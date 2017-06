Polizei ermittelt nach tödlichem Autorennen zweiten Raser

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

(Die Nachrichten über den Zwischenfall in London finden Sie hier)

+++ 10.34 Uhr: Elefantenstoßzähne aus Vitrine in Magdeburger Zoo geklaut +++

Diebe haben zwei Elefantenstoßzähne aus einer Vitrine im Magdeburger Zoo gestohlen. Die unbekannten Einbrecher hatten es gezielt auf das Elfenbein abgesehen, das eine Leihgabe des Bundesamts für Naturschutz war, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte.



Die beiden Ausstellungsstücke haben eine Länge von jeweils 120 Zentimetern und wiegen je 20 Kilogramm. Wie sich die Diebe am Sonntagvormittag Zugang zu den Ausstellungsräumen und der Vitrine verschafften, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Dem Magdeburger Zoo entstand durch den Diebstahl ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

+++ 10.16 Uhr: EU verlängert Krim-Sanktionen +++

Die Außenminister der EU-Staaten haben die Verlängerung der Sanktionen gegen die von Russland einverleibte Schwarzmeerhalbinsel Krim beschlossen. Kreuzfahrtschiffe aus der Europäischen Union dürfen damit auch weiterhin nicht in Häfen des von der Ukraine abgetrennten Territoriums einlaufen. Zudem sollen auch die Export- und Investitionsverbote für EU-Unternehmen bis zum 23. Juni 2018 gültig bleiben. Diese treffen Branchen wie Energie, Transport oder Telekommunikation auf der Krim, wie die EU am Rande eines Außenministertreffens in Luxemburg mitteilte.



Auf EU-Seite steht bis Ende Juli auch noch eine Entscheidung über die auslaufenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland an. Es gilt als sicher, dass auch sie verlängert werden. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich 2015 darauf geeinigt, die Handels- und Investitionsbeschränkungen gegen Russland erst dann aufzuheben, wenn die Vereinbarungen des Minsker Friedensabkommens für den Ukraine-Konflikt komplett erfüllt sind. Dies ist bislang nicht der Fall.

+++ 10.14 Uhr: Afghanische Armee vertreibt IS aus legendären Felsenhöhlen Tora Bora +++

Die afghanischen Streitkräfte haben nach offiziellen Angaben die Terrormiliz Islamischer Staat aus einer strategisch wichtigen Festung an der Grenze zu Pakistan vertrieben. Die Felsentunnel- und Höhlen von Tora Bora in der ostafghanischen Provinz Nangarhar seien "komplett IS-frei", hieß es in einer Mitteilung des Provinzgouverneurs. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul sagte, nach der zweitägigen Offensive "jagen Streitkräfte jetzt die, die entkommen sind."



Erst vor fünf Tagen hatte der IS die radikalislamischen Taliban aus Tora Bora vertrieben. Die Taliban sind ein Hauptgegner des IS in Afghanistan. Tora Bora war legendär geworden als Zuflucht von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden, der sich dort nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 versteckt gehalten hatte.

+++ 10.09 Uhr: Brandanschläge an Bahnstrecken in ganz Deutschland +++

Knapp drei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben Unbekannte an zahlreichen Bahnstrecken in ganz Deutschland Brandanschläge verübt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Täter dem extremistischen Spektrum angehören könnten. Ein Berliner Polizeisprecher erklärte, in der Nacht zum Montag habe es nach einem ersten Überblick 13 mutmaßliche Anschläge in mehreren Bundesländern gegeben. Betroffen waren unter anderem Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Leipzig und mindestens ein Ort in Niedersachsen. Teils gab es erhebliche Probleme für Reisende. In vielen Fällen ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der jeweiligen Kriminalpolizei.

