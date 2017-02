Reicher Russe will Zarenreich im Pazifik wiederbeleben

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 7.27 Uhr: Flugzeug in USA offenbar mit Hirsch kollidiert +++

Beim Start vom internationalen Flughafen der US-Stadt Charlotte hat Medienberichten zufolge ein Flugzeug einen Hirsch erfasst. Die Maschine wurde dabei beschädigt und musste nach dem Abflug umdrehen und wieder landen, wie örtliche Medien berichteten. Keiner der 44 Passagiere und keines der 4 Crew-Mitglieder an Bord sei verletzt worden, hieß es unter Berufung auf die Fluggesellschaft American Airlines. Sie mussten den Flieger allerdings nach der Landung wegen austretenden Treibstoffs verlassen.



Die Maschine war am Mittwochmittag (Ortszeit) dabei, Richtung Gulfport im Bundesstaat Mississippi zu starten, als es zu der Kollision kam. Der Charlotte Douglas International Airport im Bundesstaat North Carolina, einer der größten Flughäfen der USA, ist von Wald, aber auch einem Zaun umgeben. Es ist noch unklar, wie der Hirsch auf die Startbahn gelangen konnte.

+++ 6.52 Uhr: Tokio sammelt Elektroschrott für Olympia-Medaillen +++

Die Regierung der japanischen Hauptstadt Tokio hat begonnen, Elektroschrott für die Fertigung der Medaillen der Olympischen Sommerspiele 2020 zu sammeln. Bei einer Veranstaltung mit Tokios Gouverneurin Yuriko Koike zum Start der Aktion rief das Olympia-Organisationskomitee die Bevölkerung auf, nicht mehr gebrauchte Smartphones, Kameras und sieben weitere Arten von digitalen Geräten zu spenden. Gebraucht werden den Angaben zufolge acht Tonnen Edelmetalle, um für die Spiele 5000 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen herzustellen. Das entspreche mehreren Millionen Handys. Von April an soll auch im Rest des Landes gesammelt werden.

+++ 6.04 Uhr: Virus tötet Tausende Saiga-Antilopen in der Mongolei +++

Durch den Ausbruch einer Tierseuche droht die Ausrottung der ohnehin schwer gefährdeten Saiga-Antilopen in der Mongolei. Ursache ist die sogenannte Pest der kleinen Wiederkäuer (PPR), die von Vieh über das Weideland auf die Tierart übertragen worden ist. Rund 40 Prozent der ohnehin nur noch 10.000 Saigas seien diesen Winter im Westen der Mongolei bereits verendet, berichtete der örtliche Krisenstab der Landwirtschaftsorganisation (FAO) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) in Ulan Bator. Betroffen wäre bei einem Aussterben der Saiga in der Region auch das mongolische Grasland, sagte FAO-Experte Bouna Diop. "Artenvielfalt und die Gesundheit eines Ökosystems gehen Hand in Hand." Wenn es keine Antilopen mehr gebe, könnten die potenziellen Auswirkungen noch über Generationen zu spüren sein.

Saiga-Antilopen kommen in zwei Unterarten nur noch in Russland, Kasachstan und der Mongolei in größeren Populationen vor. In Kasachstan hatte es 2015 ein Massensterben gegeben. Allein in einer zentralkasachischen Region starben laut Naturschutzbund (Nabu) mehr als 200.000 Tiere. Mitte 2016 grasten dort demnach nur noch 36.200 Saigas, in ganz Kasachstan gab es nur rund 108.300 Exemplare. Als Ursache galt eine von Bakterien ausgelöste Seuche, die Hämorrhagische Septikämie.

+++ 4.54 Uhr: Reicher Russe will Zarenreich auf Pazifik-Inseln wiederbeleben +++

Der russische Geschäftsmann Anton Bakow will das alte Zarenreich wiederbeleben - und zwar auf einer Inselgruppe in der Südsee. Der Millionär bietet der Regierung des Inselstaates Kiribati an, auf drei unbewohnten Pazifik-Inseln insgesamt mehr als 350 Millionen US-Dollar (etwa 330 Millionen Euro) zu investieren. Als Gegenleistung soll ein Jahrhundert nach der Oktoberrevolution von 1917 die Regentschaft der Romanows wieder eingesetzt werden.



