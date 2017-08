Kopenhagen: Peter Madsen bestreitet Mord an Journalistin Kim Wall

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.12 Uhr: Bonusprogramm von Air Berlin meldet Insolvenz an +++



Nach der Insolvenz von Air Berlin hat nun auch Topbonus, das Bonusprogramm der Fluggesellschaft, Insolvenzantrag gestellt. "Aufgrund der aktuellen Situation von Air Berlin und dem unmittelbaren Zusammenhang für das Vielfliegerprogramm hatte Topbonus keine andere Wahl, als diesen Schritt zu gehen", teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Das Sammeln und Einlösen von Meilen sei bis auf weiteres nicht möglich. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet.

Air-Berlin-Kunden können ihre gesammelten Flugmeilen bereits seit Tagen nicht mehr gegen Gratisflüge oder andere Prämien einlösen.

Topbonus ist zu 70 Prozent in der Hand der arabischen Fluglinie Etihad, Air Berlin hält 30 Prozent. Air Berlin hatte am 15. August Insolvenz beantragt, nachdem Großaktionär und Partner Etihad der Fluggesellschaft die finanzielle Unterstützung entzogen hatte.



+++ 12.02 Uhr: Bundesliga hält am Videobeweis fest +++

Trotz der technischen Pannen zum Saisonstart wird der Videobeweis auch am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kommen. Vorerst werde aber auf den Einsatz der virtuellen Abseitslinie verzichtet, teilte die Deutsche Fußball Liga mit.

+++ 12.00 Uhr: Thailands Ex-Regierungschefin Yingluck geflohen +++



Die frühere Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist aus Thailand geflohen. Sie habe das Land verlassen, sagte ein Vertreter ihrer Partei. Zuvor hatte das Oberste Gericht einen Haftbefehl gegen Yingluck erlassen.

+++ 11.41 Uhr: Band Allah-Las will nach Konzertabsage Auftritt in Rotterdam nachholen +++



Die US-Rockband Allah-Las will ihr wegen einer Terrorwarnung abgesagtes Konzert in Rotterdam nachholen. Es werde nach einem neuen Termin für den Auftritt in der niederländischen Hafenstadt gesucht, teilten die Musiker in Warschau mit. In der polnischen Hauptstadt trat die Band vor 300 Fans auf, es war ihr erstes Konzert seit dem Terroralarm. Das Konzert in Rotterdam war am Mittwochabend kurzfristig abgesagt worden. Hintergrund waren laut den Ermittlern Hinweise der spanischen Polizei, wonach "ein Attentat an diesem Tag, an diesem Ort und auf diese Band verübt werden" sollte. Ein 22-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Ein zunächst verdächtigter Spanier wurde am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt.





In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" hatte die Band im vergangenen Jahr erklärt, sie habe E-Mails von Muslimen erhalten, die sich durch den Namen Allah-Las in ihren religiösen Gefühlen verletzt fühlten. Dies sei aber keinesfalls ihre Absicht gewesen, versicherte die 2008 gegründete Band. Sie habe sich nur einen "heilig" klingenden Namen geben wollen.



+++ 11.24 Uhr: Peter Madsen bestreitet Mord an Kim Wall +++



Der dänische Tüftler Peter Madsen bestreitet, die schwedische Journalistin getötet und ihre Leiche zerstückelt zu haben. Das teilte die Kopenhagener Polizei mit. Peter Madsen sei am Donnerstag erneut verhört worden. Der Vorwurf gegen ihn laute nun Mord und Leichenschändung.



Der Torso der 30-jährigen Reporterin war Anfang der Woche angeschwemmt worden. Madsen hatte ausgesagt, Wall sei durch ein Unglück an Bord seines U-Bootes zu Tode gekommen - wie sich das seiner Aussage zufolge zugetragen haben soll, ist nicht bekannt. Madsen sitzt seit dem 12. August in Untersuchungshaft.

