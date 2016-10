Die News des Tages im Überblick:



+++ 06.15 Uhr: Grüne fordern besseren Schutz von Kindern vor Missbrauch und Gewalt +++

Die Grünen haben einen besseren Schutz von Kindern vor Übergriffen und Missbrauch gefordert. "Kinder müssen vor Vernachlässigung, emotionaler und körperlicher Misshandlung oder sexualisierter Gewalt umfassend geschützt werden", sagte die Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik, Franziska Brantner, der Nachrichtenagentur AFP. "Nötig ist hierfür eine verbindliche Zusammenarbeit aller Akteure, die mit Kindern- und Jugendlichen zu tun haben." Einen entsprechenden Antrag bringen die Grünen am Freitag in den Bundestag ein.

+++ 6.03 Uhr: Duterte will "Trennung" von USA - Washington fordert Erklärung +++

Nach der Ankündigung des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, sein Land von den USA trennen zu wollen, fordert Washington eine Erklärung. Es sei nicht klar, was dies mit all seinen Auswirkungen bedeute, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. "Wir wollen eine Klarstellung."

Duterte hatte diesen Schritt am Donnerstagabend im Rahmen seines viertägigen Staatsbesuchs in China angekündigt: "Ich gebe an diesem Ort meine Trennung von den Vereinigten Staaten bekannt", sagte Duterte. Vor Wirtschaftsvertretern in Peking sprach Duterte laut Redemanuskript von einer sowohl "militärischen" als auch "wirtschaftlichen" Trennung, führte aber nicht weiter aus, was damit gemeint ist.

+++5.16 Uhr: Leutheusser-Schnarrenberger kündigt Klage gegen BND-Gesetz an +++

Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hat Klage gegen das neue BND-Gesetz angekündigt. Eine solche Verfassungsbeschwerde sei "dringend geboten", sagte Leutheusser-Schnarrenberger dem "Handelsblatt". "Wir beraten in der FDP konkret, wie wir eine Klage gegen das BND-Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht auf den Weg bringen."

Der Bundestag stimmt am Freitag abschließend über die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste und die Reform des Bundesnachrichtendienstes ab. Die umstrittene Reform wurde durch die Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA angestoßen.

+++ 4.58 Uhr: Weinernte besser als erwartet +++

Die deutschen Winzer holen in diesem Jahr mehr Trauben aus ihren Weinbergen als noch zum Erntebeginn erwartet. Die neuen Schätzungen gingen für Deutschland von einem Ertrag von neun Millionen Hektolitern aus, teilte das Deutsche Weininstitut (DWI) mit Sitz in Bodenheim ( Rheinland-Pfalz) mit. Das sei ein durchschnittlicher Wert. Sowohl das DWI als auch die Weinbauverbände waren zunächst von leicht unterdurchschnittlichen Erträgen ausgegangen.

Allerdings seien die Ernten regional und sogar lokal sehr unterschiedlich ausgefallen. In Rheinland-Pfalz sticht 2016 das Anbaugebiet Mittelrhein hervor. Dort wird 17 Prozent mehr Ertrag erwartet als im Fünf-Jahres-Mittel. Die Pfalz hingegen liegt genau im Durchschnitt. In Rheinhessen wird mit 4 Prozent weniger gerechnet, an der Ahr mit 3 Prozent weniger. Schlechter sieht es an der Mosel und an der Nahe aus: Dort liegt die Ernteschätzung bei 7 beziehungsweise 9 Prozent weniger.

+++ 4.30 Uhr: Mehr als 100 Migranten aus Notlage in Lastwagen in Mexiko gerettet +++

Die mexikanischen Behörden haben im Süden des Landes 121 Migranten aus einem Lastwagen gerettet. Die 66 Erwachsenen und 55 Kinder seien in dem Bundesstaat Tabasco im Laderaum eines Lkw entdeckt worden, teilte die Einwanderungsbehörde am Donnerstag mit. Die Migranten stammten aus Honduras, Guatemala, El Salvador und Ecuador. Nach eigenen Angaben zahlten sie den Schleppern zwischen 3000 und 5000 US-Dollar für den Transport bis an die US-Grenze.

+++ 1.42 Uhr: Zug mit Gefahrgut in Leipzig entgleist +++

In einem Bahnhof in Leipzig ist ein mit Gefahrgut beladener Zug entgleist und gegen ein Stellwerkhaus geprallt. "Ein Mitarbeiter der Bahn kam schwer verletzt ins Krankenhaus", sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Die Rettungskräfte fuhren am Donnerstagabend mit einem großen Aufgebot zum Güterbahnhof Engelsdorf im Osten der sächsischen Stadt. "Die Lok und das Haus sehen ziemlich ramponiert aus", so die Sprecherin.