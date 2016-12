Die wichtigsten Nachrichten des Tages für Sie im Überblick:

+++ 16.34 Uhr: 700 Polizisten und Sicherheitsleute auf Wiener Silvesterpfad +++

Der Silvesterpfad in Wien, eine Tanz- und Amüsiermeile in der Innenstadt, wird in diesem Jahr stark überwacht. Obwohl es keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung gebe, seien 400 Polizisten und 300 Sicherheitsleute im Einsatz, teilten die Behörden mit. Allein die Menge der Besucher, es wird wieder mit etwa 600.000 gerechnet, gebiete diesen Aufwand. Die Polizisten werden den Angaben zufolge auch in Zivil unterwegs sein, um Delikte wie sexuelle Belästigung oder Diebstahl zu unterbinden. "19 Kameras sind zudem quer über den Veranstaltungsort verteilt", so eine Sprecherin des Wien-Marketings. Die Polizei will im Vorfeld außerdem rund 1400 Taschenalarme vor allem an Frauen verteilen, damit sie bei Gefahr unüberhörbar auf sich aufmerksam machen können.

+++ 16.33 Uhr: Niederländische Ermittler: Amri auf Kamerabildern in Nimwegen +++

Zwei Tage nach dem Anschlag von Berlin war der mutmaßliche Attentäter Anis Amri nach Angaben der niederländischen Staatsanwaltschaft in Nimwegen. Er sei "sehr wahrscheinlich" auf Bildern von Überwachungskameras am Bahnhof zu sehen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Wim de Bruin, der Deutschen Presseagentur. Amri war vermutlich allein. "Wir haben keine Hinweise, dass er hier Kontakt zu anderen hatte." Nach den Kameraaufnahmen war der Tunesier am 21. Dezember, gegen 11:30 Uhr am Bahnhof der Stadt unweit der deutschen Grenze. Zur selben Zeit wurden dort gratis Sim-Karten verteilt. Eine solche hatten italienische Ermittler bei dem Tunesier entdeckt. Auch mehrere Niederländer hätten ihn gesehen und das gemeldet, sagte der Sprecher. Italienische und französische Medien hatten zuvor berichtet, dass der Tunesier vermutlich mit dem Bus über Nimwegen nach Lyon gereist war und von dort weiter nach Mailand. Dort erschossen ihn Polizisten am Freitag. Wie Amri aus den Niederlanden nach Lyon gereist sei, werde noch untersucht, hieß es.

+++ 14.03 Uhr: Kontaktmann von Anis Amri in Berlin gefasst +++

Bei der Suche nach möglichen Unterstützern des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri hat es offenbar einen Fahndungserfolg gegeben. Wie der "Spiegel" aus Sicherheitskreisen erfuhr, wurde am frühen Morgen in Berlin ein 40-jähriger Tunesier vorläufig festgenommen. Wie inzwischen offiziell bestätigt wurde, waren die Ermittler bei der Auswertung der Kommunikationsdaten Amris auf die Spur des Mannes gekommen, der in der Hauptstadt lebt. Unter anderem hatten die Fahnder in dem Lkw, der am 19. Dezember in den Berliner Weihnachtsmarkt gelenkt wurde, ein Handy Amris sichergestellt. Vor der Festnahme hatten Kräfte des Bundeskriminalamtes Wohn- und Geschäftsräume in Tempelhof durchsucht. Derzeit wird geprüft, ob ein Haftbefehl gegen den 40-Jährigen beantragt werden soll.

