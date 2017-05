Sascha Hehn gewinnt Prozess

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:



+++ 10:48 Uhr: Nazi-Symbol: Japanischer Fußballclub wegen Fanbanner bestraft +++

Weil Fußballfans einen Banner mit "SS"-Zeichen ähnlich denen der Nazi-Schutzstaffel hochhielten, ist ein japanischer Profi-Club zu einer Geldstrafe verdonnert worden. Wie die J-League am Donnerstag bekanntgab, muss der Club Gamba Osaka wegen des Verhaltens einer Gruppe seiner Fans während eines Spiels im vergangenen Monat zwei Millionen Yen (16 000 Euro) zahlen. Zudem wurde der Verein scharf verwarnt. Die betroffenen Fans hatte der Verein kürzlich auf unbestimmte Zeit von allen Spielen gesperrt. Zudem hat Gamba Osaka verfügt, dass künftig weder bei Heim- noch bei Auswärtsspielen des Clubs Banner und auch keine Flaggen in Stadien gezeigt werden dürfen.

+++ 10:44 Uhr: Solarworld-Betriebsrat von Insolvenzantrag kalt erwischt +++

Der Betriebsrat von Solarworld am Standort Freiberg in Sachsen ist vom Insolvenzantrag des Unternehmens kalt erwischt worden. "Wir sind alle mit der Situation ein Stück weit überfordert", sagte Betriebsratschefin Anke Martin-Heede am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe von der Entscheidung am Mittwochabend im Auto erfahren: "Wir haben das ja noch nicht erlebt. Der Insolvenzverwalter bestimmt nun, wie es weitergeht."

Wann es eine Betriebsversammlung gebe, sei noch unklar: "Unser Wunsch ist, die Belegschaft so früh wie möglich zu informieren." Nach Angaben einer Freiberger Solarworld-Sprecherin versuchte man, am Donnerstag nach dem Motto "same procedure as every day" ("derselbe Betriebsablauf wie jeden Tag") zu agieren.

Der Solartechnik-Hersteller mit Hauptsitz in Bonn wollte im Laufe des Tages den erwarteten Insolvenzantrag stellen. Solarworld hatte am Mittwochabend eingeräumt, keine Zukunft mehr für das überschuldete Unternehmen zu sehen. Als Hauptgrund gilt der Preisverfall für Solarmodule.

+++ 10:37 Uhr: Nach 900 Wohnungseinbrüchen: Mutmaßlicher Serientäter festgenommen +++

Die Polizei hat am Frankfurter Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Der 40 Jahre alte Mann soll mehr als 900 Wohnungseinbrüche in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen begangen haben. Die Ermittler waren ihm seit einem halben Jahr auf den Fersen gewesen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Darmstadt mitteilten. Der Verdächtige war 2004 schon einmal wegen einer Einbruchsserie verurteilt worden. Damals konnten die Behörden dem wohnsitzlosen Mann rund 1200 Taten nachweisen.





+++ 10:35 Uhr: Muriel Baumeister gibt sich nach Alkoholfahrt zerknirscht +++

Schauspielerin Muriel Baumeister (45, "Tatort: Weihnachtsgeld") bedauert ihre Alkoholfahrt zutiefst. "Ich habe wirklich Scheiße gebaut! Anders kann ich das nicht sagen", sagte Baumeister der Illustrierten "Bunte". "Mein Verhalten war komplett verantwortungslos." Die Schauspielerin war im Oktober 2016 mit 1,45 Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt worden, bei der Fahrt hatte eines ihrer drei Kinder im Auto gesessen. Vorige Woche war sie dafür zu einer Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro verurteilt worden.

+++ 10:27 Uhr: Obduktion bestätigt: Dreijähriger ist ertrunken +++

Der aus einer Kita ausgerissene und später in einem Gartenteich gefundene dreijährige Junge ist nach dem Ergebnis der Obduktion ertrunken. "Die von der Rechtsmedizin festgestellten Befunde sind nachvollziehbar mit einem Ertrinken vereinbar", sagte der Koblenzer Oberstaatsanwalt Rolf Wissen am Donnerstag.

Der Junge hatte am Montag in Bad Breisig (Rheinland-Pfalz) seinen Kindergarten zunächst unbemerkt durch eine unverschlossene Hintertür verlassen. Er wurde in einem Gartenteich auf einem privaten Grundstück in der Nachbarschaft gefunden und wiederbelebt. Er starb aber später im Krankenhaus.

+++ 10:21 Uhr: Somalia-Konferenz in London: Hungersnot droht +++

Politiker und Vertreter von Hilfsorganisationen sind am Donnerstag zu einer internationalen Somalia-Konferenz in London zusammengekommen. Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel nahm an dem Treffen teil. Das Land am Horn von Afrika wird wegen anhaltender Dürre von einer Hungersnot bedroht. Die Gefahr sei trotz rascher internationaler Hilfe noch nicht abgewendet, sagte der Koordinator für humanitäre Maßnahmen der Vereinten Nationen, Peter de Clercq, am Donnerstag. Dazu seien weitere Schritte und Geldmittel notwendig.