+++ 10.03 Uhr: Bosch investiert eine Milliarde Euro in Halbleiterwerk in Dresden +++

Der Autozulieferer Bosch baut ein neues Halbleiterwerk in Dresden. Die Investition in die neue Chipfabrik mit bis zu 700 Mitarbeitern belaufe sich auf rund eine Milliarde Euro, teilte Bosch mit. Es handele sich um die "größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Geschichte von Bosch", erklärte Unternehmenschef Volkmar Denner.

+++ 9.55 Uhr: Johnson erwartet glückliches Ende der Brexit-Verhandlungen +++

Der britische Außenminister Boris Johnson geht von einem erfolgreichen Abschluss der Brexit-Verhandlungen aus. "Ich denke, der Prozess wird ein glückliches Ende finden und ich denke, er kann so gestaltet werden, dass er für beide Seite profitabel und würdevoll ist", sagte Johnson am Rande eines EU-Ministertreffens in Luxemburg. Das wichtigste sei seiner Meinung nach, über die zukünftige Partnerschaft nachzudenken, die aus britischer Sicht eng und besonders sein soll. "Langfristig wird das gut für das Vereinigte Königreich und für den Rest von Europa sein", so Johnson kurz vor dem Auftakt der Brexit-Verhandlungen in Brüssel.

+++ 9.53 Uhr: Tabakriese Philip Morris baut neues Werk in Dresden +++

Dresden als Industriestandort kann sich über hunderte neue Arbeitsplätze freuen: Der Tabakkonzern Philip Morris baut in der Elbmetropole ein Werk zur Herstellung von Tabaksticks für elektronische Zigaretten und schafft damit 500 neue Arbeitsplätze, wie das Unternehmen mitteilte. Der Bau der 80.000 Quadratmeter großen Anlage soll noch in diesem Jahr beginnen und voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen sein. Die Investitionen belaufen sich auf knapp 286 Millionen Euro.



Er freue sich sehr, dass Philip Morris seine "ohnehin schon starke Präsenz in Sachsen" weiter ausbaue, erklärte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Dies zeige, wie attraktiv der Standort Sachsen für international tätige Unternehmen sei.

+++ 9.42 Uhr: Segelflieger bei Güstrow tödlich verunglückt +++

Ein Segelflieger ist in Mecklenburg-Vorpommern tödlich verunglückt. Der 72-jährige Pilot geriet mit seinem Flieger am Sonntag auf dem Flugplatz Purkshof bei Güstrow während des Starts an der Seilwinde in Schräglage, so dass eine Tragfläche den Boden berührte, wie die Polizei in Rostock jetzt mitteilte. Das Flugzeug stürzte daraufhin aus etwa zehn Metern Höhe zu Boden.



Der 72-Jährige, der allein in dem Segelflugzeug saß, wurde tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen eingeschaltet.

+++ 9.19 Uhr: Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch +++

Der Dax hat am Montag Kurs auf sein Rekordhoch genommen. Für Rückenwind sorgten die positiven Vorgaben insbesondere von den asiatischen Handelsplätzen und der Ausgang der französischen Parlamentswahl, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba.



Wenige Minuten nach dem Börsenstart gewann der deutsche Leitindex 0,83 Prozent auf 12 858,75 Punkte. Damit rückt die am Mittwoch erreichte Bestmarke von 12 921 Punkten wieder in Reichweite, die der Dax anschließend nicht hatte verteidigen können.

+++ 9.08 Uhr: Polizei ermittelt nach tödlichem Autorennen zweiten Raser +++

Nach dem illegalen Autorennen mit einem Toten in Mönchengladbach vom Samstag hat die Polizei den zweiten mutmaßlichen Raser ermittelt. "Der Fall ist geklärt", sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der gesuchte weitere Unfallbeteiligte sei ermittelt worden. Nähere Informationen sollen erst im Laufe des Tages in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben werden.



Der gesuchte zweite Fahrer hatte sich gemeinsam mit einem 28-Jährigen in der Nacht zu Samstag ein illegales Autorennen geliefert. Dabei war ein 38 Jahre alter Fußgänger von einem der Fahrzeuge erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen, kam aber nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß. Der andere Fahrer raste davon.

