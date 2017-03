Die News des Tages im Ticker:

+++ 10.43 Uhr: Mutmaßlicher Terrorhelfer in Bayern festgenommen +++

Die bayerischen Behörden haben einen mutmaßlichen Terrorunterstützer festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in München mitteilte, wurde der 33-jährige Mann aus Bosnien-Herzegowina am Dienstag im Raum Nürnberg-Fürth gefasst. Er sei "dringend verdächtig, die ausländische terroristische Vereinigung Dschunud al-Scham durch die Lieferung mehrerer Kraftfahrzeuge unterstützt zu haben".



Zudem wird dem Mann laut Ermittlern ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in Syrien zur Last gelegt. Der Beschuldigte wurde demnach am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts München vorgeführt, der ihm den vorliegenden Haftbefehl eröffnete und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Den Haftbefehl hatte laut Generalstaatsanwaltschaft die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus erwirkt.

+++ 10.36 Uhr: Neverland-Ranch zum Sonderpreis zu haben +++

Wer die ehemalige Neverland-Ranch des 2009 gestorbenen Popstars Michael Jackson kaufen will, kann jetzt fast ein Schnäppchen machen. Das etwa elf Quadratkilometer große Anwesen in Los Olivos im US-Bundesstaat Kalifornien ist für 67 Millionen US-Dollar (63,5 Millionen Euro) bei dem Immobilienmakler Coldwell Banker Residential Brokerage gelistet. "Dieses exemplarische Kalifornien-Anwesen ist jetzt bereit für das nächste Kapitel auf seiner Reise", sagte die Maklerin Joyce Rey der "Los Angeles Times".



Im Mai 2015 war das Grundstück noch für 100 Millionen Dollar angeboten worden. Das Anwesen wird unter dem Namen "Sycamore Valley Ranch" angepriesen. Der Zoo des Musikers ist verschwunden, der Bahnhof noch da: Auf dem riesigen Gelände stehen 22 Gebäude - darunter ein Kino, außerdem gibt es einen Basketball- und Tennisplatz, zwei Seen und eine eigene Zuganbindung.

+++ 10.15 Uhr: Regierungsnahe türkische Medien attackieren Deniz Yücel +++

Regierungsnahe Medien in der Türkei haben den dort inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel als "Türkei-Feind" verunglimpft und in die Nähe von Terroristen gerückt. Die Zeitung "Star" schrieb auf ihrer Titelseite über den deutsch-türkischen Korrespondenten: "Kein Journalist - PKK-Auftragsmörder" (PKK tetikcisi). Nach der Definition der Gesellschaft für türkische Sprache bezeichnet das Wort "tetikci" einen Aufragsmörder, es kann sinngemäß aber auch als Marionette verstanden werden.



Mehrere regierungsnahe Medien - die sich bisher in der Berichterstattung über Yücel zurückgehalten hatten - übernahmen den "Star"-Artikel wortgleich in ihren Online-Auftritten. Darunter sind zum Beispiel "Sabah", "Yeni Akit" und "A Haber". "Star" verwendet auf Seite 13 ein Foto, das laut der Zeitung einen Auftritt Yücels bei einer PKK-Veranstaltung in Deutschland zeigen soll. Dabei handelt es sich aber um eine Aufführung von "Hate Poetry", auf der deutsche Journalisten mit Migrationshintergrund rassistische Hetzbriefe vorlesen, die sie erhalten.

+++ 10.11 Uhr: WWF warnt vor "größtem Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier" +++



Der WWF hat angesichts von Klimawandel, Lebensraumzerstörung und Wilderei vor einem rasanten Artensterben gewarnt. Derzeit erlebe die Welt "das größte Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier", erklärte die Umweltorganisation anlässlich des Internationalen Tages des Artenschutzes am 3. März. "Wir müssen verhindern, dass in den kommenden Jahren Gorilla, Tiger oder Elefanten den Dinosauriern nachfolgen", forderte WWF-Geschäftsführer Eberhard Brandes.



Wilderei, Lebensraumzerstörung und Klimawandel setzten den Tieren immer stärker zu, erklärte der WWF. Um gegen den illegalen Handel mit geschützten Arten sowie gegen Korruption und Wilderei vorzugehen, forderte Brandes die Bundesregierung auf, im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit gegenzusteuern. Das Problem der Korruption betreffe vor allem die afrikanischen Staaten südlich der Sahara und Südostasien. Deutschland könne einen Beitrag leisten, "die kriminellen Strukturen der Arten-Mafia" zu zerstören. Das komme auch den Menschen vor Ort zugute, die "unter den Machenschaften der Wilderer" litten.

