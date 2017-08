Polizei in Sachsen sucht nach bewaffnetem Mann

Die News des Tages im Ticker.

+++ 6.22 Uhr: Google-Entwickler nach sexistischem Schreiben gefeuert +++

Der Google-Entwickler, der mit einem sexistischen Schreiben über den geringen Anteil von Frauen in der Technologiebranche für viel Aufregung gesorgt hatte, ist US-Medienberichten zufolge entlassen worden. Der Ingenieur habe selbst seinen Rauswurf bestätigt, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Google äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Der Entwickler, dessen Namen nun mit James Damore angegeben wurde, hatte den geringen Anteil von Frauen in der Technologiebranche mit "biologischen" Unterschieden der Geschlechter erklärt. In dem Schriftstück von rund 3000 Wörtern erklärte er, die Vorlieben und Fähigkeiten von Männern und Frauen unterschieden sich teils aus biologischen Gründen. Diese Unterschiede könnten erklären, warum Frauen in der Technologiebranche und in Führungspositionen unterrepräsentiert seien. Frauen seien "offener gegenüber Gefühlen und gegenüber Ästhetik", sie zögen daher die Arbeit in sozialen oder künstlerischen Branchen vor. Männer hingegen verfügten über "natürliche Fähigkeiten", die sie zu besseren Programmierern machten.

+++ 5.53 Uhr: Weltkriegsbombe: Räumungen in Düsseldorf beginnen +++

Düsseldorf bereitet sich auf die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg vor. Die Räumungen beginnen gegen sieben Uhr, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. In einem Radius von 250 Metern um den Fundort im Stadtteil Derendorf sollen Polizisten demnach durch alle Häuser gehen, um sicherzustellen, dass keine Bewohner in ihren Wohnungen bleiben. In der Nacht bewachten Beamte die Baustelle, auf der die Bombe gestern gefunden worden war. Rund 2300 Menschen müssen nach Angaben der Stadt ihre Wohnungen verlassen. Weitere 4400 Bewohner seien aufgefordert, während des Einsatzes in ihren Häusern zu bleiben und sich nicht im Freien aufzuhalten, sagte ein Sprecher. Von der Evakuierung ist demnach auch ein Pflegeheim betroffen, etwa 80 Bewohner müssen in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe soll um elf Uhr entschärft werden.

+++ 5.33 Uhr: Polizei in Sachsen sucht nach bewaffnetem Mann +++

In Sachsen ist weiter ein bewaffneter Mann auf der Flucht. "Es wird verschiedenen Hinweisen nachgegangen", sagte ein Sprecher des Lagezentrums im Dresdner Innenministerium in der Nacht zu Dienstag. "Die Hinweise aus der Bevölkerung werden jetzt nacheinander abgearbeitet." Der 43-Jährige aus Radebeul hatte am Samstag in Ullendorf bei Meißen, rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt, zuerst einen Streifenwagen gerammt, dann auf Beamte geschossen und war anschließend geflüchtet. Der Mann war als Kleinkrimineller polizeibekannt. Eine Suche mit Spezialkräften des Landeskriminalamts und einem Hubschrauber war erfolglos geblieben.

+++ 5.05 Uhr: Airlines steigern Nebeneinnahmen - Vieles kostet extra +++

Die internationalen Fluggesellschaften haben ihre Nebeneinnahmen im vergangenen Jahr weiter gesteigert. Besonders erfolgreich waren dabei einer Studie der Beratungsgesellschaft IdeaWorks zufolge die großen US-Anbieter, aber auch europäische Billigflieger wie Ryanair und Easyjet. Erste Gesellschaften experimentierten demnach bereits mit flexiblen, nachfragegesteuerten Preisen für die Nebenleistungen - ein bereits bei den Tickets lang erprobtes Modell. Allein die US-Gesellschaft United verbuchte im vergangenen Jahr neben den reinen Ticketerlösen von den Passagieren rund 6,2 Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz, heißt es in der Untersuchung im Auftrag des Mobilitätsdienstleisters CarTrawler. Die Einnahmen stammten knapp zur Hälfte aus dem Vielfliegerprogramm und zu 52 Prozent aus extra verkauften Dienstleistungen wie zusätzlichem Gepäck, freier Platzwahl oder Vermittlungskommissionen für Hotelzimmer oder Mietwagen.

Auch ohne eigene Vielfliegerprogramme haben es Ryanair (knapp 2 Mrd Dollar) und Easyjet (1,36 Mrd Dollar) unter die Top-Ten-Gesellschaften geschafft, was die passagiergebundenen Nebeneinnahmen angeht. Die ungarische Wizzair macht den Angaben zufolge bereits fast 40 Prozent ihres Umsatzes mit den Nebengeschäften. Bei der Lufthansa waren die Nebeneinnahmen der Studie zufolge mit 1,35 Mrd Dollar zum Vorjahr leicht rückläufig. Die höchsten Pro-Kopf-Nebeneinnahmen erzielte der US-Billigflieger Spirit, der allerdings auch ein radikales Preissystem verfolgt, bei den bereits Handgepäck extra zu bezahlen ist. Detaillierte Ergebnisse für die einzelnen Fluggesellschaften will IdeaWorks im September veröffentlichen.

