Die News des Tages im Überblick:

+++ 11.42 Uhr: Betrunkene Autofahrerin will sich mitten in der Nacht bei Polizei bewerben +++

Ihr erklärtes Ziel hat eine 25-Jährige bei einem nächtlichen Besuch auf einer baden-württembergischen Polizeiwache klar verfehlt: Die Frau fuhr in der Nacht in Göppingen mit dem Auto vor und erklärte einem Beamten, dass sie sich bewerben wolle. Allerdings sei sie "offensichtlich betrunken" gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Atem-Alkoholtest habe "knapp über zwei Promille" ergeben. Statt ihrer Bewerbungsunterlagen musste die Frau den Angaben zufolge ihren Führerschein bei den Beamten abgeben. Ob sie sich weiterhin bei der Polizei bewerben wolle, sei "momentan nicht bekannt", hieß es.

+++ 11.35 Uhr: Sellering erneut zum Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommerns gewählt +++

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) für eine dritte Amtszeit gewählt. Der 67-Jährige erhielt bei der Abstimmung in Schwerin 41 von 71 abgegebenen Stimmen - bei 29 Gegenstimmen und einer Enthaltung. Sellering ist seit Oktober 2008 Regierungschef im Nordosten, er führt in der neuen Legislaturperiode erneut Koalition mit der CDU an.

+++ 11.21 Uhr: Polizei beschlagnahmt Waffen bei älterem "Reichsbürger"-Ehepaar +++

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei ein halbes Dutzend Waffen bei "Reichsbürgern" in Schleswig-Holstein sichergestellt. Das Ehepaar aus Handewitt bei Flensburg sei zuvor von den Behörden als "nicht zuverlässig eingestuft" worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 73-Jährige und seine 69 Jahre alte Frau gaben letztlich widerstandslos zwei Pistolen, zwei Revolver sowie zwei Langwaffen ab.



Zum Schutz der Beamten war auch ein Spezialeinsatzkommando mit Durchsuchungsbeschluss vor Ort. Das Ehepaar wird von den Behörden des Kreises den "Reichsbürgern" zugeordnet. Demnach lehnten die beiden Sportschützen die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland und den Status der deutschen Staatsbürgerschaft ab. Sie waren im Vorfeld von den Behörden aufgefordert worden, die Waffen abzugeben. Weil sich das Paar jedoch weigerte, gab es nun den Großeinsatz.





+++ 11.08 Uhr: Allianz gegen Einbrecher - Bayern lobt länderübergreifende Aktion +++

Nach einer länderübergreifenden Aktion zur Bekämpfung von Einbrecherbanden hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein positives Fazit gezogen. Die Kontrolle von mehr als 10.000 Fahrzeugen und Menschen habe in Bayern zu 26 vorläufigen Festnahmen geführt, darunter sechs Haftbefehle, teilte Herrmann mit. Außerdem seien 81 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt worden. "Damit haben wir den Fahndungsdruck auf kriminelle Banden deutlich erhöht", sagte Herrmann. Vom 27. bis zum 29. Oktober hatte Bayerns Polizei zusammen mit Kollegen aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz bei Schwerpunktkontrollen gezielt nach Einbrecherbanden gefahndet. Die Bilanzen der beteiligten Bundesländer werden von den jeweiligen Innenministerien veröffentlicht.

+++ 11 Uhr: Rettung von Kaiser's Tengelmann laut Betriebsrat nicht sicher +++

Für den Berliner Betriebsratsvorsitzenden von Kaisers's Tengelmann, Volker Bohne, ist die Rettung der Supermarktkette noch nicht sicher. Zunächst müsse die Ministererlaubnis tatsächlich greifen, sagte Bohne im RBB-Inforadio. Dazu müsste das Unternehmen Rewe seine Klage gegen die Übernahme von Kaiser's durch Edeka zurückziehen. "Da sie das aber noch nicht getan haben, verstehe ich den Bundesminister nicht, der glaubt, es gibt keine Stolpersteine mehr", kritisierte Bohne mit Blick auf Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. "Es gibt ja einen riesigen."