+++ 13.45 Uhr: Viele Tote und Verletzte bei Busunglück nahe Tunis +++

Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Zug nahe der tunesischen Hauptstadt Tunis sind mindestens fünf Menschen, darunter ein Kind, getötet und 52 verletzt worden. Der Bus sei am Morgen an einem unbeschrankten Bahnübergang von dem Zug gerammt und in zwei Teile gerissen worden, teilt das Innenministerium mit. Der Unfall ereignete sich demnach in Sidi Fathallah, einem Vorort der tunesischen Hauptstadt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

+++ 12.25 Uhr: Rusada dementiert angebliches Doping-Eingeständnis +++

Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada hat ein angebliches Eingeständnis ihrer Leiterin zu organisiertem Doping dementiert. Die Aussagen von Anna Anzeliowitsch in der "New York Times" seien verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen worden, teilte die Rusada am Mittwoch in Moskau der Agentur Tass zufolge mit. Die Zeitung hatte Anzeliowitsch mit den Worten zitiert, es habe eine "institutionelle Verschwörung" beim Doping gegeben. Diese Worte würden genau die Formulierung des Doping-Sonderermittlers Richard McLaren bei seinen Vorwürfen gegen Russland auf. Auch der Kreml bezweifelte die Glaubwürdigkeit des Berichts. Erst müsse man prüfen, ob die Aussage so gefallen sei, wie sie Anzeliowitsch zugeschrieben werde, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Der Kreml könne die US-Zeitung nicht als Erstquelle akzeptieren.

+++ 12.20 Uhr: Ex-Bundesbankpräsident Tietmeyer gestorben +++

Der frühere Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie die Deutsche Bundesbank am Mittwoch auf Anfrage in Frankfurt mitteilte. Tietmeyer stand vom 1. Oktober 1993 bis 31. August 1999 an der Spitze der Notenbank. Der Diplom-Volkswirt war der letzte Bundesbank-Chef mit der ganzen Machtfülle der D-Mark - und der erste, der im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sein Gewicht für Deutschland in die Waagschale warf.

+++ 12.03 Uhr: Nabu macht Bayer-Chef Baumann zum "Dinosaurier des Jahres" +++

Die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto hat dem Chef des Chemiekonzerns Bayer, Werner Baumann, den Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) eingebracht. Der Milliardenzukauf stehe im Gegensatz zu Forderungen von Umweltschützern und Verbrauchern weltweit, "die sich eine umweltverträglichere, gift- und gentechnikfreie Landwirtschaft wünschen", erklärt der Nabu. Der Zusammenschluss von Bayer und Monsanto werde die Abhängigkeit von Bauern in aller Welt von dem Konzern bei Saatgut und Pestiziden verstärken, warnte der Nabu. Zugleich werde die Saatgutvielfalt voraussichtlich schrumpfen. Aufeinander abgestimmte Saatgut- und Pestizidangebote wiederum unterstützten die "Intensivlandwirtschaft, die als einer der Hauptverursacher des globalen Verlusts von Biodiversität gilt".

+++ 11.57 Uhr: Brand macht 1000 Familien obdachlos +++

Bei einem verheerenden Brand in Quezon City, einem Vorort der philippinischen Hauptstadt Manila, sind rund 1000 Familien obdachlos geworden. Das Feuer war im zweiten Stock eines Gebäudes in einem Armenviertel der Millionenvorstadt ausgebrochen und hatte mit den Behausungen aus Leichtbaustoffen leichtes Spiel. Da Quezon City mit 19.000 Einwohnern pro Quadratkilometern eine der am dichtesten bevölkerten Städte des Inselstaates ist, sind so viele Familien betroffen. Eine 74-jährige Frau kam bei dem Brand ums Leben.

+++ 11.43 Uhr: Von wegen Brot statt Böller: 133 Millionen Euro für Feuerwerk +++

Die Deutschen wollen den Himmel zum Jahreswechsel wieder in bunten Farben erstrahlen lassen. Nach Schätzung des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI) in Ratingen bei Düsseldorf werden sie voraussichtlich rund 133 Millionen Euro fürs Silvester-Feuerwerk ausgeben - ebenso viel wie im Vorjahr. An diesem Donnerstag startet der dreitägige Verkauf von Böllern und Raketen. Im Trend liegen nach Angaben des Verbands weiterhin sogenannte Batterie- oder Verbundfeuerwerke, die nur einmal angezündet werden müssen und dann zahlreiche Effekte abfeuern.

