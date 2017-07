Sanktionen gegen Russland: Zypries droht USA Gegensanktionen an

+++ 6.15 Uhr: Zypries nennt US-Sanktionen gegen Russland "völkerrechtswidrig" und droht Gegensanktionen an +++

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat die geplanten US-Sanktionen gegen Russland erneut kritisiert und den Vereinigten Staaten mit Gegenmaßnahmen gedroht. Das US-Gesetz sehe auch Sanktionen gegenüber deutschen und europäischen Unternehmen vor. "Wir halten das schlicht und ergreifend für völkerrechtswidrig", sagte Zypries den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Amerikaner können nicht deutsche Unternehmen bestrafen, weil die sich in einem anderen Land wirtschaftlich betätigen."

Zypries bekräftigte erneut, man wolle keinen Handelskrieg. Daher habe man mehrfach dafür geworben, dass die Amerikaner die Linie der gemeinsamen Sanktionen nicht verlassen. "Leider tun sie es doch. Deshalb ist es richtig, wenn die EU-Kommission jetzt Gegenmaßnahmen prüft." Europa sei "bereit, auch kurzfristig Gegenmaßnahmen ergreifen - auch auf anderen Gebieten", sagte die Bundeswirtschaftsministerin.

+++ 5.58 Uhr: Mutmaßliche Islamisten gestehen Terrorpläne in Australien +++

In Australien haben drei mutmaßliche Islamisten gestanden, vor drei Jahren einen Terrorangriff auf Regierungsgebäude geplant zu haben. Die drei Männer bekannten sich vor einem Gericht in Sydney schuldig. Ihnen droht lebenslange Haft. Einer war zum Zeitpunkt der Vorbereitungen noch minderjährig. An den Plänen, im Jahr 2014 mit Schusswaffen staatliche Gebäude zu überfallen, sollen insgesamt sechs Verdächtige beteiligt gewesen zu sein. Drei andere Männer hatten zuvor schon gestanden.

+++ 4.07 Uhr: Opposition in Venezuela ruft zu neuen Protesten am Montag auf +++

Die Opposition in Venezuela hat für Montag zu neuen Protesten gegen die Einrichtung einer verfassunggebenden Versammlung aufgerufen. "Wir erkennen diesen betrügerischen Prozess nicht an, für uns ist er nichtig, er existiert nicht", erklärte Oppositionsführer Henrique Capriles in Caracas. Er rief für Montag und Mittwoch zu einem Protestmarsch und Kundgebungen in der Hauptstadt gegen das "Massaker" und den "Betrug" auf.

Die Regierungsgegner werfen Präsident Nicolás Maduro vor, er wolle sich durch die neue Verfassung "diktatorische Vollmachten" sichern. Die Opposition warb für einen Boykott der Abstimmung. Sie läuft seit Wochen Sturm gegen das Projekt, konnte Maduro mit ihren Massenprotesten und zwei Generalstreiks aber nicht zum Einlenken bewegen. Bei Protesten kamen bislang mehr als 120 Menschen ums Leben.