+++ 9.59 Uhr: Oprah Winfrey schließt US-Präsidentschaftskandidatur nicht aus +++

Oprah Winfrey hat eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2020 nicht ausgeschlossen. In einem Interview mit Bloomberg TV antwortete die US-Medienunternehmerin auf die Frage, ob sie je über eine Kandidatur nachgedacht habe: "Ich habe diese Frage nie als Möglichkeit betrachtet." Dann fügte sie hinzu: "Ich dachte einfach: 'Oh. Oh?'" Moderator David Rubenstein erinnerte Winfrey in dem bereits im Dezember aufgenommenen Gespräch daran, dass auch US-Präsident Donald Trump vor seiner Wahl keine Regierungserfahrung gehabt habe. Die frühere Starmoderatorin stimmte zu, das habe sie auch gedacht. "Oh je, ich habe keine Erfahrung, ich weiß nicht genug. Und jetzt denke ich, 'Oh'."



Die einflussreiche afroamerikanische Medienunternehmerin war im vergangenen Jahr eine große Unterstützerin der demokratischen Gegnerin Trumps, Hillary Clinton. Acht Jahre zuvor hatte ihr Einsatz für Barack Obama Gewicht, als er sich in der Vorwahl der Demokraten gegen Clinton durchsetzte. Winfrey hatte sogar 1988 selbst dem damals 42 Jahre alten Immobilienmogul Trump die Präsidentenfrage gestellt. "Wahrscheinlich nicht", antwortete er damals in Winfreys Talkshow. Sollte er aber jemals kandidieren, "hätte ich eine Mörderchance zu gewinnen".

+++ 9.54 Uhr: Nagel im Kopf und lebendig begraben - Haft für Hundequäler +++

Weil sie einem Hund einen Nagel in den Kopf geschlagen und ihn lebendig begraben haben, sind zwei Männer in Großbritannien zu jeweils vier Monaten Haft verurteilt worden. Der wimmernde Terrier namens Scamp war von Spaziergängern in einem Wald entdeckt worden. Bei einem Tierarzt wurde er eingeschläfert. Auf einem Röntgenbild ist ein Nagel zu sehen, der quer im Kopf des Tieres steckt.

Die beiden 59 und 60 Jahre alten Männer hatten vor Gericht angegeben, sie hätten das altersschwache Tier einschläfern wollen. Um die Tierarztkosten zu vermeiden, hätten sie beschlossen, das selbst zu erledigen. Die Vorsitzende Richterin nannte die Tat "barbarisch", sie habe dem Tier "unsagbares Leid" zugefügt. Der Verteidiger des 59-jährigen Hundebesitzers sagte, der Mann habe den 16-jährigen, erblindeten Terrier geliebt, es sei nicht seine Absicht gewesen, ihn zu quälen.

+++ 9.15 Uhr: IS gibt große Teile von Palmyra auf +++

Nach dem Vormarsch syrischer Regierungskräfte haben sich die meisten Terroristen des selbsternannten Islamischen Staates aus der Oasenstadt Palmyra zurückgezogen. Wegen zahlreicher Sprengfallen hätten die Armee und ihre Verbündeten bislang jedoch noch nicht weit in die Stadt vordringen können, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die regierungsnahe Nachrichtenseite Al-Masdar meldete, IS-Selbstmordattentäter hielten sich in Palmyra versteckt.



Die Regierungskräfte waren am Mittwochabend in die Außenbezirke Palmyras eingerückt. Die Stadt gehört seit 1980 zum Unesco-Welterbe. In Palmyra stehen einzigartige Bauwerke aus römischer Zeit. Im vergangenen Dezember hatten die IS-Extremisten die Stadt zum zweiten Mal erobern können. Während ihrer Herrschaft zerstörten sie zahlreiche fast 2000 Jahre alte Überreste, darunter den Baal-Tempel, den Triumphbogen und Teile des römische Amphitheaters.

+++ 8.52 Uhr: Mutmaßlicher Eltern-Erpresser bei Aachen festgenommen +++

Ein Mann, der in Aachen und Umgebung zahlreiche Eltern erpresst haben soll, ist der Polizei ins Netz gegangen. Der Mann wurde nach einer öffentlichen Foto-Fahndung am Mittwochnachmittag in Eschweiler bei Aachen festgenommen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Er sollte noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.



