Polizei jagt 40-Jährigen nach Familiendrama bei Rottweil

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

Alle Neuigkeiten zum mutmaßlichen Terroranschlag in London finden Sie in unserem London-Ticker.

+++ 12.30 Uhr: Russland verurteilt nordkoreanischen Raketentest als Provokation +++



Russland hat den neuerlichen nordkoreanischen Raketentest als Provokation verurteilt. Dies führe zu einer weiteren Eskalation der Lage, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa bekräftigte der Agentur Interfax zufolge, der Test sei nicht hinnehmbar. Zugleich warf sie den USA eine aggressive Rhetorik im Nordkorea-Konflikt vor.



Der Außenpolitiker Leonid Sluzki aus der Staatsduma sagte, mit dem Test nur wenige Tage nach der UN-Resolution fordere Pjöngjang die Weltgemeinschaft heraus. Nordkorea spiele ein sehr gefährliches Spiel.

+++ 12.20 Uhr: Mehr als 800 Millionen Menschen hungern - Zahl nimmt wieder zu +++



Weltweit haben 815 Millionen Menschen im vergangenen Jahr Hunger gelitten. Damit waren 38 Millionen Menschen mehr von Hunger betroffen als 2015, wie die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Rom mitteilte.



Nach Jahren der Verbesserung der Lebensmittelversorgung stieg die Zahl der Hungerleidenden wieder. Das hänge vor allem mit der Zunahme von Gewaltkonflikten in aller Welt, aber auch mit den Folgen des Klimawandels zusammen, heißt es in dem Bericht. Diesen erarbeitete die FAO erstmals in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

+++ 11.45 Uhr: Messerattacke auf Soldaten in Paris endet glimpflich +++



Eine neue Attacke auf patrouillierende Soldaten in Paris ist glimpflich verlaufen. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann griff am frühen Morgen in einer U-Bahn-Haltestelle einen Soldaten an, konnte aber von diesem überwältigt werden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Mann soll etwas im Zusammenhang mit "Allah" gesagt haben, die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

+++ 11.41 Uhr: Mehr als 100 Polizisten suchen Täter des Familiendramas bei Rottweil +++



Im Fall des blutigen Familiendramas von Villingendorf sucht die Polizei mit rund 100 Beamten nach dem flüchtigen Täter. Die Fahndung sei vor allem auf die Autobahnen in ganz Baden-Württemberg ausgeweitet worden, auch die Grenzstellen seien informiert, hieß es bei der Polizei. Am Tatort, einem modernen Haus in einer ruhigen, gehobenen Wohngegend im 3500-Einwohner-Ort Villingendorf bei Rottweil, arbeitete die Spurensicherung.



Gesucht wird ein 40-Jähriger, der womöglich mit einem Kleinwagen mit rotem Kennzeichen einer KN-Zulassung (Landkreis Konstanz) auf der Flucht ist. Er soll am Donnerstagabend drei Menschen - zwei befreundete Erwachsene und seinen sechs Jahre alte Sohn - erschossen haben. Die Mutter des Kindes, die ebenfalls am Tatort war, konnte sich nach Angaben der Polizei retten.

+++ 11.12 Uhr: Menschenrechtler kritisieren Festnahme saudischer Regierungskritiker +++



Saudi-Arabien hat Menschenrechtlern zufolge Dutzende Regierungskritiker festgenommen. Darunter seien auch die prominenten Geistlichen Salman al-Auda und und Awad al-Karni, erklärte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Saudi-Arabien setze damit seine Repressionskampagne gegen Dissidenten fort, unter ihnen friedliche Aktivisten, Journalisten und Autoren.

HRW bringt die Maßnahmen in Verbindung mit der Ernennung von Mohammed bin Salman, dem Sohn König Salmans, zum Thronfolger vor rund drei Monaten. Die offensichtlich politisch motivierten Festnahmen seien ein weiteres Zeichen dafür, dass Mohammed bin Salman nicht wirklich an mehr Redefreiheit und Rechtsstaatlichkeit interessiert sei.

+++ 11.09 Uhr: Pakistans Ex-Premier Sharif scheitert mit Vorstoß gegen Amtsenthebung +++



Der frühere pakistanische Premierminister Nawaz Sharif ist vor dem Obersten Gerichtshof des Landes mit seinem Einspruch gegen seine Amtsenthebung gescheitert. Die Richter wiesen sämtliche Anträge ab, ihre im Juli gefällte Entscheidung zur Amtsenthebung wegen Korruptionsvorwürfen noch einmal zu überprüfen. Eine Begründung wollte das Gericht später veröffentlichen.