+++ 9.06 Uhr: China verteidigt Spitzenposition bei Supercomputern +++

China behauptet sich souverän an der Spitze der "Top 500"-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer. Mit einer Rechenleistung von 93 PetaFLOPS lässt die Anlage "Sunway TaihuLight" im Supercomputer Center in Wuxi ihre Verfolger weit hinter sich. Traditionell wird die Liste zum Auftakt der International Supercomputer Conference bekannt gegeben, die am Montag in Frankfurt am Main begann. FLOPS steht für Floating Point Operations Per Second also Gleitkommaoperationen pro Sekunde.



Auch den zweiten Platz sichert sich China. Tianhe-2 (Milchstraße), ein System in Guangzho, war mit einer Rechenleistung von 33,9 PetaFLOPS (Billiarden Gleitkommaoperationen in der Sekunde) drei Jahre lang die Nummer eins. Auch auf dem dritten Platz sind die USA, die lange die Top Ten dominiert haben, nicht mehr vertreten. Die Leistung des Schweizer Systems "Piz Daint" am Nationalen Supercomputing Center wurde von 9,8 auf 19,6 PetaFLOPS verdoppelt und drängte nach vorn. Erstmals seit 1996 nehmen die USA damit keinen der ersten drei Plätze mehr ein. Ein einziges Mal in der 24-jährigen Geschichte der Liste hatten 1996 drei japanische Systeme die ersten drei Plätze besetzt.

+++ 8.50 Uhr: Smudo sieht G20-Gipfel mit gemischten Gefühlen +++

Smudo von den Fantastischen Vier begrüßt, dass sich die wichtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt in wenigen Wochen beim G20-Gipfel treffen. Er hätte sich aber einen anderen Ort dafür gewünscht. "Als Hamburger muss ich sagen: Warum ausgerechnet Hamburg? Das ist wirklich nicht zu glauben, was es alles berührt", sagte der 49-Jährige am Sonntagabend am Rande des Benefizkonzerts "Peace x Peace" in Berlin. "Kinder können nicht in den Kindergarten, manche Geschäfte machen jetzt schon zu, der halbe Flughafen wird lahmgelegt." Der Rapper wohnt seit mehr als 20 Jahren mit seiner Familie in der Hansestadt.





+++ 8.25 Uhr: Neuer Höchststand - 65,6 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht +++

Die Zahl der von Flucht und Vertreibung betroffenen Menschen hat nach Angaben der Vereinten Nationen einen neuen Höchststand erreicht: Ende 2016 waren weltweit insgesamt 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht, wie aus dem veröffentlichten Jahresbericht des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hervorgeht. Das waren 300.000 Flüchtlinge mehr als ein Jahr zuvor. 2015 waren sogar noch 5,8 Millionen neue Flüchtlinge registriert worden.

+++ 8.07 Uhr: Mindestens vier Tote nach Angriff auf Hotel in Malis Hauptstadt +++

Mindestens vier Menschen sind bei einem Angriff auf ein Hotel in der malischen Hauptstadt Bamako gestorben. Zwei davon waren Gäste des Hotels "Le Campement Kangaba" in einem Vorort von Bamako im Südwesten des Landes. Die beiden weiteren Getöteten seien Angreifer gewesen, teilte der Sicherheitsminister Salif Traoré mit. Acht Menschen, darunter sechs Sicherheitskräfte, seien verletzt worden. Das Ministerium sprach von einem Angriff durch Terroristen. Das Hotel ist unter anderem bei in Mali lebenden Ausländern beliebt und wird vor allem an Wochenenden gut besucht.

+++ 7.23 Uhr: Madonna wünscht sich alles Gute zum Vatertag +++

US-Popstar Madonna, 58, hat sich selbst zum Vatertag gratuliert. Die Sängerin postete am Sonntag (Ortszeit) Fotos von sich und ihren sechs Kindern. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Muttertag, Madonna. Und auch alles Gute zum Vatertag für mich. Denn seien wir ehrlich: Ich bin die Mommy und der Daddy." Am Sonntag wurde in den USA Vatertag gefeiert.