+++ 10.37 Uhr: Mann stirbt nach Drogenkonsum bei Diskobesuch +++

In Essen ist ein 27 Jahre alter Mann nach einem Diskothekenbesuch gestorben. Er habe vermutlich Drogenpillen genommen, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, die Ärzte konnten ihn aber nicht mehr retten. Vier weitere Menschen wurden demnach noch behandelt. Genauere Angaben zu der Substanz machte die Polizei zunächst nicht. Wer nach dem Drogenkonsum außergewöhnliche körperliche Symptome bemerke, solle sich in ärztliche Behandlung begeben, warnte die Polizei. Es bestehe Lebensgefahr.

+++ 10.28 Uhr: Deutschland droht Klimaschutzziel 2020 zu verfehlen +++

Die aktuellen Klimaschutz-Bemühungen in Deutschland reichen voraussichtlich nicht aus, um die für 2020 beschlossenen Ziele zu schaffen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks will endgültige Berechnungen zwar erst Mitte Dezember präsentieren. "Es zeichnet sich aber schon ab, dass wir in Summe nicht ganz so viel erreichen, wie wir mit dem Klimaschutzaktionsplan erreichen wollten", sagte die SPD-Politikerin. Es lasse sich bereits absehen, dass ein Nachsteuern "mit großer Wahrscheinlichkeit" erforderlich sei. Dies sei auch möglich, da etwa das Abschalten von Kohlekraftwerken gerade erst begonnen habe. Deutschland will bis zum Jahr 2020 den Treibhausgas-Ausstoß um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Ende 2014 hatte die Bundesregierung dafür ein "Aktionsprogramm Klimaschutz 2020" beschlossen, da sich bereits damals abzeichnete, dass dieses Ziel nicht erreicht wird.

+++ 10.21 Uhr: Jemen droht der Kollaps +++

Der Jemen steht nach Einschätzung des UN-Nothilfekoordinators Stephen O'Brien kurz vor dem Zusammenbruch. Sollten die Konfliktparteien im Land nicht bald ein Friedensabkommen schließen, drohten ernste Konsequenzen für die gesamte Region, sagte O'Brien dem Sicherheitsrat telefonisch aus Bahrain. 80 Prozent der Bevölkerung, also rund 21,2 Millionen Menschen, seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Über zwei Millionen Jemeniten litten an Unterernährung. "Wir sind nur einen Schritt von einer Hungersnot entfernt", sagte O'Brian. Es sei höchste Zeit, dass die Konfliktparteien das jemenitische Volk an die erste Stelle setzten und einen Friedenspakt erzielten, um zu retten, was von der Infrastruktur, der Wirtschaft und den Sozialdiensten im Land noch übrig sei, mahnte O'Brien.

Im Jemen bekriegen schiitische Huthi-Rebellen den Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi. Im März 2015 griffen Saudi-Arabien und andere sunnitisch regierte Golfstaaten an der Seite Hadis mit ihren Luftwaffen in die Kämpfe ein. Sie werden von den USA unterstützt. Die Huthis werden vom Iran unterstützt - Saudi-Arabiens Erzfeind.

+++ 10.06 Uhr: Feuer in von Flüchtlingen bewohnter Traglufthalle in Bayern +++

In Bayern ist eine von Flüchtlingen bewohnte Traglufthalle in Brand geraten. Fünf Menschen wurden verletzt, weil sie Rauchgase einatmeten, wie die Polizei mitteilt. Die Traglufthalle im oberbayerischen Pliening sackte durch das Feuer in sich zusammen, so dass sie nicht mehr genutzt werden kann. Der Brand brach aus ungeklärter Ursache an einer Matratze aus. In der Halle befanden sich am Montagnachmittag zum Zeitpunkt des Brands laut Polizei etwa 60 Menschen. Die meisten kamen unverletzt ins Freie. Drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts und zwei Asylbewerber wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 10.03 Uhr: Mann erschießt sich in Supermarkt in Niedersachsen +++

Ein 58-Jähriger hat sich am Montagabend in einem Supermarkt im niedersächsischen Lehrte erschossen. Der Mann habe den Laden gegen 18.30 Uhr betreten und sich nach bisherigen Ermittlungen mit einer mitgebrachten Schusswaffe getötet, teilte die Polizei in Hannover am Dienstag mit. Anwesende Angestellte und Kunden wurden demnach von einem Notfallseelsorger betreut. Der Suizid erfolgte den Angaben zufolge im Verkaufsraum. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

+++ 10.03 Uhr: Neue Einstürze nach starkem Nachbeben in Italien +++

Die Erde in Italien kommt nicht zur Ruhe: Ein weiteres starkes Nachbeben hat die ohnehin verwüstete Region erschüttert. Der Erdstoß am Morgen hatte nach Angaben der italienischen Erdbebenwarte eine Stärke von 4,7 und ließ weitere Gebäude zusammenfallen. Es habe weitere Einstürze gegeben, sagte der Bürgermeister des Dorfes Ussita, Marco Rinaldi. "Es ist ein Leidensweg, es hört nie auf." Das Dorf war am Sonntag von dem heftigen Beben der Stärke 6,5 zerstört worden.