Der 49-Jährige wird beschuldigt, Eltern die Ermordung ihrer Kinder angedroht zu haben, falls sie nicht eine beträchtliche Summe zahlen. Für die Geldübergabe setzte er in allen Fällen denselben Ort fest. Gezahlt wurde nach Angaben der Ermittler nie, doch installierten sie an dem Ort eine Kamera. Mit den damit aufgenommen Bildern war die Polizei am Mittwoch an die Öffentlichkeit gegangen.

+++ 8.45 Uhr: Wuppertaler Gymnasium verbietet "provozierendes Beten" +++

An einem Gymnasium in Wuppertal gibt es Streit um betende muslimische Schüler. In einer internen Mitteilung habe die Schulleitung des Johannes-Rau-Gymnasiums "provozierendes Beten" verboten, berichtet "Der Westen". "In den vergangenen Wochen wurde zunehmend beobachtet, dass muslimische Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude für andere deutlich sichtbar beten, signalisiert durch rituelle Waschungen in den Toiletten, das Ausrollen von Gebetsteppichen, das Einnehmen von bestimmten Körperhaltungen. Dies ist nicht gestattet", zitiert die Nachrichtenseite aus der Mitteilung. Die Schulleitung habe die Lehrer zudem aufgefordert, die Betenden freundlich darauf hinzuweisen, ihre Namen festzustellen und die Fälle zu melden.



Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Echtheit des Schreibens dem Bericht zufolge bestätigt. Mitschüler und Lehrer fühlten sich demnach bedrängt. "Das Verbot des Betens auf provozierende Art in der Schulöffentlichkeit soll das friedliche Miteinander fördern und den Schulfrieden sichern“, zitiert "Der Westen" aus einer Stellungnahme. Die Schule wolle die Namen der betreffenden Schüler nur sammeln, um mit ihnen über Alternativ-Lösungen wie Gebetsräume zu sprechen.

+++ 8.38 Uhr: Künstler Gustav Metzger ist tot +++

Der Künstler Gustav Metzger ist im Alter von 90 Jahren in London gestorben, wie die britische Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf seine Sprecherin berichtete. Wann Metzger genau gestorben ist, blieb unklar. Der gebürtige Nürnberger lebte seit 1939 in London, wohin er mit einem Kindertransport auf der Flucht vor den Nationalsozialisten gebracht worden war.



Metzger erfand in den 60er-Jahren den Begriff der "auto-destruktiven" und der "auto-kreativen" Kunst. Er entwickelte Idee und Gestaltung eines Kunstwerks, überließ es dann aber sich selbst. So plante er eine Stahlskulptur, die sich infolge von Umweltzerstörung auflöst oder installierte eine Projektion von bewegten Bilder, die durch Flüssigkristalle gebildet wurden, die sich permanent veränderten. Kunsthistoriker halten sein Werk für richtungsweisend.

+++ 6 Uhr: Zustimmung zu Europa wächst wieder +++

Trotz der verbreiteten Krisenstimmung in Europa wächst die Zustimmung der Bürger zur EU - in Deutschland und europaweit. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von der EU-Vertretung in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach hat die Europäische Union für 37 Prozent der Deutschen ein gutes Image, das bedeutet eine Verbesserung um 8 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage im Mai 2016. Der Anteil derer, die mit der EU ein negatives Bild verbinden, ist von 29 auf 21 Prozent gesunken. Der Rest hat dazu keine Meinung. Das Ansehen der Europäischen Union ist auch europaweit leicht gestiegen. 35 Prozent (+1) der Europäer haben ein gutes Bild von der EU, 25 Prozent (-2) ein schlechtes und 38 Prozent keine Meinung. Am besten kommt die EU in Deutschland bei den 15- bis 24-Jährigen an. Hier haben 45 Prozent ein gutes Bild. Auch europaweit ist die EU bei Menschen unter 25 am beliebtesten: 42 Prozent von ihnen haben ein positives Bild.

Eine klare Mehrheit der Deutschen (85 Prozent, +3) und der EU-Bürger (75 Prozent, +1) unterstützt eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Als größtes Problem sehen in Deutschland 45 Prozent das Thema Einwanderung, im Mai 2016 waren es noch 56 Prozent.