+++ 10:20 Uhr: Zoff um Werbevertrag - Sascha Hehn muss nicht zahlen +++

Sascha Hehn muss nicht zahlen - der Schauspieler ("Traumschiff") hat den Prozess um eine Provision für die angebliche Vermittlung eines Werbespots gewonnen. Das Landgericht Traunstein wies am Donnerstag die Klage der Ex-Agentin des 62-Jährigen ab. Die Frau wollte von Hehn 25.000 Euro haben. Sie behauptete, im Herbst 2015 einen Werbevertrag über eine sechsstellige Summe mit einem Elektronikmarkt ausgehandelt zu haben. Der Schauspieler hielt jedoch dagegen, er selbst habe den Deal abgeschlossen. Dies sah nun auch das Gericht so.

Zur mündlichen Verhandlung vor gut zwei Wochen war Hehn persönlich erschienen, zur Urteilsverkündung kam er ebenso wie die Klägerin und die Anwälte der Kontrahenten nicht. Im Prozess hatten Hehns Lebensgefährtin und die Vertreterin einer TV-Firma übereinstimmend ausgesagt, der Schauspieler habe seine Ex-Agentin nicht ermächtigt, den Vertrag auszuhandeln. Sascha Hehn ist spätestens seit der in den 1980er Jahren ausgestrahlten ZDF-Serie "Schwarzwaldklinik" bundesweit bekannt.

+++ 10:11 Uhr: Siemens plant wieder Einschnitte - 2700 Jobs betroffen +++

Der Elektrokonzern Siemens treibt seine Neuausrichtung mit einem weiterem Arbeitsplatzabbau voran. Deutschlandweit sollen in den kommenden Jahren insgesamt rund 2700 Jobs gestrichen, ver- oder ausgelagert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Besonders betroffen sind die interne Unternehmens-IT, wo es allein um 1350 Jobs geht, sowie die digitale Fabrik und die Zugsparte, aber auch die Ausbildung des Konzerns.

+++ 10:07 Uhr: Schwestern in Rom verbrannt: Keine Hinweise auf rassistisches Motiv +++

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Roma-Familie in Rom haben die Ermittler zunächst keine Hinweise auf ein rassistisches Motiv gefunden. Die Ermittlungen liefen unvermindert weiter, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren drei Schwestern im Alter von 4, 8 und 20 Jahren lebendig in dem Wohnwagen der Großfamilie verbrannt. Die Ermittler fanden am Tatort Überreste einer Brandflasche. Ausgewertet würden Aufnahmen einer Videokamera, die den Supermarkt-Parkplatz überwachte, auf dem der Campingwagen geparkt war. Die zehn übrigen Familienmitglieder konnten sich vor den Flammen retten.

+++ 9:54 Uhr: Erneuter Strafprozess gegen Ex-Arcandor-Chef Middelhoff in Essen +++

Vor dem Landgericht Essen hat am Donnerstag ein weiteres Strafverfahren gegen den früheren Arcandor-Chef Thomas Middelhoff begonnen. Ebenfalls auf der Anklagebank sitzen sechs frühere Mitglieder des Arcandor-Aufsichtsrats. Hintergrund ist unter anderem ein Sonderbonus beim Ausscheiden Middelhoffs im Jahr 2009. Die Staatsanwaltschaft wertet die Zahlung von knapp 2,3 Millionen Euro als Untreue, Middelhoffs Mitwirkung an der Zahlung als Anstiftung zur Untreue.

+++ 9:20 Uhr: Kunze nimmt Naidoo in Schutz: Wirrkopf, aber kein Neonazi +++

Der Sänger Heinz-Rudolf Kunze hat seinen Musikerkollegen Xavier Naidoo wegen des umstrittenen Textes zum Lied "Marionetten" in Schutz genommen. Naidoo sei kein besonders kompetenter politischer Sänger, sagte Kunze der "Leipziger Volkszeitung". "Sobald er sich in politisches Fahrwasser begibt, halte ich ihn für einen ziemlichen Wirrkopf, aber nicht für einen Neonazi." Er halte den Liedtext für einen "poetischen Ausrutscher", so Kunze.

+++ 8:39 Uhr: Totes Baby in Pumpstation gefunden +++

Grausiger Fund in Niedersachsen: Mitarbeiter einer Abwasseranlage haben am Mittwoch beim Reinigen eines Schachtes in einer Pumpstation im Landkreis Celle einen toten Säugling gefunden. Der Leichnam des weiblichen Babys sei bereits stark verwest gewesen, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Zunächst gab es keine Hinweise darauf, wann und auf welche Weise der Säugling in den Schacht gelangte.