Der 67-jährige Sharif war dreimal Ministerpräsident gewesen und 2013 letztmals nach einem haushohen Sieg seiner Partei ins Amt gewählt worden. Der Oberste Gerichtshof hatte ihn am 28. Juli überraschend im Zusammenhang mit den Panama Papers um Briefkastenfirmen in Steueroasen abgesetzt. In den Papieren standen Namen von Sharifs Kindern, nicht aber sein eigener.

+++ 10.41 Uhr: Zahl der Toten nach Doppelanschlag im Südirak steigt auf 84 +++



Nach dem Doppelanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf ein Restaurant und einen Kontrollpunkt im Süden des Irak ist die Zahl der Toten auf 84 gestiegen. 93 Menschen seien bei den beiden Angriffen von Bewaffneten verletzt worden, erklärte die Gesundheitsbehörde der Stadt Al-Nasirija. Unter den Opfern seien Besucher aus dem Iran gewesen.

Bewaffnete mit Sprengstoffwesten hatten am Donnerstag in der Nähe von Al-Nasirija ein Restaurant an einer Schnellstraße angegriffen und laut Medienberichten wahllos auf Gäste geschossen. Später explodierte an einem nahe gelegenen Kontrollpunkt ein Fahrzeug.

+++ 9.18 Uhr: Trump kündigt zehntätige Asienreise für November an +++



Inmitten der Spannungen um Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump eine längere Asienreise im November angekündigt. Wie Trump mitteilte, will er Südkorea, China und Japan besuchen sowie an einigen regionalen Gipfeltreffen teilnehmen. Es würden "zehn ziemlich geschäftige Tage", erklärte Trump. Südkorea, China und Japan bemühen sich derzeit mit den USA darum, den Konflikt in Nordkorea zu entschärfen. Offen ließ der Präsident allerdings, ob er tatsächlich an allen Gipfeln teilnehmen wird, die in der Zeit in der Region stattfinden.

+++ 9.14 Uhr: Polizei: Täter ist Vater des toten Kindes - Öffentlichkeitsfahndung +++



Im Fall des blutigen Familiendramas in bei Rottweil fahndet die Polizei nach dem Vater des erschossenen sechs Jahre alten Kindes. Das teilten die Ermittler mit. Geplant sei eine öffentliche Fahndung nach dem 40 Jahre alten Mann. Infos zum mutmaßlichen Täter und dessen Foto sollten auf der Facebook-Seite der Polizei Tuttlingen veröffentlicht werden. In der Wohnung in Villingendorf waren am Donnerstagabend drei Menschen erschossen worden: das Kind sowie ein Mann und eine Frau. Der Mutter des Kindes gelang die Flucht. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Mann.

+++ 8.55 Uhr: Taifun "Doksuri" wütet über Vietnam +++



Mit Windgeschwindigkeiten bis 135 Stundenkilometer ist der Taifun "Doksuri" über Vietnam hereingebrochen. Aus Sicherheitsgründen mussten nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzzentrums annähernd 80.000 Menschen ihre Unterkünfte verlassen. Betroffen war auch die Hauptstadt Hanoi. Zugleich verfügten die Behörden, dass wegen des Wirbelsturms mehr als 70.000 Fischerboote an Land bleiben müssen. Über Verletzte oder Todesopfer wurde zunächst nichts bekannt.

+++ 8.52 Uhr: Soldat in Paris mit Messer angegriffen +++



Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Paris einen Soldaten angegriffen. Niemand sei verletzt worden, teilte die Polizei in der französischen Hauptstadt mit. Der Soldat sei im Rahmen der Anti-Terror-Operation "Sentinelle" in der U-Bahn-Station Châtelet auf Patrouille gewesen. Der Soldat habe den Mann rasch überwältigen können. Aus Ermittlerkreisen hieß es, der Angreifer habe etwas im Zusammenhang mit "Allah" gesagt.

+++ 8.40 Uhr: AfD will als stärkste Oppositionspartei den Vorsitz im Haushaltsausschuss +++



Die AfD pocht auf den Vorsitz im Haushaltsausschuss des Bundestags, wenn sie bei der Bundestagswahl stärkste Oppositionspartei wird. In diesem Fall "beanspruchen wir natürlich den Posten des Haushaltsausschussvorsitzenden", sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen dem "Focus". "Sollten die anderen Parteien uns dieses Gewohnheitsrecht verweigern, müssen wir sehen, wie wir damit umgehen.