+++ 11.42 Uhr: Entlassungen nach satirisch verfälschtem Orban-Interview +++

Das ungarische Medien-Unternehmen Mediaworks hat Konsequenzen aus einem satirisch verfälschten Interview mit dem rechts-konservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban gezogen. Dem verantwortlichen Redakteur des zentral für zwölf Mediaworks-Blätter redigierten Interviews wurde ebenso gekündigt wie vier weiteren leitenden Mitarbeitern zweier Zeitungen. Ein Unbekannter hatte die Verfälschungen in das zu Weihnachten erschienenen Interview eingefügt. So war unter anderem Orbans Aussage, Ungarn sei ein stabiles Land, weil die Regierung die Bevölkerung regelmäßig nach ihrer Meinung befrage, um den Satz ergänzt: "Obwohl sie uns gar nicht interessiert."

+++ 10.20 Uhr: Amri fuhr per Bus durch die Niederlande +++

Die Flucht des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri verlief allem Anschein nach recht reibungslos. Die niederländischen Behörden bestätigen Hinweise, dass sich Amri in Holland aufgehalten hat. Dazu gehört eine Sim-Karte im Rucksack des in Mailand erschossenen 24-Jährigen, die aus einem Bestand stammt, der vor Weihnachten in Kaufhäusern in den Niederlanden verkauft wurde. Laut einem Bericht des französischen TV-Senders "TF1" fuhr Amri von Amsterdam nach Lyon - und zwar ganz öffentlich mit einem Flixbus. Während der rund 15-stündigen Fahrt wurde der Tunesier nicht kontrolliert oder durchsucht. Die Pistole, die er bei sich gehabt haben soll, blieb somit unentdeckt.

+++ 10.19 Uhr: Verbraucher müssen 2017 mehr für Strom und weniger für Gas zahlen +++

Stromkunden in Deutschland müssen ab dem Jahreswechsel mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Im Schnitt steigen die Kosten um ein Prozent, wie das Vergleichsportal Verivox mitteilte. Für eine drei- bis vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden ergäben sich durchschnittliche Zusatzkosten von elf Euro. Allerdings legen die Preise laut Verivox in einigen Regionen sehr viel stärker zu; in Bayern, Sachsen und Hessen verlangten einige Versorger bis zu 15 Prozent mehr.

Anders ist das beim Gas. Zum Jahreswechsel halte "der Trend flächendeckend sinkender Gaspreise" weiter an, erklärte das Vergleichsportal. Zwischen Januar 2016 und Januar 2017 werde Gas im Durchschnitt rund sieben Prozent billiger. Eine Trendwende hin zu höheren Preisen sei "derzeit nicht zu befürchten", erklärte Verivox.

+++ 10.16 Uhr: Tausend Kranke dürfen Marihuana für Selbsttherapie kaufen +++

In Deutschland dürfen mittlerweile 1004 Kranke Cannabis zur medizinischen Selbsttherapie in einer Apotheke kaufen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentsanfrage hervor, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten. Der Antwort zufolge wurden 2016 bislang 452 Ausnahmegenehmigungen zum Kauf erteilt. Zwei Patienten sei erlaubt, Cannabis zu medizinischen Zwecken anzubauen.

+++ 10.11 Uhr: Viele Deutsche von Entwicklung ihrer Geldanlagen frustriert +++

Viele Deutsche sind von der Wertentwicklung ihrer Geldanlage frustriert. In einer Umfrage im Auftrag des Bankenverbands gaben lediglich 47 Prozent der Anleger an, sie seien mit der Entwicklung in diesem Jahr zufrieden, 52 Prozent bezeichneten sich als unzufrieden, wie der Verband mitteilte. Im vergangenen Jahr waren noch 53 Prozent zufrieden und 47 Prozent unzufrieden gewesen.

