Tragisches Unglück mit Traktor - Kind stirbt

Eine Auswahl der Nachrichten des Tages für Sie im Überblick.

+++ 13:26 Uhr: Traktor kippt auf Feld um - neunjähriger Junge stirbt +++

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist ein neunjähriger Junge in Thüringen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit beladenem Anhänger kippte am Samstagvormittag auf einem Feld bei Singen um und überschlug sich, wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte. Der 30 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Kind, laut Polizei sein Stiefsohn, saß vermutlich mit auf dem Traktor. Die genauen Umstände seien aber noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Auch weshalb der Traktor an einem Hang umkippte, wusste die Polizei zunächst nicht.

+++ 13:12 Uhr: Frühling ist im Anmarsch +++

Der Frühling kommt langsam nach Deutschland: In den nächsten Tagen wird das Wetter überwiegend freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag prognostizierte. Allerdings gebe es immer wieder Wolkenfelder und keinen strahlenden Sonnenschein von blauem Himmel, dämpfte Meteorologin Julia Fruntke die Erwartungen. Die Temperaturen können bis auf 17 Grad steigen, die Nächte bleiben jedoch vorerst frostig.

Am Sonntag wechseln sich demnach Sonnenschein und Wolken ab, es bleibe den ganzen Tag bei Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad trocken. Am wärmsten werde es im Südwesten. Ähnlich gehe es in der neuen Woche weiter. Am Montag lassen sich zwischen Oberrhein und der Nordsee laut DWD zwar einige Wolken blicken, es regnet aber höchstens wenige Tropfen. Im Osten scheine überwiegend die Sonne.

+++ 12:02 Uhr: Niederlande verbieten türkischem Außenminister Landung +++

Die Niederlande haben dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu im Streit um einen geplanten Wahlkampfauftritt die Einreise verweigert. Dem Flugzeug des Ministers sei die Landerlaubnis entzogen worden, teilte die Regierung in Den Haag am Samstag mit. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass ein Aufruf an Türken in den Niederlanden zur massenhaften Teilnahme an einem Auftritt des Ministers in Rotterdam die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet habe. Cavusoglu wollte am Samstagabend auf dem Gelände des türkischen Konsulats in der Hafenstadt vor geladenen Gästen reden.





Der Minister hatte den Niederlanden mit Sanktionen gedroht, sollte er an dem Auftritt gehindert werden. Sollten die Niederlande seinem Flugzeug keine Landeerlaubnis erteilen, werde die Türkei mit harten wirtschaftlichen und politischen Sanktionen reagieren, sagte Cavusoglu dem TV-Sender CNN Türk am Samstag. "Ich werde heute nach Rotterdam gehen", erklärte er. Daraus wird nun nichts.

+++ 11:54 Uhr: Mindestens 22 Tote bei saudischem Luftangriff auf Marktplatz im Jemen +++

Bei einem Luftangriff einer saudisch geführten Militärkoalition auf einen Marktplatz im Jemen sind örtlichen Quellen zufolge mindestens 22 Zivilisten getötet worden. Bei dem Angriff in der westlichen Stadt Hodeida am Freitag seien zudem acht Menschen verletzt worden, teilte ein Sicherheitsbeamter vor Ort am Samstag mit. Auch ein Restaurant sei getroffen worden. Der in mehreren Wellen bombardierte Stadtteil wird von den Huthi-Rebellen beherrscht.

Im bitterarmen Jemen wütet seit zwei Jahren ein Bürgerkrieg zwischen der sunnitischen, international anerkannten Regierung des Landes und schiitischen Huthis. Davor hatten die Aufständischen einen großen Teil des Landes überrannt. Sie kontrollieren heute weite Teile ihres Siedlungsgebietes im Nordwesten des Jemens samt der Hauptstadt Sanaa.