Derzeit ist es parlamentarischer Brauch, dass die größte Oppositionsfraktion den Posten bekommt. Das ist jedoch nirgendwo festgeschrieben. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht machte bereits deutlich, dass von der Praxis abgewichen werden könnte, wenn die AfD stärkste Oppositionspartei wird.

+++ 8.37 Uhr: Fast 68.000 Hundertjährige in Japan - Neuer Rekord +++



Japans "Club der Hundertjährigen" feiert einen neuen Mitgliederrekord: Insgesamt 67.824 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren zählt die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt inzwischen. Das seien 2132 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Gesundheitsministerium in Tokio am Freitag bekanntgab.



Seit nunmehr 47 Jahren steigt die Zahl jedes Jahr auf eine neue Rekordmarke. Zur Langlebigkeit der Japaner tragen die gesunde traditionelle Küche, Fortschritte in der Medizin und das gestiegene Gesundheitsbewusstsein bei. Inzwischen hat die Bevölkerung des Inselreiches allerdings angesichts der niedrigen Geburtenrate real zu schrumpfen begonnen.

+++ 8.26 Uhr: Zeitung: NRW-Ermittler gelingt Schlag gegen Terrorfinanzierer +++



Im Kampf gegen die Finanzierung islamistischer Terrorgruppen haben Sonderermittler des Landeskriminalamts (LKA) Nordrhein-Westfalen und der Steuerfahndung laut einem Zeitungsbericht einen Erfolg erzielt. Geldspürhunde der Polizei entdeckten bei einer Razzia gegen eine international operierende Bande von Umsatzsteuerbetrügern Barbeträge von rund zwei Millionen Euro, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet. Die Festgenommenen hatten die Geldbündel demnach hinter Wandverkleidungen versteckt.

Die Bande, deren Hintermänner von der arabischen Halbinsel aus agierten, sollen der Zeitung zufolge über ein geschickt inszeniertes Umsatzsteuerkarussell den Fiskus in Deutschland um zweistellige Millionenbeträge betrogen haben. Die kriminellen Erträge dienten laut den Ermittlungen der beim LKA angesiedelten Sondereinheit EOKS zur Finanzierung des islamistischen Terrors.

+++ 7.27 Uhr: Drei Tote nach Schüssen in Wohnhaus - Polizei fahndet Täter +++



In einem Wohnhaus in Villingendorf (Baden-Württemberg) sind ein Mann, eine Frau und ein sechs Jahre alter Junge erschossen worden. Derzeit gehe man von einer Beziehungstat am späten Donnerstagabend aus, sagte ein Sprecher der Polizei Tuttlingen. Der mutmaßliche Täter war am Morgen noch auf der Flucht. Zuerst hatte die "Neue Rottweiler Zeitung" darüber berichtet.



Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach dem Tatverdächtigen fahnden mehr als 50 Polizisten. Dem Zeitungsbericht zufolge ist die Polizei in Amok-Schutzausrüstung im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wird zur Fahndung eingesetzt. Der Tatverdächtige sei zu Fuß oder mit einem Auto auf der Flucht, hieß es von der Polizei. Auch auf der Autobahn 81 zwischen Stuttgart und Singen seien Autos kontrolliert worden.

+++ 6.52 Uhr: Mindestens 50 Tote und 120.000 Obdachlose durch Überschwemmungen in Niger +++



Durch die anhaltenden Regenfälle im westafrikanischen Niger sind in den vergangenen drei Monaten mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Fast 120.000 Menschen wurden obdachlos, wie das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) mitteilte. Am stärksten betroffen waren demnach die Hauptstadt Niamey sowie die Städte Dosso im Süden, Tillaberi im Westen und die südlichen Regionen Maradi und Zinder.

Das Land werde lange brauchen, um sich zu erholen. Durch die Regenmassen wurden dem UN-Büro zufolge rund 9000 Häuser und 31 Schulen zerstört. Auch die Lebensmittelproduktion wurde stark getroffen: Rund 16.000 Tiere starben und auf rund 9000 Hektar wurde die Getreideernte vernichtet.

+++ 6.09 Uhr: Drei Tote nach Schüssen in Wohnhaus in Baden-Württemberg +++



In einem Wohnhaus im baden-württembergischen Villingendorf sind ein Mann, eine Frau und ein sechs Jahre alter Junge erschossen worden. Derzeit gehe man von einer Beziehungstat aus, sagte ein Sprecher der Polizei Tuttlingen. Demnach ist der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht. Nach ihm werde mit über 50 Polizisten und einem Hubschrauber gefahndet. Auch auf der Autobahn 81 (Stuttgart - Singen) seien Autos kontrolliert worden, so die Polizei.