+++ 10.02 Uhr: Mann mit Pistole versetzt Kinder auf Süßigkeitensuche zu Halloween in Todesangst +++

Bedrohungen, Überfälle sogenannter Horrorclows und eierwerfende Jugendliche - auch in diesem Jahr hat die Polizei an Halloween gut zu tun gehabt. Im baden-württembergischen Eschach etwa bedrohte ein 27-Jähriger vier Kinder auf Süßigkeitensuche mit einer Schreckschusswaffe. Der Mann habe die Zwölf- bis 13-Jährigen, die am Montagabend an seinem Haus geklingelt hatten, erst nur weggeschickt, erklärte die Polizei in Aalen. Beim Weggehen aber hätten die Kinder plötzlich einen Schuss gehört und gesehen, dass der Mann eine Waffe gehabt habe. Außerdem drohte er nach Angaben der Beamten damit, dass er keine Süßigkeiten habe, "sondern den Tod". Das Quartett flüchtete und rief die Polizei. Beamte nahmen den Verdächtigen fest. Sein Motiv war zunächst unklar.

+++ 9.55 Uhr: Zerstückelte Leiche - Zweiter Mordprozess in Dresden begonnen +++

Ein Polizist, der die Leiche eines Geschäftsmanns zerstückelt haben soll, steht erneut vor Gericht. Das Dresdner Landgericht versucht den bizarren Fall in einem zweiten Prozess aufzuklären. Wegen Mordes angeklagt ist Detlev G. - geklärt werden soll, ob er den 59-jährigen Geschäftsmann aus Hannover im November 2013 auch getötet hat. Nach erfolgreicher Revision beim Bundesgerichthof wird das Verfahren um die zerstückelte Leiche neu aufgerollt. Eine andere Strafkammer hatte den Angeklagten im April 2015 wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt.

+++ 9.13 Uhr: Weltweite Tablet-Verkäufe gehen weiter zurück +++

Das weltweite Interesse an Tablet-Computern geht weiter zurück. Im dritten Quartal seien insgesamt 43 Millionen Geräte verkauft worden, 14,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, erklärte das US-Marktforschungsunternehmen IDC. Wie schon im Vorquartal stellte IDC einen Zusammenhang mit einer wachsenden Nachfrage nach billigen Laptops mit abnehmbarer Tastatur her. Der Verkauf der sogenannten Detachables sei auf Rekordniveau. Nummer eins auf dem Tablet-Markt ist den Angaben zufolge weiterhin Apple mit einem Marktanteil von 21,5 Prozent.

+++ 8.38 Uhr: Youtube und Gema einigen sich - Ende der Sperrtafeln bei Musikvideos +++

Die Videoplattform Youtube und die Rechte-Verwertungsgesellschaft Gema haben sich auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Bereits seit dem frühen Dienstagmorgen gebe es die sogenannten roten Sperrtafeln nicht mehr, die Youtube-Nutzer bei urheberrechtlich geschützten Videos bislang statt einiger Musikclips sahen. Das sagte eine Gema-Sprecherin, zuvor hatte bereits die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Dank des Vertrags würden die Künstler, die Mitglied der Gema sind, nun auch für das Abspielen der Videos auf Youtube bezahlt, hieß es in einer Gema-Mitteilung.





+++ 8.32 Uhr: Minderjährige Flüchtlinge sollen Calais verlassen +++

Nach der Räumung des Flüchtlingslagers von Calais hat Frankreichs Präsident François Hollande zugesagt, die Entstehung eines neuen Camps zu verhindern. Das Gelände sei geräumt und werde gesichert, sagte er in einem Interview der Regionalzeitung "La Voix du Nord". "Niemand wird mehr dorthin gelangen können." In den kommenden Tagen sollten auch die gut 1500 alleinreisenden Minderjährigen Calais verlassen, die derzeit noch in Containern neben dem geräumten Gebiet untergebracht sind. Die jungen Migranten können teilweise darauf hoffen, im Zuge einer Familienzusammenführung legal nach Großbritannien zu kommen.