+++ 4.39 Uhr: Frau fährt nach Unfall plötzlich los und schleift Mann mit +++

Bei einer folgenschweren Auseinandersetzung nach einem Verkehrsunfall sind in Mönchengladbach zwei Menschen verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Mann und eine 48 Jahre alte Frau waren mit ihren Wagen geringfügig zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sprachen sie am Autofenster der Frau miteinander. Dabei fuhr die Frau aus unklaren Gründen plötzlich los. Der Mann hielt sich an ihrem Fahrzeug fest und wurde über 100 Meter mitgeschleift, bis die Frau die Bebauung in einem Kreisverkehr rammte. Der 27-jährige Mönchengladbacher brach sich die Beine und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung zur Polizeiwache mitgenommen. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und versuchter Unfallflucht.

+++ 4.09 Uhr: Bauarbeiter stirbt nach Sturz von Hausdach +++

Ein 37 Jahre alter Bauarbeiter ist am Niederrhein von einem acht Meter hohen Hausdach gestürzt und gestorben. Der Mann sei bei Arbeiten an dem Dach des Einfamilienhauses in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) aus unklarer Ursache zusammengebrochen, teilte die Polizei mit. Kollegen versuchten demnach noch, ihn zu greifen. Sie konnten ihn jedoch nicht mehr festhalten, der Mann fiel in die Tiefe. Dabei zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte konnten ihn zunächst wiederbeleben und brachten ihn in ein Krankenhaus nach Krefeld. Dort starb er wenig später.





+++ 4.01 Uhr: Dreiviertel der Amerikaner misstrauen Trump +++

US-Präsident Donald Trump wirft kritischen Medien gerne die Verbreitung angeblicher "Fake News" vor - doch umgekehrt zweifeln die meisten Amerikaner am Wahrheitsgehalt seiner eigenen Verlautbarungen. Dreiviertel von ihnen misstrauen den meisten Mitteilungen des Weißen Hauses, wie aus einer Umfrage im Auftrag des Senders CNN hervorgeht. Fast jeder dritte (30 Prozent) glaubt "überhaupt nichts" von dem, was aus Trumps Regierungssitz verlautet. Selbst unter Republikanern begegnet nur jeder zweite den Darstellungen des Weißen Hauses überwiegend mit Vertrauen. Auch die sonstigen Umfragewerte des Präsidenten fallen teils desaströs aus. Sechs von zehn Amerikanern halten Trump für unaufrichtig und nicht vertrauenswürdig. Knapp sieben Monate nach seiner Vereidigung zeigen sich zudem nur noch 38 Prozent der Befragten mit seiner Amtsführung zufrieden - ein neuer Tiefpunkt. 62 Prozent gaben an, Trumps Worte und Taten seit dem Einzug ins Weiße Haus hätten ihren Glauben schwinden lassen, dass er für das höchste Staatsamt geeignet ist.

+++ 2.51 Uhr: Mordverdächtiger US-Professor will auf nicht schuldig plädieren +++

Ein US-Professor, der des Mordes an einem Friseur verdächtigt wird, will seinem Anwalt zufolge auf nicht schuldig plädieren. Wyndham Lathem von der Northwestern University in Chicago werde sich entsprechend vor einem Richter äußern, sagte sein Anwalt Kenneth Wine der Nachrichtenagentur AFP. Lathem und ein Angesteller der britischen Elitehochschule Oxford, Andrew Warren, sollen in den Tod des 26-jährigen Friseurs aus Chicago verwickelt sein. Die beiden Verdächtigen hatten sich am vergangenen Freitag nach einer landesweiten Fahndung selbst der Polizei gestellt. Der Friseur war derart brutal mit einem Messer erstochen worden, dass die Klinge abgebrochen war. Die Leiche von Trenton Cornell-Duranleau wurde Ende Juli in der Wohnung Lathems gefunden. Offensichtlich wohnte der Friseur zusammen mit dem Akademiker.

+++ 2.25 Uhr: Chicago klagt gegen US-Bundesregierung wegen Einwanderungspolitik +++

Im Streit um die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump hat die Stadt Chicago Klage gegen die Bundesregierung eingereicht. Das teilte Bürgermeister Rahm Emanuel mit, der sich damit gegen die angedrohte Kürzung von Bundesmitteln wehren will, wenn eine sogenannte Sanctuary City im Kampf gegen illegale Einwanderung nicht wie gewünscht mit den Bundesbehörden kooperiert. Es ist die erste Klage dieser Art. Einwandererfreundliche Städte wie Chicago, New York oder Los Angeles - "Sanctuary Cities" (Zufluchtsorte) - weigern sich, mit den Bundesbehörden zusammenzuarbeiten, um illegale Einwanderer zu finden und festzunehmen. Ihnen droht die Bundesregierung, die Zuschüsse zur Ausstattung der Polizei zu streichen. Im vergangenen Jahr erhielt Chicago nach Angaben Emanuels 2,3 Millionen Dollar (rund 1,9 Millionen Euro) zum Kauf etwa von Polizeiautos, Computern und Taser-Pistolen.