+++ 5.16 Uhr: Zahl der Salafisten in Deutschland steigt weiter +++



Die Zahl der Salafisten in Deutschland ist erneut gestiegen. Inzwischen rechnen die Sicherheitsbehörden 10.300 Menschen zu dieser Szene. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Szene wächst seit Jahren - zunächst rasant, inzwischen mit etwas geringerem Tempo. Die Sicherheitsbehörden sehen die Entwicklung seit langem mit Sorge. Sie halten den Salafismus - eine besonders konservative Ausprägung des Islam - für einen wesentlichen Nährboden des Terrorismus.

Insgesamt werden der islamistischen Szene in Deutschland gut 24.000 Menschen zugerechnet. Die Sicherheitsbehörden stufen viele davon als gefährlich ein. Rund 1800 Menschen werden dem "islamistisch-terroristischen" Spektrum zugeordnet. Darunter sind etwa 700 sogenannte Gefährder - also Menschen, denen die Polizei grundsätzlich zutraut, dass sie einen Terrorakt begehen könnten. Zum Teil sind auch Rückkehrer aus Dschihad-Gebieten darunter.

+++ 4.35 Uhr: Rätsel um Kohls Nachlass drei Monate nach seinem Tod +++



Drei Monate nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl (CDU) hat das Bundesarchiv noch keine Dokumente aus dessen Bungalow in Ludwigshafen-Oggersheim bekommen. Dort war Kohl am 16. Juni gestorben. "Der private Nachlass ist Sache der Familie, amtliche Akten dagegen müssen zu uns kommen", sagte der Sprecher des Bundesarchivs in Koblenz, Tobias Herrmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen aber davon aus, dass es nicht sehr viele amtliche Unterlagen in Oggersheim gibt." Experten vermuteten bei Kohl weniger Interesse am Aufbau eines systematischen Hausarchivs als etwa beim ebenfalls verstorbenen Altkanzler Helmut Schmidt (SPD).

+++ 4.10 Uhr: Seehofer: CSU muss bei Flüchtlingsobergrenze Wort halten +++



Trotz des strikten Widerstands von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beharrt CSU-Chef Horst Seehofer auf einer Obergrenze von 200.000 neuen Flüchtlingen pro Jahr. Um eine solche Position durchzusetzen gebe es keinen günstigeren Zeitpunkt als die Zeit zwischen der Bundestagswahl und der Wahl eines Kanzlers bzw. einer Kanzlerin, sagte Seehofer der "Augsburger Allgemeinen Zeitung". "Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Ich weiß, wie das geht", fügte er hinzu.

+++ 4.05 Uhr: Trump unterzeichnet Resolution gegen Rassismus und Hasskriminalität +++



Wenige Wochen nach seinen zweideutigen Äußerungen über die rassistische Gewalt in Charlottesville hat US-Präsident Donald Trump eine Resolution gegen Rassismus und Hasskriminalität unterzeichnet. Er sei "froh", das Dokument zu unterzeichnen, erklärte Trump. "Als Amerikaner verurteilen wir die jüngste Gewalt in Charlottesville und lehnen Hass, Fanatismus und Rassismus in allen Formen ab", hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses.



Die zuvor von beiden Kammern des US-Kongresses gebilligte Resolution verurteilt "weiße Nationalisten, weiße Rassisten, den Ku Klux Klan, Neo-Nazis und andere Hassgruppen". Senat und Repräsentantenhaus forderten Trump damit zu einer klaren und harten Haltung gegen Rassismus auf.





+++ 3.25 Uhr: Gabriel: Ampel unter SPD-Führung wäre "die richtige Koalition" +++



Union verharrt bei 37 Prozent Umfrage sieht SPD nur noch acht Prozentpunkte vor der AfD dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) gibt die Hoffnung auf eine SPD-geführte Bundesregierung nicht ganz auf. Auf die Frage nach einer Ampelkoalition nach Mainzer Modell sagte Gabriel dem Sender SWR: "Ich bin ein großer Fan, bin ein Sozialliberaler, im Kern halte ich das für die richtige Koalition. Und die Grünen sind ja nichts anderes als eine besondere Form liberaler Politik."

Sozialliberale Zeiten unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt zählten aus seiner Sicht zu den "besten Zeiten im Land", sagte Gabriel. Er sei allerdings nicht sicher, ob FDP-Chef Christian Lindner für so eine Konstellation zur Verfügung stünde.

