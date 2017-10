Pudel legt Tokioter Flughafen lahm

Die News des Tages im Überblick:

+++ 9.05 Uhr: FDP-Vize Kubicki beharrt auf Einwanderungsgesetz +++

Wolfgang Kubicki setzt nach dem Unionskompromiss zur Zuwanderung auf eine Verständigung auch mit FDP und Grünen. Er sei froh, dass es endlich zu Sondierungsgesprächen komme, sagte der FDP-Vize im Deutschlandfunk. Die vier Parteien müssten dann zu einer Lösung kommen, mit der alle leben könnten. Die Einigung der Union werde nicht eins zu eins umgesetzt werden können und auch nicht Grundlage der Arbeit für die nächsten vier Jahre sein.



Bemerkenswert sei jedoch, dass die CDU die CSU in Richtung Einwanderungsgesetz habe bewegen können, sagte der FDP-Politiker weiter. Dies sei der Schlüssel, um den Zuzug nach Deutschland vernünftig zu regeln. "Da spielen Zahlen dann keine große Rolle." Ein Rechtsanspruch könne nicht durch Zahlen begrenzt werden. Klar sei aber, mit einem Einwanderungsgesetz hätte es einen Massenzustrom wie 2015 nicht gegeben.

+++ 8.30 Uhr: Japanisches Gericht verurteilt Staat und Betreiber wegen Fukushima +++

Ein japanisches Gericht hat eine Mitschuld des Staates und des Betreiberkonzerns Tepco an der Atomkatastrophe in Fukushima festgestellt. Rund 3800 Bürger hatten vor dem Bezirksgericht von Fukushima die größte von rund 30 laufenden Sammelklagen gegen den Staat und Tepco angestrengt. Sie forderten eine monatliche Entschädigung von 50.000 Yen (380 Euro), bis die Strahlung auf den Stand vor dem Gau in Folge eines Erdbebens und Tsunamis im März 2011 gesunken ist. Es ist das dritte Urteil gegen Tepco. Bereits im März hatte ein anderes Gericht geurteilt, dass sich Tepco und der Staat der Nachlässigkeit schuldig gemacht hätten. In einem weiteren Prozess wurde der Staat freigesprochen.

+++ 07.03 Uhr: Teilen ist weiblich: Das Frauen-Gehirn belohnt großzügiges Handeln +++

Frauen teilen eher als Männer - weil ihr Belohnungszentrum im Gehirn dabei stärker aktiviert wird. Das zeigt eine neurologische Studie aus der Schweiz. Die Forscher hatten mit einem Medikament die Aktivität des Belohnungszentrums blockiert. Frauen verhielten sich daraufhin in Verhaltenstests egoistischer, Männer wurden großzügiger. Die Wissenschaftler nehmen an, dass das geschlechtsabhängige Verhalten von der Gesellschaft antrainiert wird. Die Ergebnisse sind im Fachmagazin "Nature Human Behaviour" veröffentlicht.



Die Forscher konnten erstmals neurologisch nachweisen, dass das männliche Gehirn eher egoistische Entscheidungen belohnt, das Gehirn der Frauen eher soziale Entscheidungen. Dies sei allerdings nicht angeboren, erklären die Forscher. Das Belohnungszentrum sei stark mit Lernprozessen im Gehirn verbunden: "Frauen lernen, eher eine Belohnung für pro-soziales als für egoistisches Verhalten zu erwarten".

+++ 5.50 Uhr: Drei Täter überfallen Rentnerehepaar - 78-Jähriger stirbt +++

Bei einem Überfall auf ein älteres Ehepaar in Frankfurt am Main ist der 78 Jahre alte Mann tödlich verletzt worden. Drei Verdächtige wurden noch am Ort festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Männer hatten den Eheleuten an deren Wohnung am Montagabend aufgelauert, als diese im Stadtteil Griesheim nach Hause kamen. Der Mann und seine ebenfalls 78 Jahre alte Frau wurden angegriffen und verletzt. Der Mann starb wenige Stunden nach der Tat im Krankenhaus. Weitere Angaben - etwa zu einem möglichen Motiv - machten die Ermittler bislang nicht.