Zugleich ging der Anteil der Verbraucher, die überhaupt Geld anlegen, zum dritten Mal in Folge zurück. 2014 hatten laut Bankenverband noch 57 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Geld anlegen, in der neuesten Erhebung waren es lediglich 45 Prozent. "Die Sparer und Anleger zeigen sich angesichts der Minizinsen zunehmende entmutigt und geben ihr Geld vermehrt aus, anstatt es anzulegen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, Michael Kemmer.

+++ 9.23 Uhr: Russland und Türkei offenbar einig über Waffenruhe für Syrien +++

Russland und die Türkei haben sich nach Berichten türkischer Staatsmedien auf eine landesweite Waffenruhe für Syrien verständigt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, soll die Waffenruhe um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten und im ganzen Land gelten. Dazu solle die Waffenruhe in der umkämpften Großstadt Aleppo auf ganz Syrien ausgeweitet berichtete, berichtete Anadolu. "Terrorgruppen" sollten allerdings davon ausgenommen sein.

Wenn die Waffenruhe eingehalten wird, soll sie dem Bericht zufolge als Grundlage für neue Friedensgespräche dienen. Die Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition sollen demnach in Kasachstans Hauptstadt Astana stattfinden.

Russland und die Türkei unterstützen im Syrien-Konflikt entgegengesetzte Seiten: Während Russland der wichtigste Verbündete von Syriens Staatschef Baschar al-Assad ist und dessen Truppen auch militärisch unterstützt, hilft die Türkei im Nachbarland oppositionellen Kräften im Kampf gegen Dschihadisten. Das türkische Militär geht in Syrien zudem gegen kurdische Milizen vor, um deren Vormarsch dort zu stoppen.

+++ 7.54 Uhr: Elefanten greifen Dorf in Nepal an +++

Ein wildlebender Elefant hat in Nepal eine 31-jährige Frau getötet sowie einen Jungen und einen erwachsenen Mann verletzt. Wie die Polizei bestätigte, gehörte das Tier zu einer Herde aus insgesamt drei Elefanten. Der Vorfall ereignete sich im Dorf Manau in der Nähe des Bardiya-Nationalparks im Südwesten Nepals. Die Tiere zerstörten dort außerdem vier Häuser, bevor sie zurück in den Nationalpark flohen.

"Die Polizei konnte die Elefanten erst durch Warnschüsse vertreiben", sagte der leitende Polizist Netra Mani Giri der Deutschen Presse-Agentur. Die Verletzten, ein 14-jähriger Junge und ein 56-jähriger Mann, wurden in ein Krankenhaus in der nächstgelegenen Stadt Nepalgunj gebracht.

+++ 7.08 Uhr: Finnland testet Grundeinkommen +++

Finnland will herausfinden, ob ein Grundeinkommen das soziale System des Landes vereinfachen kann. 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose sollen ab Januar anstelle von Arbeitslosengeld 560 Euro im Monat bekommen, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind. Das Geld muss nicht versteuert werden und man kann ohne finanzielle Nachteile etwas dazuverdienen. Das Experiment, das vom finnischen Sozialversicherungsinstitut Kela betreut wird, soll zunächst zwei Jahre dauern. Danach soll ausgewertet werden, ob ein Grundeinkommen Armut und soziale Ausgrenzung verringern, zum Arbeiten motivieren und zum Abbau von Bürokratie beitragen kann.

+++ 6.02 Fahrgastrekord in Bussen und Bahnen +++

Busse und Bahnen haben 2016 nach Branchenangaben einen weiteren Fahrgastrekord verzeichnet. Nach Hochrechnungen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen gab es 10,2 Milliarden Fahrten von Kunden im Nahverkehr, 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Fahrgastzahlen steigen damit seit 1997 ununterbrochen.

