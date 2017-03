Wegen Tusk-Wahl: Polen kündigt Blockade des EU-Gifpels an

Die aktuellsten Nachrichten für Sie im Überblick.

+++ 9.38 Uhr: Polen will EU-Gipfel bei Tusk-Wahl blockieren +++

Im Streit um die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die polnische Regierung mit der Blockade des gesamten Gipfels der europäischen Staats- und Regierungschefs gedroht. Polen werde die anderen EU-Staaten informieren, "dass der ganze Gipfel gefährdet sein wird", wenn eine Abstimmung über die Personalie erzwungen werde, sagte Außenminister Witold Waszczykowski im Fernsehsender TVN24. Die rechtsnationale Regierung in Warschau lehnt ein zweite Amtszeit für Tusk kategorisch ab, dessen Partei in Polen der Opposition angehört. "Wir werden alles tun, damit die Abstimmung heute nicht stattfindet", sagte Außenminister Waszczykowski, der am Mittwoch in Warschau mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) zusammengekommen war. "Wir haben den Deutschen bereits die Botschaft übermittelt, dass es heute nicht notwendig ist, über den Präsidenten des Europäischen Rates abzustimmen."

Der EU-Gipfel will am Nachmittag über eine zweite Amtszeit für den ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Tusk entscheiden, dessen liberal-konservative Bürgerplattform in seiner Heimat in der Opposition ist. Die Regierung in Warschau wirft Tusk vor, sich in die polnische Innenpolitik eingemischt zu haben. Sie hat mit dem Europa-Abgeordneten Jacek Saryusz-Wolski einen Gegenkandidaten aufgestellt, für diesen aber bisher offiziell keine weiteren Unterstützer.

+++ 8.46 Uhr: Weniger Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2016 +++

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. 2016 gab es insgesamt rund 98.700 Abtreibungen und damit 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. 2015 lag die Zahl noch bei mehr als 99.200.

Knapp drei Viertel (72 Prozent) der Frauen, die im vergangenen Jahr eine Schwangerschaft abbrachen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt. 17 Prozent waren zwischen 35 und 39 Jahre alt. Rund acht Prozent der Frauen, die eine Abtreibung vornehmen ließen, waren 40 Jahre und älter. Der Anteil der unter 18-Jährigen lag bei drei Prozent.

+++ 8.45 Uhr: Bombenentschärfung könnte Betrieb auf Flughafen Düsseldorf stören +++

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe könnte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Airport Düsseldorf haben. Es sei derzeit nicht auszuschließen, dass der Flugverkehr während der Entschärfung der Bombe zur Mittagszeit kurzzeitig unterbrochen werden müsse, sagte eine Sprecherin des Flughafens Angesichts der weiträumigen Absperrungen rund um den Fundort des Blindgängers in der Nähe des Düsseldorfer Airports werden Passagiere gebeten, zwei Stunden mehr für ihre Anfahrt einzuplanen.

+++ 8.36 Uhr: Umfrage sieht Macron in erster Wahlrunde vor Le Pen +++

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron liegt in einer Umfrage erstmals schon in der ersten Wahlrunde vor der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Harris Interactive für France Télévisions käme Macron am 23. April auf 26 Prozent der Wählerstimmen. Le Pen könnte demnach weiterhin 25 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

In der zweiten Wahlrunde würden der Umfrage zufolge 65 Prozent der Befragten dem 39-jährigen Macron ihre Stimmen geben - fünf Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage zuvor. Für Le Pen würden bei der Stichwahl am 7. Mai 35 Prozent der Wähler stimmen, fünf Prozentpunkte weniger als zuvor.

+++ 6.16 Uhr: US-Verteidigungsvertreter: IS-Chef Bagdadi "am Leben" +++

Der Chef der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, hat US-Angaben zufolge unter dem Druck der Kämpfe um Mossul die irakische Großstadt inzwischen verlassen. Bagdadi sei "am Leben", aber angesichts der vorrückenden irakischen Truppen habe er "Mossul verlassen", sagte ein US-Verteidigungsvertreter. Der IS-Chef habe "wahrscheinlich keinen taktischen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Schlacht geführt wird". Möglicherweise habe al-Bagdadi seinen Militärführern aber "große strategische Orientierungen" an die Hand gegeben.