+++ 5 Uhr: Snapchat startet an der Börse +++

Die Firma hinter der populären Foto-App Snapchat hat den Preis für ihre Aktien auf 17 Dollar festgelegt. Der Ausgabepreis liegt damit über der zuvor abgesteckten Spanne von 14 bis 16 Dollar. Der Preis bedeutet, dass sich die Anleger darauf einlassen, Aktien ganz ohne Stimmrechte zu kaufen, weil die Gründer die Kontrolle über das Unternehmen behalten wollen. Die Platzierung erreicht damit ein Volumen von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro), wie die Snap Inc. am Mittwoch mitteilte. Der Handel soll am Donnerstag beginnen. Snapchat wurde vor allem bei jungen Nutzern populär mit Fotos, die nach dem Ansehen von alleine wieder verschwinden. Inzwischen wird die App auch stärker für Kommunikation genutzt und zu einer Plattform für Medieninhalte ausgebaut. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera ("Spectacles") in Form einer Sonnenbrille.

+++ 4 Uhr: US-Finanzminister kauft Millionen-Immobilie in Washington +++

US-Finanzminister und Ex-Banker Steven Mnuchin hat offenbar eine angemessene Bleibe an seinem neuen Arbeitsort Washington gefunden: Der frühere Spitzenmanager der Investmentbank Goldman Sachs kaufte ein Haus für 12,6 Millionen Dollar (knapp zwölf Millionen Euro), wie die "Washington Post" am Mittwoch berichtete. Das neue Domizil habe neun Zimmer und elf Bäder, vier Garagen sowie einen Pool. Auch die Nachbarschaft in dem Massachusetts Heights genannten Botschaftsviertel ist illuster: Ein Nachbar Mnuchins ist der neue US-Handelsminister und Milliardär Wilbur Ross, um die Ecke liegen zudem die Botschaften Großbritanniens, Brasiliens und Italiens.

+++ 3 Uhr: Fußgänger auf A2 wird von Auto überfahren und getötet +++

Ein Fußgänger ist beim Überqueren der A2 nahe Braunschweig von einem Auto tödlich erfasst worden. Warum der Mann über die Autobahn lief, war zunächst unklar, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb am Mittwochabend unverletzt. Die A2 wurde in Richtung Berlin zeitweise komplett gesperrt, es kam zu einem Rückstau von bis zu zehn Kilometern.

+++ 1.15 Uhr: Sambaschule Portela gewinnt Karneval in Rio +++

Die Sambaschule Portela ist die Siegerin des Karnevals 2017 in Rio de Janeiro. Die mit 22 Titeln meistgekrönte Karnevals-Gruppierung der brasilianischen Metropole gewann am Mittwoch in knapper Entscheidung der Richter den Wettstreit der zwölf besten Sambaschulen mit ihren Aufzug von 3400 Tänzern. Ihr Thema: Das Flussleben Brasiliens. Größtenteils blau und weiß gekleidet stellten die Sambatänzer von Portela die Fische der brasilianischen Flüsse dar. Die Wagen des Karnevalszuges thematisierten auch die Umweltkatastrophe von Mariana, bei der 2015 nach einem Dammbruch in einem Rückhaltebecken des Bergwerkunternehmens Samarco 19 Menschen umkamen und der Flus Rio Doce auf 650 Kilometern Länge durch Giftschlamm verseucht wurde.

+++ 1 Uhr: Gülen: Gerüchte über Umzug nach Kanada sind falsch +++

Der türkische Geistliche und in der Türkei als Staatsfeind eingestufte Prediger Fethullah Gülen will in den USA bleiben. Spekulationen, wonach er einen Umzug nach Kanada anstrebe, seien "nichts als falsche Gerüchte", teilte die ihm nahe stehende Organisation Alliance for Shared Values am Mittwochabend mit. Gülen lebt seit 1999 im selbst gewählten Asyl im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Türkei sieht ihn und seine Hizmet-Bewegung als hauptsächlichen Drahtzieher hinter dem Putschversuch vom Juli 2016. Gülen bestreitet dies und bezichtigt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, den Putsch selbst herbeigeführt zu haben, um einen Vorwand zu haben, um Kritiker mundtot zu machen.

+++ 00.05 Uhr: Großbrand in Favela in Sao Paulo +++

Bei einem Großbrand in einer Favela in São Paulo sind mindestens 50 Häuser zerstört worden. Das Feuer war am Mittwoch im Armenviertel Paraisópolis, im Süden der brasilianischen Metropole, ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Zwei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. In der Zwölf-Millionen-Stadt wurden nach Angaben der Feuerwehr seit Jahresanfang 43 Brände in Favelas gemeldet.