+++ 5.57 Uhr: Nowitzki kassiert mit Dallas Heimpleite gegen Houston +++

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA auch ihr viertes Spiel in dieser Saison gegen die Houston Rockets verloren. Im Texas-Duell unterlag das Team des deutschen Routiniers den Gästen klar mit 107:123 (47:66) und rutschte mit neun Siegen und 23 Niederlagen wieder auf den letzten Tabellenplatz in der Western Conference ab. Nowitzki kam in 14 Minuten auf sieben Punkte und traf lediglich zwei seiner acht Versuche aus dem Feld. Überragender Spieler auf dem Parkett war Rockets-Star James Harden mit 34 Punkten.

+++ 5.30 Uhr: Zwei Tote und 26 Verletzte bei schwerem Zugunglück in Indien +++

Bei einem Zugunglück in Indien sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und viele weitere verletzt worden. Nicht weit entfernt vom Schauplatz des schwersten Zugunglücks in diesem Jahr entgleiste im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh ein Zug, 15 Waggons sprangen aus den Schienen. Bis zum frühen Mittwoch gingen die Behörden von zwei Todesopfern und mindestens 26 Verletzten aus, wie ein Bahnsprecher bestätigte.

Der Ajmer-Sealdah-Express entgleiste gegen 5.20 Uhr (Ortszeit) in der Nähe der Ortschaft Rura, rund 450 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Neu Delhi. Zur Unfallursache machte die Bahn keine Angaben, Bahnminister Suresh Prabhu versprach jedoch "gründliche Untersuchungen".

+++ 5.21 Uhr: CSU will Flüchtlinge ohne Papiere an Grenze festhalten +++

Die CSU will Flüchtlingen ohne Ausweispapieren die Einreise erschweren. Wer keinen Pass vorlege oder sonst seine Identität nicht belegen könne, müsse "an den deutschen Grenzen festgehalten werden und dort in Transitzentren bis zur Klärung seiner Identität verbleiben", heißt es in einem Papier der CSU-Landesgruppe zur Begrenzung der Zuwanderung, aus dem die "Passauer Neue Presse" vorab zitierte. Das Papier soll kommende Woche bei einer Klausurtagung verabschiedet werden.

Das "bewusste Vernichten von Ausweispapieren" dürfe sich für Flüchtlinge nicht lohnen, heißt es in dem CSU-Positionspapier weiter. Die CSU-Politiker verweisen darin ausdrücklich auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt: "Wir dürfen nicht zulassen, dass Personen wie der Täter von Berlin mit Mehrfachidentitäten durch Europa reisen und sich dem Zugriff der Behörden entziehen."

+++ 5.09 Uhr: 20.000 Migranten an deutschen Außengrenzen abgewiesen +++

Die Polizei hat nach einem Medienbericht an den deutschen Außengrenzen in diesem Jahr etwa 20.000 Flüchtlingen die Einreise verweigert. Damit habe sich die Zahl der Zurückweisungen an den Landesgrenzen, Flughäfen und Seehäfen im Vergleich zum Vorjahr weit mehr als verdoppelt, schreibt die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei.

Von Januar bis Ende November durften demnach 19.720 Menschen nicht nach Deutschland einreisen. Die Dezember-Zahlen stehen noch aus. 2015 wurde noch 8913 Migranten die Einreise verweigert. Im September vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die Grenzkontrollen wieder eingeführt.

+++ 4.48 Uhr: Mehrheit will Reformationstag für immer als Feiertag +++

Zum Reformationsjubiläum 2017 ist der 31. Oktober ein allgemeiner Feiertag in ganz Deutschland: Eine breite Mehrheit der Menschen in Deutschland ist dafür, dass der Reformationstag danach auch weiterhin republikweit ein Feiertag ist. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. 72 Prozent sind demnach dafür, 17 Prozent dagegen, 11 Prozent haben keine Meinung dazu.