+++ 5:05 Uhr: Bundesinstitut warnt vor Durchfall-Erkrankungen durch Bakterien +++

Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor einer starken Zunahme von Campylobacter-Bakterien. Die Erreger lösen ansteckende Durchfall-Erkrankungen aus, häufig erfolgt die Übertragung über Geflügelfleisch. Deutschland verzeichne hier pro Jahr bis zu 75.000 klinische Fälle, sagte BfR-Präsident Andreas Hensel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die meisten, die daran erkrankten, seien junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Als einen Grund für die Erkrankungen nannte Hensel fehlendes Wissen über den Umgang mit Nahrungsmitteln.

+++ 5.01 Uhr: Offenbar weniger Flüchtlinge aus Maghreb-Staaten +++

Die Zahl der aus den Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien nach Deutschland kommenden Flüchtlinge ist einem Medienbericht zufolge erheblich zurückgegangen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zählte 2016 nur noch 8000 Flüchtlinge, die aus den drei Staaten in Deutschland erstmals registriert wurden, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. 2015 waren es demnach noch 25.000.

+++ 3.35 Uhr: 8000 Menschen müssen nach Bombenfund in Düsseldorf ihre Häuser räumen +++

Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten müssen in Düsseldorf 8000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Der Sperrkreis um den Fundort sei auf 1000 Meter erweitert worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit sind die Autobahnen 52 und 44 betroffen und müssen im Berufsverkehr voll gesperrt werden. Der Flughafen Düsseldorf ist nur noch über Umwege zu erreichen.

Die Stadt rief alle Menschen im Gefahrenbereich auf, ihre Wohnungen zu verlassen. Am Donnerstagmorgen sollte damit begonnen werden, alle in Sicherheit zu bringen, die das Gebiet nicht selbst verlassen können. Die Entschärfung soll beginnen, sobald der Gefahrenbereich geräumt ist. Die Bombe habe einen chemisch-mechanischen Zünder, der "ziemlich gefährlich" sei, hieß es von der Polizei. Es sei nicht auszuschließen, dass sie an Ort und Stelle gesprengt werden müsse.

+++ 3.21 Uhr: Mindestens 21 Tote bei Brand in Jugendheim in Guatemala +++

Bei einem Feuer in einem Heim für Kinder und Jugendliche in Guatemala sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. 23 andere seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Behörden mit.

Die Todesopfer waren zwischen 14 und 17 Jahre alt. 19 starben direkt an der Unglücksstelle. Zwei weitere erlagen später ihren schweren Verbrennungen. Viele Verletzten waren in einem kritischen Zustand. "Sie haben Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten", sagte der Direktor des Roosevelt-Hospitals in Guatemala-Stadt, Carlos Soto, der Zeitung "Prensa Libre". Die Jugendeinrichtung in der Ortschaft San José Pinula nahe Guatemala-Stadt wird von der staatlichen Wohlfahrt betrieben. In dem Haus leben Kinder und Jugendliche, die wegen häuslicher Gewalt aus ihren Familien genommen wurden. Allerdings wurden zuletzt auch kriminelle Jugendliche in der Einrichtung untergebracht. Das führte zu erheblichen Spannungen.

In der Nacht zum Mittwoch flohen etwa 60 Jugendliche aus dem Heim. Am Morgen steckten ersten Ermittlungen zufolge randalierende Jugendliche dann Matratzen in Brand. Das Feuer breitete sich danach auf den Rest der Einrichtung aus.

+++ 1.41 Uhr: Flüchtiger Täter von Herne könnte sich an der Hand verletzt haben +++

Der mutmaßliche Mörder des neunjährigen Jungen aus Herne könnte sich bei der Bluttat an der rechten Hand verletzt haben. Das hätten Ermittlungen der Polizei ergeben, sagte eine Sprecherin der Polizei in Dortmund. "Es könnte sein, dass er möglicherweise diese Verletzung mit sich herumträgt." Die Beamten veröffentlichten einen neuen Fahndungsaufruf und suchten besonders nach Zeugen, die Marcel H. am Montag oder den darauffolgenden Tagen in einem Krankenhaus, einer Apotheke oder bei einem Arzt gesehen haben könnten.

Zusätzlich veröffentlichte die Polizei das Bild eines Hundes. Sie fragte, wer Angaben zu dessen Besitzer machen könne. "Das könnte uns in unseren Ermittlungen ein Stück voranbringen", sagte die Sprecherin. Wie der Hund mit Tat und mutmaßlichem Täter in Verbindung steht, wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Am Mittwochabend gab es in Herne einen weiteren Polizeieinsatz mit einem Hubschrauber und Spezialkräften. Dabei sei ein Hinweis überprüft worden, so die Polizei.