+++ 8.27 Uhr: Ermordeter 16-Jähriger: Hamburger Ärzte sollen bei Tätersuche helfen +++

Im Fall des tödlichen Messerangriffs auf einen 16-Jährigen in Hamburg, zum dem es ein IS-Bekennerschreiben gibt, setzt die Polizei auf Hilfe von Ärzten. Tausende Ärzte in der Stadt wurden per Mail gebeten, Männer mit Schnittverletzungen an der Hand zu melden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es seien über 11.500 Ärzte angeschrieben worden. Zuerst hatte der Sender NDR 90,3 darüber berichtet. In dem Schreiben heiße es, es sei möglich, dass sich der Täter bei den tödlichen Messerstichen selbst verletzt hat. Die Hamburger Polizei ermittelt in dem Fall weiter in alle Richtungen. Die angebliche Mitteilung der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) werde dabei auch geprüft.





+++ 6.59 Uhr: CNN trennt sich wegen Wikileaks-Enthüllungen von Demokraten-Chefin +++

Die Übergangs-Parteichefin der US-Demokraten, Donna Brazile, ist wegen Enthüllungen durch Wikileaks ihren Job als Expertin beim Nachrichtensender CNN los. Die Enthüllungsplattform veröffentlichte am Montag weitere gehackte E-Mails, darunter eine, bei der es sich um eine Nachricht von Brazile an das Wahlkampfteam der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton handeln soll. Darin verrät Brazile eine Frage, die Clinton später bei einer Debatte gegen Bernie Sanders im parteiinternen Vorwahlkampf gestellt wurde. CNN teilte mit, der Sender habe bereits am 14. Oktober den Rücktritt Braziles angenommen, wie US-Medien berichteten.

Former CNN host, current DNC Chair Donna Brazile, exposed as leaking 2nd townhall question to Hillary Clinton https://t.co/5vcmMSi9Cj pic.twitter.com/NmqBO3IT5q — WikiLeaks (@wikileaks) 31. Oktober 2016









+++ 6.48 Uhr: Schlacht auf Autobahn - Pakistan will Massendemonstration verhindern +++

Pakistanische Sicherheitskräfte haben sich im Bemühen, eine massive Demonstration der Opposition in der Hauptstadt Islamabad zu verhindern, eine Schlacht mit rund 4000 Oppositionsanhängern geliefert. Bei den Kämpfen an einer Autobahn wurden in der Nacht nach Angaben des größten Krankenhauses in der Region mehr als zwei Dutzend Menschen verletzt. Sicherheitskräfte beschossen Demonstranten von Autobahnbrücken aus mit Tränengas und Gummikugeln. Der Oppositionspolitiker und ehemalige Cricket-Star Imran Khan will am Mittwoch Hunderttausende Anhänger in die Hauptstadt bringen, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Nawaz Sharif zu protestieren. Khan wirft Sharif Korruption und Amtsmissbrauch vor.

+++6.21 Uhr: "Cumhuriyet"-Redaktion will nach Festnahmen nicht aufgeben +++

Nach der Festnahme ihres Chefredakteurs und zahlreicher weiterer Mitarbeiter gibt sich die Redaktion der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" kämpferisch. Das Blatt erschien am Tag nach den Festnahmen mit der Schlagzeile: "Wir geben nicht auf". Neben dem roten Schriftzug "Cumhuriyet" stand in der Ausgabe vom Dienstag in Versalien und schwarz unterlegt: "Noch ein Schlag gegen die freie Presse". Das türkische Wort für "Schlag" (darbe) kann auch als "Putsch" übersetzt werden. Die Behörden hatten am Montag nach Angaben der Zeitung 13 Mitarbeiter des Blattes festgenommen, darunter Chefredakteur Murat Sabuncu.