+++ 10.10 Uhr: Waffen bei Betreibern von "linksunten.indymedia.org" gefunden +++



Bei den Durchsuchungen der Räumlichkeiten der linksextremistische Internetplattform "linksunten.indymedia.org" sind zahlreiche Waffen gefunden worden. Darunter seien Messer, Schlagstöcke, Rohre und Zwillen, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in Berlin. Der Minister bestätigte das Verbot der Plattform. "Der Weiterbetrieb der Seite ist ab sofort eine Straftat", sagte er. "Das von mir angeordnete Verbot dient der Zerschlagung der Vereinsstruktur und der Beschlagnahmung des Vermögens."



Das Ministerium legte eine siebenseitige Auflistung mit Beiträgen auf "linksunten.indymedia" vor, mit denen das Verbot begründet wurde. Darunter waren demnach Beiträge mit strafbaren Inhalten, Bekennerschreiben zu Straftaten und verfassungsfeindliche Inhalte. Ausdrücklich wurde in manchen Bekennerschreiben Bezug auf den G20-Gipfel in Hamburg genommen.

+++ 09.19 Uhr: Natascha Kampusch designt jetzt Schmuck +++

Natascha Kampusch wünscht sich einen Partner und Kinder AFP

Natascha Kampusch (29) verwirklicht langgehegte berufliche Wünsche. Im September komme ihre erste Schmuckkollektion auf den Markt, sagte Kampusch der Deutschen Presse-Agentur in Wien. "Ich bin stolz, weil es ein langer Weg in Gedanken war." Seit sieben Jahre schlummere die Idee in ihr. Eine Goldschmiede-Lehre brach sie zwischenzeitlich ab, ließ sich aber trotzdem nicht beirren.



Ihre Flucht aus dem Verlies ihres Peinigers ist inzwischen elf Jahre her. Von Kritikern, die jeden ihrer Schritte hämisch kommentierten, wolle sie sich ihre Berufswahl nicht schlechtreden lassen. "Ich will dem Staat nicht zur Last fallen und von Steuergeld leben." In Österreich ist Kampusch immer wieder Ziel von Anfeindungen, weil sie mit ihrem Schicksal Geld verdiene.

+++ 9.08 Uhr: Florida richtet Todeskandidat mit nicht erprobtem Medikament hin +++



Im US-Bundesstaat Florida ist erstmals ein Todeskandidat mit einem bislang nicht bei Exekutionen erprobten Narkosemittel hingerichtet worden. Der wegen rassistisch motivierten Doppelmordes zum Tode verurteilte Mark Asay wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) exekutiert, wie die Strafvollzugsbehörden mitteilten.



Bei der Hinrichtung wurde das Narkosemittel Etomidate verwendet, das bislang noch nie bei Hinrichtungen einsetzt wurde. Der Todeskandidat war vergeblich vor Gericht gegen die Nutzung des Mittels vorgegangen. Seine Anwältin hatte den Behörden vorgeworfen, den 53-Jährigen als "Versuchskaninchen" zu missbrauchen.



In den USA werden die tödlichen Substanzen für die Giftspritzen knapp, weil sich viele europäische Pharmafirmen weigern, den US-Behörden Nachschub zu liefern.

+++ 8.50 Uhr: Autofahrer nach Panne auf Autobahn von Baggerschaufel erschlagen +++



Ein 18-jähriger Autofahrer ist nach einer Panne auf der Autobahn A 659 in Hessen von einem Baggerausleger erschlagen worden. Der Mann war am Donnerstag mit seinem Wagen wegen einer Reifenpanne bei Viernheim liegengeblieben und wartete auf dem Beifahrersitz auf Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Zu dem tragischen Unglück kam es, als ein mit einem Tieflöffelbagger beladener Lastwagen eine Brücke passierte. Der Ausleger des Baggers blieb an der Brückenkonstruktion hängen, woraufhin sich der gesamte Bagger auf der Ladefläche drehte und der Baggerarm anschließend über den Laster hinausragte. Wenige Augenblicke später traf dann die Baggerschaufel das Auto des jungen Mannes und zertrümmerte das Dach. Der 18-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

+++ 08.46 Uhr: Schweiz sucht nach vermissten Wanderern mit Wärmebildkameras +++



Nach dem gewaltigen Bergsturz im Schweizer Kanton Graubünden haben Hubschraubermannschaften bis in die Nacht nach den acht Vermissten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht.