+++ 9:58 Uhr: Schäuble bekräftigt: Sehe nur begrenzten Spielraum für Steuersenkungen +++

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat Forderungen nach deutlichen Steuersenkungen nach der Bundestagswahl erneut eine Absage erteilt. Er sehe einen Spielraum für Steuerentlastungen in einer Größenordnung von 15 Milliarden Euro, bekräftigte Schäuble in den "Badischen Neuesten Nachrichten". Mehr gehe nicht, wenn gleichzeitig am Ziel einer nachhaltigen Haushaltspolitik ohne neue Schulden sowie an deutlich höheren Ausgaben für die innere und äußere Sicherheit, Investitionen in die Infrastruktur, für die Flüchtlingspolitik sowie für die Forschung festgehalten werde.

Damit stellt sich Schäuble abermals auch gegen Forderungen aus seiner eigenen Partei sowie der CSU. "Die Bürger werden am meisten dadurch entlastet, dass wir eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung haben und die Arbeitsplätze sicher sind", sagte Schäuble. "Die Löhne steigen, die Renten ebenso, das kommt den Menschen zugute."

+++ 7:24 Uhr: Streik an Berliner Flughäfen beendet +++

Nach den Streiks des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen ist der Regelbetrieb am Samstagmorgen wieder angelaufen. Die Streiks seien um 5 Uhr beendet worden, sagte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg ( FBB). Der Betrieb an den Airports Tegel und Schönefeld laufe wieder planmäßig, Einschränkungen gebe es keine.

Durch die Arbeitsniederlegungen des Bodenpersonals an den beiden Berliner Flughäfen war der Flugbetrieb dort am Freitag weitgehend zum Erliegen gekommen. Der FBB zufolge fielen so gut wie alle Flüge in Tegel und Schönefeld aus. Der Streik hatte am mit der Frühschicht am Freitag gegen 4 Uhr begonnen.

+++ 5:38 Uhr: Sieben verweste Leichen auf Gefängnisgelände in Venezuela entdeckt +++

Fünf Monate nach der Schließung der größten Haftanstalt in Venezuela sind auf dem Gefängnisgelände die verwesten Überreste von sieben Menschen entdeckt worden. Die im Gefängnis von San Juan de Los Morros gefundenen Schädel sowie Knochen stammten vermutlich von vermissten Häftlingen, sagte Strafvollzugsministerin Iris Varela am Freitag. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

Varela hatte zunächst von drei gefundenen Leichen gesprochen. Später erklärte sie im Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter, nach neuesten Erkenntnissen der Rechtsmediziner stammten die Überreste von sieben Menschen.

Das Gefängnis war Ende Oktober nach wochenlangen Kämpfen zwischen Insassen geschlossen worden. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Häftlinge in der Anstalt aus Mangel an Nahrung und medizinischer Versorgung gestorben seien. Laut Varela soll das Gefängnis nur von Grund auf saniert und auf internationalen Standard gebracht werden.

+++ 4:25 Uhr: Mehr als 240 verscharrte Leichen in Mexiko entdeckt +++

Mexikanische Ermittler haben im östlichen Bundesstaat Veracruz mindestens 242 verscharrte Leichen entdeckt. Die Toten wurden bei sechsmonatigen Grabungen gefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Ausgelöst wurden die Ermittlungen von einer Organisation von Müttern, die nach ihren vermissten Kindern suchten.

Insgesamt wurden laut Staatsanwaltschaft 124 Gräber gefunden, in denen 242 Totenschädel entdeckt wurden. Bei den sterblichen Überresten wurden zudem Frauenkleidung und Ausweise gefunden.

Veracruz gehört zu den am stärksten von Gewalt und Kriminalität geplagten Staaten Mexikos. Dort herrscht ein blutiger Konflikt zwischen den Drogenkartellen Los Zetas und Jasico Nueva Generación.

+++ 2:35 Uhr: 24-Jährige in Chicago tötet ihren Freund mit Bleichmittel +++

Eine 24-Jährige soll ihren Freund in der US-Stadt Chicago mit Bleichmittel umgebracht haben. Laut einem Bericht der "Chicago Tribune" flößte sie ihm die Flüssigkeit mit Gewalt ein. Das Paar habe sich vor einigen Tagen in einem Lastwagen gestritten. Dabei habe die Frau ihren Freund zu Boden gedrückt, um ihm das Bleichmittel in den Rachen zu schütten. Beamte fanden den 26-Jährigen später. Die Frau wurde des Mordes angeklagt.