+++6 Uhr: Sächsin aus Freital bekommt Zivilcourage-Preis +++

Der Preis für Zivilcourage des Förderkreises "Denkmal für die ermordeten Juden Europas" geht in diesem Jahr an Steffi Brachtel aus Freital bei Dresden. Am 2. November wird die 41-Jährige in Berlin für ihr Engagement gegen Rechtsradikalismus und Rassismus ausgezeichnet. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert, bei der Verleihung wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen. Der Preis gebe ihr wieder Kraft, sagt Brachtel der Deutschen Presse-Agentur. Seit zwei Jahren hilft die Kellnerin in ihrer Heimatstadt Flüchtlingen bei der Integration und bekämpft Hass-Kommentare auf Facebook gezielt mit Fakten und Argumenten. "Wer schweigt, stimmt zu", erklärte sie.

+++ 5.11 Uhr: Washington rüffelt Türkei wegen Drangsalierung von "Cumhuriyet" +++

Die USA haben das Vorgehen der Türkei gegen die Oppositionszeitung "Cumhuriyet" scharf kritisiert und ihren Verbündeten zum Respekt für die Meinungsfreiheit aufgefordert. Die Regierung in Washington sei "zutiefst besorgt über das offensichtliche Steigen des staatlichen Drucks auf Oppositionsmedien in der Türkei", sagte Außenamtssprecher John Kirby. Er rief die Türkei auf, "Rechtstaatlichkeit und Grundrechte zu schützen". "Demokratien werden stärker, wenn sie die Äußerung unterschiedlicher Standpunkte zuzulassen, insbesondere in schwierigen Zeiten", fügte Kirby hinzu. Die unter Druck geratene Zeitung "Cumhuriyet" bezeichnete er als "eine der angesehensten Zeitungen in der Türkei". Die USA hielten gleichwohl an ihrer Freundschaft zum Nato-Verbündeten Türkei fest, beteuerte er.

+++ 4.19 Uhr: Bartsch: "Mindestrente von 1050 Euro notwendig" +++

Zur Absicherung der Rente von Geringverdienern und sozial Schwachen pocht Linksfraktionschef Dietmar Bartsch auf Einführung einer Mindestrente. "Wir brauchen eine große Rentenreform, die den Lebensstandard im Alter sichert und Altersarmut verhindert", sagte Bartsch. "Deshalb ist eine Mindestrente von 1050 Euro notwendig." Er machte auf die steigende Quote der von Armut bedrohten Über-65-Jährigen aufmerksam. Hinter den Statistiken würden sich Millionen Schicksale von Rentnern verbergen, sagte Bartsch. Sozialministerin Andrea Nahles wolle dies nicht sehen - "weder die Menschen, die nach einem Leben harter Arbeit nun in Armut leben oder von dieser zunehmend bedroht sind".

+++ 2.55 Uhr: Obama will elf Millionen Twitter-Follower an Nachfolger vererben +++

US-Präsident Barack Obama hinterlässt seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger ein kostbares digitales Erbe: Das Twitter-Konto des Präsidenten, das inzwischen rund elf Millionen Follower hat, solle am Tag der Amtsübergabe am 20. Januar 2017 unter die Kontrolle des neuen Amtsinhabers gestellt werden, teilte das Weiße Haus mit. Die Kommunikation auf dem im Mai 2015 gestarteten Twitter-Konto wird im Nationalarchiv für die Nachwelt bewahrt. Das Weiße Haus legte am Montag erstmals einen Plan zur "Amtsübergabe im digitalen Zeitalter" vor. Enthalten sind darin auch die Überlegungen für den weiteren Umgang mit den digitalen Kanälen des US-Präsidenten, die erst unter Obama eingerichtet wurden - darunter Konten auf Facebook, Flickr, Vimeo, Instagram, Itunes, MySpace und Snapchat. Auch sie sollen weitergegeben werden.

+++ 1.51 Uhr: Unfallserie: Mutter und Sohn tot - sechs Kinder schwer verletzt +++

Bei einer Verkettung schwerer Verkehrsunfälle sind eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn getötet sowie zehn Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kleinkinder. Die 42-jährige Frau übersah am Montagabend ein Stauende auf der Bundesstraße 27 im baden-württembergischen Mössingen und krachte nach Polizeiangaben in ein vor ihr stehendes Auto. In der Folge wurden noch zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, darunter der Wagen einer vierköpfigen Familie. Insgesamt wurden zehn Personen verletzt, acht davon kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Unter den Schwerverletzten sind sechs Kinder im Alter von einem bis sieben Jahren.