Mit Scheinwerfern und Wärmebildkameras flogen sie das beliebte Wandergebiet im Bondasca-Tal an der italienischen Grenze immer wieder ab, zunächst jedoch ohne Erfolg. Aus Sicherheitsgründen wurde die Suche in der Nacht eingestellt.

+++ 8.05 Uhr: Staat mit Rekordüberschuss im ersten Halbjahr 2017 +++



Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 2017 einen Rekordüberschuss von 18,3 Milliarden Euro erzielt - den höchsten Wert aus eigener Kraft seit der Wiedervereinigung. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Plus von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung bei 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte.

+++ 7.45 Uhr: Innenministerium verbietet linksextremistische Plattform +++



Das Bundesinnenministerium hat in einem Schlag gegen die linksextreme Szene die Internetseite "linksunten.indymedia.org" verboten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Sicherheitskreisen, nachdem "Spiegel Online" darüber berichtet hatte. Eine Verbotsverfügung ist den in Freiburg lebenden Betreibern der Plattform demnach am Morgen zugestellt worden. Den Sicherheitsbehörden gilt die Anfang 2009 gestartete Seite als einflussreichstes Medium der linksextremen Szene in Deutschland - und als Forum für gewaltbereite Autonome.

+++ 6.37 Uhr: Brücke in Bayern bricht bei Gruppenfoto unter Jugendgruppe zusammen +++



Beim Zusammenbruch einer Fußgängerbrücke über einem Bach in Oberbayern sind elf Kinder und Jugendliche leicht verletzt worden. Sie waren am Donnerstag mit einer Gruppe von 40 Kindern und Jugendlichen sowie zehn Betreuern in Schneizlreuth bei Berchtesgaden unterwegs und hatten sich auf der Holzbrücke für ein Gruppenfoto aufgestellt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die etwa eineinhalb Meter hohe Brücke krachte plötzlich zusammen, mehrere der Teilnehmer stürzten in den Weißbach.



Der Bach ist an der Stelle nur etwa 20 bis 30 Zentimeter tief, so dass alle von allein herausklettern konnten. Elf Kinder und Jugendliche wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Einer der Verletzten musste stationär aufgenommen werden. Warum die Brücke einstürzte, wird nun ermittelt. Die Jugendgruppe mit Teilnehmern im Alter von 10 bis 17 Jahren stammt aus dem Kreis Regensburg und war in einem Camp in Inzell untergebracht.

+++ 5.23 Uhr: Haftbefehl gegen Thailands Ex-Regierungschefin +++

Die thailändischen Behörden haben Haftbefehl gegen die frühere Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra. Es bestehe Fluchtgefahr, erklärte das Oberste Gericht, nachdem Yingluck nicht zur geplanten Urteilsverkündung in einem Prozess gegen sie erschienen war.



In dem Prozess geht es um ein System von Yinglucks Regierung zur Subventionierung des Reisanbaus, bei dem armen Landwirten der doppelte Marktpreis für Reis gezahlt wurde. Militär und Staatsanwaltschaft wollen, dass die Politikerin für das defizitäre System persönlich haftbar gemacht wird. Yinglucks Regierung war 2004 durch einen Militärputsch gestürzt worden. Sollte sie schuldig gesprochen werden, drohen ihr bis zu zehn Jahre Gefängnis und ein lebenslanges Verbot der politischen Betätigung.

+++ 00.01 Uhr: 16 Diplomaten auf Kuba offenbar Opfer von "Akustik-Attacken" +++



Die Affäre um mysteriöse Erkrankungen von US-Botschaftsmitarbeitern auf Kuba weitet sich aus. Das Außenministerium in Washington teilte mit, mindestens 16 US-Bürger seien Opfer von "Akustik-Attacken" geworden. Von wem sie ausgingen, sei aber noch unklar. Derzeit gebe es keine neuen Fälle.



Die USA hatten zunächst von mehreren betroffenen Diplomaten gesprochen und die Regierung in Havanna verdächtigt. Anfang August wurden deshalb zwei kubanische Diplomaten aus Washington ausgewiesen. Havanna wies die Vorwürfe jedoch zurück. Die ersten Erkrankungs-Fälle waren der US-Regierung Ende 2016 bekannt geworden.