"Mein Ziel ist, den Status der Romanow-Dynastie wiederherzustellen, der 1917 verloren gegangen ist", sagt der 51-Jährige der Nachrichtenagentur DPA. Als neuen "Zaren" will der Vorsitzende der russischen Monarchisten den deutschen Adligen Prinz Karl Emich zu Leiningen einsetzen, einen entfernten Verwandten von Zar Alexander II. Die Regierung von Kiribati prüft das Angebot gerade.

+++ 4.20 Uhr: AfD-Politiker rügen Poggenburgs Äußerung über "Volkskörper" +++

AfD-Vorstandsmitglied André Poggenburg ist mit seiner extremen Ausdrucksweise in der Partei angeeckt, ein Rauswurf aus der AfD droht ihm aber nicht. Poggenburg hatte am 3. Februar im Landtag von Sachsen-Anhalt die anderen Abgeordneten aufgefordert, sich an Maßnahmen gegen Linksextreme zu beteiligen, "um diese Wucherung am deutschen Volkskörper endgültig loszuwerden". Dieser Redebeitrag werde Folgen haben, hieß es jetzt aus dem Bundesvorstand der rechtspopulistischen Partei. Der Vorstand denke aber nicht darüber nach, ein Parteiausschlussverfahren gegen Poggenburg einzuleiten. Der Parteivorsitzende Jörg Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur, Poggenburgs Äußerung im Landtag sei "äußerst unangemessen, aber kein Grund für Ordnungsmaßnahmen".



Der AfD-Vorstand hatte am vergangenen Montag wegen einer umstrittenen Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke beschlossen, dessen Ausschluss aus der Partei zu betreiben. Poggenburg und drei weitere Vorstandsmitglieder stimmten gegen den Ausschluss, der unter anderem von Parteichefin Frauke Petry und Beisitzerin Alice Weidel befürwortet wurde. Poggenburg und Höcke gehören beide dem rechtsnationalen "Flügel" der AfD an. Über Höckes Rauswurf muss erst noch ein AfD-Schiedsgericht befinden.

+++ 4.11 Uhr: Bundespolizisten nehmen 33 Kaninchen in "Schutzgewahrsam" +++

Polizeischutz für 33 Kaninchen im Saarland: Beamte der Bundespolizei Bexbach haben sich um die putzigen Tiere gekümmert, weil deren Besitzer in Untersuchungshaft musste. Der 26-Jährige war vergangene Woche bei einer Kontrolle in Saarbrücken festgenommen worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Vor einer Haftrichterin gab er an, dass er bei einer Inhaftierung seine Kaninchen nicht mehr versorgen könne.



Die Richterin bat die anwesenden Bundespolizisten, sich um die Kaninchen zu kümmern, wie es in der Mitteilung hieß. Bei einem "Polizeieinsatz" wurden zunächst 23 Kaninchen aus einem Stall eingefangen und in ein Tierheim gebracht. Die übrigen zehn Tiere wurden dann in der Wohnung des 26-jährigen in Gewahrsam genommen.

+++ 3.51 Uhr: Nach Tod von Kims Halbbruder zweite Verdächtige festgenommen +++

Nach dem rätselhaften Tod des ältesten Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Malaysia hat die Polizei eine zweite Verdächtige festgenommen. Das berichteten die malaysischen Medien. Schon am Vortag war eine 28-Jährige im Zusammenhang mit dem Tod von Kim Jong Nam (45) festgesetzt worden. Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers war auf dem Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden, als er nach China fliegen wollte. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. Südkorea beschuldigt das Regime in Pjöngjang, dahinter zu stecken.