++ 8:36 Uhr: Agrarminister Schmidt will Kükenschreddern ab Sommer beenden +++

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will das millionenfache Schreddern männlicher Küken ab Sommer beenden. Ein Praxistest für die sogenannte Spektroskopie-Technologie, die Eier mit Hilfe eines Lasers auf das Geschlecht des sich entwickelnden Kükens prüft, sei dann "der Einstieg in den Ausstieg", sagte der CSU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Donnerstag. Er wolle das "aus moralischen Gründen völlig inakzeptable" Töten männlicher Küken "schnellstmöglich beenden".

+++ 7:28 Uhr: Schüsse auf Lokal in Berlin - fünf Festnahmen +++

In Berlin ist auf ein Lokal geschossen worden. Niemand wurde verletzt. Im Laufe der Nacht zu Mittwoch konnten fünf Tatverdächtige festgenommen werden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen. Am Mittwochabend waren mehrere Schüsse auf das Lokal im Ortsteil Wedding abgefeuert worden. Wie die "B.Z." (online) berichtet, trafen insgesamt 16 Projektile die Eingangstür.

+++ 5.21 Uhr: Neue CIA-Spezialeinheit soll Nordkoreas Atomprogramm analysieren +++

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat eine Spezialeinheit gebildet, die die Bedrohung durch das nordkoreanische Atomprogramm bewerten soll. Durch die Schaffung des Korea Mission Center sollten die Bemühungen der CIA gegen die Bedrohung der USA und ihrer Verbündeten durch Nordkorea zielgerichteter und direkter erfolgen, erklärte CIA-Chef Mike Pompeo.

+++ 5.04 Uhr: Mediziner warnt vor "Avocado-Hand" +++

Ein renommierter britischer Mediziner hat Warnhinweise für Avocados empfohlen. Auf diese Weise könnte die steigende Zahl der Verletzungen beim Schneiden der beliebten Früchte gebremst werden, zitierte die Zeitung "The Times" Simon Eccles, einen Facharzt für plastische Chirurgie. Allein er behandele inzwischen schon etwa vier Patienten pro Woche in einem Londoner Krankenhaus, die sich auf diese Weise geschnitten hätten. Seine Mitarbeiter bezeichneten eine solche Verletzung bereits als "Avocado-Hand".

Denkbar als Warnhinweis sei ein Cartoon mit einer Avocado, einem Messer und einem großen roten Kreuz darauf, sagte der Experte von der britischen Gesellschaft für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Avocados enthalten einen golfballgroßen Kern.

+++ 5.03 Uhr: Neue Steuerschätzung: CDU-Politiker fordert stärkere Entlastung +++

Der Unions-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann pocht angesichts erwarteter zusätzlicher Steuereinnahmen auf stärkere Entlastungen der Bürger und Unternehmen als bisher von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Aussicht gestellt. "Meiner Meinung nach wird es einen weit größeren Spielraum geben als die bislang in Rede stehenden 15 Milliarden Euro", sagte Linnemann der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU habe auf ihrem Parteitag beschlossen, dass ein Drittel der Steuermehreinnahmen für Steuersenkungen genutzt werden sollen. Auch FDP-Chef Christian Lindner forderte eine Entlastung der Bürger. "Die Gier des Staates hat kleptokratische Züge angenommen", sagte er dem "Handelsblatt" (Mittwoch).

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gibt am Nachmittag die Ergebnisse der aktuellen Mai-Steuerschätzung bekannt. Es wird erwartet, dass Bund, Länder und Gemeinden dank der guten Konjunktur und Rekordbeschäftigung mit mehr Steuereinnahmen rechnen können als noch im November geplant.

+++ 4.49 Uhr: Einstürzende Mauer begräbt indische Hochzeitsgesellschaft - 24 Tote +++

Beim Einsturz einer Mauer sind in Indien 24 Gäste einer Hochzeitsfeier ums Leben gekommen, unter ihnen vier Kinder. Nach Angaben der Polizei hatten die Menschen am Mittwochabend wegen eines Sturms Zuflucht in einem Unterstand gesucht, der an die Mauer grenzte. Weitere 26 Menschen wurden verletzt, 15 von ihnen schwer.

+++ 4.44 Uhr: Umfrage: Immer mehr Russen bekennen sich zur orthodoxen Kirche +++

Gut 25 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion hat sich die Zahl der bekennenden orthodoxen Christen in Russland einer Umfrage zufolge nahezu verdoppelt. Rund 71 Prozent der Russen sähen sich als orthodoxe Christen, ergab eine in Moskau präsentierte Studie des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center. Ähnliche Trends beobachteten die Forscher in anderen orthodox geprägten Ex-Sowjetrepubliken wie etwa der Ukraine.