+++ 2.59 Uhr: US-Streitkräfte: Nordkoreas Raketentest nicht gefährlich für USA +++



Der jüngste Raketenabschuss Nordkoreas hat nach Darstellung der US-Streitkräfte keine Gefahr für die USA dargestellt.

Das Pazifik-Kommando der US-Streitkräfte habe den Abschuss einer Mittelstreckenrakete beobachtet, teilte ein Sprecher mit. Der Abschuss habe sich in der Gegend der nordkoreanischen Stadt Sunan ereignet. Die Rakete habe einen nördlichen Teil von Japan überquert und sei dann in den Pazifik gestürzt. Weder für das US-Festland noch für das pazifische US-Außengebiet Guam habe eine Gefahr bestanden.

+++ 2.39 Uhr: Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats nach Raketentest Nordkoreas +++



Nach dem neuerlichen Raketentest Nordkoreas hat der UN-Sicherheitsrat eine Dringlichkeitssitzung angesetzt. Das Gremium werde um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) beraten, teilte die äthiopische Vertretung bei der UNO mit, die diesen Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat hat. Diplomatenangaben zufolge soll die Sitzung hinter verschlossenen Türen stattfinden. Der UN-Sicherheitsrat hatte erst am Montag als Reaktion auf den jüngsten Atomwaffentest einstimmig ein neues Sanktionspaket gegen Nordkorea verabschiedet.



Unterdessen teilte das US-Pazifikkommando mit, bei dem am Freitagmorgen abgefeuerten Geschoss habe es sich ersten Einschätzungen zufolge um eine ballistische Mittelstreckenrakete gehandelt.

+++ 2.05 Uhr: Unicef will in Kongos Krisengebiet Kasai 150.000 Kinder einschulen +++



Das UN-Kinderhilfswerk Unicef will in Kongos Krisenregion Kasai trotz eines schwelenden Konflikts 150.000 Kinder zurück in die Schulen bringen. Fast 500.000 Kinder konnten das vergangene Schuljahr Unicef-Schätzungen zufolge wegen der Krise nicht beenden. "Es ist entscheidend, dass die Kinder wieder in die Schulen gehen, um ihnen nach Monaten der Angst und Ungewissheit wieder ein Gefühl der Normalität zu geben", erklärte der amtierende Unicef-Direktor für den Kongo, Tajudeen Oyewale.



In der zentralen Kasai-Region war im August 2016 ein Konflikt eskaliert, nachdem Sicherheitskräfte den Anführer der Rebellengruppe Kamuina Nsapu getötet hatten. Seitdem werden der Miliz sowie dem Militär schwere Verbrechen vorgeworfen. Der Konflikt hat - von der Weltöffentlichkeit weitgehend unbemerkt - eine Massenflucht ausgelöst. Rund 1,4 Millionen Menschen sind nach UN-Angaben wegen der Gewalt in andere Landesteile geflohen.

+++ 0.52 Uhr: Nordkorea feuert erneut Rakete ab +++



Nordkorea hat erneut eine Rakete abgefeuert, die über Japan hinweggeflogen ist. Die Rakete habe um 7.06 Uhr Ortszeit (00.06 Uhr MESZ) die Insel Hokkaido in Richtung Pazifik überflogen, teilte die japanische Regierung mit. Anschließend sei sie rund 2000 Kilometer östlich von Hokkaido niedergegangen. In mehreren Regionen der nördlichen Insel sei das Raketenarnsystem ausgelöst worden.

+++ 0.06 Uhr: Lady Gaga wegen starker Schmerzen im Krankenhaus +++

Die US-Popdiva Lady Gaga ist mit starken Schmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. "Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, es ist nicht bloß Hüftschmerz oder Abnutzung durch die Tour. Ich habe heftige Schmerzen", schrieb die 31-Jährige auf Twitter. Eigentlich sollte Lady Gaga im Rahmen ihrer Tournee in Rio de Janeiro auftreten. Den Auftritt habe sie absagen müssen, heißt es in einer Mitteilung auf ihrem Instagram-Account. Bereits vor einer Woche hatte Lady Gaga eine Pause angekündigt. Sie wolle weiterhin kreativ sein, aber die Zeit zur Heilung nutzen, sagte sie auf dem Toronto International Film Festival, wo sie eine Dokumentation über sich vorstellte. In dieser spricht die Sängerin auch offen über körperliche Erschöpfung und ihre Probleme mit chronischen Schmerzen.