Die Bevölkerung ist auch mit 61 Prozent mehrheitlich dafür, dass es deutschlandweit in allen Bundesländern gleich viele gesetzliche Feiertage geben sollte - und zwar so viele wie im Land mit den meisten, was wie in Bayern also 13 wären. Im Moment gibt es je nach Bundesland zwischen 9 und 13 Feiertagen. Am wenigsten gibt es in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Berlin.

+++ 2.35 Uhr: Agrarminister Schmidt will Fleischnamen für Veggie-Produkte verbieten +++

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will Fleischbezeichnungen für vegetarische und vegane Lebensmittel in Zukunft verbieten. Begriffe wie "vegetarisches Schnitzel" oder "vegane Currywurst" seien "komplett irreführend und verunsichern die Verbraucher", sagte Schmidt der "Bild"-Zeitung. "Ich setze mich dafür ein, dass sie im Sinne einer klaren Verbraucherkennzeichnung verboten werden."

Niemand dürfe "bei diesen Pseudo-Fleischgerichten so tun, als ob es Fleisch wäre", forderte Schmidt. Hersteller sollten eigene Namen für ihre pflanzlichen Produkte finden. Auch die CDU im wichtigen Agrarland Niedersachsen fordert, dass Fleischersatzprodukte nicht mehr als "Wurst", "Schnitzel" oder "Frikadelle" verkauft werden sollen.

+++ 0.50 Uhr: Mehr als 50.000 Asylbewerber kehren 2016 freiwillig heim

Die Zahl der freiwilligen Rückkehrer unter Asylbewerbern und Migranten hat im laufenden Jahr einem Bericht zufolge den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht: Rund 55.000 seien 2016 mit finanzieller Unterstützung Deutschlands in ihre Heimatländer zurückgekehrt, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine Schätzung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.

Die Anzahl der Abschiebungen war mit geschätzt 25.000 in diesem Jahr nicht einmal halb so hoch wie die der freiwilligen Rückreisen, wie es in dem Bericht weiter heißt. Die meisten Rückkehrer stammen demnach vom Westbalkan; sie waren ohne ernsthafte Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland und dürften durch die freiwillige Rückkehr ihrer Abschiebung zuvorgekommen sein.

+++ 0.31 Rusada-Chefin gibt systematisches Doping in Russland zu +++

Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada hat einem Medienbericht zufolge erstmals die Vertuschung systematischen Dopings in dem Land zugegeben. "Es war eine institutionelle Verschwörung", sagte Rusada-Chefin Anna Anzeliowitsch der "New York Times". Sie sei schockiert gewesen von den Enthüllungen, die russische Regierung sei jedoch nicht involviert gewesen. Weitere wörtliche Zitate von Anzeliowitsch waren dem Bericht nicht zu entnehmen.

Der Chefermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Richard McLaren, hatte Russland in seinen beiden Reports Staatsdoping vorgeworfen und von einer "institutionellen Verschwörung" über mehrere Jahre und sportliche Großereignisse hinweg gesprochen. Es seien Beweise für die Vertuschung von Doping-Fällen bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gefunden worden. Russland hatte die Vorwürfe bislang stets zurückgewiesen.

+++ 0.18 Uhr: Abe und Obama gedenken gemeinsam der Opfer von Pearl Harbor +++

75 Jahre nach dem japanischen Überraschungsangriff auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor haben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Barack Obama der Opfer gedacht. Abe erklärte am Mahnmal für die mehr als 2400 Opfer des Angriffs im US-Bundesstaat Hawaii sein "aufrichtiges und immerwährendes Beileid".

Er dankte den USA dafür, dass sie Japan nach dem Ende des Kriegs mit Versöhnungsbereitschaft begegnet seien. "Wir dürfen die Schrecken des Kriegs niemals wiederholen", sagte Abe.

Es war das erste Mal, dass ein japanischer Ministerpräsident Pearl Harbor besucht. Mit dem Treffen wollten Abe und Obama ein Zeichen der Versöhnung setzen - eine Entschuldigung hatte Japans Regierung allerdings im Vorfeld ausgeschlossen.