+++ 5.18 Uhr: Trotz 1,96 Promille: Mann fährt zur Polizei und will Unfall anzeigen +++

Auf seinem Weg zur Polizei hat ein Mann offenbar vergessen, wie viel er selbst schon getrunken hatte. Ein 56-Jähriger wollte im Saale-Holzland-Kreis einen Unfall anzeigen, war dabei aber selbst stark alkoholisiert zur Wache gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet, seinen Führerschein durfte er gleich bei der Polizei lassen. Ob und wie genau sich der Mann an den Unfall, den er ursprünglich anzeigen wollte, erinnern konnte, verrieten die Beamten nicht.

+++ 5.15 Uhr: Student erschießt Polizisten auf Universitäts-Campus in Texas +++

Ein Polizist ist in Lubbock auf dem Campus der Technischen Universität Texas von einem Studenten erschossen worden. Der Täter sei nach kurzer Flucht gestellt und festgenommen worden, berichteten US-Medien. Polizisten hätten zuvor in der Unterkunft des jungen Mannes Spuren von Drogen gefunden und ihn zur Wache gebracht. Dort zog der Mann eine Waffe und erschoss einen Beamten. Während der Fahndung nach dem Schützen wurde das gesamte Universitätsgelände abgeriegelt

+++ 4.52 Uhr: Pudel legt in Japan Flughafen lahm +++

Ein Pudel hat den Flugbetrieb am Tokioter Flughafen Haneda gehörig durcheinander gewirbelt. Wie die japanische Tageszeitung "Yomiuri Shimbun" berichtete, war der Hund eines Fluggastes aus seinem Transportbehälter geschlüpft, als dieser gerade abgefertigt werden sollte. 40 Minuten lang sei der Pudel auf dem Flughafengelände herumgetollt mit der Folge, dass eine der Start - und Landebahnen für mehrere Minuten geschlossen werden musste. Gleich 14 Maschinen konnten deswegen nur verspätet landen beziehungsweise starten. Mit Hilfe des Besitzers des Tieres konnte der kleine Ausreißer schließlich wieder eingefangen werden, so das Blatt weiter.

+++ 4.38 Uhr: TV-Duell der Spitzenkandidaten von SPD und CDU in Niedersachsen +++

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen treffen die Kandidaten von SPD und CDU heute um 21.00 Uhr in ihrem einzigen Fernsehduell aufeinander. Der Norddeutsche Rundfunk überträgt die Debatte zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) live. In Niedersachsen wird am Sonntag gewählt.



In Umfragen liegen die beiden großen Parteien seit Wochen gleichauf, es wird mit einem knappen Ausgang des Urnengangs gerechnet. Demnach würde es rechnerisch für eine große Koalition aus SPD und CDU oder Dreierbündnisse wie eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP oder ein Ampelbündnis aus SPD, FDP und Grünen reichen. Die amtierende rot-grüne Regierung könnte nach jetzigem Stand keine Mehrheit erringen.

+++ 3.04 Uhr: Älteste US-Senatorin Feinstein will 2018 noch einmal antreten +++

Das älteste Mitglied im US-Senat, die Demokratin Dianne Feinstein, will sich im kommenden Jahr um eine weitere Amtszeit bewerben. Dies teilte die 84-Jährige via Twitter mit. "Es gibt noch viel zu tun: Waffengewalt beenden, Klimawandel bekämpfen, Zugang zu Gesundheitsversorgung", schrieb sie zur Begründung. Feinstein ist eins von insgesamt acht Mitgliedern über 80 im US-Senat.