Die Studie untersucht die Entwicklung der Religion in 18 vor allem orthodox oder katholisch dominierten Staaten in Mittel- und Osteuropa, die im Kalten Krieg kommunistisch regiert wurden. Russland kommt demnach in der Wahrnehmung der Menschen eine Sonderrolle zu als eine Art Schutzmacht der Orthodoxie.

+++ 3.50 Uhr: Lula will wieder Präsident Brasiliens werden - "Bin unschuldig" +++

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will im kommenden Jahr wieder als Präsidentschaftskandidat antreten. Nachdem er in einem Kreuzverhör alle Korruptionsvorwürfe abgestritten hatte, sagte der 71-Jährige zu tausenden vor dem Gericht im südbrasilianischen Curitiba wartenden Anhängern: "Ich bereite mich darauf vor, wieder Kandidat in diesem Land zu sein, nie hatte ich mehr Lust dazu." Vor genau einem Jahr, am 12. Mai 2016, war seine Nachfolgerin Dilma Rousseff unter fragwürdigen Umständen vom Amt suspendiert und damit das von Lula im Jahr 2000 begonnene linke Regierungsprojekt beendet worden. Er sinnt daher auf ein Comeback.

+++ 3.44 Uhr: Comey bedankt sich in Brief bei Mitarbeitern +++

Der gefeuerte FBI-Chef James Comey hat sich in einem Brief bei seinen Mitarbeitern bedankt. Er sei sich immer bewusst gewesen, dass ein Präsident einen FBI-Direktor aus jeglichem Grund feuern könne, heißt es in dem Schreiben, das der Sender CNN und andere US-Medien am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten. "Ich werde keine Zeit damit verbringen, über die Entscheidung oder die Art, wie sie ausgeführt wurde, nachzudenken", schreibt Comey in dem Brief weiter. "Ich hoffe, Ihr werdet das auch nicht tun. Es ist passiert und ich werde damit klarkommen." Es falle ihm schwer, das FBI zu verlassen. Das liege an den Mitarbeitern. Präsident Donald Trump hatte Comey am Dienstagabend überraschend entlassen.





+++ 2.04 Uhr: Weniger Migranten freiwillig in die Heimat zurückgekehrt +++

Im ersten Quartal sind merklich weniger Migranten und Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis März taten dies 8468 Menschen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Im ersten Quartal 2016 waren es demnach noch 13 848 freiwillige Rückkehrer.

2016 waren rund 54 000 selbstständige Ausreisen vom Bund gefördert worden - zum Teil mit EU-Mitteln. 26 654 Ausländer wurden aus Deutschland zwangsweise "zurückgeführt". Die Bundesregierung untersucht dem Bericht zufolge nun die Gründe für den aktuellen Rückgang der freiwilligen Ausreisen, etwa auch bei Irakern und Afghanen.

+++ 1.36 Uhr: Kurs von Snap stürzt nach ersten Quartalszahlen seit Börsengang ab +++

Die Veröffentlichung der ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang hat der Konzernmutter der Foto-App Snapchat einen Kurssturz beschert. Im nachbörslichen Handel fiel die Snap-Aktie am Mittwoch an der New Yorker Wall Street um rund 25 Prozent auf 17,14 Dollar und damit praktisch auf ihren Ausgabepreis beim Börsengang am 2. März.

Snap verkündete einen Verlust von 2,2 Milliarden Dollar (2,02 Milliarden Euro) im Ende März abgelaufenen Quartal. Dieser erklärt sich allerdings durch Ausgleichszahlungen für Aktionenoptionen im Zuge des Börsengangs.

+++ 0.28 Uhr: Lebenslange Haft für Syrer in Österreich wegen 20-fachen Mordes an Soldaten +++

Wegen der Tötung von 20 verletzten und wehrlosen Soldaten im syrischen Bürgerkrieg ist in Österreich ein 27-jähriger Syrer zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Geschworenengericht in Innsbruck sprach den Mann am Mittwochabend wegen 20-fachen Mordes schuldig. Er war im Juni 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in Tirol festgenommen worden, nachdem ein Landsmann ihn den Behörden gemeldet hatte.

Österreichischen Medien zufolge brüstete er sich vor anderen Flüchtlingen damit, verletzte oder wehrlose Soldaten der syrischen Armee erschossen zu haben.

+++ 0.10 Uhr: Weitere Regenfälle nach Überschwemmungen in Kanada vorhergesagt +++

In den Überschwemmungsgebieten in Kanada schwindet die Hoffnung auf bald sinkende Wasserstände. Für das Wochenende wurden neue Regenfälle vorhergesagt. Am heftigsten werde die Region Mauricie in der stark überschwemmten Provinz Quebec betroffen sein, sagte Umweltminister David Heurtel laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Canadian Press am Mittwoch.