittleren Osten" bezeichnet. Irans "aggressives Auftreten" im Libanon, Jemen, Syrien oder den Golfstaaten müsse "zurückgedrängt" werden, sagte die britische Premierministerin in Bahrains Hauptstadt Manama.