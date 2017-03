Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7:35 Uhr: Peugeot zahlt 1,3 Milliarden Euro für Opel +++

Der französische Autokonzern PSA hat sich mit General Motors (GM) auf die Übernahme des Herstellers Opel verständigt. Der Kaufpreis für die GM-Europasparte mit den Marken Opel und Vauxhall liegt bei 1,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmen in Paris mitteilten. PSA mit seinen bisherigen Marken Peugeot, Citroën und DS will damit zu einem "europäischen Auto-Champion" und zur Nummer Zwei hinter Volkswagen aufsteigen.

Neben dem Automobilgeschäft erwirbt PSA in einem Joint Venture mit der Großbank BNP Paribas auch das europäische Finanzierungsgeschäft GM Financial, dieses wird mit 0,9 Milliarden Euro bewertet. PSA legt damit insgesamt 1,8 Milliarden Euro auf den Tisch.

"Wir sind zuversichtlich, dass der Turnaround von Opel/Vauxhall mit unserer Unterstützung deutlich beschleunigt wird", erklärte PSA-Chef Carlos Tavares. "Gleichzeitig respektieren wir die Verpflichtungen, die GM gegenüber den Mitarbeitern von Opel/Vauxhall eingegangen ist" Für Montagvormittag war auch eine Pressekonferenz in Paris angekündigt.

+++ 06.05 Studie: Führungspersonal in Kitas fehlt Zeit +++

Das Führungspersonal in deutschen Kindergärten hat zu wenig Zeit für seine Leitungsaufgaben. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlt im Schnitt etwa die Hälfte der eigentlich für Pädagogik, Personal, Finanzen und Elterngespräche vorgesehenen Zeit. Nur 15 Prozent der mehr als 51.000 Kitas in Deutschland erfüllen demnach die Empfehlung der Stiftung, wonach das Leitungspersonal rund 20 Stunden pro Woche plus 0,35 Stunden pro Kind für Führungs- und Leitungsaufgaben einsetzen sollte.

In etwas mehr als jeder zehnten Kita gibt es sogar keine Zeit-Ressourcen für Leitungs- und Verwaltungsaufgaben. Nach Berechnungen der Stiftung fehlen bundesweit für eine ideale Ausstattung auf der Leitungsebene rund 21.800 Kräfte. In Personalkosten umgerechnet wäre das ein Plus von 1,3 Milliarden Euro.

+++ 03.46 Uhr: Teenager klettert auf Oberleitungsmast und erleidet Stromschlag +++

Bei einer Klettertour auf einen Oberleitungsmast an einer Bahnstrecke in Bremen ist ein 14-jähriger Junge durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Zusammen mit seinem ein Jahr jüngeren Freund habe er Handyfotos von oben machen wollen, teilte die Bundespolizei mit. Die 15.000 Volt führende Oberleitung versetzte dem älteren Jungen einen Stromschlag und entzündete seine Kleidung. Der Teenager stürzte aus rund fünf Metern Höhe brennend zu Boden. Ein Anwohner eilte ihm zur Hilfe und löschte seine Kleidung. Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen, der schwere Verbrennungen erlitt, anschließend in eine Spezialklinik nach Hamburg. Sein 13 Jahre alter Freund erlitt einen Schock.

+++ 03.13 Uhr: Freundin sperrt Mann auf Balkon - tiefer Sturz bei Befreiungsversuch +++

Nachdem ihn seine Freundin auf den Balkon eines Hochhauses im Sauerland ausgesperrt hatte, ist ein Mann bei seinem Befreiungsversuch in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 29-Jährige habe versucht, das Haus hinabzuklettern, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dabei sei er abgerutscht und vier Stockwerke tief gefallen. Ein Hubschrauber flog den Mann vom Unglücksort in Iserlohn (Märkischer Kreis) in ein Krankenhaus nach Bochum. Den Angaben zufolge überlebte er den Sturz. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.



+++ 01.50 Uhr: Nordkorea feuert offenbar mehrere Raketen ins Meer +++

Nordkorea hat nach übereinstimmenden südkoreanischen und japanischen Angaben Raketen ins Meer abgefeuert. Das Verteidigungsministerium in Seoul sprach von "mehreren" Raketen und einer Reichweite von "etwa 1000 Kilometern". Südkorea und die USA analysierten derzeit die ihnen vorliegenden Daten. Kurz zuvor hatte Seoul von einem "nicht identifizierten Geschoss" gesprochen, dass Nordkorea von der Provinz Nord-Pjongan aus nach Osten ins Japanische Meer abgefeuert habe.

Nach Angaben des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe landeten drei nordkoreanische Raketen in einer von Japan kontrollierten Seezone vor der Küste des Landes. Insgesamt habe Nordkorea "fast zeitgleich vier ballistische Raketen abgefeuert", von denen drei die sogenannte Ausschließliche Wirtschaftszone Japans im Japanischen Meer erreicht hätten. Pjöngjang hatte bereits bei früheren Raketentests die japanische Seewirtschaftszone erreicht.

+++ 00.58 Uhr: Adele bestätigt bei Konzert, dass sie ihren Freund geheiratet hat +++

Schon seit längerem wurde gemunkelt, dass die britische Sängerin Adele (28, "Hello") ihren Langzeitfreund Simon Konecki (42) mittlerweile geheiratet hat - jetzt hat sie es selber bestätigt: "Dieses Gefühl, wenn man sich frisch in jemanden verliebt, ist das beste Gefühl auf Erden", so die 28-Jährige während eines Konzerts in Brisbane in Australien am Sonntagabend (Ortszeit). "Ich bin süchtig danach. Allerdings kann ich es jetzt nicht mehr durchleben, weil ich jetzt verheiratet bin." Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen und zu hören, wie Fans applaudieren. Eine weitere offizielle Stellungnahme gab es nicht.

+++ 00.49 Uhr: Gewerkschaften loben Schulz-Vorstoß für längeres Arbeitslosengeld +++

Die Gewerkschaften begrüßen den Vorstoß von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für ein längeres Arbeitslosengeld. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. Bsirske lobte, dass der Bezug von Arbeitslosengeld I (ALG I) nach den Vorstellungen der SPD auf bis zu 48 Monate verlängert werden soll. Er begrüßte, dass ein längerer ALG-I-Bezug dann möglich werden soll, wenn die Arbeitslosen im Gegenzug an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, sagte dem "Tagesspiegel": "Die SPD korrigiert damit einen Kardinalfehler der Agenda 2010, bei der die Arbeitslosen immer nur gefordert, aber nie ausreichend gefördert wurden."