+++ 3.30 Uhr: Buschbrände bedrohen neuseeländische Stadt Christchurch +++

Schwere Buschbrände in Neuseeland haben hunderte Einwohner der Stadt Christchurch zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen. Mindestens elf Häuser brannte nieder, wie die Behörden mitteilten. Nach Angaben des Stadtrates wurden östlich von Christchurch mehr als 1800 Hektar Land zerstört. Rund tausend Einwohner wurden in Sicherheit gebracht.



Der Zivilschutz erklärte am Mittwochabend den Notstand für die Stadt auf der Südinsel, nachdem sich zwei seit Tagen brennende Feuer zu einer großen Feuerfront vereinigt hatten. Wegen der dicken Rauchwolken riet die Behörde Menschen mit Atemwegsproblemen zu Hause zu bleiben. Insgesamt unterstützten 14 Hubschrauber und drei Flugzeuge die Löscharbeiten von rund 200 Feuerwehrleuten. Am Dienstag war beim Absturz eines Löschhubschraubers ein Pilot ums Leben gekommen.

+++ 1.33 Uhr: Venezuelas Regierung schaltet CNN ab +++

Im Streit um einen Bericht über verkaufte Pässe hat die venezolanische Regierung die vorläufige Abschaltung des US-Fernsehsenders CNN verfügt. Außenministerin Delcy Rodríguez warf CNN eine "Kriegsoperation" vor, zuvor hatte Präsident Nicolás Maduro den Sender beschuldigt, gegen seine sozialistische Regierung zu konspirieren. CNN hatte berichtet, dass Venezuela gerade im Mittleren Osten seit Jahren Pässe und Visa für mehrere Tausend US-Dollar verkauft, möglicherweise auch an Terrorverdächtige und Drogenhändler. Das Land pflegt gute Kontakte zum Iran, einige Politiker sollen enge Verbindungen zur Hisbollah-Miliz unterhalten. CNN beruft sich bei seinen Recherchen unter anderem auf einen früheren Botschaftsmitarbeiter im Irak. Mit einen Pass Venezuelas kann man in über 130 Ländern visafrei einreisen. Die Regierung des Landes weist solche Vorwürfe zurück. Der Informant, der in Spanien lebt, sagte, er fühle sich stark bedroht.



Auch das Verhältnis zur US-Regierung von Präsident Donald Trump hatte sich nach anfänglicher Hoffnung auf ein "Tauwetter" deutlich eingetrübt. Die USA hatten am Dienstag Vizepräsident Tareck El Aisami auf eine Liste mit Personen gesetzt, deren Vermögen eingefroren werden und mit denen niemand aus den USA mehr Handel treiben darf. Nach Auffassung der US-Regierung kontrolliert er Drogenrouten nach Mexiko und in die USA. Er sprach von einer "infamen Aggression."

+++ 0.05 Uhr: Schildkröte "Lonesome George" kehrt einbalsamiert heim nach Galapágos +++

Fast fünf Jahre nach ihrem Tod kehrt die weltberühmte Riesenschildkröte "Lonesome George" einbalsamiert zurück in ihre Heimat, auf die Galapágos-Insel Santa Cruz. Wie das ecuadorianische Umweltministerium in Quito mitteilte, werde "George" am Freitag zurückkehren und vom 23. Februar an dort ausgestellt. Das Tier soll rund 90 Jahre alt geworden und der letzte Vertreter seiner Art gewesen sein - auf den Galapágos-Inseln leben noch rund 45.000 bis 50.000 zum Teil weltweit einmalige Schildkröten. Der einsame George war 1971 auf den Inseln vor Ecuador entdeckt worden. Für die Umwelt- und Artenschutzbewegung weltweit wurde er zur Ikone.



Nach dem Tod war das 75 Kilogramm schwere und 1,5 Meter lange Tier aufwendig präpariert und im Naturkundemuseum in New York ausgestellt worden. Paarungsversuche von "George" mit Weibchen einer verwandten Unterart waren immer wieder gescheitert. "Lonesome George" war am 24. Juni 2012 vermutlich an Herzversagen gestorben.