Die Musikerin ("Like a Virgin", "Frozen") hat vier adoptierte Kinder aus Afrika und zwei leibliche Kinder, Lourdes und Rocco. Von deren Vätern lebt Madonna seit Jahren getrennt.





+++ 6.35 Uhr: Nach tödlichem Autorennen sucht Polizei nach Fahrer +++

Nach einem illegalen Autorennen mit einem Toten in Mönchengladbach ist einer der beiden Fahrer weiter auf der Flucht. Das teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Der Mann hatte sich gemeinsam mit einem 28-Jährigen in der Nacht zum Samstag ein illegales Rennen geliefert. Dabei war ein 38 Jahre alter Fußgänger von einem der Fahrzeuge erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen, kam aber nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß. Der Fahrer des zweiten Autos raste davon.



In der Vergangenheit gab es in Deutschland immer wieder schwere Unfälle bei illegalen Autorennen. Heute beginnt in Saarlouis im Saarland der Prozess um ein mutmaßliche illegales Rennen, bei dem eine 14-Jährige ums Leben gekommen war.

+++ 5.05 Uhr: Zu viele Häuser auf dem Land +++

Deutschlands Bauherren bauen in ländlichen Regionen nach Einschätzung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) viel zu viel. In einer Studie kommen die Kölner Wirtschaftsforscher zu dem Schluss, dass in vielen Landkreisen deutlich mehr gebaut wird als eigentlich sinnvoll wäre - gemessen an der schrumpfenden Bevölkerung und der Tatsache, dass vielerorts Häuser leer stehen. Das IW empfiehlt den Kommunalverwaltungen in den entsprechenden Landkreisen eine Reihe von Gegenmaßnahmen - darunter den Verzicht auf die Ausweisung neuer Baugebiete. Die Forscher erwarten eine ganze Reihe negativer Folgen, wenn zuviel gebaut wird: zunehmende Zersiedelung, verödende Dorfzentren und neue Leerstände.

In der Studie werden exemplarisch einige Landkreise genannt: Im niedersächsischen Kreis Emsland etwa sind demnach zwischen 2011 und 2015 mehr als 1060 Wohnungen mehr gebaut worden, als auf Basis der Bevölkerungsentwicklung und der bereits bestehenden Leerstände zu erwarten gewesen wäre. Zum Großteil handelt es sich dabei um große Wohnungen oder Einfamilienhäuser.

+++ 4.34 Uhr: Verkehrsausschuss-Vorsitzender rechnet nicht mit BER-Eröffnung 2018 +++

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert, zweifelt an einer Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER im kommenden Jahr. "Ich persönlich glaube nicht, dass es 2018 noch gelingen kann", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Der BER ist ein Theaterstück, wo der letzte Akt noch nicht feststeht. Fakt ist: (...) Wenn's einen Eröffnungstermin gibt, muss der sitzen."



Nach fünf geplatzten Terminen hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup 2018 als Ziel für die Eröffnung ausgegeben. Einen genauen Termin wollte er im Sommer nennen. Da der Bund neben den Ländern Berlin und Brandenburg einer der Gesellschafter des BER ist, beschäftigt sich der Verkehrsausschuss im Bundestag regelmäßig mit dem Thema. Burkert leitet das Gremium seit 2014.





+++ 3.10 Uhr: US-Marine bestätigt Tod von sieben Seeleuten bei Unglück vor Japans Küste +++

Die US-Marine hat den Tod von sieben Seeleuten bestätigt, die bei einer schweren Kollision zwischen dem US-Zerstörer "USS Fitzgerald" und einem Containerschiff vor der japanischen Küste ums Leben kamen. Die Leichen der Soldaten wurden identifiziert, wie die Marine mitteilte. Zuvor hieß es mehrere Leichen seien im Bereich der Schlafkojen gefunden worden, die bei dem Unglück plötzlich überflutet wurden. Die Toten waren zur Identifizierung in ein Marinekrankenhaus in Yokosuka gebracht worden.