I am running for reelection to the Senate. Lots more to do: ending gun violence, combating climate change, access to healthcare. I’m all in! — Dianne Feinstein (@DianneFeinstein) 9. Oktober 2017

Sollte Feinstein im November 2018 wiedergewählt werden, wäre sie zum Ende ihres neuerlichen Mandats 91 Jahre alt. Sie war 1992 erstmals in den Senat gewählt worden. Eines ihrer Hauptanliegen ist der Kampf gegen die laxen Waffengesetze in den USA. Sie war 1978 Bürgermeisterin von San Francisco geworden, nachdem ihr Vorgänger George Moscone und der Schwulenrechtsaktivist Harvey Milk im Rathaus erschossen worden waren.

+++ 2.19 Uhr: Feuerwehr-Auto kommt bei Übung von der Fahrbahn ab: Neun Verletzte +++

Im Rahmen einer Übung ist in Schleswig-Holstein ein mit neun Menschen besetztes Feuerwehrauto von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall im Kreis Rendsburg- Eckernförde schwer verletzt, sieben weitere leicht, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr soll im Laufe des Tages geborgen werden.

+++ 1.58 Uhr: Mindestens zehn Tote bei Waldbränden in Kalifornien +++

Bei den Waldbränden im US-Bundesstaat Kalifornien sind jüngsten Angaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Im Bezirk Sonoma habe es sieben Tote gegeben, teilte die Polizei über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor hatte die Feuerwehr bereits zwei Tote im Bezirk Napa und einen im Bezirk Mendocino gemeldet.



Gouverneur Jerry Brown hatte zuvor den Notstand für die Bezirke Napa, Sonoma und Yuba ausgerufen; mehr als 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Laut Angaben der Feuerwehr wurden seit Sonntagabend mindestens 1500 Häuser und 30.000 Hektar Land durch über ein Dutzend Brände zerstört. Das Gebiet nördlich der Bucht von San Francisco ist für seinen Weinanbau bekannt.

+++ 0.24 Uhr: Feuer-Attacke auf Kindergarten: Todeszahl steigt auf elf +++

Nach der Brasilien erschütternden Feuer-Attacke auf einen Kindergarten in der Stadt Janaúba ist ein weiterer kleiner Junge gestorben. Dabei stieg die Zahl der getöteten Kinder im Alter zwischen vier und fünf Jahren auf neun. Zudem starben eine Erzieherin und der Täter, der sich selbst angezündet hatte. Er war vergangenen Donnerstag in den Kindergarten eingedrungen, hatte sich mit Alkohol übergossen, angezündet und danach wahllos Kinder umarmt und sie dadurch auch in Brand gesetzt.



Wie das Portal "O Globo" berichtete, starb das jüngste Opfer in einer auf Brandverletzungen spezialisierten Klinik in Belo Horizonte. Der 50-Jährige hatte acht Jahre als Nachtwächter in der Einrichtung gearbeitet - Berichten zufolge hatte er versucht, mit der Direktorin zu sprechen und war dann in den Saal mit den Kindern gestürmt. Noch rund 20 weitere Kinder und Erzieher sind in Hospitälern, einige in kritischem Zustand. Zuletzt hatte der Täter laut Berichten eine Schicht verpasst. Am Tag der Attacke wollte der Mann offenbar ein Attest vorlegen - warum es dann zu der Attacke kam, ist noch unklar.

+++ 00.05 Uhr: Sechs Mann flüchten nach Überfall auf einem Moped +++

Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Londons Regent Street sind sechs Männer auf einem einzigen Moped entkommen. Die Männer seien am Montagabend zwar auf drei Mopeds vor dem Juwelierladen angekommen, doch sei ein Gefährt am Tatort geblieben und das zweite kurz nach dem Einbruch bei einem Unfall beschädigt worden, zitierte die Agentur PA die Polizei. Zu guter Letzt hätten sich alle sechs Mann samt ihrer Beute auf das verbliebene Moped gezwängt und auf diesem das Weite gesucht. Der Überfall selbst verlief nicht minder spektakulär - innerhalb kürzester Zeit waren die Vitrinen mit einem Hammer zerschlagen und geleert worden. Die Fahndung nach den Männern und ihrer "hochwertigen Beute" blieb bislang erfolglos.