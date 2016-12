Die wichtigsten Nachrichten des Tages für Sie im Überblick:

+++ 17 Uhr: Geldregen auf der Autobahn +++



Ein 62-jähriger Brite hat auf der A3 bei Würzburg unfreiwillig einen Geldregen verursacht. Nach dem Tanken an einer Rastanlage legte der Mann an Heiligabend laut Polizei einen mit mehreren Tausend Euro gefüllten Geldbeutel auf das Autodach und fuhr dann weiter Richtung Süden in die Weihnachtsferien. Die Geldscheine wirbelten durch Fahrtwind und Verkehr über alle Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten nur noch einen Bruchteil des Geldes finden. Mehrere Autofahrer hatten angehalten und Scheine eingesammelt.



+++ 16.33 Uhr: Tsunami-Alarm in Chile +++



Vor der Küste Chiles hat sich am Sonntag ein heftiges Erdbeben ereignet. Die chilenische Erdbebenwarte CSN gab die Stärke mit 7,6 an. Demnach ereignete sich das Beben im Pazifik südwestlich der südchilenischen Hafenstadt Quellón. Der Katastrophendienst Onemi gab Tsunami-Alarm, die Evakuierung von Küstenorten der Region Los Lagos wurde angeordnet. Über größere Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Ein Nachbeben der Stärke 5,2 folgte nur zehn Minuten nach dem ersten Beben.

+++ 16 Uhr: Papst erteilt den Segen "Urbi et Orbi" +++



Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft der kriegsleidenden Bevölkerung in Syrien und der Opfer von Terroranschlägen wie zuletzt in Berlin gedacht. "Grausame Terrorakte" hätten im Herzen vieler Länder und Städte Angst und Tod gesät, sagte das katholische Kirchenoberhaupt von der Loggia des Petersdoms aus. "Friede den Männern und Frauen im gemarterten Syrien, wo allzu viel Blut vergossen wurde", so Franziskus. Anschließend erteilte er den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis. Auf dem Petersplatz versammelten sich der Nachrichtenagentur Ansa zufolge etwa 40.000 Menschen, um die Worte von Franziskus zu hören. Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten die Zeremonie am Fernsehen, im Radio oder im Internet.



+++ 13.50: Bescherung mit Nebelmaschine löst Feuerwehreinsatz aus +++



Die ungewöhnliche Weihnachtsbescherung bei einer Familie in Düsseldorf löste einen Feuerwehreinsatz aus. Ein Löschtrupp rückte an, weil Nachbarn einen Zimmerbrand gemeldet hatten. Die Feuerwehrleute konnten schnell Entwarnung geben: Der Familienvater habe eine Nebelmaschine angeworfen, um die Bescherung besonders spannend zu gestalten, so die Feuerwehr. Für den Vater gab es vom Einsatzleiter die Ermahnung, vor solchen Aktionen künftig die Nachbarn zu informieren.



+++ 12.58 Uhr: Königin Silvia aus dem Krankenhaus entlassen +++



Die schwedische Königin Silvia ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 73-Jährige sei wieder nach Schloss Drottningholm zurückgekehrt, sie habe sich erholt, ihr gehe es gut, teilte der Palast mit. Die Monarchin war an ihrem 73. Geburtstag am Freitagabend in die Universitätsklinik Karolinska in Stockholm gebracht worden. Sie war nach Angaben des Palasts schon seit einiger Zeit erkältet gewesen. Während des traditionellen Weihnachtskonzerts im Theater von Schloss Drottningholm hatte die Königin am Freitagabend Schwindelanfälle erlitten. Daraufhin wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert.

+++ 11.04 Uhr: Obdachloser von Unbekannten angezündet +++

Im Berliner Stadtteil Kreuzberg hat eine Gruppe Unbekannter Kleidungsstücke eines in einem U-Bahnhof schlafenden Obdachlosen angezündet. Augenzeugen löschten die Flammen schnell, wodurch der 37-Jährige unverletzt bliebt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kriminalpolizei übernahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Nach den fünf bis sechs Tätern wird gefahndet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 02.00 Uhr auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße. "Die Passanten löschten sofort die Flammen an dem Papier, mit dem sich der 37-Jährige offenbar zugedeckt hatte", teilte die Polizei mit. "Ein U-Bahnfahrer, der das Geschehen beobachtet hatte, eilte mit einem Feuerlöscher hinzu." Der offensichtlich alkoholisierte Obdachlose sei dadurch unversehrt geblieben.

+++ 09.28 Uhr: De Maizière will Grenzkontrollen verlängern +++

Bundesinnenminister Thomas de Maizière will die Grenzkontrollen zu Österreich auf unabsehbare Zeit verlängern. "Ich habe die Absicht, die Kontrollen deutlich über den Februar hinaus fortzusetzen. Jedenfalls für viele Monate. Im Moment kann ich kein Ende absehen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Kritik aus Österreich wies er zurück. Die Interessen Österreichs würden berücksichtigt, betonte er. Man passe die Kontrollen der Lage an und nehme Rücksicht auf Wirtschaft, Urlauber und kleinen Grenzverkehr.

+++ 09.03 Uhr: Betrunkener Lkw-Fahrer rast in Schlangenlinien auf die Gegenspur +++

Ein betrunkener 26-Jähriger am Steuer eines Lastwagens hat Autofahrern in Baden-Württemberg einen gehörigen Schreck eingejagt. Der Mann habe seinen 40-Tonner auf der Bundesstraße 292 zwischen Waibstadt und Neckarbischofsheim mit überhöhter Geschwindigkeit mehrmals in den Gegenverkehr gelenkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten abbremsen und im letzten Moment ausweichen müssen. Mehrere Streifenwagen konnten den Lastwagen schließlich stoppen. Ein Alkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten und eine Blutprobe angeordnet. Der Mann verbrachte Heiligabend in einer Arrestzelle.