Das Kriegsschiff war in der Nacht zu Samstag rund 56 Seemeilen südwestlich von Yokosuka mit dem Frachter "ACX Crystal" zusammengestoßen. Die "ACX Crystal" fährt unter philippinischer Flagge, gehört jedoch der japanischen Reederei NYK Line. Die "USS Fitzgerald" ist im Hafen von Yokosuka südlich von Yokohama stationiert, ihr Einsatzgebiet ist der Pazifik. Der 154 Meter lange US-Zerstörer wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, teilweise auch am unter Wasser liegenden Teil des Schiffsrumpfes. An dem 222 Meter langen Containerschiff entstanden lediglich Kratzer am Bug.

+++ 2.15 Uhr: Polizei meldet Vorfall mit mehreren Opfern in London +++

Im Londoner Stadtteil Finsbury Park hat es nach Polizeiangaben einen Zwischenfall mit mehreren Opfern gegeben. Es gebe Berichte über ein Fahrzeug, das Passanten gerammt habe, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte seien vor Ort, es habe eine Festnahme gegeben. Die Hintergründe des Vorfalls sind völlig unklar.

+++ 0.51 Uhr: Schwangere verliert Baby bei Autounfall +++

Eine schwangere Frau hat bei einem Autounfall ihr ungeborenes Baby in der 27. Woche verloren. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Wagen am Sonntag nahe Heidelberg wurden nach Polizeiangaben insgesamt sechs Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Die 33 Jahre alte werdende Mutter gehörte zu den Leichtverletzten.



Ein 67-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei zu spät bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Er scherte auf die Gegenfahrbahn aus und prallte mit seinem Wagen gegen das entgegenkommende Auto der Schwangeren und ihres gleichaltrigen Partners. Anschließend schleuderte das Fahrzeug des Unfallverursachers von der Straße und erfasste zwei Fahrradfahrer. Die Rettungskräfte waren mit zwei Hubschraubern im Einsatz.

+++ 0.34 Uhr: Absolute Mehrheit für Macron-Lager offiziell bestätigt +++

Das Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat die die Parlamentswahl nach noch unvollständigen Ergebnissen klar gewonnen. Laut Angaben des Innenministeriums kamen Macrons Partei La République en Marche und die verbündete Zentrumspartei MoDem zusammen auf 331 der insgesamt 577 Sitze. Die Schwelle für die absolute Mehrheit liegt bei 289 Sitzen. 97 Prozent der Stimmen seien ausgezählt, hieß es. Hochrechnungen sehen das Macron-Lager bei 355 bis 365 Sitzen.

+++ 0.05 Uhr: Kein nationaler Staatsakt für Helmut Kohl geplant +++

Für Altkanzler Helmut Kohl wird es nach Informationen der "Bild"-Zeitung ausschließlich einen europäischen Staatsakt in Straßburg geben. Ein weiterer nationaler Staatsakt in Deutschland sei nicht vorgesehen. Dies sei Kohls ausdrücklicher Wunsch gewesen, schreibt die Zeitung. Der Altkanzler war am Freitag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben.



Kohl soll als erste Persönlichkeit in der Geschichte der EU mit einem europäischen Staatsakt geehrt werden. Der genaue Termin und die Details sind nach Angaben der EU-Kommission aber noch offen. An dem Staatsakt sollen EU-Spitzenvertreter und politische Weggefährten Kohls teilnehmen. Aber auch in Deutschland dürfte es wohl eine größere Trauerzeremonie geben. Direkt nach den Feierlichkeiten in Straßburg sei im Dom zu Speyer in Rheinland-Pfalz eine Totenmesse geplant, hatte die "Bild am Sonntag" geschrieben.